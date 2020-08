Krušnohorské výrobky představí vybraní výrobci, řemeslníci a umělci z Krušných hor. Akci si v pohodě užijí malí i velcí. Pro děti budou připraveny historické kolotoče, dílničky a divadelní spolek Ochotníci Ostrov pro ně od 14 hodin zahraje pohádku Andulka a loupežníci. Současně můžete navštívit Česko-saský krušnohorský řezbářský plenér, který bude zahájen už 23. července a vyvrcholí právě v sobotu na prostranství na začátku Ježíškovy cesty. K parkování jsou vyhrazena parkoviště naproti benzínové pumpě - 100 Kč na celý den (první hodina zdarma).

Plzeňský kraj

V Prazdroji můžete ochutnat to nejlepší ze street foodu

KDY: sobota 25. července od 10 hodin

KDE: nádvoří Plzeňského Prazdroje v Plzni

ZA KOLIK: zdarma



To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte už tuto sobotu na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Přijďte si užít letní den do společnosti dobrého jídla a pití. Vybírat budete z pestré nabídky asijských, afrických, latinsko-amerických a evropských specialit. „V nabídce také nebudou chybět čerstvé ryby, šťavnaté burgery, pirohy, hmyzí speciality, šnečí kaviár a mnoho dalšího,“ říká za pořádající Food Event Aneta Valachová.

Ošizeni nebudou ani ti, jejichž jazýček si potrpí spíš na sladkosti. Těm budou chutě dělat třeba dozlatova usmažené churros, křehké francouzské palačinky, tradiční trdelník, lehké makronky, ledové nanuky nebo zmrzlina. A na své si samozřejmě přijdou i pivaři.

Ústecký kraj

Duchcovský zámek láká na večerní prohlídku

KDY: sobota 25. července od 18 hodin

KDE: zámek Duchcov

ZA KOLIK: základní 130 Kč



Lákala vás někdy představa toho, že byste se mohli sami procházet ve večerních hodinách zámeckými místnostmi bez toho, aniž byste při tom museli poslouchat výklad průvodce? Pakliže ano, večerní prohlídky duchcovského zámku, které se konají tuto sobotu od 18 hodin jsou pro vás to pravé. Součástí prohlídek bude hudebně-taneční vystoupení souboru Campanello ve Valdštejnském sále.

Liberecký kraj

Pečení koláčků na frýdlantském zámku

KDY: pátek 24. července od 9 hodin

KDE: zámek Frýdlant



Kuchařky a kuchtíci budou pro návštěvníky připravovat v historické kuchyni pravé zámecké koláčky. Jedinečná atmosféra autentické zámecké kuchyně s funkčními kamny s pěti pecemi. Jedná se o součást prvního prohlídkového okruhu. Zámecká kuchyně obsahuje největší sbírku měděného nádobí v celé České republice a dále potom sbírku nádobí porcelánového. Její součástí jsou rovněž funkční kachlová kamna obsahující mimo jiné gril. Na kamnech je navíc umístěna kovová nádoba, v níž se ohřívala voda, která vztlakem putovala o dvě patra výše, do zámecké koupelny, kde si tak dámy mohly již na počátku 20. století pohodlně dopřávat horké koupele.

Královéhradecký kraj

Jubilejní Bigboš Křinice s BUTY

KDY: sobota 25. července od 17 hodin

KDE: statek v Křinicích

ZA KOLIK: 210 Kč



Jubilejní 15. ročník jednodenního hudebního festivalu Bigboš začne tuto sobotu v 17 hodin. Letošním headlinerem je hudební legenda Buty, která na Broumovsku vystoupí do delší době. Program festivalu však odstartuje již v 15.30 tradičním pochodem na Bigboš se Švejkem.

Prvním vystupujícím je Štěpik OMB. Štěpikův one man band se skládá z kytary a bicích, ale vydá za celou kapelu. Od 18.45 rozezní statek v Křinicích pop-punková kapela Natřije z Chlumce nad Cidlinou. Má za sebou účinkování na festivalech Votvírák, Hradecký Majáles nebo dvojnásobné vítězství na soutěži TPCA Beat Festival.

Od 20 hodin rozproudí publikum hradečtí Valentines. Mladý band valící nezávislý rock s výlety k osmdesátkám a popu. Hrají „veselé písničky o těch nejsmutnějších věcech“. Ve 21.30 pak Radek Pastrňák, Richard Kroczek, Petr Vavřík, David Straka a Milan Straka vybalí svoje hity a kromě nových písní zazní rozhodně také něco z jejich osvědčených pecek.

Skupina Buty dostala v roce 1994 Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Jana Svěráka Jízda, kde si Radek Pastrňák zahrál jednu z hlavních rolí. Po Buty naváže křinická kapela Kluci, která festival Bigboš pořádá. „Tečkou za naším festivalem bude samozřejmě tradiční afterparty, ale ještě před ní vystoupí host z Polska MIN T. Mladá talentovaná producentka Martyna Kubicz. V jejím setu si užijete šťavnaté energetické elektro s prvky R'n´B, Pop, Neo-Soul a Jazz. Program jsme poskládali multižánrově tak, aby si každý našel to svoje. Jsem moc rád, že se nám podařilo přivést na Broumovsko kapelu Buty, byl to takový náš sen už delší dobu,“ říká Jaroslav Winter – jeden z organizátorů festivalu.

Praha

Květináč: Burza květin a květinových řízků

KDY: neděle 26. července od 12 hodin

KDE: Meet Factory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: zdarma



Po tradičních Blešácích s oblečením v Meet Factory na scénu přichází oficiální první Květináč. V továrně se bude měnit, ale také si budete moct nové květiny a věci potřebné k pěstování koupit, stejně tak jako řezané květiny. Pořadatelé pro vás připravují i workshopy, přednášky a další aktivity spojené s botanikou.

Pardubický kraj

Pardubické vínokoštování 2020

KDY: sobota 25. července od 10 hodin

KDE: Ekocentrum Paleta v Pardubicích

ZA KOLIK: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč



Již druhý ročník festivalu vína Pardubické vínokoštování proběhne tuto sobotu v Natura parku Ekocentra Paleta na nábřeží Chrudimky. Festival, který se zaměřuje hlavně na malá rodinná vinařství, potrvá od 10 do 19 hodin. Ke koštování budou vína z více než dvaceti vinařství z Čech a Moravy, portugalská vína a pro řidiče také nealkoholické víno. O zábavu se postará cimbálová muzika. Kromě vína mohou návštěvníci ochutnat i další gurmánské speciality jako je medovina, káva a drobné občerstvení. Vstupenky je možné koupit v předprodeji na www.smsticket.cz, vstupné zahrnuje vstup do Natura parku a degustační sklenku.

Středočeský kraj

V pivovaru vystoupí hvězdy 60. let

KDY: pátek 24. července od 20 hodin

KDE: pivovar v Kostelci nad Černými lesy

ZA KOLIK: 399 Kč



V pivovaru v Kostelci nad Černými lesy se v pátek od 20 hodin návštěvníkům představí legendární pěvecké hvězdy 60. let Karel Kahovec a Viktor Sodoma, k nimž se přidá ještě jedinečná formace George & Beatovens, která letos slaví 55 let na hudební scéně. Karel Kahovec s George & Beatovens převzali repertoár Petra Nováka, takže kromě Popravy blond holky, Paní v černém, zazní i Modřínů háj, hit Hvězdička blýskavá, Povídej a Já budu chodit po špičkách. Viktor Sodoma to na scéně rozbalí s repertoárem The Matadors. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji přímo v pivovaru, tabáku Kalianko v Pražské ulici a dalších místech.

Jihočeský kraj

Oslavy Dnů jihočeské lidové architektury

KDY: sobota 25. a neděle 26. července

KDE: Lužnice a Bošilec



V pátek od 16 hodin bude v sídle Muzea lidové architektury Ludmila odhalen Bludný kámen vynálezce Franty Čecha, spolu s Českou pohádkovou akademií a Klubem českých turistů. Současně zde bude pokřtěna turistická vizitka skanzenu Ludmila a předvedeny nejzajímavější exponáty muzea. V sobotu můžete od 10 hodin zajít do Muzea v Lužnici i s dětmi a užít si celodenní program, který zahrnuje zejména ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních výrobků, komentované prohlídky expozic muzea, projekci, tematické výstavy a prezentace, hry pro děti a také možnost posezení ve dvoře s občerstvením. Můžete si vyzkoušet i jízdu na trakači nebo na vozíku, chůzi na chůdách, zasoutěžit si, zazpívat nebo se i nechat stylově vyfotit. Vstupné je v tento den pouze poloviční a prvních 20 návštěvníků dokonce dostane vybraný nápoj zdarma.

V neděli se pak můžete přidat k naší vlastivědné vycházce Okolo Bošilce. Vychází se v 10 hodin z bošilecké návsi. Cesta je dlouhá 12 km a má celkem 15 zastavení s odborným výkladem. Uvidíme tři starobylé návsi a doporučujeme vyfotit si zde ty nejhezčí statky, protože fotky lze do konce srpna zaslat do fotografické Soutěže s Deníkem. Záštitu nad touto soutěží převzal náměstek hejtmanky Pavel Hroch.

Vysočina

Promenádní koncert

KDY: neděle 26. července od 10 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Pelhřimově

ZA KOLIK: zdarma



U příležitosti Pelhřimovského kulturního léta vystoupí v neděli dopoledne Venkovská kapela v čele s kapelníkem Jaroslavem Šimekem. Venkovská kapela je veselá a netradiční dechová hudba ze Žďáru nad Sázavou. Členové jsou jak amatérští, tak profesionální muzikanti z okolí Žďárských vrchů. Tradičně vystupují ve svých kostýmech vypovídajících o kraji, odkud pocházejí.

Jihomoravský kraj

Westernové závody

KDY: sobota 25. července od 13 hodin

KDE: farma Delta Jane v Lanžhotě

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Dusot koňských kopyt a halekání statných kovbojů i sličných kovbojek v sedlech. Jako uprostřed westernového filmu se ocitnou v sobotu odpoledne návštěvníci Hobby westernových závodů v Lanžhotě. Začínají v jednu hodinu odpoledne v areálu rodinné farmy Delta Jane naproti tamnímu Jednotnému zemědělskému družstvu.

Kromě regulérních sportovních disciplín, v nichž jezdci a jezdkyně předvedou své umění v ovládání koně. si diváci užijí takzvané sranda soutěže. „Pro pobavení diváků tradičně předvedou jezdci známé kovbojské kousky, které běžně vídáme ve filmech. Například převážení vlajky, sehnutí se z koně pro klobouk na zemi a další,“ láká na zábavu spolumajitel pořádající farmy Marek Blažej.



Upozorňuje však, že se jedná především o sportovní klání, které ale nijak neubírá na atraktivnosti pro diváky. „Jedná se o seriál závodů, který se koná na celé jižní Moravě. Pořádá ho Spolek westernových jezdců, který čítá na dvanáct členů, kteří jezdí westernové disciplíny. Kvůli Covidu jsou letos ale jen čtyři závody, z toho jeden právě teď u nás v Lanžhotě,“ podotýká Blažej.

Diváci uvidí podle něj klání zhruba dvaceti závodníků a závodnic. Soutěžit budou v celkem šesti disciplínách. Čeká je například slalom kolem tyčí, barelů, sprint i jinak odborně zvané Barrel race, Pole bending, Flag race, Speed barrels a další soutěže.

Na klání by se rád jel podívat i nadšený chovatel koní Radek Soukop z Vranovic. „Zřejmě mě to ale nevyjde, máme žně, když nebude pršet, musíme sklízet obilí,“ posteskl si.

Ostatní příchozí však potěší i přítomnost ikony jihomoravského westernu dvaasedmdesátiletého Oldřicha Zmeškala ze Žarošic-Pšeničné na Hodonínsku. „Je to v našem ranku vážená a známá osobnost. Říkáme mu kovboj dědek. Dodnes jezdí na koni, absolvuje všechny disciplíny, jezdil i rodeo. A vypadá přitom jak reklama na Marlboro,“ směje se se známkou úcty Blažej.

Ročně navštíví závody na dvě stě diváků, také tentokrát je pro ně připraveno občerstvení. Pochutnají se na pečených žebrech, bramborách i grilovaných cigárách, chlazeném pivu i nealkoholických nápojích. „Večer pokračuje volnou zábavou v country stylu, vezmeme kytary a budeme hrát nebo si pustíme reprodukovanou hudbu. Je to akce pro lidi, kteří mají rádi koně a western, neděláme z toho žádnou šou,“ zve Marek Blažej. Vstupné na akci je dobrovolné, jen závodníci zaplatí startovné ve výši tři sta korun.

Zlínský kraj

Jubilejní Valachy Man

KDY: pátek 24. července a sobota 25. července

KDE: u vodní nádrže Na Stanoch zvané valašský Balaton v Novém Hrozenkově



Jubilejní desátý Valachy Man je tady! Už v závěru tohoto týdne vypukne největší český veřejný triatlonový závod ze seriálu Valachy tour a to na obvyklém místě, u vodní nádrže Na Stanoch zvané valašský Balaton v Novém Hrozenkově. Nerozhodným sportovcům pořadatelé vzkazují, že ještě zbývají volné pozice ve startovní listině. „Doporučujeme pojistit si své místo on-line registrací předem na www.valachytour.cz. Na místě již nemusí být volná kapacita. Zájemci se mohou přihlásit jak do sobotního hlavního závodu na dlouhé trase, tak i na páteční krátký závod, který je ideální i pro úplné začátečníky. Pár míst máme ještě i pro štafety,“ říká prezident seriálu Valachy tour Vladimír Sušil.

Valachy Man je letos opět rozložen do dvou dnů. Kapacita pátečních dětských závodů je omezena na 350 dětí. Ty nejmenší do 8 let budou závodit v běhu. Starší děti a mládež od 8 do 16 let čekají klasické triatlonové závody s plaváním na otevřené vodě. Limitovaný počet 400 startovních čísel je i na páteční odpolední závod na kratší trase.



„Pro mnohé bývá právě krátký Valachy Man vůbec prvním triatlonem v životě. Je to skvělá příležitost si ho vyzkoušet, už pro jeho intervalový start. Ten nám také letos umožňuje regulovat kumulaci závodníků na místě,“ dodal hlavní pořadatel Bohuslav Komín. Sobotní závod na dlouhé trase je pak určen zkušenějším sportovcům a štafetám. Opět přinese možnost poměřit síly i se zástupci české top triatlonové špičky, nebude chybět ani vítěz posledních dvou ročníků Radim Grebík nebo aktuálně nejlepší český terénní triatlet Lukáš Kočař, zúčastní se i trojnásobná vítězka minulých ročníků, Slovenka Kristína Néč Lapinová.



V rámci doprovodného programu budou u Balatonu připraveny stánky partnerů, servis centrum a půjčovna horských kol Orbea, půjčovna a testování běžeckých bot Inov-8, Bike trialová show a další. Fotografové od Nikonu zájemcům pořídí fotografii z akce a vyrobí z ní památeční placku za symbolickou padesátikorunu, kterou následně obdrží Domov pro seniory ve Velkých Karlovicích.

Olomoucký kraj

Naše hody v Němčicích

KDY: pátek 24. – neděle 26. července

KDE: Němčice nad Hanou



Přijďte si užít hody do Němčic, které nabídnou nabitý program od pátku až do neděle. V pátek od 19.30 si vychutnejte inscenaci Loupež v Toweru v kině Oko, v sobotu pak s dětmi od 15 hodin zavítejte na klaunskou show do místního areálu ZUŠky a od 19 hodin přijďte posedět u cimbálové muziky z Dolních Bojanovic k hasičské zbrojnici. Těšit se můžete na makrely, maso z udírny, pivo i limo.

V neděli pak v 10.30 prožijte duchovní zážitek na Mši svaté v kostele sv. Máří Magdalény, kde ve 14 hodin bude udělováno i slavnostní požehnání, od 16 hodin se těšte na hudební vystoupení místní ZUŠky. Po celou neděli navíc v areálu chovatelů v Novosadech probíhá od 9 do 18 hodin výstava drobného zvířectva.

Moravskoslezský kraj

Letní modelářské setkání

KDY: sobota 25. a neděle 26. července od 9 hodin

KDE: KŽM Ostrava, Na zálomu v Ostravě



O víkendu se mohou všichni milovníci modelů železnic těšit na letní setkání železničních modelářů. K vidění bude nově modulové kolejiště v měřítku H0, ale také drobná panelová kolejiště v různých modelových velikostech a modely podle československých předloh. Pro děti budou k dispozici velké modely v měřítku G, všichni zájemci si také budou moci prohlédnout ukázky našich modelářských prací a zakoupit tematické upomínkové předměty.