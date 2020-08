Již tradiční medosladké slavnosti, při kterých je mlsat dovoleno, jsou v sobotu připraveny na Hauenštejně. Letos to bude opravdu velké, protože na letošní ročník vychází i Mezinárodní den medoviny. Proč a jak včelařit se dozvíte na přednáškách věnovaných laikům i odborníkům. Připraveny jsou přednášky o biovčelařství, apiterapie, včelařské spolky a ochutnávky medu, medoviny a dalších produktů, medové trhy a hry a soutěže pro děti.

Poprvé se zde představí také Krkavci, k vidění budou celodenní letové ukázky a poutavé povídání o těchto dravcích, které jste mohli vidět též v mnoha známých pohádkách. Výjimečným odpolednem vás pak bude hudebně provázet oblíbená hornohradská country kapela Poslední vagón. Program najdete na webu i facebooku hradu.

Plzeňský kraj

Hudba v synagogách začíná v Kasejovicích

KDY: neděle 2. srpna od 17 hodin

KDE: synagoga v Kasejovicích

ZA KOLIK: 80 Kč



Již po devatenácté se rozezní synagogy v Plzeňském kraji hudbou. Koncerty festivalu „Hudba v synagogách plzeňského regionu“ se uskuteční v neděli v Kasejovicích, další pak v Hartmanicích, Kdyni, Plzni, Kdyni a na závěr v bavorském Flossu. „Dramaturgie koncertů se letos zaměřuje na netradiční nástrojové spojení. Uslyšíme například kontrabas s houslemi a zpěvem, duo violoncell, houslové trio či dechový soubor s dvěma klarinety a fagotem,“ říká za pořadatelský Spolek pro hudbu v synagogách Miroslav Vilímec.



Jedním z vrcholů cyklu bude 8. září v plzeňské Staré synagoze, kde zazní akordeon v kombinaci s houslemi. Akordeon, v součinnosti s malým smyčcovým souborem, převezme také klavírní part Dvořákových Bagatel, což vytvoří přechod k plnému smyčcovému zvuku. Soubor Harmonia Praga ho následně uplatní pro provedení skladby Hymnus od významného plzeňského skladatele Karla Pexidra. „Kouzlo starých židovských památek a vynikající akustika těchto prostor přinesou posluchačům opět bohaté umělecké zážitky,“ dodává Vilímec.



Festival otevře koncert v Kasejovicích už tuto neděli 2. sprna v 17 hodin , kde se představí dechový soubor Pražské Mozartovo Trio (dva klarinety a fagot) s houslistou Miroslavem Vilímcem. Zazní skladby od F. Mendelssohna, F. Handla, W. A. Mozarta a dalších. Vstupenky budou v prodeji na místě hodinu před koncertem, rezervace na telefonním čísle 777 317 186.

Ústecký kraj

Městské sady budou patřit vínu a české komedii 3Bobule

KDY: sobota 1. srpna od 17 hodin

KDE: Městské sady Ústí nad Labem

ZA KOLIK: od 150 Kč



Městské sady v Ústí nad Labem budou patřit v sobotu vínu a filmu 3Bobule. V rámci akce Letní biják se můžete těšit na degustace vín, film, piknikové koše, lehátka i posezení na židličkách se sklenkou vína. Celý program začíná už v 17 hodin. Zhruba ve 21.30 začne promítání nového filmu 3Bobule.

„Připravili jsme řadu balíčků posezení, aby návštěvníci nemuseli nosit vlastní deku nebo skládací židli a vychutnali si tak film se vším všudy,“ popsal Letní biják ředitel pořádající agentury Luboš Machoň. Všechny informace i balíčky posezení najdete na www.letnibijak.cz. Ceny se pohybují od 150 do 600 Kč.

Liberecký kraj

Řemeslný jarmark na Grabštejně

KDY: sobota 1. srpna a neděle 2. srpna

KDE: hrad Grabštejn

ZA KOLIK: základní 180 Kč



Na státním hradě Grabštejn se tento víkend opět koná Řemeslný jarmark, tentokrát inspirovaný gotikou. Celý víkend od 9 do 17 hodin vás budou bavit a překvapovat hudebníci, tanečníci, šermíři i kejklíř a kat, stánkaři a řemeslníci. A samozřejmostí jsou po celou dobu usměvaví průvodci a průvodkyně v historických kostýmech!

Královéhradecký kraj

Jiráskův Hronov

KDY: pátek 31. července – sobota 8. srpna

KDE: Sále Josefa Čapka, Jiráskovo Divadlo v Hronově



Nejstarší kontinuálně trvající divadelní festival na světě se letos představí již po 90. Přes veškerá omezení se na rozdíl od mnoha dalších festivalů Jiráskův Hronov uskuteční v plánovaném termínu 31. 7. – 8. 8. 2020. Jeho jubilejní ročník si jistě zaslouží, aby se festival předvedl ve velkém lesku.

Letos se opona zvedne na dvou hlavních hracích místech v Sále Josefa Čapka a samozřejmě v Jiráskově divadel a to v hlavním divadelním programu. Jen na těchto dvou místech se během devíti dní festivalu odehraje pět desítek představení. Ovšem tady to nekončí a ani doprovodný program v parku nepostrádá kvalitních divadelních inspirací. Celý týden bude festivalem provázet divadlo KVELB, pouliční pohyblivé divadlo.

Praha

Prázdninový Dyzajn market

KDY: víkend 1.-2. srpna, oba dny od 10 hodin

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: zdarma



Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby, která se koná na Výstavišti Praha Holešovice. Prohlížet i nakupovat můžete spousty originálních šperků, oblečení, doplňků, kabelek a batohů, porcelánu, dekorací, hraček nebo papírenského zboží. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Runway Park na letišti Praha

KDY: víkend 1.-2. srpna

KDE: Letiště Praha

ZA KOLIK: Cena vstupného do Runway Parku je pro dospělé za 180 Kč, pro děti od 3 do 15 let za 120 Kč a rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti) za 450 Kč.



Letiště Václava Havla Praha otevřelo na celé léto Runway Park, který nabízí během víkendů všem návštěvníkům spoustu zábavy a zajímavých informací nejen z prostředí letectví a létání. Runway Park se nachází přímo na bývalé letištní dráze 22 v bezprostřední blízkosti letadel a nabízí tak neopakovatelný zážitek ze zákulisí velkého mezinárodního letiště. V pořadí již pátý prázdninový víkend se v Runway Parku uskuteční zejména na téma doprava.

Pardubický kraj

Divadelní festival Pernštejn(l)ove

KDY: sobota 1. srpna od 18 a od 21 hodin

KDE: zámek v Pardubicích

ZA KOLIK: 200 Kč, děti do 15 let zdarma



Poslední den divadelního festivalu na pardubickém zámku zakončí v sobotu 1. srpna hned dvě divadelní hry. První z nich bude netradiční Představení (rande) naslepo od 18 hodin v šapito. Nikdo tedy dopředu neví, kdo bude hrát a na jaký titul se mohou diváci těšit. Poslední divadelní hrou celého festivalu je hořká komedie Tlustý prase, kterou na zámeckém nádvoří ve 21 hodin uvede Divadlo bez zákulisí ze Sokolova. Jde o současný příběh velké lásky, která musí přemoci několik kilo nadváhy. Vstupenky je možné zakoupit v Infocentru Pardubice nebo v sítí SMS Ticket.

Středočeský kraj

Slavnost k výročí bitvy na Bílé Hoře

KDY: sobota 1. srpna od 10 hodin

KDE: zámecký park ve Zruči nad Sázavou

ZA KOLIK: základní 80 Kč



Dvacátý ročník historických slavností aneb 400 let od bitvy na Bílé Hoře se koná v zámeckém parku ve Zruči nad Sázavou už tuto sobotu. Na návštěvníky čeká program v podobě dobového jarmarku, hudby, šermu, divadla, tance. Po skončení slavnosti následuje od 18 hodin koncert kapely Strunovrat. Vstupné je 80 korun, děti, studenti a senioři to mají za polovinu a děti do výšky meče mají účast na akci zdarma.

Jihočeský kraj

Noc plná magie

KDY: sobota 1. srpna do 20 hodin

KDE: Velký šanc a Tržní náměstí v Táboře

ZA KOLIK: zdarma



Zažijte magickou noc v Táboře. Tržní náměstí a Velký šanc nabídnou noc kouzla, magii, iluze a nečekaná setkání. Ve 20 hodin uslyšíte na Tržním náměstí keltsko-irskou magickou hudbu kapely Stonethecrows. Zajděte ve 21 h na Velký šanc. Tam uvidíte od 21 hodin ohnivou show o zrození magie, kouzelnickou show s čínskými kruhy a provazy či šamanský rituál. Čeká vás také magický tanec bludiček či scénicko-kaskadérské vystoupení „upírů“. Cikánka vám přečte osud z ruky, uvidíte stroj času a mnoho dalšího.

Vysočina

Kámen hostí Hradobraní

KDY: víkend 1.-2. srpna, oba dny od 10 hodin

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK: vstupné od 90 do 330 korun



Vypravit se do poloviny patnáctého století mohou všichni zájemci, kteří dorazí o prvním srpnovém víkendu na Hrad Kámen. Hradohraní nabízí zábavu pro celou rodinu. „Pro rodiče s dětmi budou připravené různé soutěže. Pozorovat mohou šermířská vystoupení, ukázky dravců či vystoupení kouzelníků. Děti se dozví řadu zajímavostí ze života rytířů a zaskotačí si na skákacím hradu,“ nastínil program ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov Ondřej Hájek.



Téma hradohraní je podle něj každým rokem jiné a vztahuje se vždy k důležitým historickým událostem Hradu Kámen. Tentokrát se návštěvníci přesunou do revoluční husitské doby, kdy na hradě Kámen pobýval vladycký rod Tluksů. Přibík Tluksa stál na straně kališníků, podílel na válečných taženích husitů a roku 1422 společně s velitelem Janem Hvězdou vpadl do města Bechyně. Vypálili město i klášter.



Kromě teoretického seznámení s minulostí nabízí pořadatelé i praktické ukázky. „Odvážlivci si mohou rytířskou zbroj a zbraně pod dohledem vyzkoušet. Po oba dva dny budou hradní expozice přístupné od deseti do pěti hodin samostatně bez doprovodu průvodců. Návštěvníci si tak celý hrad po zakoupení vstupenek budou moci projít samostatně vlastním tempem a zapojit se do zábavně naučného kvízu s úkoly,“ dodal Hájek. Jak upozornil, večerní prohlídky s názvem Hrad ožívá po setmění se budou konat v sobotu v půlhodinových intervalech. Z důvodu omezené kapacity je vhodné si tuto prohlídku předem zarezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.



Do atmosféry let minulých se návštěvníci přenesou díky krátkým hraným scénkám v režii hradního kolektivu. Dozví se díky nim zajímavosti o vzdělávání, trávení volného času, módě nebo stolování našich předků žijících na panském sídle. Prohlídky se konají mezi sedmou a půl desátou večer. Celý sobotní večer bude zakončený ohnivou show v podání skupiny Gaja Yritis. Světelné divadlo na obloze s jedinečnými kulisami začne o půl jedenácté večer.

Jihomoravský kraj

Znojmo oslaví 300 let od založení pivovaru

KDY: sobota 1. srpna od 16 hodin

KDE: areál pivovaru ve Znojmě

ZA KOLIK: zdarma



Tři století od počátků nynějšího pivovaru v areálu znojemského hradu připomene sobotní slavnost v historickém jádru Znojma. Oslava začne ve čtyři hodiny odpoledne na prostranství u rotundy svaté Kateřiny. „Tam bude také hlavní hudební scéna slavnosti, kde od půl páté odpoledne postupně vystoupí kapely Guns’N‘Roses tribute Czech Republic, Irnis, Jaksi Taksi a Circus Brothers,“ pozvala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Zástupci Městského pivovaru, který v areálu nyní působí, se rozhodli výročí oslavit pivním speciálem. Nazvali ho 1720 a uvařili podle dobové receptury právě z dob zakládání pivovaru. „Použili jsme například nenakvašený ječmen, nakuřovaný slad, pivo je ochucené měsíčkem, vřesem a chmelem. Speciál nebudeme čepovat, stočili jsme ho do asi patnácti set lahví, které budou v prodeji právě jen při této příležitosti. Slavnost je pro nás také první příležitostí oslavit pět let trvání našeho pivovaru, i když samotné výročí připadá až na listopad,“prozradill šéf Městského pivovaru Miroslav Harašta.

V odpoledním programu si návštěvníci kromě koncertů zmiňovaných skupin užijí také pivní soutěže, řízené ochutnávky a další program v Hradní ulici. „Lidé si mohou také vytvořit vlastní etiketu znojemské jedenáctky a stočit si vlastní lahev,“ doplnil další lákadla Harašta.

Každou půlhodinu mohou také návštěvníci nahlédnout do současné výroby při exkurzích v pivovaru, které budou v sobotu zdarma.

Zlínský kraj

Letní párty: Argema + O5&Radeček + Kowall Company!

KDY: pátek 31. července od 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč



„Přijďte si posedět do našich zahrad na lahodné pivo a výborné občerstvení z restaurace Na Rynku. K tomu si poslechnete mladou rockovou skupinu z Přerova Kowall Company a poté to přijde… Vloupám se, Jarošovský pivovar, Praha, Tohle je ráj, Budu rád, Jen s Tebou být… mohli bychom vyjmenovat desítky skvělých hitů skupin Argema a O5&Radeček. Kluci z Argemy se na Vás navíc tolik těší, že si na Vás připravili nálož 90 minut jejich největších pece," lákají pořadatelé.



Harmonogram akce:

16.00 Otevření areálu

17.00 – 18.00 Kowall Company

18.30 – 20.00 Argema

21.00 - 22.00 O5&Radeček

Olomoucký kraj

Hanácké Woodstock a Bystřický pivní salon

KDY: sobota 1. srpna od 13 hodin

KDE: amfiteátr v Zámeckém parku ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: na místě 500 Kč



Jubilejní 10. ročník rockového festivalu Hanácké Woodstock v Zámeckém parku a amfiteátru ve Velké Bystřici je tady! Od 13 hodin to rozjede hned několik kapel jako jsou Sóma, Static Wave, Single Malt, Gaia Mesiah, Kurtizány z 25. Avenue, René Lacko / Jimi Hendrix revival, Jasná Páka a AC/DC Bon Scott Memorial Band.



A to není zdaleka všechno. Na Zámeckém náměstí (v zóně bez vstupenky) bude probíhat Bystřické pivní salón. V nabídce bude více jak 24 druhů piv, jídlo a pochutiny, a to celé odpoledne až zhruba do půlnoci. Rockerům mladším 13 let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů a zdarma.

Moravskoslezský kraj

Hukvaldský hukot

KDY: sobota 1. srpna od 9.30 a od 13.40

KDE: Hrad Hukvaldy



Hrad Hukvaldy znovu ožije o víkendu hudbou a vy můžete být u toho. Stačí si sem naplánovat v sobotu výlet a klidně i s celou rodinou. Líbezné tóny dobové hudby se ponesou v duchu harmonie, inspirace a odpočinku. Akce je rozdělena do dvou samostatných částí: I. část od 9.30 do 13.30 a II. část od 13.45 do 17.45. Vystoupí zde dobové skupiny hudby Subulcus, Devětsil a také Alan Grezl.