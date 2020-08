Letní setkání krajkářek se uskuteční tuto sobotu v T-klubu Domu kultury v Ostrově. Paličkování je tradiční umělecké řemeslo německé i české strany Krušných hor, které je ještě dnes živé. Počátky krušnohorské tradice sahají až do 16. století. Výsledky této časově náročné práce pak byly používány jak v módě u dvorské šlechty, tak u bohatých měšťanů. Dnes vznikají pod zručnýma rukama krajkářek ubrusy, jemné krajky, paličkované obrázky a mnoho dalšího.

Plzeňský kraj

V sobotu začne Sportmanie

KDY: od soboty 15. srpna

KDE: amfiteátr a park za OC Plaza

ZA KOLIK: zdarma



I letos připravilo město Plzeň v amfiteátru a parku za OC Plaza oblíbenou Sportmanii, kterou loni navštívilo 60 tisíc dětí i dospělých. Devítidenní akce plná sportu a zábavy pro rodiny s dětmi začne v sobotu v 10 hodin, slavnostně ji v 18 hodin zahájí zástupci města za účasti olympioniků Kateřiny a Matta Emmonsových a Vladimíra Jarého.

Spousta aktivit je pak připravena až do 23. srpna, přichystány budou i autogramiády plzeňských hokejistů či házenkářů.



Stanoviště budou kvůli opatřením proti šíření koronaviru rozdělena do tří sektorů – amfiteátr sektoru, který zahrne hlavní podium. Tam se budou konat taneční workshopy, bude se v něm nacházet také jumping, taneční stanoviště, vodní skluzavka a další atrakce. Druhý sektor se zaměří na kolektivní sporty, včetně prostoru pro FC Viktoria Plzeň a HC Škoda Plzeň a Talent tým Plzeňského kraje. Ve třetím sektoru najdou nabídku zájemci o individuální sporty, Každý sektor bude mít pouze jeden vstup a výstup, u kterého naleznou návštěvníci bezdotykový dávkovač dezinfekce. Tou budou vybavena i jednotlivá stanoviště, jejich vybavení se budou pravidelně, minimálně jednou za 30 minut, dezinfikovat.



„Jako první v České republice využijeme unikátní kamery u každého vstupu. Tyto kamery automaticky sledují počet lidí uvnitř sektoru a informují, zdali je dosažen limit 1000 návštěvníků či nikoliv. Kamery dále rozpoznají i zda mají návštěvníci na obličeji roušky. Umíme tedy i v případě zpřísnění vládních opatření okamžitě reagovat,“ prozradil první náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký, do jehož gesce spadá oblast sportu.

Ústecký kraj

Městské sady opět ožijí minifestivalem Malý Hamburk

KDY: neděle 16. srpna od 15 hodin

KDE: Městské sady Ústí nad Labem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Městské sady v Ústí nad Labem opět ožijí hudbou. Minifestival Malý Hamburk tam proběhne tuto neděli od 15 hodin. Těšit se můžete na kapely U-style (15.00) a Blackout bluegrass band (16.00). Od 17 hodin vystoupí zpěvačka Radka Fišerová, která opět přijede se svými krásnými šansony a doprovodí ji tradičně Saša Yasinski a Míra Linka.

Liberecký kraj

Traktoriáda

KDY: sobota 15. srpna od 11 hodin

KDE: rekreačně-sportovní areál Vesec

ZA KOLIK: základní 50 Kč



Ve veseckém areálu se bude konat 1. ročník Traktoriády. Organizátoři zvou všechny návštěvníky areálu a milovníky malých traktorů na velkou podívanou. Na své si přijdou i malí návštěvníci, pro které budou připraveny různé zábavné hry.

Královéhradecký kraj

Výtěžek z Orlice Family Cup pomůže nemocné Lucii

KDY: sobota 15. srpna od 10 hodin

KDE: Hradec Králové



Letní verze sportovně laděné akce pro rodiny s dětmi spojená s otevřením nového volnočasového parku. Těšit se můžete na nenáročné závody, soutěže, ekokaravan, malování na obličej, discgolf či stolní tenis. Připraveny jsou také odměny pro vítěze. Jako odměnou za výkon bude společné opékání špekáčků v nově instalovaných grilech v přírodním Orlice parku.

Zapůjčit si můžete i piknikové koše. Výtěžek ze symbolického startovného a z dobrovolného příspěvku na špekáčky bude věnován Lucii Beranové, která je upoutána na invalidní vozík, trpí velmi těžkým tělesným postižením, a vyžaduje 24 hodinovou péči a součinnost asistenta.

Praha

Hledání zlata na Pražském hradě

KDY: pátek 14. srpna od 16.30

KDE: Pražský hrad

ZA KOLIK: základní 190 Kč



Pojďte se na chvíli vrátit do doby, kdy Pražský hrad opravdu býval pevností s hradbami a žili tu klálové a princezny. Projdete se podvečerním areálem, třeba potkáte nějaká místní strašidla a možná najdete i zlato!

Vypravte se na procházku po areálu Pražského hradu, kde uvidíte výměnu stráží, budete hledat zlato a navštívíte také Zlatou uličku a další zákoutí, o kterých možná nevíte. Dozvíte se také, jaké strašidlo obtěžovalo Karla IV. po bujarých oslavách s Buškem z Velhartic.

Akce je určena pro pro děti ve věku asi od 6 do 13 let, i pro jejich rodiče a sourozence. Sraz je u kavárny Lví dvůr na zastávce tramvaje Pražský hrad, akce bude zakončena ve Zlaté uličce nebo na Klárově.

Pardubický kraj

Keltská bašta

KDY: víkend 15. - 16. srpna

KDE: Nasavrky



O víkendu můžete ochutnat speciality keltské kuchyně. Společně se naučíte, jak vařili naši předkové. Poznáte dříve běžné, ale dnes již prakticky zapomenuté pokrmy. Uvidíte, jak Keltové uměli hodovat a užívat si života. Akce se koná v Keltském skanzenu Nasavrky za každého počasí, otevřeno bude od 10 do 16 hodin. Občerstvení bude zajištěno.



Program

10.30 a 14.00 Přednáška na téma stravování v době železné

11.00 a 14.30 Komentovaná prohlídka skanzenu

11.30 a 15.00 Pečení chleba v hliněné peci

13.00 a 15.30 Ochutnávka keltských nápojů

Středočeský kraj

První ročník Vosek festu

KDY: sobota 15. srpna od 19 hodin

KDE: fotbalové hřiště ve Velkém Oseku

ZA KOLIK: 150 Kč



Fotbalové hřiště ve Velkém Oseku se v sobotu stane dějištěm prvního ročníku hudebního festivalu Vosek fest. Jako první od 19 hodin zahraje pop-rock Katka Rejmonová & kapela. Od 20.30 je na pódiu vystřídá poděbradská pop-rocková kapela Sendwitch. Od 22 hodin bude jeviště patřit kolínské punk-rockové kapele Prasákův gauč a nakonec od 23.30 zahrají alternative a metalcore set kolínští Eclipse of Heaven. Zisk z akce poputuje na dokončení rekonstrukce sokolovny ve Velkém Oseku. Vstupenky v ceně 150 korun lze zakoupit přes web smsticket.cz. Areál bude otevřen od 18 hodin.

Jihočeský kraj

Hořické trhy

KDY: sobota 15. srpna

KDE: Hořice na Šumavě

ZA KOLIK: zdarma



Výtvarné, řemeslné a loutkové dílny, dřevěné atrakce a jedinečná atmosféra. Den plný šikovných lidí se uskuteční tuto sobotu v zastřešeném amfiteátru v Hořicích na Šumavě. Od 9.30 do 18 hodin se zde budou konat tradiční a očekávané Hořické trhy. Těšit se můžete na lidová řemesla, hand-made výrobky, dřevěné atrakce, divadýlka a živou muziku.

Součástí bude i výstava Pohledy do starých časů a přednáška Příběhy Hořic z pohlednic, která je naplánována od 12.30. Zmíněná divadýlka se uskuteční dvě – od 11 hodin Fimfárum a od 15 hodin Skotská rybářská pohádka. „Ráda bych také upozornila na koncert skupiny Kamilova Srdcovka, který začne v 16.30. Samozřejmě nebudou chybět tvořivé dílničky pro děti i dospělé, zejména loutkové, které jsou oblíbené,“ říká za organizátory Lenka Indrová a dodává: „Na tržišti vás přivítají lidé, kteří svou zručností a láskou k umění něčeho dosáhli. Přijďte si to užít!“

Vysočina

Otevření huti v Tasicích

KDY: víkend 15. - 16. srpna, vždy od 10 hodin

KDE: sklárna Tasice

ZA KOLIK: základní 80 Kč



Fortel, umění i fantazii sklářů budou moci o tomto víkendu obdivovat návštěvníci huti Jakub v Tasicích na Havlíčkobrodsku. Příchozím totiž skláři předvedou výrobu skla. Huť otevřou v sobotu i neděli od deseti dopoledne do pěti hodin odpoledne.



Pozvání přijali i mistři svého oboru z Liberecka. „U pece vyrobené sklářským a kovářským výtvarníkem Miroslavem Liederhausem budou pracovat nejen místní, ale i novoborští skláři i sklářky. Na programu bude výroba historického skla, půllitr Jakuba skláře, ale i skleněná zvířata či květiny,“ uvedli organizátoři akce Vlastislav Tvrdík a Marie Milichovská st. Sklárna je významným dokladem sklářského řemesla, které mělo na Havlíčkobrodsku slavnou tradici. V osmdesátých letech se tu natáčel dokonce i známý televizní seriál Synové a dcery Jakuba skláře. Příchozí budou moci nahlédnout nejen do tajů sklářského řemesla, ale vydají se i na cestu do minulosti. Prohlídky s průvodcem začínají ve čtvrt na jedenáct a končí ve čtyři hodiny odpoledne a jsou naplánované zhruba po hodině. „Návštěvníci budou moci projít s průvodcem jedinečnou památku, která je přes dvě stě dvacet let stará. Zachovaly se zde unikátní sklářské technologie. Před pěti lety se navíc do těchto míst podařilo navrátit po třináctileté pauze výrobu skla. Dokázala to sestra majitele Marie Milichovská ml.," dodali organizátoři.



Sklárna neslouží pouze jako dílna, ale proměnila se i v galeii. Její prostory využila výtvarnice Michaela Bartoňová. Vystavuje zde akryly, loutky, objekty i digitální umění a také jemné akvarely dokreslené směšnými nebo absurdními postavami, které rozpitým skvrnám dodávají příběhy. Ty si ovšem musí divák sám domyslet. Tématem mnohých obrazů jsou stromy o nichž autorka vytvořila divadelní představení Jak spolu stromy mluví. Na scéně živě maluje na iPadu a vznikají stále nové a nové pomíjivé obrazy. Některé jsou dokonce k vidění na výstavě.

Pro zájemce připravila také výtvarnou dílnu se stejným názvem - Jak spolu stromy mluví. Je určená především pro rodiče a děti a těšit se mohou na malbu s příběhem o stromech. Začátek je v sobotu ve tři hodiny odpoledne. Další podobná akce je naplánovaná na 30. srpna ve stejný čas. Je to také termín, do kterého mohou zájemci výstavu navštívit.

Příchozí si mohou v prodejně sklárny zakoupit sklářské výrobky z místní sklárny stejně jako výrobky dalších českých skláren a sklářských výtvarníků či drobné suvenýry.

Jihomoravský kraj

Napoleonské hry

KDY: sobota 15. srpna od 9 hodin

KDE: Slavkov

ZA KOLIK: odpolední program 100 Kč



Stánky na jarmarku, zámecké komnaty i vojenské ležení i bojiště stihnou během soboty navštívit lidé, kteří zavítají do Slavkova na tamní Napoleonské hry. Na své si přijdou dospělí i děti.



Už od devíti hodin ráno bude v zámeckém parku otevřený empírový jarmark s více než stovkou stánků. „Chceme návštěvníky především provést rozmanitostí dobové atmosféry a nechat je nahlédnout do života vojáků, šlechty i buržoasie. I proto budou už ráno potkávat na jarmarku lidi v empírovém oblečení, kteří zasednou k pikniku pod stromy a na jednu hodinu po poledni chystají komentovanou módní přehlídku,“ uvedla mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Jak dodala, pořadatelé pamatují i na dětské návštěvníky. „Mezi půl jedenáctou a půl čtvrtou odpoledne chystají místní ochotníci pět komentovaných prohlídek zámku. Jsou určené právě hlavně pro děti. Hravou a přitažlivou formou jim přiblíží, jak vypadaly oslavy narozenin císaře Napoleona, které připadají právě na sobotu,“ dodala mluvčí.

Odpolední a večerní program pak bude od dvou hodin patřit vojenské historii. Už tradičně program zahájí jezdecká sabrage, otevírání lahví vína sečnou zbraní. „Po celý den s námi bude Václav Vydra, který se představí i v roli knížete Lichtenštejna, velitele rakouských vojsk v bitvě u Slavkova. Ještě než nastane večerní bitva ukážeme například, jak se vyvíjel příběh koně a jezdce na bojištích od starého Říma po první světovou válku,“ nahlédl do programu Ivan Vystrčil, šéf spolupořádajícího spolku Acaballado.

Od pěti hodin odpoledne změří síly desítka jezdců v dovednostní soutěži a v sedm večer začnou dunět salvy děl. „Ukážeme děla tří armád, včetně obrovské rakouské houfnice. K salvám na počest narozenin císaře Napoleona se ale připojí i modely děl v měřítku 1:6, tedy zhruba velikosti pistole,“ dodal Vystrčil.

Od devíti večer pak diváky čeká bitevní ukázka. „Nazvali jsme ji Příběh koně a bude to věřím výtečná podívaná se světly a pyrotechnickými efekty. Průvodní slovo namluvil právě Václav Vydra,“ lákal diváky Vystrčil.

Zlínský kraj

Léto na hradě Brumov tentokrát s Bourákem

KDY: sobota 15. srpna od 21 hodin

KDE: Hrad v Brumově-Bylnici

ZA KOLIK: 100 Kč



Léto na hradě Brumov aneb 102 schody za kulturou. Přijďte ochutnat atmosféru letního kina, divadla či koncertu s kulisami hradu a krásným výhledem do okolí nebo se přijďte přesvědčit, zda je to skutečně 102 schodů k bráně hradu. Tentokrát se zde bude od 21 hodin promítat snímek Bourák v hlavní roli s Ivanem Trojanem.

Olomoucký kraj

Návrat do pevnosti

KDY: víkend 15. - 16. srpna, vždy od 9 hodin

KDE: Pevnost poznání v Olomouci

ZA KOLIK: vstupné zdarma v rámci vstupného do Pevnosti poznání



Interaktivní výstava s bohatým programem nejen pro děti, to vše nabídne víkendová akce Návrat do pevnosti. Těšit se můžete na fotokoutek, ochutnávky dobové kuchyně a také možnost vyzkoušet si dobovou kosmetiku související s hygienou – různé masti (Studený krém podle Galéna) nebo třeba sirup proti moru. Venku si budete moci vystřelit z dobové zbraně a navštívit speciální stanoviště zaměřené na dobovou módu - materiály, šití, vzhled, ale i symbolickou rovinu oděvu.

Uvidíte rovněž interaktivní výstavu Rekonstrukce Indiánských válek, na programu jsou také zajímavé přednášky či workshop Záhada olomoucké pevnosti, který vypukne v sobotu od 14 hodin.

Moravskoslezský kraj

Retrománie

KDY: pátek 14. srpna od 16 hodin

KDE: náměstí Ostrava-Jih, ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka

ZA KOLIK: zdarma



Na novém náměstí Ostrava-Jih se budete moci v pátek ponořit do atmosféry 70. let! Potkáte se s hippies - dětmi květin , parádní muzikou a super letní atmosférou. Legendární Rosťa Petřík má připravenu speciální produkci Praskání, sestavenou z českých a světových hitů 70 let. Rychlé dobové účesy na vaší hlavě vytvoří improvizované retro kadeřnictví za symbolickou cenu. Pokud si navíc vezmete i nějaké to stylové oblečení ve stylu hippies, budete tady rozhodně za hvězdy.