Historické sokolnictví v podání sokolnické společnosti TEIR na nádvoří hradu. Při exkluzivní přehlídce dravců zažijete lehkost letu a setkáte se s ptačími vládci povětří. Nechte se vtáhnout do nauky a historie sokolnictví. Návštěvníci jsou seznámeni nejen s postupem výcviku dravce či sovy, ale také s průběhem výuky sokolnického učedníka až na mistra sokolníka pro panovnický dvůr.

Plzeňský kraj

Stodská pouť nabídne i koncert Wohnoutu

KDY: pátek 17. až neděle 19. července

KDE: letní kin a stadion ve Stodu

ZA KOLIK: zdarma, páteční a nedělní zábava v letním kině za 150 Kč



Třídenní program nabídne letošní Stodská pouť. V pátek ji zahájí od 20 hodin zábava v letním kině, kde zahrají skupiny What‘s In The Box, Wohnout a Pipes And Pints. Na sobotu je připraven zdarma celodenní program v letním kině a na stadionu, v neděli uzavře celou slavnost další zábava v letním kině, od 17 hodin zahrají DOA Rock a Turbo. Celý program najdete zde.

Ústecký kraj

Formani zahrají Aladina na lodi

KDY: sobota 18. července od 15 hodin

KDE: Loď Tajemství ve Vaňově

ZA KOLIK: 290 Kč



Rodinné divadelní představení Aladin divadla bratří Formanů zve do světa příběhů Tisíce a jedné noci. Vypráví barvitý příběh chlapce Aladina, který se prolíná s vyprávěním o králi Šahriarovi a statečné a moudré Šeherezádě. Před smysly diváka se rozprostírá cizokrajný a dálkou vonící svět putujících nomádů, moudrých vezírů, tajuplných míst, zahrad a paláců s bohatstvím mocných vladařů a králů.

Toto rodinné představení hledá všemožnými prostředky způsob, jak přenést dětské i dospělé diváky do míst, kde na samé hranici fantazie začíná cesta a na ní velké dobrodružství. Aladina můžete vidět v sobotu od 15 hodin na lodi Tajemství ve Vanově.

Liberecký kraj

Podvečerní dětská prohlídka centra Liberce

KDY: pátek 17. července od 18 hodin

KDE: Městské informační centrum Liberec

ZA KOLIK: 50 Kč



Originální trávení pátečního večera nabízí speciální komentovaná prohlídka centra Liberce, na které se děti i jejich rodiče dozví zajímavosti z dějin našeho města. Během prohlídky možná potkáte i radničního rytíře, který se občas prochází po náměstí. Pokud bude v dobrém rozmaru, bude možné se s ním vyfotit a pro chytré děti, které budou dávat pozor během výkladu má připravený i malý dáreček. Kapacita je omezena, doporučujeme rezervaci míst.

Královéhradecký deník

Zámecké trhy se vrací do Doudleb

KDY: neděle 19. července

KDE: zámecký areál v Doudlebách nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma



Po nucené pauze se opět uskuteční populární zámecké trhy v Doudlebách nad Orlicí. Chybět tentokrát nebude ani muzika. V zámeckém areálu se uvelebí farmáři, výrobci, pěstitelé a řemeslníci se svými výrobky a dobrotami. Po 10. hodině navíc zahraje harmonikář Míra a od 13 hodin se o hudební produkci postarají Švanda a Trávas alias oblíbené duo Music Melody.

K návštěvě zvou také zámecké komnaty, kde prohlídky s průvodci začínají v každou celou hodinu, rozšířené Muzeum přírodovědy a venkova v zámecké sýpce, Babiččin dvoreček s (nejen) hospodářskými zvířátky a útulná zámecká kavárna.

Praha

Metalová přehlídka Nakalenej fest počtvrté

KDY: sobota 18. července od 18 hodin

KDE: Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: zdarma



Útroby legendárního klubu Modrá Vopice přivítají pětici kapel ze všech koutů metalového žánru. A pozor, vstupné je zdarma. Jako první vystoupí kapely Mysthica a Algaes. Připravte se na pekelnou jízdu po hmatníku spáleného violoncella a dunivých rytmů. V případě první kapely také na uhrančivý ženský vokál. Poté se na pódiu představí varnsdorfští Breed, kteří skvěle míchají svůj numetalový koktejl. Z Berouna přijede sebranka Goat Cult, jejichž mix deathmetalové a thrashmetalového řemesla rozdrtí každého, kdo se mu postaví do cesty. Tečku za večerem pak udělají pražští doomaři Rotting Beetroot, kteří vás nepřejedou zběsilou rychlostí, ale všedrtící silou rozjetého parního válce.



Časový rozpis

18.30 - MYSTHICA - mysthic metal

19.00 - ALGAES - cello metal

20.15 - BREED - nu metal

21.30 - GOAT CULT - death metal

22.45 - ROTTING BEETROOT - doom metal

Pardubický kraj

Setkání historických vozidel

KDY: sobota 18. července

KDE: Svratouch

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na 5. Setkání historických vozidel u Muzea motocyklů ve Svratouchu aneb Pohodové setkání přátel vůně benzínu a starých časů přijďte v sobotu 18. července. Budete si moci prohlédnout novou expozici v půdním prostoru muzea, změny proběhly i v původních výstavních prostorách. Prezentace vozidel je od 9 do 11 hodin. Ve 12.30 se uskuteční spanilá jízda traktorů po obci a ve 14 hodin odstartuje vyjížďka historických vozidel po okolí Svratouchu se zastávkou u nově otevřeného Zámečku Karlštejn. Dobové oblečení je samozřejmě vítáno.

Po celý den pro vás bude připraveno občerstvení, pivo, limo, vepřová kýta na grilu, teplé uzené nebo klobáska. Poslechnete si flašinetáře Martina Štěpánka. Uvidíte ukázku stabilních motorů v provozu. Děti se zabaví u stánku Besip.

Středočeský kraj

Skanzen zve na Dny lidové architektury

KDY: sobota 18. a neděle 19. července

KDE: Muzeu lidových staveb v Kouřimi



O víkendu proběhnou v Muzeu lidových staveb v Kouřimi oslavy Dnů lidové architektury. Program bude zahájen v 11 hodin úvodním slovem hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové včetně představení knihy Lidové stavby Středočeského kraje a zahájení výstavy Lidová architektura Středočeského kraje. Od 11.30 a od 14 hodin na návštěvníky čekají lidové tance a písně z Čech, od 12.30, 15 hodin a od 16.30 zase představení z venkovské školy. Po celý den ve skanzenu budou probíhat také ukázky tradičních řemesel, výstava košíkáře Petra Oláha i odborný výklad. V neděli od 14 hodin proběhne komentovaná prohlídka s výkladem ředitele muzea Vladimíra Rišlinka.

Jihočeský kraj

Jazz a swing v Táboře

KDY: neděle 19. července od 16.30

KDE: Žižkovo náměstí v Táboře

ZA KOLIK: zdarma



Na Žižkově náměstí v Táboře si užijete 19. července jazzovo-swingovou neděli. Akci od 16.30 zahájí táborské trio Basta, které netradičně zpracovává klasické i lidové melodie. V 18 hodin jej vystřídá propagátor jazzu Karel Kobližka Quintet. V 19.30 si dejte Rendez-vous s Radkou Fišarovou, která zazpívá nejslavnější písně svého žánru, a to swingu, jazzu a šansonu. Večer ve 21 hodin uzavře jazzový a swingový zpěvák Jan Smigmator a přátelé.

Vysočina

Kino naživo uvidí diváci v Humpolci

KDY: sobota 18. července od 21 hodin

KDE: zahrada muzea v Humpolci

ZA KOLIK: 150 Kč, předprodej v info-centru



Návštěvníky čeká unikátní podívaná pod širým nebem letního kina v muzejní zahradě – uvidí totiž online přenos cirkusového představení divadla La Putyka: Kaleidoscope! a budou tak moci sdílet přímo s osmi herci, tanečníky a akrobaty jedinečný zážitek z jejich show. Navíc z neobvyklého místa, kterým bude opuštěná tovární hala, kde se představení odehraje.

Ve spolupráci s vybranými divadelními soubory vytvořili tvůrci projektu pro léto pět filmů, které natočili a budou vysílat ve vybraných kinech po celé republice. „Inspirací nám je série živých filmů Amerikánka v hlavních rolích s Terezou Ramba a Eliškou Křenkovou, kterou jsme takto natáčeli a streamovali v čase nouzového stavu. Film Naživo je projevem schopnosti vyprávět příběhy v souladu s životní realitou,“ říká k projektu jeho autor Viktor Tauš.



Jedním z kin, které se do projektu zapojilo, je právě Humpolec. Poslední červencový den mohou diváci přijít ve stejný čas do muzejní zahrady ještě na vystoupení s názvem Vzduchem od tanečně akrobatické skupiny Losers Cirque Company.

V srpnu je pak čeká představení Amerikánka Viktora Tauše s Terezou Ramba 8. srpna, které se uskuteční v Kině Humpolec od osmi hodin večer. V literárním klubu knihovny pak 29. srpna uvidí diváci představení divadla Vosto5 Pérák v režii Jiřího Havelky, jehož otec je zároveň humpoleckým ochotníkem.

Projekt Film Naživo pak vyvrcholí 22. září představením s názvem Agent Divadla na zábradlí. „Jsme rádi, že se nám tento unikátní divadelně filmový projekt, do něhož naše kino distributor zařadil, podařilo přivést i k nám do Humpolce. Osobně se na představení moc těším a zvu na něj všechny diváky,“doplnila za organizátory Marcela Kubíčková z humpoleckého infocentra.

Jihomoravský kraj

Festival Národy Podyjí

KDY: pátek 17. až neděle 19. července

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: zdarma



Vůně specialit, tóny lidových písní i nahlédnutí do minulosti přinese jednadvacátý ročník festivalu Národy Podyjí v Mikulově. Vedle ochutnávek vín a národních gastronomií pořadatelé také uvedou novou publikaci o česko-rakouské moderní historii.

Kvůli komplikacím spojeným s jarní epidemií pracovali letos pořadatelé na skromnější verzi programu, ale s o to větším zápalem. „Rozpočet máme menší, ale o to víc se zapojilo místních lidí a vzniká z toho krásná energie. Hlavní myšlenkou je poukázat na to, kolik různých národů ve zdejším kraji žije a přispět k lepšímu vzájemnému poznávání zejména prostřednictvím gastronomie a folkloru,“ řekl předsedkyně pořádajícího spolku Petra Korlaar.

Už v pátek od 16.30 začne na náměstí vinný trh či ochutnávka pálenek a také výstava o Moravských Chorvatech. Od sobotní 10. hodiny otevře jedenáct stánků, ve kterých lidé z Mikulova a jižní Moravy nabídne speciality svých národních kuchyní, od arménské přes indonéskou po srbskou.



Irské speciality bude už počtvrté nabízet Petra Caufield s manželem. „Vzájemné poznávání národů Podyjí přes kulturu a gastronomii se mi moc líbí. My budeme letos nabízet boxties, což jsou bramborové placky se sýrem cheddarem a jako novinku máme irskou kávu,“ uvedla Caufield. Těší se i na atmosféru festivalu. „Vždycky je to tak, že všichni obejdeme všechny ostatní stánky a ochutnáme, co ostatní navařili. Loni tu byli poprvé třeba Španělé a krásně zapadli mezi ostatní. A těším se i na folklorní vystoupení. Snad proto, že jsem žila dlouho v cizině, tak miluju kroje, lidové písničky a jsem na tyto tradice hrdá,“ dodala Caufiled.



Na podiu se budou celý den střídat soubory, hlavním hudebním lákadlem od 20.30 Hrubá hudba rozkročená žánrově mezi jazzem a folkorem.

Už v pátek od 17 hodin festival v mikulovské Galerii Konvent představí publikaci Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách. V sobotu od 11 hodin pořadatelé tradičně v Mikulově a po té v Pohořelicích a Poysdorfu vzpomenou obětí národní nesnášenlivosti a položí věnce u pomníků.



Děti se mohou těšit v sobotu od 12.30 v Oranžerii Zámecké zahrady na zábavný program a autorské čtení Přemysla Janýra z knihy Princezna z Tapiti. V neděli festival tradičně uzavře od 10 hodin veřejná snídaně na mikulovském Náměstí.

Zlínský kraj

Konečně!!! fest to rozjede v Zádveřicích

KDY: sobota 18. července od 18 hodin

KDE: fotbalové hřiště v Zádveřicích

ZA KOLIK: 200 Kč v předprodeji, na místě 250 Kč



Přestože se tradiční a zavedený festival Rocková noc pod hvězdami letos na fotbalovém hřišti v Zádveřicích neuskuteční, skupina Fleret namísto ní zorganizovala nultý ročník Konečně!!! festu. Místo pěti kapel vystoupí pouze dvě – Pozdní sběr a Fleret, uzavírat festival bude DJ Franta Anders. Návštěvníci se mohou těšit na podomácku připravené občerstvení či širokou nabídku piv.

Olomoucký kraj

Vernisáž v Anděláriu

KDY: sobota 18. července od 12 hodin

KDE: u kostela svatého Michala v Rejcharticích



Navštivte tradiční sochařské sympozium v Rejcharticích. Sobotní odpolední program spojený s vernisáží nabídne spoustu zábavy pro malé i velké návštěvníky. Děti se mohou těšit na hru Loutkohraní v podání divadla Paravánek či na vystoupení artisty Josefa Večerky. Od 16 hodin uvidíte show s motorovými pilami. Poté bude následovat tradiční aukce uměleckých děl. O hudební vystoupení se od 18 hodin postará Roman Dragoun, kterého od 20 hodin vystřídá brněnská kapela Zadáci. Bohaté občerstvení je zajištěno.

Moravskoslezský kraj

MeltingPot na NeFestivalu Colours of Ostrava 2020

KDY: sobota 18. července od 13 hodin

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: 390 Kč



Už nedílnou součástí festivalu Colours of Ostrava je Meltingpot, na kterém vás vždy čekají zajímavý řečníci, osobnosti a mnoho nevšedních vyprávění. V sobotu 18. července budete moci zažít Meltingpot i na letošním NeFestivalu.



Chystá se na vás:

13.30 - 15.00 Jóga & sitár - Lucie Formanová a Filip Bajger

15.15 – 16.15 Divadlo pod Palmovkou: 1000 věcí, co mě serou aneb tvoje bába je komedie

17.00 – 18.30 Gala debata Úhel pohledu: Tomáš Šebek – chirurg, Tomáš Sedláček – ekonom, Anna Hogenová – filozofka, Martin Jan Stránský – neurolog, Martina Viktorie Kopecká – farářka

18.45 – 20.15 PechaKucha Night Ostrava a na závěr si budete moci užít pořádnou taneční párty společně s uskupením Malalata.