Senzační proces dědiců hraběte Jiřího Viléma Valdštejna

Kostýmované prohlídky v podání profesionálních herců propojují dva zámky spojené s životem a smrtí manželského páru Jiřího Viléma Valdštejna a Antonie Pascaliny Metternichové: Duchcov a Kynžvart. V sobotu 22. srpna vstoupí návštěvníci do zámku Kynžvart a spolu s průvodkyní se vydají na cestu časem, konkrétně do roku 1890. Během divadelního představení potkáte služebnictvo, hraběnku Antonii Pascalinu, bývalého rakouského diplomata Richarda Metternicha a spoustu dalších historických osobností. Námětem je soudní proces o majetek, jenž po smrti hraběte Valdštejna v roce 1890 a dobovým tiskem byl podrobně zdokumentován. Přijďte společně oprášit vzpomínky na Senzační proces a bohatý život tehdejší šlechty. Akce probíhá v rámci projektu Valdštejnové – lvi ve službách císařů.

Plzeňský kraj

Plzeňská Zoo připravila výstavu zvířectva i akci s ‚vysloužilci‘

KDY: sobota 22. a neděle 23. srpna

KDE: zoologická zahrada Plzeň, Pod Vinicemi 9, Plzeň

ZA KOLIK: v ceně vstupného do zoo



Po celý víkend budou mít návštěvníci plzeňské zoo možnost zhlédnout výstavu českých plemen hospodářského zvířectva Co je české, to je hezké. K vidění budou česká a netradiční plemena králíků, holubů a drůbeže v různých barevných rázech. Návštěvníky jistě překvapí různorodost velikostí, barev a struktury peří či srsti u známých druhů domácích zvířat. Zvířata budou vystavena v klasických výstavních klecích. Holubi a drůbež v expozici kovárna a králíci venku pod přístřešky na hospodářské stroje. Během sobotního dopoledne budou moci návštěvníci obdivovat akrobatické holuby mistra republiky pana Voráčka. V sobotu v jednu hodinu odpoledne proběhne ukázka posuzování zvířat odborným posuzovatelem, který návštěvníkům ukáže, podle jakých kritérií se zvíře posuzuje. Vystaveno bude i teprve nedávno vyšlechtěné plemeno králíka „teddy“.



V sobotu mohou navíc návštěvníci díky akci S vysloužilci do zoo získat zdarma dětskou poukázku k návštěvě zahrady. Stačí přinést starý elektrický spotřebič (fén, rychlovarná konvice atp., nikoliv pouze jeho část) týmu před zoo. Akce platí pro prvních 100 spotřebičů a je možné přijít oběma vchody.

Ústecký kraj

Na Střížovickém vrchu se bude tuto neděli opět běhat

KDY: neděle 23. srpna od 10 hodin

KDE: Střížovický vrch, Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Startovné 40/60 korun



Na Střížovickém vrchu v Ústí nad Labem se bude opět běhat. Tuto neděli tam proběhne Běh pro Střížák, který je součástí Ústeckého krosového poháru. Půjde už o 15. ročník běhu. Start je v 10 hodin. Hlavní závod bude dlouhý cca 8,2 kilometru, na žactvo čeká 2,7 km. „Na okruhu je jedno citelné stoupání (cca 220 m/ 25 m převýšení) a jedno mírné klesání (400 m/ 20 m převýšení), jinak je trať jen velmi mírně zvlněná,“ řekl za organizátory nedělního běhu Vladimír Růžička. Vypsány jsou tyto kategorie: muži do 44 let, od 45 let; ženy; žáci (do 15 let), žákyně (do 15 let). Startovné činí 60 korun, předem přihlášení zaplatí 40 korun. Přihlásit se lze přes e-mail: vlruzicka@centrum.cz nebo na telefonu 605 138 376. Kolem 11.15 je v plánu vyhlášení vítězů a následovat bude tombola. Traťový rekord v mužích drží od roku 2018 Zdeněk Pinc s časem 28:38 a v ženách Zuzana Rusínová 32:20. Tento čas se též datuje do roku 2018.

Liberecký kraj

Mníšecký festival (Mníšek Fest)

KDY: sobota 22. srpna od 9 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Mníšek u Liberce

ZA KOLIK: vstupné 200 korun, děti do 15 let zdarma



Přijďte si užít naplno sobotní den, od rána až do noci. Dopoledne bude patřit sportu, konkrétně fotbalovému turnaji, odpoledne hudbě s hvězdnými hosty. Po 18 hodině čeká na návštěvníky koncert Moniky Absolonové, ve 21.30 vystoupí kapela Hodiny, ve 22.40 Olympic Revival a vše zakočí v půlnoci DJ Hrusha. Tak dorazte.

Královéhradecký kraj

Víkend ve znamení vína v Broumově

KDY: pátek 21. a sobota 22. srpna, pátek od 18 hodin, sobota od 13 hodin

KDE: pátek - opatské sály, Klášter Broumov, sobota - areál broumovského kláštera

ZA KOLIK: páteční vstupné 500 korun, na sobotní afterparty v předprodeji za 70, na místě pak 90 korun

Dobročinný večer pro Broumovsko a Vinum et Cetera. Dvě oblíbené letní akce spojené s ochutnávkou skvělých vín a dobročinností se uskuteční během tohoto víkendu v broumovském klášteře. V pátek 21. srpna v 18 hodin odstartuje v klášterních Opatských sálech tradiční Dobročinný večer pro Broumovsko – filantropicky laděná společenská akce, spojená s ochutnávkou vín, rautem, hudebním programem a tichou i veřejnou aukcí vín a uměleckých předmětů. Celý výtěžek večera, do něho bude zahrnuto i vstupné 500 korun, putuje na podporu grantového programu Máme rádi Broumovsko a na vybrané aktivity Agentury pro rozvoj Broumovska, která akci pořádá. Místa jsou ještě volná, zájemci se mohou registrovat na emailu dobrocinny.vecer@broumovsko.cz.

V sobotu 22. srpna ve 13 hodin naváže na tuto akci Vinum et Cetera - oblíbená veřejná ochutnávka vín z kolekce Salonu vín ČR. Ochutnávky se účastní i Marek Babisz, hlavní sommelier Salonu vín ČR. Návštěvníci tak mohou vína nejen ochutnat, ale také se o nich dozvědět mnoho informací, včetně zajímavostí o pěstování a technologii zpracování. O hudební program se postarají Cimbálová muzika Bača, zpěvák a kytarista David Fiedler a broumovští hudebníci Tomáš Mrština a Jakub Šafář, kteří zajistí neformální afterparty v Růžovém dvoře.

Praha

Viktoriánská promenáda

KDY: denně od 10 do 17 hodin, až do neděle 30. srpna

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: plné vstupné 250, snížené 200, rodinné 750 korun



Laskavá a poklidná atmosféra letních promenád na břehu moře či v parcích se promítá do expozice Viktoriánská promenáda. Nahlédněte do doby, kdy je volný čas výsadou majetných vrstev, kdy být viděn na správném místě, v patřičném oděvu a při populární aktivitě, je nezbytné pro prestižní postavení ve viktoriánské společnosti. Výstava ze soukromé sbírky historických oděvů a kuriozit z let 1850-1920 je zaměřena na tradice trávení volného času a zábavy na konci 19. stol. Návštěvníkům umožní poodhalit nejen atmosféru elegance, ale i vznik nových pobřežních promenád a cestování za odpočinkem.

Pardubický kraj

Setkání železnic

KDY: sobota 22. a neděle 23. srpna

KDE: Rosice nad Labem, Pardubice

ZA KOLIK: vstupné do areálu muzea dobrovolné



Rosické železniční muzeum připravuje Setkání parkových, zahradních a modelových železnic. O víkendu tam návštěvníci uvidí různé modely od těch nejmenších až po vozidla schopná uvézt dospělou osobu. Každý den se budou prezentovat jiní vystavovatelé. K vidění bude například kolejiště zahradní železničky LGB, kolejiště v měřítku 1:220 nebo hned několik souprav na parkové železničce. Tato dráha vás proveze celým areálem muzea okolo různých exponátů. V provozu bude hned několik lokomotiv a možná i ta parní. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu skutečných kolejových vozidel – v motoráčku se dá občerstvit, v jiném vozidle zase podívat na zařízení k opravě kolejí. Pro doplnění akce vyrazí výletní vláček motoráček Hurvínek z Pardubic do Slatiňan a zpět. Z pardubického hlavního nádraží odjíždí v 9:45 a 12:14, z Rosic pokračuje v 10:25, 13:18 a ze Slatiňan se vrací v 11:17 a 14:27. Pobyt v Rosicích je určen pro prohlídku muzea. Jízdenky se kupují přímo ve vlaku. Podrobnosti a další informace naleznete na www.motoracek.cz.

Středočeský kraj

Music on the Square / Hudba na náměstí představí Rastafidli Orkestra (reggae)

KDY: pátek 21. srpna od 20 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Slaný

ZA KOLIK: zdarma



Páteční prázdninové večery na Masarykově náměstí ve Slaném patří již pěknou řádku let koncertům festivalu Music on the Square / Hudba na náměstí. A bude tomu tak i letos, kdy je hlad po živé hudbě snad ještě větší, než v minulých letech. Epidemie Covidu-19 nás zahnala k monitorům počítačů, kde jsme si sice mohli vychutnat online koncerty předních českých hudebních skupin a interpretů, ale naživo je to přeci jenom něco úplně jiného. A co vás letos na náměstí čeká? Devět pátečních večerů se skvělou hudbou různých žánrů, od country, přes blues až po roztančené reggae.

Jihočeský kraj

Chinaski v Pivovarské zahradě

KDY: sobota 22. srpna od 19 hodin

KDE: Pivovarská zahrada, Český Krumlov

ZA KOLIK: vstupné 550 korun, dítě do 12 let včetně za 275 korun

V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově vystoupí v sobotu 22. srpna oblíbená česká kapela Chinaski, která vyrazila na turné pod širým nebem. Jedinečnou atmosféru se známými, ale i méně známými hity si užijete od 19 hodin.

Vysočina

Balóny nad Telčí

KDY: pátek 21. až neděle 23. srpna

KDE: Telč (startovní místa - náměstí, zámecký park a Roštejnský rybník)

ZA KOLIK: zdarma



Posádky horkovzdušných balónů z celé České republiky se setkají tento víkend v Telči. Diváci se mohou těšit na atraktivní podívanou. Balóny startují v závislosti na počasí ráno mezi šestou a sedmou hodinou a navečer mezi pátou a šestou hodinou. Startovním místem je náměstí, zámecký park a Roštejnský rybník.

Jihomoravský kraj

Boskofest

KDY: sobota 22. srpna od 12 hodin

KDE: zámecká zahrada, Boskovice

ZA KOLIK: vstupné 549 korun



Třetí ročník Boskofestu zažije v sobotu zámecká zahrada v Boskovicích na Blanensku. Hudební program začne v poledne a se svými vystoupeními se vystřídají legendy české populární hudby jako Hana Zagorová, Dara Rollins, a kapely Slza, Monkey Bussines. Hudební nostalgii probudí svým vystoupením Karel Gott revival . Moderátorem programu bude Ondra Urban.

Zlínský kraj

31. Valašské folkrockování

KDY: sobota 22. srpna od 17 hodin

KDE: amfiteátr Na Stráni, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji Ticketstream za 450, na místě pak za 550 korun



Nenechte si ujít tradiční multižánrový festival Valašské folkrockování. Od sobotních 17 hodin rozezní rožnovský amfiteátr Na Stráni kapela Druhá tráva v čele s Robertem Křesťanem, v 18.30 převezme hudební otěže slovenská vokální skupina Fragile, kterou vystřídá ve 20.30 Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Ve 22.15 festival uzavře košická Beatles revivalová kapela The Backwards.

Olomoucký kraj

Dračí lodě aneb Plumlovský drak 2020

KDY: sobota 22. srpna od 8 hodin

KDE: Plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček, Mostkovice

ZA KOLIK: vstup do areálu 50 korun, děti do 12 let zdarma



Dorazte s celou rodinou podpořit nabuzené posádky dračích lodí. Mezi 8. až 19. hodinou startují malé i velké dračí lodě na 200 a 1000 metrů, zároveň na stejných trasách pojedou i velké dračí lodě o Pohár primátora města Prostějov a to mezi 8. až 12. hodinou. Užijte si legendární dračí lodě, skvělou atmosféru, dobré jídlo i pití. Pro děti budou připraveny nafukovací atrakce, skákací hrad. Celým programem provází Petr Zakopal. Slavnostní vyhlášení výsledků od 19 hodin.

Moravskoslezský kraj

Dožínky budou veselé

KDY: sobota 22. srpna od 13.45

KDE: v kostele a na hřišti, Bolatice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Dožínkový program zahájí krojovaný i civilní průvod od hasičárny ke kostelu, kde bude sloužena bohoslužba. Od 15 hodin se průvod vydá obcí k fotbalovému hřišti, na kterém se uskuteční dožínkový program. Organizátoři pro návštěvníky připravili soutěže, hudbu a děti uvítají zábavné atrakce. Dobrá zábava potrvá až do noci. Výtěžek z dobrovolného vstupného je určený na pomoc handicapovaným a sociálně potřebným místním občanům.