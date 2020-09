Ve dnech 11.-13. září se uskuteční City Triathlon Karlovy Vary, jehož vrcholem je nedělní závod ITU Světového poháru. Na jeho start se postaví nejlepší triatlonisté planety včetně aktuálních mistrů světa Vincenta Luise a Georgie Taylor-Brownové. Součástí víkendového programu jsou i závody dětí, Českého poháru a také světelný festival Vary září.

Plzeňský kraj

Koncert pomůže s výcvikem asistenčních psů

KDY: pátek 11. září od 20 hodin

KDE: KD Šeříková v Plzni

ZA KOLIK: 60 Kč



V pátek se v KD Šeříková v Plzni uskuteční trojkoncert Rock for Dogs, na kterém vystoupí heavy metalový plzeňský Sapon, domažlická Zvlášňý škola, hrající styl knajp'n'roll a brněnská rock metalová skupina Morčata na útěku se svým stylem agro-jazz. Výtěžek z koncertu bude věnován obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, zabývající se výcvikem asistenčních psů.

Ústecký kraj

Zoologická zahrada bude patřit hmyzu

KDY: sobota 12. září od 9 hodin

KDE: Zoo Ústí nad Labem

ZA KOLIK: od 60 Kč



Sobota bude v ústecké zoologické zahradě patřit hmyzu. Právě třída hmyzu je nejpočetnější živočišnou skupinou planety. Předpokládá se, že 90 % všech živočichů spadá právě mezi ně. Tito šestinozí členovci v nás často probouzejí negativní emoce a nepatří mezi vyhledávané domácí mazlíčky. Nicméně právě zástupci třídy hmyzu jsou základním stavebním kamenem každého zdravého a prosperujícího biotopu.



„Návštěvníky čeká bohatý program, který započne zajímavou přednáškou Pavla Krásenského v Zooškole Heinricha Lumpeho. Cestovatel, fotograf a kurátor entomologické sbírky oblastního muzea v Mostě oblaží návštěvníky přednáškou s názvem Podivuhodný svět bezobratlých. K vidění bude také výstava jeho makrofotografií ze světa hmyzu v pavilonu exotária, ke které budou patřit soutěžní otázky zaměřené na vyobrazené druhy. Po odevzdání vyplněného soutěžního tiketu na pokladně zoo se účastníci zapojí do slosování o poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup do Hypermarketu Globus Trmice, který je hlavní partnerem akce. Pozvání přijali i místní včelaři, kteří se podělí o své zážitky s pruhovanými opylovači. Kromě zajímavého povídání ovšem přivezou zajímavé včelařské produkty, které návštěvníci mohou zakoupit v areálu zoo,“ uvádí pracovnice kontaktu s veřejností Ingrid Veselá Volfová.



Pro návštěvníky bude připravena výstava živého hmyzu. „Horní patro pavilonu exotária bude hostit výstavu zástupců exotického hmyzu. Mezi vystavenými nebudou chybět zákeřnice či různé druhy exotických švábů. Na své si však přijdou i milovníci pavouků,“ řekl mluvčí ústecké zoo Matěj Kynšt.

Liberecký kraj

Tulifest

KDY: pátek 11. září od 12 hodin

KDE: Soukenné náměstí v Liberci



Sdružení TULIPAN pořádá již sedmý ročník soutěžní přehlídky hudebních skupin a sólistů s handicapem i bez, všech žánrů a věkových skupin, od folku, přes pop a rock až po alternativu. V centru Liberce jako speciální host vystoupí Ivan Mládek se svým Banjo Bandem. Kromě hudebního programu na návštěvníky čeká také doprovodný program včetně tvořivých aktivit pro děti a občerstvení.

Královéhradecký kraj

Muzejní noc zve na cimbálovku

KDY: sobota 12. září od 16 hodin

KDE: Muzeum Žacléř

ZA KOLIK:



O jedenácté Muzejní noci vás čeká bohatý program i dobré jídlo a pití. Od 16 hodin začnou v budově muzea a přilehlém dvorku čp. 10 výtvarné dílny. Vyzkoušíte si otisky starobylých fosilií i tvorbu dřevěných věšáčků. K tanci i poslechu zahraje cimbálová kapela Hajnova mistřínská muzika.

Můžete se těšit také na ochutnávky moravských vín, občerstvení podle starých receptů i točené pivo. V 17 hodin začne komentovaná prohlídka výstavy Důl Jan Šverma ve fotografiích Wernera Schmidta, o hodinu později je v plánu komentovaná prohlídka výstavy Prosit! Na zdraví! Historie pohostinských zařízení na Žacléřsku.

Praha

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: sobota 12. září od 9 hodin

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Pardubický kraj

Retroměstečko

KDY: víkend 12.-13. září

KDE: bývalé Masarykovy kasárny v Pardubicích

ZA KOLIK: základní 200 Kč



O víkendu bude v Masarykových kasárnách v Pardubicích již tradiční Retroměstečko. Návštěvníci Retroměstečka se mohou těšit na přehlídku hasičů, sanitky, dalších záchranných a bezpečnostních složek státu a firem působících na obranné platformě. Kromě toho budou k vidění také auto a moto veteráni, tanková aréna, staré a dobové hračky a další technika a zajímavosti z minulosti, které se pyšní značkou Made in Czechoslovakia.

Techniku je možné si osahat, vyzkoušet, svézt se na ní a dozvědět se víc o jednotlivých exponátech. Pro děti je připravena Superbojovka s Retráčkem o zajímavé ceny. Na akci se představí i nadace, které přiblíží, jak se žije s handicapem nebo jak se pracuje s asistenčním psem.

Na místě bude možnost ochutnat tradiční české pochoutky jako je trdelník, bramboráky, pravý vojenský guláš a další dobroty. Vstupenky platí na oba festivalové dny. Návštěvníci do 150 cm a osoby s průkazem ZTP mají vstup do Retroměstečka zdarma. Dospělí a děti nad 150 cm mají vstupné za 200 korun, senioři nad 65 let za 100 korun. Vstupenky je nyní možné koupit až na místě akce.

Středočeský kraj

Kulturní léto končí v září

KDY: neděle 13. září od 18 hodin

KDE: Karlovo náměstí v Kolíně



Návštěvníci poslední akce Kolínského kulturního léta 2020 se v neděli od 18 hodin na Karlově náměstí mohou těšit na koncerty hned tří interpretů. Na začátku se představí pardubická kapela složená z dechových a bicích nástrojů Lazy Brass s covery populárních písní. Ty vystřídá oblíbený písničkář Pokáč se svou kytarou, ukulele a zábavnými texty. A nakonec se mikrofonu ujme česká popová kapela v čele s hercem Jiřím Macháčkem MIG 21, která publikum přesvědčí, že „Snadné je žít!“.

Jihočeský kraj

Folk & Country fest

KDY: sobota 12. září od 14.45

KDE: Benešov nad Černou

ZA KOLIK: 300 Kč



Nenchte si ujít Folk & Country fest, který ve 14.45 zahájí kapela Kamelot Tribute. Od 16 hodin se můžete těšit na Weekend, od 17.15 to na pódiu rozjede Jiří Dědeček. Festival zakončí Marien (18.30) a skupina New Rangers (19.45).

Vysočina

Mlékárenský den v Přibyslavi

KDY: sobota 12. září od 8 hodin

KDE: Přibyslav

ZA KOLIK: zdarma



Každý milovník dobrého sýra a mléčných produktů se těší na Mlékárenský den, který se koná v sobotu na Bechyňském náměstí v Přibyslavi. Hned na úvod bude vyhlášená degustační soutěž, všechny výrobky pak budou vystaveny v radničním sklepení a farní stodole. Od osmi do dvou hodin budou mít lidé možnost si výrobky na náměstí koupit. Letos dokonce přijede král.

Jihomoravský kraj

Špilberk žije i po Bílé hoře

KDY: víkend 12.-13. září, oba dny od 10 hodin

KDE: Špilberk v Brně

ZA KOLIK: základní 180 Kč



Přímo v centru dramatických událostí po bitvě na Bílé hoře se o víkendu ocitnou návštěvníci hradu Špilberk. Koná se tam osmý ročník akce Špilberk žije, který se tentokrát odehraje v roce 1620. Lidé si tak připomenou čtyři sta let od nechvalně proslulé bitvy nedaleko Brna.



K vidění bude vojenský tábor s koňmi, ukázky z bitvy na Bílé hoře i ze švédského obléhání Brna. Děti zabaví divadla a lidé se podívají do zřídka přístupných útrob hradu. „Děti čeká například velká soutěžní hra Hrdý Brňan. Při plnění zábavných úkolů se seznámí s významnými osobnostmi 17. století. Pokud zdárně projdou všechna stanoviště, dočkají se malé odměny. Dospělé zaujmou zase speciální komentované prohlídky jihozápadního bastionu, který je běžně přístupný pouze na objednání,“ láká k návštěvě Michael Kalábek z pořadatelského týmu Muzea města Brna.



Na západním valu, jinak kurtině, se usadí vojenský tábor s koňmi, na trávníku na jihozápadním bastionu zase budou k vidění draví ptáci. Na dělovém bastionu návštěvníci zhlédnou ukázky z bitvy na Bílé hoře i ze švédského obléhání Brna. „I na velkém nádvoří bude na co koukat, soubor Keltik tam odehraje pohádku O chytré princezně, zahraje hudební skupina Calata. Malé nádvoří zaplní stánky s občerstvením, prostor nad východním příkopem zase řemeslný jarmark. Otevřené budou i vybrané stálé expozice, své práce představí také žáci z Ateliéru Studánka,“ vyjmenovává Kalábek.

Zlínský kraj

Lešetín Fest

KDY: sobota 12. září od 14 hodin

KDE: parkoviště u Hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít Lešetín Fest, pohodový festiválek v centru Zlína pro celou rodinu, který se koná na parkovišti Hotelu Baltaci Atrium. Můžete se těšit na vystoupení hudebních kapel, výtvarné dílny pro děti, malování na obličej, skákací hrad, dobré pivečko a jídlo a spoustu další zábavy. Vystoupí Feryho Fóry, Cestující hudba, Mers, Schelinger revival a Franc Alpa.

Olomoucký kraj

Empírový den v Čechách pod Kosířem

KDY: neděle 13. září od 10 hodin

KDE: zámek, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: celodenní vstupné 490 korun, vstupné pouze na ples 250 korun



Zažijte jedinečný nedělní den a vstupte na chvíli do historie. Staňte se nejen diváky, ale také účastníky Empírového dne, který nabídne taneční lekce, piknik, ples a mnoho dalšího. To vše v malebných historických zákoutích, která skýtá zámek Čechy pod Kosířem.



V letošním roce si navíc připomínáme 200. výročí narození nejznámějšího hosta zámku a rodinného přítele domovského rodu Silva-Tarouca, malíře Josefa Mánesa. Speciality odpoledního programu budou tedy směřovat do oblasti výtvarného umění. Podrobné informace o programu a časech jednotlivých akcí najdete na webu empirovyden.cz.

Moravskloslezský kraj

Kočárová show před zámkem anebo výlet do historie

KDY: víkend 12.-13. září

KDE: Karviná, Zámek Fryštát

ZA KOLIK: někde zdarma, někde dle běžného ceníku



Kromě tradičních prohlídek karvinských památek nabídnou letošní Dny evropského dědictví v Karviné hned tři speciality. Konkrétně je to kočárová show, výlet retro autobusem po technických památkách Karviné a v rámci společného česko-polského projektu příjezd hraběnky Thun-Hohenstein do Karviné. Památkám jsou zasvěceny sobota 12. a neděle 13. září.



Na programu jsou kostýmované prohlídky zámku, od 10 hodin hrané divadelní scénky ze života obyvatel zámku. Kočárová show začíná ve 13 hodin před zámkem, od 15.30 ukázka voltiže v parku pod zámkem. Dále prohlídky kostelů sv. Marka (10 – 17) a Povýšení sv. Kříže (13 – 17), dále komentované prohlídky radnice (10 do 17) s průvodcem, a také prohlídky šikmého kostela v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 11.30 do 16.30 (s průvodcem).

V neděli příjezd hraběnky Thun-Hohenstein ve 12.30 před zámek. Od 10 do 17 hodin proběhnou scénky z návštěvy hraběnky Gabriely z Velkých Kunčic u příbuzných Larisch-Mönnichů na zámku Fryštát. Běžné vstupné. Pro milovníky historie je připravena Retrocesta za historií města – výlet s průvodcem autobusem po staré Karvinné – odjezdy v 9 od zámku a ve 13 hodin.