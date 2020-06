Po čtyři dny za sebou nabídne loketský amfiteátr pořádnou porci zábavy, koncerty kapel počínaje, divadelním představením konče. V pátek od 18 hodin bude pódium patřit postupně čtyřem uskupením: Support Lesbiens, Cajk, End Of Scream a Martin Čarný Band. Páteční koncert vás vyjde na 250 Kč v předprodeji, o stovku víc na místě.

V sobotu od 21 hodin si na své přijdou milovníci divadla. Zhlédnout mohou Perfect Days s Lenkou Vlasákovou či Janem Dolanským. Vstupenky jsou k mání za 450/550 Kč. A čtyřdenní kulturní přísun zakončí v neděli od 18 hodin Luboš Pospíšil & 5P a Blues Not Dead. Vstupné je 290/350 Kč. Amfiteátr se otevírá vždy hodinu před začátkem a počet vstupenek je omezený na každý den.

Plzeňský kraj

Evropský den sousedů

KDY: pátek 26. června až neděle 28. června

KDE: různá místa v Plzni

ZA KOLIK: vstupné na nedělní komentované procházky 70 Kč, jinak vše zdarma



Opět po roce se v Plzni uskuteční Evropský den sousedů. V pátek a v sobotu můžete navštívit různé akce v okolí čtyř programových ohnisek. V pátek je to program v Luftově zahradě a bleší trh centra Uzlík v DEPO2015, v sobotu pak program u centra Totem na Lochotíně či opravárna v DEPO2015, akci na téma Dne zdraví s názvem Rytíř zdraví vítězí nad každou nemocí připravil na Husově náměstí spolek Blízký soused.

Večer Den sousedů nabídne sousedské večeře, do kterých se letos zapojilo 1200 sousedů na čtyřiceti adresách. „Ve srovnání s ostatními ročníky se sice registrovalo zhruba tři čtvrtě adres, většinou se ale jedná o menší skupiny než v minulých letech. Těší nás, že i přes neobvyklou situaci a posun termínu mají lidé stále chuť se setkávat a Evropský den sousedů se stal součástí jejich diáře," uvedla Soňa Rychlíková, hlavní produkční projektu.

V neděli program završí komentované prohlídky, například Doubravka kolébkou plzeňského průmyslu nebo Pražské stopy v Plzni. Více informací na evropskydensousedu.cz.

Ústecký kraj

Cvrnkání kuliček v Libouchci

KDY: sobota 27. června od 14 hodin

KDE: Libouchec

ZA KOLIK: zdarma



Zábava pro všechny generace – cvrnkání kuliček. Tuto téměř zapomenutou hru se rozhodly „oživit“ členky Tělovýchovné jednoty Sokol v Libouchci. Akce se uskuteční v sobotu od 14 hodin na liboucheckém Sokolské hřišti, kde bude připraveno i občerstvení. Kromě hodnotných cen pro vítěze si organizátoři připravili i tzv. ceny útěchy pro ty, kterým cvrnkání příliš nepůjde.

Liberecký kraj

Lanochodci na Troskách

KDY: sobota 27. června od 10 hodin

KDE: hrad Trosky

ZA KOLIK: zdarma



Mladí nadšenci budou přecházet 50 metrů nad zemí po laně mezi oběma věžemi vzdálenost 100 metrů. Návštěvníci si mohou vyzkoušet chůzi po tréninkové lajně nízko nad zemí. Nenechte si ujít tento adrenalinový zážitek.

Královéhradecký kraj

Stříbrný rybík zahajuje sezónu

KDY: sobota 27. června od 9 hodin

KDE: Kemp Stříbrný rybník v Malšově Lhotě

ZA KOLIK: zdarma



Kemp Stříbrný rybník v Malšově Lhotě zahájí v sobotu od 9 hodin sezónu. V den otevření kempu si budete moct vyzkoušet zadarmo vodní pólo, které pro veřejnost přichystal oddíl TJ Slavia Hradec Králové na nově instalovaném hřišti pro vodní pólo v zátoce vedle tobogánu.

Děti se mohou těšit na malování na obličej a uvítací malý dárek. Restaurace Silver Lake plánuje retro víkend, kde pořídíte vybrané produkty za pouhých 20 Kč. Pro prvních 250 zákazníků bude navíc jeden Pilsner Urquell zdarma. K posezení u restaurace zahrají RH-Faktor a Vyhoukaná sowa.

Praha

Balkan food & music festival

KDY: sobota 27. června od 12 hodin

KDE: Tržnice Holešovice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč



Pljeskavica, čevapi, ražnjiči… jehňata, selata a býk na rožni… souvlaki, kebaby, lignje na žaru, jadranské ryby… ajvary, pečené papriky, grilované lilky, cukety… burek, pity, kremšnite, baklavy… prostě spousta lahůdek od těch nejlepších jak z Prahy, tak i od opravdových mistrů kuchyně přímo z Balkánu. Hlavní kapelou je HarMálek Orchestr, který jako jediný zástupce z ČR oficiálně vystupoval na Guča festivalu v Srbsku v celé jeho již dnes šedesátileté historii. Těšte se na nefalšovanou balkánskou horkokrevnou hudbu.

Pardubický kraj

Pivní festival

KDY: sobota 27. června

KDE: Heřmanův Městec (Bažantnice)

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, na minifestival 120 Kč



Sedmý ročník Pivního festivalu se uskuteční tuto sobotu v Heřmanově Městci – v místní části Bažantnice. Milovníkům chmelového moku se zde bude prezentovat osm pivovarů či minipivovarů (třeba chrudimský Filištín, Bahno, pardubický Pernštejn nebo Kutná Hora), přičemž ochutnávka nabízených piv je zdarma.

Vstup do areálu bude možný od 11 hodin, hlavní program pak začne od 13 hodin. V něm nebudou chybět soutěže pro děti i dospělé, jízda na koních, řemeslná dílna, drezura koní, vystoupení kroužků DDM Ježkovka, malování na obličej či diskotéka pro děti. Vstupné dobrovolné. V 17 hodin začíná malý hudební festival, při němž se fanoušci muziky mohou těšit na skupiny Johnny Stalk, Symmeria, Atrey, Marmeladoff či Kris. Občerstvení bude po celý den zajištěno.

Středočeský kraj

Modely aut v Kolíně

KDY: sobota 27. června a neděle 28. června od 10 hodin

KDE: Městský společenský dům v Kolíně

ZA KOLIK: základní 100 Kč



Městský společenský dům v Kolíně zve o víkendu na akci nejen pro děti. Předvedou se dálkově ovládané nákladní automobily a stavební stroje. Součástí bude modelová silnice, čerpací stanice, mosty a řada dalších zajímavostí jako např. STK, myčka, skladiště, kontejnerový terminál.

Nebude chybět plocha se stavebními stroji a zemními pracemi. Akce bude rozdělena do několika částí.

RC Truck show představí modely nákladních automobilů a stavebních strojů, RC Drifting ohromí drahou s driftovými speciály a RC Školka přinese možnost vyzkoušet si jízdu se zapůjčeným truckem. Součástí akce je také maxi autodráha s těmi nejrychlejšími modely.

Jihočeský kraj



Středověká slavnost u Housova mlýna

KDY: sobota 27. června od 14 hodin

KDE: Housův mlýn v Táboře

ZA KOLIK: zdarma



S dětmi můžete navštívit Historické odpoledne, které se v Táboře koná v rámci 600 let od založení města. Přijďte v sobotu 14 hodin k Housuvu mlýnu. Čeká vás výstřel z děla, ukázky dobových řemesel, historické aktivity, ražba mincí či zbrojnice. Nebude chybět dětská bitva či lukostřelnice. Od 15 hodin uvidíte v Housově mlýně divadlo o mistru Janu Husovi. Dětská bitva se koná od 17.15.

Vysočina

Všechna jídla světa míří do Humpolce

KDY: sobota 27. června od 10.30

KDE: park Stromovka, Humpolec

ZA KOLIK: zdarma



Již třetím rokem přiváží do parku Stromovka evropské a světové kuchyně ve formě sobotního brunche nebo-li jídla pozdního rána a časného odpoledne. S letošním ročníkem Letní Platformy Humpolec přichází celkem s deseti různými kuchyněmi, které na všechny zájemce budou čekat vždy každou sobotu od 10.30 do 14.30.

V sobotu park Stromovka nabídne Karibskou kuchyni. Pražský food truck a stánek servírující tradiční a současný Karibský street food. Od chutného pečiva, vydatných dušených mas a pikantních kari až po fantastické vepřové nebo kuřecí jerk připravované v autentických ručně dělaných grilech. Součástí brunche je i doprovodný program v podobě divadelního představení pro děti, které začíná v 11 hodin, tentokrát se děti mohou těšit na loutkový příběh Pověsti české.

Jihomoravský kraj

Mikulovské krojované hody

KDY: sobota 27. června od 12.30

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: zdarma



Do podlužáckých krojů se letos oblékne deset párů, městem s nimi půjdou také menší děti. „Co bylo potřeba kolem krojů, škrobení a tak podobně, jsme sice měli předchystané, ale práce s přípravami je pořád ještě dost. Nakonec měli naštěstí všichni, od kapely po fotografa, volno a hody budou takové jako obvykle,“ konstatovala s úsměvem organizátorka Alice Gazdová ze spolku mikulovské krojované chasy. Chasa se sejde od 10.30 před kinem, od 13.15 vyjde průvod pro stárky.

S určitými omezeními ale pořadatelé počítat musí. „Stoly budou postavené dál od sebe, abychom zachovali potřebné odstupy. Budeme moc rádi, když si lidé přijdou poslechnout dechovku a zatančí si ve svých rodinách nebo skupinách, které se znají,“ řekla Gazdová.

Poté, co chasa ve 14.30 dostane požehnání v kostele svatého Václava, půjde si v 15 hodin na radnici pro hodové právo. Od 16 hodin odstartuje před mikulovským kinem odpolední zábava a dětská sóla. Slavnostní nástup chasy a večerní zábava začne tamtéž po 20. hodině Zahraje dechovka Zlaťulka.

Zlínský kraj

Indiánský den v Halenkovicích

KDY: sobota 27. června od 14 hodin

KDE: Halenkovice

ZA KOLIK: základní 80 Kč



V rámci Indiánského dne na vás čeká ukázka indiánské vesnice a života indiánů, adrenalinové jízdy na koních a souboje, lukostřeba i hod tomahavkem. Těšit se můžete i na terénní jízdy na koních s instruktorem, vystoupení skupiny Ripteto, samozřejmostí je výborné občerstvení.

Olomoucký kraj

Výstava modelů a hraček Mini For Model

KDY: sobota 27. června a neděle 28. června, vždy od 9 hodin

KDE: Smetanovy sady - prostor u rybníčku a u pavilonu G a H na Výstaviště Flora v Olomouci

ZA KOLIK: základní 60 Kč



Přijďte se podívat na závodní historické modely aut, letadel, lodí nebo vlaků. Na olomouckém Výstavišti Flora vypukne v pátek od 9 hodin mini verze oblíbené modelářské výstavy For Model. Modely budou vystaveny ve venkovním prostoru Smetanových sadů u rybníčku a v pavilonech G a H oba víkendové dny vždy od 9 hodin.

V pavilonu H uvidíte historické i moderní RC modely aut, kamionů, tanků, vlaků či lodí, nebude chybět ani rallye dráha, kterou si můžete sami vyzkoušet. Pavilon G nabídne modelářskou expozici zaměřenou na letadla, vrtulníky nebo rakety.

Zkrátka nepřijdou ani nejmenší návštěvníci, pro které bude připraven workshop pískohraní a vypalování do dřeva, těšit se mohou také na deskové hry, hračky i zábavný vědecký program s lektory z Pevnosti poznání.

Napínavé bitvy lodí a ponorek se uskuteční na rybníčku ve Smetanových sadech. První souboj začne od 10, poslední pak od 16 hodin.

Moravskoslezský kraj

Muzikantské žně 2020

KDY: pátek 26. června a sobota 27. června

KDE: Areál Sokolík ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: 150 Kč/den, 260 Kč oba dny



Letošní 21. ročník je po 20 letech v novém termínu - už 26. a 27. června 2020, opět v areálu Sokolík, uprostřed města Frýdku-Místku, přitom v parku a kousek od řeky. Na příkaz ohledně povinných opatření se bude každému příchozímu měřit teplota, bude zajištěna desinfekce a také počet účastníků bude lehce omezen. Byť se letošní ročník musí obejít bez zahraničních hostů, posluchači nebudou ochuzeni.

Kdo zahraje? Hned v pátek v tomto pořadí uslyšíme kapely Hernajs, The McMillan´s Brothers, Dobráci od Kosti, Drops a Malina Brothers. V sobotu pak kapely Sasaband a Zdeněk Šponar, The Tired Horses, Pavlína Jíšová a Bababand, RANGERS – PLAVCI a F-M Band. Každý den začíná hudební program od 17 hodin.

V předprodeji je možné prodat pouze 440 vstupenek denně. Vstupenky jsou v předprodeji pouze v Sokolíku od 9. června 2020 a mimoměstští si je mohou objednat na telefonu 603 571 176.

Těsného kontaktu se lidé obávat nemusí. Areál Sokolík je dostatečně velký, aby se předešlo komplikacím.