Brzký podzim se v Karlových Varech bez Porcelánových slavností takřka neobejde. Ve dnech 4. - 6. září si můžete opět zakoupit výrobky firem Thun 1794 a.s., Český porcelán Dubí, Porcelánka Rudolf Kämpf, s.r.o., G-Benedikt Karlovy Vary i sklářské manufaktury Moser za bezkonkurenční akční ceny a doplnit si tak svoji výbavu skla a porcelánu.

Před nákupem se především inspirujte v reprezentativních prostorách Grandhotelu Pupp, kde bude opět připravena výstava s názvem Prostřené stoly. Kvalitní český porcelán doplněný českým špičkovým sklem a dekorativním prostíráním ve vás ihned vyvolá touhu přenést si nápaditě prostřený stůl i k vám domů.

Pro děti je připravena pojízdná Porcelánová školička, kde si děti i rodiče mohou dle vlastní fantazie ozdobit porcelánový výrobek, ten je poté vypálen a návštěvníci Porcelánových slavností si odnesou malý suvenýr jako památku. Podzimní porcelánové slavnosti jsou doprovázeny i vystoupeními folklorních souborů v rámci Karlovarského folklorního festivalu. Nad Porcelánovými slavnostmi převzala záštitu agentura CzechTourism.

Plzeňský kraj

Plzeňské ulice opět oživí pouliční umělci

KDY: pátek 4. a sobota 5. září od 12 hodin

KDE: centrum Plzně

ZA KOLIK: zdarma



Už posedmé oživí v pátek a v sobotu centrum Plzně přehlídka pouličního umění Busking Fest. Vedle hudebníků se představí také akrobati, tanečníci, živé sochy i umělci dalších žánrů z domova i ze zahraničí. Nebudou chybět ani kreativní zóny, Živá velryba nebo malování hennou na tělo.



Hlavní zóna festivalu vyroste U Branky, kde bude velké pódium, infostan, prodejní stánky a několik kreativních zón určených pro přímé zapojení návštěvníků. Festival se bude odehrávat také v sadovém okruhu a přilehlých ulicích, kde bude program jak organizovaný, tak poprvé i v podobě volných zón určených pro kohokoliv, kdo si chce pouliční vystoupení vyzkoušet či se nevešel do hlavního programu.



Mezi největší hvězdy bude patřit čtveřice The Trouble Notes z Berlína, která měla do Plzně dorazit už před třemi lety, povedlo se to však až letos. Další zajímavou kapelou jsou Freeborn Brothers z Polska s osobitým mixem country, folku, punku a dalších stylů. Návštěvníci si budou moci užít i vystoupení Italky Daiany Lou, která má za sebou i úspěšné působení v soutěži X-Factor. Za černého koně festivalu organizátoři označili novou plzeňskou kapelu Radosta, hrající instrumentální skladby doprovázené samply z kultovního filmu Kulový blesk. Z českých hudebníků se dál představí například Frajara Putika kombinující balkán, ska a reggae či pražský brass rapový Shizzle Orchestra.

Mapu festivalu, registrace pro některé z volných zón a pravidla pro jejich využití i další informace na www.buskingfest.cz.

Ústecký kraj

Závody kočárků na Terase

KDY: neděle 6. září od 15 hodin

KDE: Park na Severní Terase

ZA KOLIK: startovné 50 Kč



V parku na Severní Terase se v neděli od 15 hodin uskuteční závody kočárků. Soutěžní kategorie jsou tři: maminky, tatínci a celé rodiny. Začátek doprovodného programu je ve 14.30 a těšit se můžete na skákací hrad, zoo koutek s poníkem či malování na obličej. Startovné je 50 korun, výtěžek půjde na nákup plátna pro spolek Kiwanis na výrobu panenek pro dětské oddělení ústecké nemocnice.

Liberecký kraj

Sport Live 2020

KDY: sobota 5. září od 9 hodin

KDE: Home Credit Arena a Sport Park Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Na jubilejním 15. ročníku největšího sportovního veletrhu v severních Čechách se představí více než 60 sportovních klubů z celého Libereckého kraje. Je to tedy ta nejlepší příležitost, kde můžete vybrat nový sport pro sebe nebo svoje děti.

Královéhradecký kraj

Witanovského slavnosti

KDY: sobota 5. září od 15.30

KDE: prostranství areálu Mladé Buky

ZA KOLIK: zdarma



Witanovské slavnosti se konají na počest založení Mladých Buků rytířem Martinem Witanovským L.P. 1008. Program se odehraje v prostranství areálu Mladé Buky u bobové dráhy a můžete se těšit na akustické trio Acutres, zpěvačku Magdu Malou, hudební skupiny Kamelot tribute, Flám a Prague Queen.

Na dětské scéně se od 16 hodin uskuteční divadelní vystoupení Veselé hrátky z pohádky do pohádky. Od 15 do 20 hodin si užijete různé zábavné atrakce. Nebude chybět občerstvení, vstup a parkování je zdarma.

Praha

Tutto Italiano 2020

KDY: neděle 6. září od 10 hodin

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: zdarma



Akce plná pohody, dobrého jídla a pití s typicky italskou atmosférou a bohatým doprovodným programem. Můžete se těšit na výstavu, která představí italské regiony, typické Vespy, malířské workshopy nejen pro děti, degustace a soutěže o italské produkty.

Pardubický kraj

Choltický deštník

KDY: sobota 5. září

KDE: zámek Cholticích

ZA KOLIK: základní 100 Kč, děti od 5 do 15 let 40 Kč



Na zámku v Cholticích se v sobotu uskuteční 8. ročník benefičního festivalu Choltický deštník. Od 13 hodin vystoupí Budoár staré dámy, Good season (šansony), Zlatohoráci (kahancové tance), Šutr band (country) a Trilodivadlo. V programu Převážně nevážně společně vystoupí písničkářka Jana Rychterová a sexuolog Radim Uzel.

V doprovodném programu si mohou zejména děti užít soutěže a kvízy s Kmenem Trilobit. Připravena je také jízda na koních, výstava obrazů a prohlídky zámku a kaple. Výtěžek bude použit na činnost choltického Centra denních služeb Další cesta, které pomáhá dospělým osobám s postižením hodnotně žít.

Středočeský kraj

Kolín bude opět hostit Gasparádu

KDY: pátek 4. září a sobota 5. září

KDE: Karlovo náměstí v Kolíně



Na divadelním festivalu Gasparáda konaném na kolínském Karlově náměstí 4. a 5. září k poctě „největšího z pierotů“ J. G. Deburaua se letos představí deset souborů pouličního či nonverbálního divadla. Diváci se tak mohou těšit na to nejzajímavější a nejlepší z domácí produkce. Dramaturgie festivalu je velice pestrá a z programu si jistě vyberou jak ctitelé brilantního pohybového divadla a pantomimy, tak i fanoušci nového cirkusu či scénických efektů. Připraveny jsou pohádky pro nejmenší, akrobatická vystoupení, show plná skečů a výstupů pedagogů a studentů z HAMU nebo fyzické divadlo s prvky grotesky.

Jihočeský kraj

Dožínky na statku

KDY: sobota 5. září od 10 hodin

KDE: Starý zámek v Borotíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V Borotíně na Starém zámku se koná v sobotu celodenní program. V 10.15 a v 15.30 vás čeká komentovaná prohlídka budovy, v 11 hodin Nezávislé divadlo zahraje dětem. Dožínkový průvod s předáním dožínkového věnce uvidíte ve 13 hodin. Ve 13.45 a v 16 hodin vystoupí folklorní soubor Labutěnky. Od 16.30 zahraje hudba. Těšte se na jarmark, bludiště z balíků slámy i hrachové hřiště a dětské dílny. Výtěžek bude věnován na obnovu statku.

Vysočina

Historické slavnosti

KDY: pátek 4. září od 19.30 a sobota 5. září od 9.30

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Příznivci městských slavností se mohou těšit na Historické slavnosti začínají ve Velkém Meziříčí už tento pátek. Tentokrát se návštěvníci každoroční kulturní akce přenesou do období třicetileté války. „Letošní slavnosti nabídnou lehce pozměněný program oproti předchozím letům,“ sdělila mluvčí meziříčské radnice Michaela Hudková.



Pořadatelé připravili dvoudenní program. „Netradičně začnou slavnosti v pátek 4. září večer na Náměstí, program pak bude pokračovat po celou sobotu v zámeckém areálu,“ popsala místa, kde se akce odehraje, Lucie Pavelcová z velkomeziříčského muzea. To ve spolupráci s městem a Českou asociací přátel vojenské historie akci organizuje.

V pátek navečer se účastníci Historických slavností sejdou přímo v centru města. „Páteční program na Náměstí začíná v půl osmé večer, kdy zažijí verbování domobrany. Následovat bude pochodňový průvod na zámek, potrestání zběhů a na závěr ohňová show,“ vypočítala Pavelcová.



Sobotní program začne v půl desáté dopoledne, tentokrát v areálu velkomeziříčského zámku. Účinkující se na pódiu na zámeckém nádvoří budou střídat až do šesti hodin v podvečer. Organizátoři slibují zábavu pro celou rodinu. „Návštěvníci se mohou těšit na kejklíře, komediální šermířské přestavení, dobovou kapelu, ukázky historických tanců či scénický šerm. U stánků si zase budou moci prohlédnout zručnou práci řemeslníků,“dodala Pavelcová. Vrcholem sobotního programu bude přítomnost Albrechta z Valdštejna s celou jeho družinou.

Jihomoravský kraj

Římsko barbarský festival

KDY: pátek 4. září od 16 hodin až neděle 6. září

KDE: Hradisko u Mušova v Pasohlávkách

ZA KOLIK: pátek 70 korun, sobota 150 korun



Vmísit se mezi římské vojáky, zažít gladiátorský souboj válečníků či bitvu s nepřátelskými Germány mohou od pátku do neděle návštěvníci Brány do Římské říše u Pasohlávek. Na Hradisku u Mušova se tam koná první Římsko barbarský festival.

V pátek od čtyř hodin odpoledne mohou příchozí přihlížet stavbě tábora římských vojáků i nepřátelské germánské osady na Římském vrchu. „Připravený máme i program pro děti, nebudou chybět řemeslné stánky a velmi lákavá bude i nabídka v pravé římské taverně. Lidé v ní ochutnají autentická jídla podle receptů ze třetího století našeho letopočtu. Zabývá se jimi kolegyně Veronika Florianová a po dohodě uvaří jídla kuchaři z blízkého hotelu,“ láká za organizátory do starobylé kuchyně mezi vojáky Johana Malíšková z návštěvnického centra Brána do Římské říše.



Právě tam si během pátečního večera mohou zájemci vychutnat i divadlo s názvem Prima Inter Clades aneb Šílenství z principu. Zvídavé návštěvníky zase potěší povídání s renomovanými archeology.

Páteční večer zakončí průvod římských vojáků s loučemi. „Lidé se vrátí v čase, když budou přihlížet téměř autentickému příchodu Římanů na Hradisko,“ míní Malíšková.



Sobota nabídne od půl desáté ráno například římské ragby, gladiátorský souboj válečníků i dětskou bitvu. Znalci seznámí nadšence s vývojem chladných střelných zbraní, ukážou výzbroj, výstroj i výcvik někdejších vojáků. Archeolog Balázs Komoróczy přiblíží arvýzkum na Hradisku u Mušova a odbornice na dávné recepty Veronika Florianová bude povídat o římské gastronomii. „V táboře budou i slévači, kteří budou před zraky diváků odlévat bronz přímo z pece a budou z něho tvořit předměty jaké známe z výzkumů a nalezišť. Mezitím bude znít vojenský pokřik a pokyny velitelů, jiní budou opékat třeba prase,“ zve Malíšková.

Zlínský kraj

Wannado Festival 2020

KDY: sobota 5. září od 10 hodin

KDE: Stadion mládeže ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma



Wannado Festival Tour tvoří Národní program náborů do sportovních klubů. Je největší náborovou sportovní akcí v České republice snoubící zábavu a sport. Od roku 2011 přivedl k pohybu přes 20 tisíc dětí. Akce podporovaná sportovními osobnostmi, odborníky i silnými partnery se letos uskuteční ve třech městech po celé ČR. Do Zlína na Stadion mládeže zavítá Wannado Festival již po šesté. Přes pět tisíc návštěvníků si mohlo loni vyzkoušet přes 40 různých sportů u více než 45 klubů a setkat se například s triatlonistou Petrem Vabrouškem.



V průběhu celého dne na vás čekají různá exhibiční vystoupení, rozhovory se sportovci, autogramiády, program s maskoty, možnost zdolat unikátní překážkovou dráhu Wannado Ninja Race, soutěže, Wannado bistro a další!

Olomoucký kraj

Šternberské slavnosti i Ecce Homo

KDY: pátek 4. září a víkend 5.-6. září

KDE: Šternberk



Šternberk zve na letošní městské slavnosti na Horním náměstí, které lákají na bohatý hudební i doprovodný program. V pátek se můžete těšit na kapely Šafa či Perutě. Sobota nabídne výstavu historických automobilů, vystoupení mažoretek i koncerty skupin jako Stracené ráj, Kowall Company nebo Xinda X. Součástí slavnostní je i Pivní festival včetně přehlídky pivovarů.

Nudit se nebudou ani děti, které mohou vyzkoušet nafukovací skluzavku, airbrush tetování, dětské čtyřkolky, výrobu hrníčků či navštívit nafukovací střelnici.

Velkou událostí bude ve městě i očekávané Historic Ecc Homo, které zahájí v sobotu od 9 hodin výstava historických automobilů a motocyklů na Radniční ulici. Od 12.45 na ni naváže Rally Ecce Homo Historic. V neděli od 8.30 odstartují soutěžní jízdy pravidelnosti na trati Ecce Homo. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na Horním náměstní ve ve Šternberku.

Moravskloslezský kraj

Hlučínský krmáš

KDY: víkend 5.-6. září

KDE: Hlučínské jezero a Mírové náměstí v Hlučíně



Program na náměstí zahájí v sobotu od 10 hodin Hlučínská krmášová jízda veteránů. Účastníci, podpoření vystoupením mažoretek, vyjedou se svými automobilovými stařečky na trasu se třemi zastávkami. První bude v šilheřovickém Dolním dvoře, druhá u petřkovického Hornického muzea a třetí u ostravského Librosu.



Do cíle na Štěrkovně, kde budou rozdané ceny, se majitelé se svými plechovými miláčky vrátí do 16 hodin. Od 18 hodin pokračuje hlučínský krmáš vystoupením hudební skupiny ON MY a další část zábavy představují soutěže a atrakce. Nedělní program zahájí na Mírovém náměstí od 11 hodin série koncertů v podání Hlučíňanky, Šohaje, Dolnobendu a Marmalora.(jih)