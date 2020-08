Pod hradem Loket se na celý víkend utáboří vojenský oddíl. V amfiteátru uvidí návštěvníci rytíře, svobodné pány, vojáky, jejich ženy, panoše, ale i kováře nebo kuchaře. Devadesát členů tábora, čtyřicet šermířů a pětatřicet historických stanů budou k vidění v sobotu a v neděli vždy od 9. hodin.

Návštěvníci budou moci zhlédnout vojenský tábor z přelomu 14. a 15. století se vším, co k tomu patří. K vidění tak budou historické stany s autentickým vybavením, zbrojnice, zbraně, dobová kuchyně, polní kovárna a mnoho dalšího. Na své si přijdou i děti. Pro ně jsou připraveny všelijaké hry a soutěže s historickou tématikou i výcvik panošů.

Součástí programu jsou i komentované prohlídky vojenského tábora. Ty začínají v 9. hodin a budou pokračovat každou půlhodinu.

Plzeňský kraj

V Líních bude i spitfire

KDY: sobota 8. srpna od 11 hodin

KDE: Hangár 3 na letišti v Líních

ZA KOLIK: 50 Kč, děti do 12 let zdarma



Podruhé během krátké doby a naposledy o prázdninách se v sobotu otevře muzeum leteckých veteránů Hangár 3 na letišti v Líních. Tentokrát však bude sestava vystavených letounů o něco bohatší. „K vidění bude i Supermarine Spitfire Mk XVI a cvičný Tiger Moth,“ říká Jiří Horák, předseda spolku Classic Trainers, který muzeum provozuje. Připravena bude i výstava k Bitvě o Británii, účasti našich letců v bojích druhé světové války. „Některé z fotografií, které byly zachráněné z pozůstalosti, přitom nebyly ještě nikde publikované," dodává Horák. Doprovodný program představí také československou armádu před rokem 1938. Vystaven bude automobil Škoda Superb ze sbírek rokycanského muzea.

Ústecký kraj

Benefiční Útulek Fest přivítá i populární UDG

KDY: pátek 7. srpna a sobota 8. srpna

KDE: Cyklokemp Loděnice v Brné

ZA KOLIK: v předprodeji 250 Kč, na místě 350 Kč



Hudební festival s názvem Letní Útulek Fest 2020, který také letos pomůže opuštěným psům i kočkám v Ústeckém kraji s krmením, léky a azylem, přivítá tento pátek od 17 hodin a v sobotu od 12 hodin travnatý Cyklokemp Loděnice v Brné u cyklostezky na okraji Ústí.

Dojet sem lze MHD či příjemnou plavbou Lodí Marie Iva Jirouška, která tu bude mít jednu ze svých zastávek. Hlavní hvězdou programu bude ústecko-pražská rocková parta UDG. Pořadatelský tým v čele s Emiliem Dvořákem a jeho smečkou zvou také na populární severočeské divadlo Sex Culomets, proslulé punkové trio Znouzectnost, hutné vtipné domácí jistoty Točílas v efektních kostýmech či Idio and Idio se zajímavými texty a pohlednou slečnou u mikrofonu.

Na benefici ale nebude chybět ani punkový Brajgl, kapela věru hodná svého jména. Atmosféra na břehu řeky Labe ještě zhoustne s kytarovou partou Sorra Holka, s děčínskými A New Chapter, zvukově dost originálními Hot Pants, Kapelou Paradox a skupinami Skavare či Černý pepr. Vhod přijdou hlavně ve vedru sprchy, pivko i jistota osvěžení stánek Čajovny u Vysmátý žáby. Ta nabízí stejně jako samotný Cyklokemp Loděnice i vstupenky na akci, podobně jako restaurace Praha na ústeckém Střekově.

Liberecký kraj

Mezinárodní den slonů

KDY: sobota 8. srpna

KDE: Zoologická zahrada Liberec

ZA KOLIK: 60 Kč



Mimořádné komentované prohlídky v zázemí Pavilonu slonů budou probíhat od 10, 11, 13 a od 14 hodin. Délka každé prohlídky bude přibližně 30 minut. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem. Sraz účastníků je vždy v uvedený čas na prostranství za hlavním vchodem do zoo. Exkurze je zpoplatněna částkou 60 Kč, která bude přičtena k běžnému vstupnému. Není vhodné pro děti mladší 7 let.

Královéhradecký kraj

Sladký festival zamíří do Futura

KDY: sobota 8. srpna od 10 hodin

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 8. srpna se prostranství před obchodním a zábavním centrem Futurum Hradec Králové na den stane terčem všech milovníků a milovnic dezertů, zmrzliny a sladkostí všeho druhu. Již podruhé se zde uskuteční Festival sladkostí a zmrzliny. Od 10 do 19 hodin bude možné vybírat z nabídky více než dvou desítek kaváren, cukráren, lahůdkářů nebo pekařek.

Praha

Svatovavřinecká petřínská pouť 2020

KDY: sobota 8. srpna od 11 hodin

KDE: chrám svatého Vavřince na Petříně v Praze



Vypravte se na tradiční Svatovavřineckou petřínskou pouť ku příležitosti svátku svatého Vavřince, patrona pražského katedrálního chrámu. Pouť se bude konat právě v katedrálním chrámu svatého Vavřince na Petříně (naproti zrcadlovému bludišti) a v jeho přilehlém okolí. Těšit se opět můžete na hudbu, divadlo, hry pro děti, výtvarné dílny a jiný příjemný způsob jak s rodinou strávit nedělní odpoledne sobotní odpoledne.

Pardubický kraj

Pardubice na bruslích

KDY: neděle 9. srpna

KDE: Enteria aréna v Pardubicích



Už tuto neděli se sportovně založení Pardubáci mohou sejít a společně vyrazit na vyjížďku na bruslích po městě. Tradičně budou bruslaři vyrážet ve 20.30 od Enteria arény a pojedou přes Sukovu třídu směrem na ulici Hradecká a Bělehradská a vrátí se z Polabin přes Palackého třídu a Masarykovo náměstí zpět ke stadionu. Účastníci obdrží před startem svítící náramky, organizátoři doporučují lidem přinést si vlastní světélka a blikačky kvůli bezpečnosti.

Středočeský kraj

Víkend připomene slavnou bitvu u Kolína z roku 1757

KDY: víkend 8. - 9. srpna

KDE: Nová Ves I, Křečhoř, Lošany



Víkend bude v Nové Vsi I, Křečhoři a Lošanech patřit oslavám bitvy u Kolína. V rámci 263. výročí se v pátek mohou návštěvníci v Nové Vsi I těšit na písničky kapely Starostova dvanáctka, ukázku nočního střetu předsunutých stráží a koncert kapely Echo. V sobotu v Křečhoři proběhne průvod vojska obcí k památníku, položení věnců a čestné salvy, následovat bude doprovodný program nazvaný Černí husaři jsou za humny, bitevní ukázka pod názvem A Bůh se odvrátil a po setmění ještě noční dělostřelecké salvy. Neděle v Lošanech bude patřit pietnímu aktu u hrobů padlých a zemřelých vojáků z bitvy u Kolína.

Jihočeský kraj

Houbové slavnosti

KDY: sobota 8. srpna od 8 hodin

KDE: Areál náměstí ve Stachách

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si tuto sobotu ujít Stachovské houbové slavnosti, které se budou konat v areálu náměstí ve Stachách. Už v 8 hodin se můžete vypravit do lesa s mykologem. Mezi 10. a 17. hodinou si prohlédnete výstavu hub, ochutnáte dobroty z hub a zakoupíte si lesní plody. S mykologem se bude besedovat od 11 hodin. Odpoledne se můžete těšit na hudební doprovodný program. V 15 hodin začne dětská diskotéka. V 17 hodin zahraje kapela Jeremi Juke Box.

Vysočina

Jemnická bitva

KDY: pátek 7. srpna od 20, sobota 8. srpna od 14 hodin

KDE: zámecký park v Jemnici

ZA KOLIK: pátek 50 Kč, sobota 120 Kč



Jemnice se vrátí do středověku, doby chrabrých rytířů bojujících za spravedlnost, lásku, čest a slávu. Zámecký park poskytne útočiště pro stovky šermířů z celé republiky, kteří se postaví do boje. Komu nejsou cizí jména jako Merlin, Lancelot nebo Artuš, nesmí chybět v sobotu odpoledne v Jemnici. Bitva navíc bude výroční, letos se koná již po desáté.



Doprovodný program začne již v pátek od osmé hodiny večerní koncertem jihlavské heavy metalové kapely Metanoon.

V sobotu dvě hodiny po poledni ožije park vystoupeními šermířů a žongléřů. „O šermířské vystoupení se postarají skupiny Fratres in Armis a SHŠ Bakaláři. Vox Luminas a Novus Origo předvedou, jak vypadá žonglování ve dne, protože večer se obklopí ohněm. S ohněm si bude zahrávat i fakír Petr Dragon Kozák. Nebude chybět ani trio tanečnic – Zafirah, Dahlia Maya a Eva T,“ pozval diváky organizátor akce Martin Bahounek.



Do tajů alchymistické kuchyně vezme diváky Bavor Rodovský. „Jak správně práskat bičem, naučí diváky členové spolku Keltoviny a práci s koňmi ukáže Black Unicorn v denním i večerním bloku,“ dodal Bahounek.



Bitevní vřava vypukne o půl páté odpoledne. Letos jsou spojujícím tématem postavy Merlin, Lancelot a Artuš.

Skupina Druga přiveze svojí hudbu inspirovanou pověstmi a pohanskou mytologií a obohatí nejen odpolední program. Večer předpoví hodinovým koncertem příchod ohňové galashow. V té se kromě již zmíněných umělců představí Rytíři Země zubra, Synové bouře, In Taberna a celý den završí velký ohňostroj z dílny Draco Ardens. V závěru se představí i pořádající skupina Novus Origo.

V areálu nebude chybět středověké tržiště s gastronomickými lahůdkami, šperky a hračkami.



Nově bude k dispozici dřevěný kolotoč pro potěšení a zábavu dětských návštěvníků. Kdo má raději jízdu na koni, bude mít příležitost k projížďce. Po celé odpoledne se mohou zájemci přímo v areálu účastnit několika seminářů. Vyzkouší si žonglování, lukostřelbu nebo šerm. Dámy zase zkusí napodobit dobové účesy.



Kdo nechce cestovat večer domů, nemusí. Pořadatelé slibují, že zájemci, kteří budou chtít prožít celou atmosféru bitvy a následnou večerní ohňovou show až do konce, mohou po domluvě přespat v areálu ve vlastním stanu.

V pátek je jednotné vstupné 50 korun. V sobotu zaplatí dospělí návštěvníci 120 korun, rodinné vstupné je 300 korun, děti do výše meče mají vstup zdarma. Od šesti hodin v podvečer je vstupné za polovinu.

Jihomoravský kraj

Svatovavřinecké slavnosti v Hodníně

KDY: pátek 7. srpna od 18.30 až pondělí 10. srpna

KDE: Masarykovo náměstí v Hodoníně

ZA KOLIK: pátek a sobota zdarma, neděle 70 Kč, pondělí 50 Kč



Čtyřdenní dávku folkloru, hudby i divadla si užijí účastníci Svatovavřineckých slavností v Hodoníně. Na tamním Masarykově náměstí startují v pátek v půl sedmé večer koncerty kapel a skončí hodovou recesí v pondělí v noci.



Přestože je letošní program slavností nabitý, museli pořadatelé kvůli hygienickým opatřením některé oblíbené události zrušit. „Návštěvníci letos neuvidí například historický průvod i historické ležení, obejít se budou muset i bez jarmarku a stánků na Národní třídě, ty ale najdou v areálu akce, po celém náměstí od kostela až po radnici včetně staré tržnice,“ nastínil ředitel pořádajícího Domu kultury Marcel Řimák.



Páteční program pod názvem Hodonínský Vavřínek láká na originální muzikantské duo Mirek Kemel a Vladimír Javorský. Od osmi večer je vystřídá Ota Balage Band feat. Tereza, před desátou zahraje Countrio a po půlnoci Bulvaar.



Sobotní Svatovavřinecký jarmark zahájí divadlo pro děti. Pohádku O pejskovi a kočičce jim předvedou herci souboru Sem Tam Fór. Od dvou hodin odpoledne si přijdou na své příznivci folkloru. „Zahraje cimbálová muzika Dur, pobaví Dětský folklorní soubor Duběnka, Folklorní soubor Erteple, Valša Holíč a zatančí Hodonínské mažoretky,“ pozval Řimák.



Příznivce tvrdší muziky potěší od pěti hodin večer kapela Doctor Victor, poté rozpálí podium slovenská rocková skupina Desmond a v devět večer nezaměnitelná zpěvačka Lenny. Noc pak zakončí Premier a Exargema. Na páteční a sobotní program Svatovavřineckých slavností je vstupné zdarma.



Neděle už bude hodonínské náměstí a ulice města patřit hodům a krojované chase. Nejdříve zajdou stárci v krojích do kostela na mši svatou, začíná v deset hodin dopoledne. Od dvou hodin odpoledne se mohou přihlížející těšit na krojovaný průvod městem, taneční zastávky i rituální žádání starosty města o povolení hodů. Od půl čtvrté odpoledne si všichni užijí hodovou taneční zábavu, ke které bude vyhrávat dechová hudba Bojané a cimbálová muzika Neoveská. Za vstupné na nedělní hodové zábavy zaplatí příchozí sedmdesát korun.



Pondělní hody se už ponesou v duchu recese. „V sedm hodin večer vyjdou od kulturního domu průvodem stárky v chlapeckých krojích. Půjdou po pěší zóně a Národní třídě na Masarykovo náměstí,“ upřesnil Řimák. Od půl osmé večer vypukne poslední hodová zábava za účasti krojovaných a řízné dechové hudby Bojané.

Zlínský kraj

Ve skanzenu vyvrcholí boj knížat Mojmíra a Pribiny

KDY: víkend 8. - 9. srpna

KDE: Archeoskanzen Modrá

ZA KOLIK: základní 150 Kč, snížené 100 Kč



Lákavou nabídkou druhého srpnového víkendu, v sobotu 8. a v neděli 9 srpna, bude v Archeoskanzenu Modrá 15. ročník historického festivalu spojeného s raně středověkou bitvou z období Velké Moravy. Uspořádá jej jako už tradičně historická skupina Velkomoravané spolu s Archeoskanzenem Modrá.



Na dvoudenním festivalu se bude podílet na 200 účinkujících z historických skupin České republiky. Mezi nimi budou v dobových kostýmech bojovníci, takzvaní trhovci s dobovými stánky, ženy, muži a děti.



Program pro veřejnost začne v sobotu hodinu před polednem otevřením hradiště a ukázkami dobového života, v neděli bude brána slovanského sídliště otevřena dokořán už od 10 hodin. Návštěvníci skanzenu zhlédnou po oba víkendové dny vystoupení sokolníků ze slovenského Moravského Podzámku, nerozlučně spjatého s existencí Oravského hradu.



V sobotu se v hradisku uskuteční od 13.30 velkomoravský trojboj, v neděli od 12 hodin bojový turnaj. Zlatým hřebem sobotního a nedělního festivalového dění v opevněném slovanském oživlém hradisku budou v sobotu od 16.30 a v neděli od 14.30 scénické bitvy o hradiště, do nichž se zapojí na sto účinkujících ze zúčastněných historických skupin. „Scénář boje o hradiště, sporu knížete Mojmíra a Pribiny, choreografii a komentář připravují Velkomoravané spolu s archeologem Luďkem Galuškou,“ informoval Jaroslav Křivánek.

Olomoucký kraj

Garden Food Festival

KDY: pátek 7. až neděle 9. srpna

KDE: pátek - OC Haná Olomouc, víkend - Galerie Šantovka a Rozárium



Další ročník oblíbené gurmánské akce je tady! Garden Food Festivalem ožije celé město. Čekají na vás stánky s workshopy, degustace i speciální festivalové menu. Budou vám představeny zajímavé kulinářské koncepty z celé republiky i ze zahraničí, ochutnáte farmářské a lokální produkty, destiláty, tuzemská i světová vína či produkty z minipivovarů.

Moravskoslezský kraj

Čtyřdenní Odpust Fest

KDY: pátek 7. až pondělí 10. srpna

KDE: obec Píšť



Čtyřdenní kolotoč zábavy začíná v pátek od 17.30 diskotékou a pokračuje Oldies disco až do 21 hodin, kdy vystoupí skupina Fast Foot. Sobotní část otevře v 15 hodin disco pro nejmenší, následuje malování na obličej, soutěže. Recitál Hanky Hudečkové, vystoupení Karel Gott Cover a ukončí ji od 21 hodin odpustová zábava s ohňostrojem.



V neděli začíná program v 15 hodin country diskotékou, následovanou Elvis Pressley Revivalem, soutěžemi a ve 20.30 ho zakončí odpustová zábava. Posledním dnem bude pondělí, které nabídne od 16 hodin hudbu, písničky, soutěž a od 19.30 Odpustovou noc. (jih)