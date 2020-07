Tradiční noční hradní kratochvíle je připravena na sobotu 11. července. Pozor, z technických důvodů už od 18 hodin. „Můžete se těšit na historické mystifikace přecházející místy až v otevřené lži v podání nejoblíbenějšího hornohradského průvodce Viktora Braunreitera. Prohlídku doplní autentické šermířské klání, při němž tuhne krev v žilách (a občas i teče v soubojích muže proti muži) v podání historické skupiny MORTIS (pro citlivé duše pozor, občas teče nefalšovaná krev), a zcela úchvatná fireshow v podání uměleckého uskupení CADENTIS. Bude se i natáčet, tak kdo ví, možná se stanete filmovou hvězdou," zvou organizátoři z Hauenštejna. Vstupenky zakoupíte v pokladně hradu, rezervace není nutná.

Plzeňský kraj

Industry Open nabídne cesty za železem i těžbu zlata

KDY: sobota 11. července a neděle 12. července

KDE: Plzeň

ZA KOLIK: od 150 Kč



Bohatý program nabídne o tomto víkendu festival Industry Open, nově se po oba víkendové dny koná vyjížďka historickým autobusem Škoda 706 po stopách výroby železa v Klabavském revíru.

„To, že se železo taví ve vysokých pecích, se běžně ví. Nicméně po cestě se účastníci seznámí s méně známými výrazy ze železářského slovníčku, jako dýmačka, vlčí pec či pinky. Na jedné z prvních zastávek v Klabavě se podíváme k historické budově původních železáren s jedním z nejstarších továrních komínů v Česku. Prozkoumáme také ústí pověstných ejpovických tunelů. Další zastávka nás zavede na místo původní slévárny v Horomyslicích – Nové Huti,“ popisuje trasu průvodce Petr Prokop.



S dějinami železářství je spojený také Chrást. Překvapením bude nenápadný domek, v němž kdysi začínal s výrobou lopat a radlic plzeňský podnikatel Šimon Semler. Celková délka výletu je přibližně šest hodin. Odjezd je vždy v 10 hodin z parkoviště autobusů naproti parkovacímu domu Rychtářka. Po cestě je plánovaná zastávka na drobné občerstvení.



Rovněž po oba dny se od 10 hodin do 16.30 v Amálině údolí na Zlatém potoce pod Kašperskými Horami koná workshop zaměřený na těžbu zlata. „Nejstarší technikou bylo rýžování. Tyto dovednosti znali již staří Keltové několik set let před Kristem. Proto si budou moci návštěvníci programu pod dohledem zkušených ‚zlatokopů‘ sami nějaké ty zlatinky vyrýžovat. Součástí programu bude i komentovaná procházka podél Zlatého potoka kolem středověkých sejpů ke štole, kterou před několika sty lety vykutali do zdejšího skalnatého masivu v místní horníci,“ říká za pořadatele Zdeněk Svoboda.

Účastníci si budou moci také vyzkoušet ražbu mincí nebo výrobu hornického kahanu. V sobotu od 10 hodin se pak v rámci Industry Open koná ještě komentovaná procházka Po stopách plzeňského průmyslu a v neděli od 17 hodin prohlídka s komentářem v plzeňském muzeu dvoutaktů. Více na industryopen.cz.

Ústecký kraj

Kubánský večer na lodi

KDY: pátek 10. července od 19 hodin

KDE: Přístaviště Vaňov

ZA KOLIK: 490 korun



Na taneční vlně v kubánském stylu. Tak to je kubánský večer, který proběhne v pátek od 19 hodin na lodi Labské plavební. Nastupuje se ve Vaňově u Ústí nad Labem. Na palubě vás čeká živá kubánská kapela, míchané nápoje a dobroty z grilu. Můžete si vyzkoušet s tanečníky latinsko – americké tance. Nastupování na loď v Ústí nad Labem Vaňov je možné cca 15 minut před vyplutím lodi v závislosti na pokynech posádky lodi. Lístky lze koupit na webu Labské plavební. Další kubánský večer na lodi v Ústí bude v pátek 31. července.

Liberecký kraj

Rally Bohemia

KDY: pátek 10. července od 8 hodin

KDE: Autodrom Sosnová



V areálu Autodrom Racing Area v Sosnové začne v pátek program 47. ročníku Rally Bohemia. Na jezdce v již tradičním prostředí autodromu čeká testovací rychlostní zkouška tzv. shakedown a následně show v podobě paralelního závodu dvojic. Seznamovací jízdy odstartují už po osmé hodině ráno. Shakedown odstartuje v poledne, paralelní závody dvojic pak začnou v 16.30.

Královéhradecký kraj

Letní muzicírování v Dobrušce

KDY: nedělní podvečery od 12. července do 2. srpna

KDE: Dobruška



Neodmyslitelnou součástí prázdninových nedělních podvečerů v Dobrušce je Letní muzicírování – šňůra koncertů místních a regionálních kapel a hudebních uskupení, zpestřující závěr každého víkendu.

V neděli 12. července v Dobrušce vystoupí pop-rocková skupina JK Band, o týden později přijde na řadu skautský koncert a v poslední červencovou neděli se příznivci muzicírování mohou těšit na vystoupení kapely Memory. Staropražští pardálové se představí 2. srpna, po nich pak formace Combi, Fukanec a Strejci. Závěrečný koncert se uskuteční před Společenským centrem – vystoupí dechovka Valanka.

Praha

Růžové léto ve vinici

KDY: sobota 11. července a neděle 12. července vždy od 11 hodin

KDE: Villa Richter, Staré zámecké schody 6/251, Praha 1

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si užít romantickou atmosféru spojenou s růžovým vínem a s jedním z nejhezčích výhledů na Prahu. Populární degustace růžových vín se kvůli nařízeným omezením bude letos konat v komornější podobě. Počet vinařů bude sice menší, ale budou to ti nejlepší ve svém oboru, a degustovat se bude v nejkrásnějších částech vinice.

Pardubický kraj



Folk na Lichnici

KDY: sobota 11. července

KDE: zřícenina hradu Lichnice

ZA KOLIK: základní 390 Kč, děti do 15 let 110 Kč, děti do 3 let zdarma



V sobotu v 11 hodin začne již 18. ročník hudebního festivalu Folk na Lichnici. V průběhu celého festivalového dne zahraje 13 interpretů, mezi nimi například skupiny Poutníci, Ladybirds nebo Epydemye. Nebude chybět ani dětský koutek pro nejmenší návštěvníky, kde si děti budou moci užít různé zábavné aktivity a hry. Vstupenky jsou k zakoupení na e-mailu vstupenky@folknalichnici.cz nebo přímo na místě v den konání, kde bude ale omezený počet osob.

Středočeský kraj

V Kolíně zazní francouzská a kanadská hudba

KDY: pátek 10. července od 18 hodin

KDE: Kolínská kavárna Café Interier Tradice 1894

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kolínská kavárna Café Interier Tradice 1894 zve v pátek od 18 hodin na koncert vonící dálkami. Charismatické dámské duo Jessica May a CaféBaret přednese francouzský repertoár tvořený lidovkami, moderními šansony i vlastní tvorbou. Kanadská harmonikářka Jessica May představí rovněž zaoceánské písně, hudbu z kaváren i přístavních putyk, hudbu o víně, lásce, životě. Rezervaci lze provést telefonicky na čísle 778 00 1894.

Jihočeský kraj

Noční prohlídka historickým Táborem

KDY: pátek 10. července od 20 hodin

KDE: nádvoří hradu Kotnov

ZA KOLIK: základní 70 Kč, děti 50 Kč



V pátek ve 20 hodin vás čeká dobrodružství, které začne na nádvoří hradu Kotnov. Vydáte se odtud na noční prohlídku Tábora, která povede zájemce do hradu i na rajský dvůr bývalého augustiiánského kláštera, uvidíte Tábor z hradní věže. Uličkami nočního města vás provedou historička Husitského muzea Jitka Vandrovcová a její sestra v dobových kostýmech. Akce se koná k 600. výročí města Tábor.

Vysočina

Festival malých pivovarů v Telči

KDY: sobota 11. července od 14 hodin

KDE: Panský dvůr v Telči

ZA KOLIK: 200 korun



Tři desítky piv z produkce devíti pivovarů, zábavné soutěže a muziku tří kapel si v sobotu mohou v telčském Panském dvoře užít návštěvníci pátého ročníku Pivního festivalu Telč.

Tradiční přehlídku museli letos pořadatelé zvládnout připravit v kratší době, než bývá zvykem. „S přípravou jsme začínali, když vládní omezení umožňovala akce do pěti set lidí, proto bude letošní ročník o něco menší. Přesto nabídneme tři desítky piv z devíti pivovarů, tři kapely a různé soutěže,“ nastínil Michal Štefl z pořádajícího telčského podniku.



Trvající hygienická opatření vzali pořadatelé vážně. „Rozhodli jsme se dělat pro zdraví příchozích maximum. Proto budeme na vstupu měřit návštěvníkům teplotu a lidi se zvýšenou teplotou dovnitř bohužel nemůžeme pustit,“ upozornil Štefl.



Zdravotnické zajištění se organizátoři rozhodli zapojit i do programu slavnosti. „Společnost, která nám tuto část akce zajišťuje, bude mít i jeden stánek, kde si lidé mohou vyzkoušet různé postupy při poskytování první pomoci,“ dodal Štefl.

Program pivního festivalu začne v sobotu ve dvě odpoledne. „Nabídneme soutěže, které si návštěvníci oblíbili v minulých letech, jako je pití piva na čas nebo držení tupláků na výdrž,“ nahlédl do programu Štefl.



Zástupci pořádajícího podniku představí piva z vlastního pivovaru, své stánky budou mít i další zúčastněné pivovary. „Budou tu například Dalešice, malé pivovary z Brna, jeden pivovar z Krnova. Návštěvníky může zaujmout i Pivovar Kočovný Kozi nebo jedno z jeho piv, které nese jméno Galaktický Kozi,“ usmíval se Štefl.

Pivní svátek si příznivci pěnivého moku nenechají ujít. „Do Telče se už nějakou dobu chystám, a některé z pivovarů, které se v Panském dvoře představí, znám. Udělám si výlet a ochutnám, jestli si ta piva pamatuji dobře,“ plánoval Jaroslav Novotný z Jihlavy.



Vedle představení pivovarů čeká na hosty pivního svátku také kuchařská show. „Ujmou se jí naši kuchaři, kteří předvedou jak správně připravit steak nebo grilovat sýr. Současně představíme naše dodavatele a jejich výrobky, ve všech případech jde o farmáře a výrobce z nejbližšího okolí a našeho regionu,“ dodal Štefl. K dobré chuti při popíjení festivalových piv budou hrát tři kapely. „Začne vysočinská Country Banda, poté vystoupí další kapela z Vysočiny Vzhůru a níž a poté se hosté mohou těšit na jihlavský Jurský park,“ vypočítal Štefl.

Jihomoravský kraj

Bitva u Znojma

KDY: sobota 11. července a neděle 12. července

KDE: Dobšice, Suchohrdly

ZA KOLIK: zdarma



Dusot kopyt, rány z pušek a burácení děl se v sobotu opět rozlehnou u Dobšic při tradiční připomínce bitvy svedené v roce 1809 mezi Napoleonovými vojsky a rakouskou armádou.

V dobových uniformách nastoupí na bojiště přes dvě stovky členů různých skupin příznivců vojenské historie. „O účast v bitvě byl letos mimořádný zájem i od kolegů ze zahraničí. Aktérů budou na konec přes dvě stovky, včetně účastníků z Polska, Rakouska či Slovenska. Zájemce například z Belgie jsme vzhledem k letošní mimořádné situaci museli odmítnout,“ řekl šéf organizátorů ze spolku Acaballado Ivan Vystrčil. Ocenil přitom spolupráci obcí. „I když jsme museli vše chystat na poslední chvíli přispěl nám kraj, město Znojmo a Dobšice i Suchohrdly pomohly také s organizací letos nutných návštěvnických sektorů,“uvedl šéf organizátorů.



Program připomínky bitvy bude tradiční. „V pátek v půl desáté večer začneme pietním setkáním ve vojenské části louckého hřbitova, sobotní bitevní ukázka začne v Dobšicích ve dvě odpoledne, nedělní v Suchohrdlech hodinu před poledne,“ dodal Vystrčil.

Kvůli přetrvávajícím opatřením budou lletos diváky čekat návštěvnické sektory. „Pořadatelé do nich příchozí nasměrují tak, aby v sektoru nebylo víc než tisíc lidí. Návštěvníky samozřejmě žádáme, aby se snažili dodržovat potřebný vzájemný odstup,“ popsal starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský.Kolik letos bitva přitáhne návštěvníků nechtěl odhadovat. „Je možné, že lidé budou mít ještě určité obavy, když slyší zprávy o lokálních ohniscích, ať už v Karviné nebo třeba ve Větrném Jeníkově. I proto děláme co je třeba, k dodržení současných opatření, ať jsou to sektory na bitvě, nebo zajištění dezinfekce na toaletách na otevřených sklepech,“ podotkl starosta. Někteří příznivci vojenské historie si bitvu ujít nenechají. „Jako místní fandím samozřejmě Rakušanům, kteří sice ustupují, ale v roce 1809 nakonec bitvu u Znojma neprohráli, i když válka byla ztracená. Proto se Dobšic zase chystám,“ řekl s úsměvem Jan Lhotský ze Znojma.

K dobšické bitvě tradičně patři závěrečná potyčka pěších vojáků i jízdy v nedalekém brodu Dyje. „Bude hodně záležet na okamžitém stavu vody v řece. K brodu se přesuneme, pokud to bude bezpečné a rozhodovat se proto budeme až podle bezprostřední situace v sobotu odpoledne,“ upozornil Vystrčil.

Zlínský kraj

Hobby burza v Otrokovicích

KDY: neděle 12. července od 8 hodin

KDE: Beseda v Otrokovicích

ZA KOLIK: základní 30 Kč, děti do 6 let zdarma



Přijďte si užít setkání sběratelů všech oborů. Nebudou chybět mince, papírová platidla, pohlednice, poštovní známky, starožitnosti, hračky, minerály, odznaky, zápalkové etikety, fotografie, LP desky, pivní tácky, kuriozity a mnoho dalšího. Abecedně shrnuto – na své si přijdou milovníci aforismů i žvýkačkových obalů. Občerstvení je zajištěno.

Olomoucký kraj

Vyznání růžím v Rozáriu

KDY: pátek 10. července od 14 hodin, sobota 11. července a neděle 12. července od 9 hodin

KDE: Rozárium v Olomouci

ZA KOLIK: základní 100 Kč, snížení 70 Kč



Voňavé květy nejrůznějších druhů růží můžete ještě více než kdy dřív obdivovat o víkendu v olomouckém Rozáriu. Koná se tu totiž festival Vyznání růžím a kromě nádherných květin se můžete těšit i na bohatý program včetně floristické show s ukázkami výroby interierové dekorace z růží, svatební kytice či květinového šperku.

Na programu jsou také přednášky, rostlinolékařské poradny či workshop Botanika všemi smysly. Děti si mohou vyzkoušet malování na sklo, skládání růží z Lego kostek nebo navštívit hrnčířskou a řezbářskou dílnu. Součástí akce budou i oblíbené zahradnické trhy s podtitulem Léto v zahradě, hudební vystoupení nebo Zaparkuj odpočinková zóna. Chybět nebudou ani florální objekty od předních českých floristů.

Moravskoslezský kraj

Festival Fajn léto po židovsku

KDY: od 10. července do 12. července

KDE: Krnovská synagoga

ZA KOLIK: ceny vstupného na jednotlivé dny najdete na krnovska-synagoga.cz



Jedinečnou možnost, nahlédnout do do židovské kultury prostřednictvím festivalu Fajne léto budete mít o tomto víkendu. V tajemném prostředí synagogy v Krnově na vás bude čekat mnoho zajímavých zážitků. Těšit se můžete na koncerty, workshopy, besedy, VIP prohlídky synagogy s ochutnávkou kosher jídel a nápojů, výstavy, slavnostní položení stolpersteinu – neboli kamenu zmizelých – na Krnovském náměstí, ale i prostor pro ztišení se na večerní a ranní bohoslužbě.