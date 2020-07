Hry bez hranic ve stylu legendární televizní soutěže zažijí v Jenišově. Proti sobě se postaví týmy Jenišova a Mírové a Otovice vyzvou Počerny. Soutěžit se bude v letním biatlonu na běžkách, ve válení balíku slámy nebo třeba přebíhání vodní lávky. Odpoledne zpestří kapely Jožin Band a Duo Míry Bauky. Občerstvení zajištěno.

Plzeňský kraj

U Zacha zahraje Mišík a Etc.

KDY: neděle 5. července od 20.30

KDE: Zach‘s pub na Palackém nám. v Plzni

ZA KOLIK: 450 Kč v předprodeji, 500 Kč na místě



V neděli 5. července se na zahrádce plzeňského Zach‘s pubu představí legenda českého rocku Vladimír Mišík. S čerstvým držitelem šesti Andělů za sólové album Jednou tě potkám zahraje i skupina Etc.

„Jsem moc rád, že první koncert po půlročním koncertním půstu hrajeme právě v Plzni u Zacha. Skvělé publikum, bezvadná hospoda, krásná zahrádka a vynikající pivo. Co víc si přát. V neděli v Zach’s pubu naviděnou," vzkazuje do Plzně Vladimír Mišík.

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české hudby již od šedesátých let 20. století. Pod značkou Etc začala kapela s Mišíkem vystupovat v roce 1974. Přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertují společně dodnes. Jako předkapela vystoupí Olin Nejezchleba a Kybabu.

Ústecký kraj

V Libouchci bude soutěž o nej guláš

KDY: sobota 4. července od 13 hodin

KDE: Libouchec

ZA KOLIK: zdarma



Guláš lze udělat na několik způsobů. Pokud o sobě víte, že právě ten váš je nejlepší, zúčastněte se tuto sobotu prvního ročníku Gulášobraní v Libouchci. „Vařit se bude na otevřeném ohništi. Pro účastníky zajistíme podložku pod ohniště, dřevo, vodu, chléb, misky a lžíce,“ uvedla pořadatelka Jana Budská.

Akci finančně podpořil Libouchec a koná se v areálu zahrady Domu kultury Svoboda od 13 do 22 hodin. Od 16 hodin odstartuje také zábava s country kapelou Riding Hoppers.

Liberecký kraj

Grabštejnská (za)hradní slavnost

KDY: sobota 4. července a neděle 5. července, vždy od 9 hodin

KDE: hrad Grabštejn

ZA KOLIK: 180 Kč



Tradiční letní festival konaný první červencový víkend na hradě Grabštejn, opět nabídne pořádnou porci hudby, tance, šermu i rozverných kousků místního kata a další zábavy. Kromě uvedeného se můžete těšit na kostýmované průvodce, ukázky palných i chladných zbraní, lahodné občerstvení v hradním šenku i u řemeslníků a stánkařů, kteří nabídnou výtvory dobové kuchyně i nejedlé výrobky a suvenýry. Přijďte si užít historii všemi smysly!

Královéhradecký kraj

Osvěžení na koupáku v Trutnově

ZA KOLIK: dospělí 65 Kč (od 16 hodin 50 Kč, od 18 hodin 35 Kč),

děti 45 Kč (od 16 hodin 35 Kč, od 18 hodin 30 Kč), děti do 3 let zdarma



Trutnovské letní koupaliště se nachází hned za městskými sportovišti kolem řeky Úpy, kde jsou za sebou seřazeny krytý bazén, zimní stadion, fotbalový a atletický stadion, tenisové kurty. Letos prošlo modernizací a pojme až 2 500 osob.

Koupaliště prošlo velkou rekonstrukcí za desítky milionů. Návštěvníci se však mohou těšit na zcela nové vodní atrakce, jako například podvodní masážní pololehátko a sedák, masážní trysky, vodní dělo a chrlič, kbelíkový strom, šplhací síť, vodní číši a mnoho dalšího.

Praha

Kramářova vila: Dny otevřených dveří

KDY: sobota 4. července a neděle 5. července, vždy od 9 hodin

KDE: Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 1

ZA KOLIK: zdarma



Úřad vlády ČR díky příznivému vývoji epidemiologické situace může opět pro veřejnost zpřístupnit historické vládní vily a paláce. Zájemci budou mít možnost postupně navštívit všechny objekty Úřadu vlády ČR, a to od začátku července do konce listopadu. První den otevřených dveří se uskuteční již tuto sobotu, kdy bude pro veřejnost otevřena Kramářova vila, rezidence předsedy vlády vybudovanou prvním československým premiérem Karlem Kramářem.

Pardubický kraj

Festival Na víno!

KDY: pátek 3. července a sobota 4. července

KDE: Automatické mlýny Pardubice

ZA KOLIK: v pátek zdarma, v sobotu 100 Kč v předprodeji, 130 Kč na místě



V pátek a v sobotu se v Automatických mlýnech v Pardubicích uskuteční první ročník festivalu Na víno!. V ikonickém areálu od architekta Josefa Gočára se budou ochutnávat desítky vzorků výborných vín od 22 menších i větších vinařství. Program bude zahájen v pátek v 18 hodin Magickým letním večerem s vínem, hudbou a filmem Dobrý ročník.

Vstup na páteční program je zdarma. V sobotu v 11 hodin se už festival rozjede naplno. Více než 22 vinařství svými stánky obsadí celé mlýny. Zahrají kapely Jetbeat CZ, Big S, John Hayllor a Marien s Víťou Troníčkem. Vstupenek je k dispozici omezené množství, je možné je koupit předem na www.na-vino.cz.

Středočeský kraj

Řemeslné pohádkové léto začíná

KDY: sobota 4. července od 10 hodin

KDE: skanzen v Kouřimi

ZA KOLIK: základní 80 korun



O prázdninových sobotách od 4. července do 15. srpna jsou pro návštěvníky od 10 hodin připraveny tematické programy představující rozmanitá tradiční řemesla. Hned první z nich, Hravá sobota, představí jak se dříve vyráběly hračky. Připravena je dílna na výrobu dřevěných hraček s Otakarem Fraňkem a návod na výrobu káči z papíru a čtení pohádek o hračkách a hrách.

Témata na další soboty jsou Medová sobota o včelách, Modrobílá sobota o pradlenách a barvení látek, Vlněná sobota o ovcích a zpracování vlny, Lněná sobota o lnu a jeho použití a Sobota na skle malovaná o podmalbě na sklo.

Jihočeský kraj

Hudební léto na Holkově začíná

KDY: sobota 4. července od 18 hodin

KDE: letní parket Holkov

ZA KOLIK: 490 Kč



Největší open parket na jihu Čech, Holkov, otevírá v sobotu 4. července. Po celé léto až do 5. září se zde budou konat živá vystoupení a taneční večery různých žánrů. Jako první zde vystoupí tuto sobotu kapela Tři sestry, která vyrazila na turné Gambrinus 11° tour. Koncert začne od 18 hodin, areál je přístupný o hodinu dříve.

Vysočina

Hrady o víkendu lákají na prohlídky v kostýmech a šermíře

KDY: pátek 3. července až neděle 5. července

KDE: Hrady Kámen, Roštejn, Lipnice nad Sázavou

ZA KOLIK: od 100 Kč



Turistická sezona již odstartovala a hrady, zámky i muzea se snaží nalákat co největší počet turistů. Proto kromě klasických prohlídek organizují také netradiční prohlídky, při kterých průvodci oblékají různé dobové kostýmy či hrají divadlo. Tento víkend je možné navštívit hrad Kámen, hrad Roštejn nebo hrad v Lipnici nad Sázavou.

Na hradě Kámen ve stejnojmenné obci startuje víkendová akce s názvem Hrad Kámen napříč staletími. Návštěvníky hradu budou v sobotu a v neděli provádět průvodkyně a průvodci v dobových kostýmech. Své tábořiště na hradě postaví šermířská omladina, která přítomné naučí základům boje a šermu ve středověku. Šermířské dovednosti představí šermířská společnost Aesculus, která návštěvníky seznámí se způsobem boje a životem šlechtice v době renesance. Program bude dále obohacen o tematické hry pro děti a přednášky sokolníka s ukázkami dravců a sov. V hradním parku bude několik stánků s různými řemeslnými výrobky.

Součástí akce Hrad Kámen napříč staletími budou v sobotu a v neděli večerní prohlídky. „Třebaže hrad nebyl ve vlastnictví velmi významného rodu a neměl ani příliš velký historický význam, je opředen řadou pověstí a příběhů. V minulosti tu měla být penězokazecká dílna nebo tajné podzemní chodby. Čas od času hradem bloudí duch zazděné šlechtičny. Díky hraným scénkám mohou návštěvníci zhlédnout zásadní dějinné okamžiky hradu Kámen,“ zvou na další zpestření prodlouženého víkendu pořadatelé. Prohlídky budou začínat v 19, 19.30, 20, 20.30 a 21 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace na telefonu 721 846 931. Nedělní večer zakončí ve 22 hodin ohňová show skupiny Gaja Yritis.



Divadelní prohlídky nazvané Se zlatou růží v erbu nabízí také hrad Roštejn od 4. do 6. června v čase od 9 do 18 hodin. Návštěvníky zavedou do druhé poloviny 14. století, doby založení hradu Pány z Hradce. Přes padesát herců v dobových kostýmech seznámí diváky vážně i nevážně s obdobím gotiky. Naučí se gotické tance, ochutnají středověké pokrmy a dozví se řadu zajímavostí z historie hradu. Návštěvníci projdou trasu A hradu Roštejna. V každé místnosti se odehraje scénka ze života hradních pánů i dalších obyvatel hradu, které dohromady dají ucelený příběh jednoho běžného dne ve středověku. Na prohlídky je doporučená rezervace na tel. 733 161 817. Vstupné 200 korun, snížené 100 korun.



Na noční prohlídky hradu Lipnice nad Sázavou mohou zamířit návštěvníci od pátku 3. července do neděle 5. července. Zájemci si užijí divadelní procházku historií hradu od jeho založení až po působení Jaroslava Haška. Vystupují zde jednotliví majitelé panství, vojáci, žoldnéři, děvečky, kat, pacholci, kavalíři. Není nouze o místní pověsti, strašidla a přijde i Jaroslav Hašek. Začátek prohlídek je ve 20 a 22.30 hodin. Vstupenky předem závazně objednat na tel. 606 480 708 nebo na zdenek@sigri.cz. Jednotné vstupné 200 korun. Další prohlídky se konají i v termínech 17.-18. července, 24.-25. července a 7.-8. srpna.

Jihomoravský kraj

Léto na Mikulčických valech

KDY: sobota 4. července až pondělí 6. července, vždy od 10 hodin

KDE: Mikulčice

ZA KOLIK: základní 60 Kč



Vmísit se do dobového tábora mezi staré Slovany, tajit dech při soubojích šermířů nebo si vychutnat duchovní atmosféru Cyrilometodějské pouti. To mohou o víkendu návštěvníci Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku.

Třídenní Léto na Mikulčických valech začíná v sobotu v deset hodin dopoledne. „Příchozí se seznámí s životem našich předků v dobovém táboře starých Slovanů, od dvou hodin odpoledne bude hrát oblíbená skupina Countrio a šermíře ze skupiny Styrke budou moci lidé sledovat až do pondělního poledne. Předvedou také řemesla a ukázky ze života v raném středověku, “ pozval k návštěvě vedoucí hradiště František Synek.



Duchovní atmosféru místa si prožijí účastníci Cyrilometodějské pouti na Podluží. Ta se uskuteční v neděli od půl čtvrté odpoledne. Poutníky a duchovní představitele doplní i pestrobarevné kroje, v nichž přijdou lidé z okolí.

Pondělí bude patřit především dětem. „Čeká je zábavný prázdninový den s názvem Velkomoravské vítání prázdnin. Ve velkomoravském táboře si budou například povídat s vladykou, zažijí archeologické hrátky na pískovišti, budou vyrábět lodičky nebo si užijí letecký trenažér. Přijít mohou od půl jedenácté,“ přiblížil Synek. Dospělí zájemci mohou shlédnout výstavu fotografií na téma Člověk a víra, která přibližuje význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje a zachycuje duchovní krásy okamžiku. Hradiště v Mikulčicích je otevřeno každý den, letos nově i v pondělí.

Zlínský kraj

HamBurger Fest 2020 v Lužkovicích

KDY: sobota 4. července od 12 hodin

KDE: fotbalové hřiště v Lužkovicích

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 120 Kč, děti do 100 cm vstup zdarma



V sobotu 4. července se do Lužkovic sjedou foodtrucky z blízka i daleka, aby přivezli návštěvníkům HamBurger Festu skutečnou špičku na burgerové scéně. Hlavní roli zde sehrají burgery v různých variantách, ale ochutnat bude možné také cukrářské výrobky, pivní speciály nebo míchané nápoje. Po celý den bude připravený i bohatý doprovodný program pro malé i velké včetně soutěží o nejlepší hamburger a soutěže v pojídání burgerů.



HamBurger Fest 2020 začíná od 12 hodin a potrvá až do pozdního večera. V průběhu dne mohou návštěvníci hlasovat pro nejlepší hamburger a podpořit také místní fotbalisty v soutěži v pojídání burgerů na čas, ve které se utkají s borci z FC Fastav Zlín. Na pódiu se s největšími hity českých, slovenských i zahraničních interpretů rocková kapela Křídla i známý moderátor a DJ Martin Hrdinka. Dětem bude k dispozici dětská zóna se skákacím hradem a řadou dalších aktivit. Programem provede Ondřej Albrecht.

Olomoucký kraj

Dobývání hradu Plumlov

KDY: sobota 4. července až pondělí 6. července, denně od 9.30

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: celodenní základní vstupné 140 Kč, děti do 6 let 40 Kč



Od soboty do pondělí se na plumlovském nádvoří před vysokým zámkem a pod starým hradem vystřídají divadelníci, šermíři, sokolníci a loutkáři, aby vám předvedli své umění. Vrcholem každého dne pak bude po 13. hodině scénická bitva o hrad Plumlov.

Na nádvoří mimo jiné vystoupí šermířská skupina Nuntius Regis, skupina šermu Allegros a šermířská a divadelní společnost Conducti. Můžete si také nechat přilétnout dravce až na ruku, pro ty nejmenší bude zase připraveno loutkové divadlo manželů Antošových.



Chybět nebudou ani stánky s dobovým zbožím či historickými řemesly. O hladové se postarají ve stáncích s pochoutkami jak masitými, tak i sladkými. Ti silnější si mohou vyzkoušet třeba kovářské řemeslo s mistrem Jakubem a pro jemnější ruce je připravena Skřítkova řemeslná dílna s hrnčířským kruhem.

Po všechny tři dny bude areál zámku Plumlov otevřen vždy od 9.30 do 17.30 s možností navštívit interiéry zámku s průvodcem (poslední prohlídka v 17.15), či se bát v hradním sklepení (naposledy v 15.30). V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do Velkého sálu pod starým hradem.

Moravskoslezský kraj

Pyžamová jízda Ostravou

KDY: sobota 3. července od 17.30

KDE: Sraz před radnicí Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

ZA KOLIK: zdarma



Užít si netradiční projížďku na kole můžete v pátek v Ostravě, bude vám stačit kolo a netradiční oděv jako je pyžamo, noční košile, overal, ale třeba i župan. Jedná se o recesi, do níž se každým rokem zapojuje stále více lidí a tentokrát to můžete zkusit také. Sraz je v 17.30 hodin před budovou radnice Ostrava-Jih.

Cyklistický dav v pyžamech projede ostravskými ulicemi. Délka trasy je přibližně 15 kilometrů a nebude chybět zastávka na občerstvení nebo společné fotografování. Akce se koná jen za příznivého počasí bez deště.