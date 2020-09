Bochovský jarmark je zároveň oslavou 695. výročí udělení městských práv. V 10 hodin zahájí program starosta města. Těšit se můžete na vystoupení bochovských dětí, kapely 4R či Slamáci. Chybět nebude kouzelník Kamil Burda, flašinetář Honza z Ostrova, tanečnice z Bochova nebo ukázka obran a poslušnosti psů. Večer vás čekají Country legends, Elvis Presley show a AC/DC Tribute revival. Po celý den je rovněž připraven doprovodný program: řemeslný jarmark, dílničky pro děti, malování na obličej, pouťové atrakce, upomínkové předměty, občerstvení a mnoho dalšího.

Plzeňský kraj

Plzeň opět ukáže své dvorky

KDY: sobota 19. září od 10 hodin

KDE: centrum Plzně

ZA KOLIK: okruh s průvodcem 100 Kč, jinak zdarma



Na sobotu jsou přichystány z jara odložené Plzeňské dvorky. Jejich návštěvník si je může projít sám, nebo má na výběr ze tří okruhů s průvodcem. Otevřeny budou téměř tři desítky dvorků. „Jako každý rok budou některé dvorky důvěrně známé a některé budou velkým překvapením,“ říká ředitelka pořádající Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková. „Jsme rádi, že akce, která se v letošním roce uskuteční již popáté, má příznivý ohlas u návštěvníků i majitelů objektů. Obliba akce přispěla také k tomu, že vydavatelství Starý most ve spolupráci s naší nadací vydalo knihu Plzeňské dvorky, které bude na akci v prodeji na adrese Sady Pětatřicátníků 12, s autogramiádou v 16 hodin. Autorkou je architektka Anna Hostičková,“ dodává.



Vstup na všechny dvorky je zdarma, na prohlídky s průvodcem si musí návštěvníci zakoupit vstupenky. Buď v Muzeu strašidel na náměstí Republiky, v případě volné kapacity také přímo na místě u průvodce. Lákavými adresami jistě budou Pražská 43, B. Smetany 3, dvorky plzeňské radnice a bezesporu nově opravený dvorek u sídla biskupa plzeňského ve Františkánské ulici 9, kde se návštěvníci podívají i do běžně nepřístupného prostoru na severní straně kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na dvorek domu ve Františkánské 11 nebude umožněn vstup mezi 13. a 15. hodinou.

Ústecký kraj

Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon 2020

KDY: sobota 19. září od 15 hodin

KDE: Ústí nad Labem

ZA KOLIK: startovné od 500 Kč



Běhání přináší každému jedinečnou možnost překonávat sám sebe. Připravit se, vytrvat a dokončit půlmaraton je jedinečný vzrušující zážitek, který by měl zažít každý! A pokud se bojíte půlmaratonu, je pro vás závod v Ústí, díky své rozmanitosti, ideální. Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon 2020 se uskuteční tuto sobotu od 15 hodin. Startovné lze pořídit od 500 Kč.

Liberecký kraj

Lípa Fest

KDY: sobota 19. září od 8 hodin

KDE: Náměstí Dr. E. Beneše v České Lípě

ZA KOLIK: zdarma



Velký farmářský a řemeslný trh s tématem tradičního českého ovoce - jablek. K dostání budou česká jablka několika odrůd, čerstvý jablečný mošt, křížaly, jablečné koláče, štrůdl, kalvádos, jablečná pálenka, cider a mnoho dalšího. Rozšířeno o nabídku malo vinařů s kvalitním burčákem a výběrovými víny. Trh dále nabídne pestrý výběr farmářských a řemeslných stánků od sýrů, uzenin, pečiva přes grilované dobroty až po keramiku, šperky, dřevěné, proutěné, šité a další vybrané zboží regionálních výrobců. Součástí akce je hudební program, dílničky pro děti, vše tradičně mezi Andy a Banco.

Královéhradecký kraj

Výravský areál se promění ve funkový večírek

KDY: sobota 19. září od 17 hodin

KDE: Výrava



J.A.R, Monkey Business, Mydy Rabycad, Barbora Poláková. Pop, rock, rap, electronic, glamtronic a funk budou znít útulným areálem. Užijte si show skvělých českých kapel v čele s Romanem Holým, Danem Bártou a Matějem Ruppertem.

Praha

Výměna rostlin

KDY: sobota 19. září od 10 hodin

KDE: Komunitní zahrádky Praha 13

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte v sobotu na květinovou burzu ke vchodu stanice metra Nové Butovice. Pro ty, kteří by si rádi pořídili květinu, aniž by měli dostatek rostlin na výměnu, je tu možnost plant swap zároveň pojmout i jako second hand - ceny květin jsou zcela na účastnících. Noste pouze zdravé rostliny bez škůdců, plísní a podobně. S květinami můžete přinést i něco malého k jídlu či pití, třeba dojde i k výměně receptů.

Pardubický kraj

Street Food Festival

KDY: víkend 19. - 20. září

KDE: před Palácem v Pardubicích



O víkendu bude před Palácem Pardubice Street Food Festival. Občerstvení v široké škále chutí budou nabízet stánky a food trucky. Pestrý výběr občerstvení se po oba dny ponese od Srí Lanky přes Ugandu až po Ameriku. Chybět nebudou ani poctivé hranolky, palačinky či sirupy.



Na festival zavítá i oblíbený amatérský kuchař a food blogger Martin Škoda, který se vaření věnuje již od osmi let a vydal již dvě kuchařky. Svou kulinářskou show bude mít Martin Škoda v sobotu v 11.30, 13 a 14 hodin. Pátečním programem bude provázet Petra Beránková a hudebně doprovodí buskeři Adana Sancheze a Tomáše Procházka či Terez Wrau. Sobotní program bude moderovat Markéta Hrubešová a hudebně ho doplní buskeři Terez Wrau a skupina Rumbalgia.

Středočeský kraj

Loutková pohádka pro děti

KDY: neděle 20. září od 15 hodin

KDE: kulturní dům Svět v Českém Brodě

ZA KOLIK: od 75 Kč



Divadlo Toy Machine přijíždí 20. září v 15 hodin do kulturního domu Svět v Českém Brodě s loutkovou pohádkou Pinocchio. Někdy se může splnit i nejnesplnitelnější sen. Ale cesta k němu bývá dlouhá snad jako Pinocchiův nos, který se protáhne vždy, když zalže. Pinocchio byl největší uličník a poleno borové, které si kdo představí. Lhal, neposlouchal a dokonce utekl Gepetovi. Snad se znovu setkají, protože každý jednou vyroste ze své klackovistosti, ale potřebuje k tomu čas. Vstupenky v ceně od 75 do 150 Kč lze zakoupit přes síti GoOut nebo v infocentru.

Jihočeský kraj

Hasiči, hudba i jihočeské potraviny

KDY: sobota 19. září

KDE: Velké náměstí v Prachaticích



V Prachaticích se v sobotu konají Městské slavnosti Prachatice. Program začne na Velkém náměstí už v 9.30 nástupem hasičů. Hasičské technice požehná vikář Petr Plášil. Čeká vás několik ukázek právě od hasičů. Ve 14.15 bude předáno ocenění Regionální potravina Jihočeského kraje. V 17.15 přijedou motorkáři. Bude celý den hrát muzika. V 16.30 např. vystoupí Husmen, v17.30 Feagle a slavnost v 19.30 ukončí poslední koncert, a to kapely Parkán.

Vysočina

Hartvíkovický Oktoberfest

KDY: pátek 18. září od 18 hodin a sobota 19. září od 14 hodin

KDE: sportovní areál v Hartvíkovicích

ZA KOLIK: pátek 200 korun, sobota 250 korun, dvoudenní 400 korun



Hudba, tradiční bavorské kroje, pivo z tupláku a německé speciality slibuje Oktoberfest v Hartvíkovicích. Dějištěm obdoby bavorského festivalu je sportovní areál Vzákoutí, kde si lidé užijí ochutnávky piva i další program.



Druhý ročník festivalu začíná v pátek od šesti hodin. Návštěvníci se mohou těšit na pivní soutěže a večerní zábavu s kapelou LOL. V sobotu se areál otevře od dvou hodin odpoledne, o hodinu později začne hudební program. Zahraje dechovka i kapela Q-Styl, která zakončí večer taneční zábavou. Po oba dva dny nebude chybět milá obsluha v krojích.



Festival je letos dvoudenní. „Oproti loňskému ročníku jsme přidali jeden den navíc. Důvodem je velký zájem návštěvníků. Po oba dva dny slavnost zahájíme naražením klasického dřevěného soudku. Určitě to přidá na atmosféře akce,“ míní organizátor Jaromír Zezula.

Jihomoravský kraj

Festival jídla v Pohořelicích

KDY: víkend 19. - 20. září, vždy od 10 hodin

KDE: Pohořelice

ZA KOLIK: zdarma



Vyzkoušet gastronomii hned několika kontinentů u rozmanitých food trucků a pojízdných bister mohou o víkendu návštěvníci prvního ročníku V Poho Food festu v Pohořelicích na tamním vojenském hřišti.

Organizátoři se pro první oficiální ročník rozhodli po loňské zkoušce. „Nultý ročník se nám osvědčil, proto jsme se rozhodli jít do toho letos znovu s prvním oficiálním ročníkem. Některé plány jsme sice museli kvůli covidu trochu omezit, ale i tak máme potvrzených třicet foodtrucků a dalších účastníků, kteří budou nabízet jídlo a pití. Chystáme i další doprovodný program,“ uvedl hlavní organizátor Michal Lesnek.



Pořadatelé připravili i doprovodný program. „Na hudebním podiu vystoupí v sobotu pohořelický Red Sock Orchestra, v neděli bude hrát regionální kapela Hrad92,“ informoval Lesnek. Protože v areálu hřiště je dirt park pro odvážné jezdce na BMX kolech, mohou si malí návštěvnici vyzkoušet i svoje dovednosti v sedle. „Na místě budou instruktoři i několik kol k zapůjčení,“ doplnil Lesnek.



Děti se zájmem o klidnější zábavu budou mít také několik příležitostí k vyžití. „Na místě budou dva řetízkové kolotoče a skákací hrad. Tvořivé děti mohou navštívit také halloweenský koutek, kde si vydlabou dýně,“ pokračoval Lesnek. Pořadatelé podle jeho slov budou dbát i na zvýšenou opatrnost v souvislosti se současnou epidemickou situací.

Zlínský kraj

Zažijte středověký jarmark na vlastní kůži

KDY: sobotu 19. září od 10 hodin

KDE: park u zámku ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma



Ve Zlíně se uskuteční pátý ročník rodinné zážitkové akce Žijeme středověkem! Program zaměřený na rekonstrukci dávných středověkých řemesel proběhne tuto sobotu od 10 do 17 hodin v parku u zlínského zámku. Zážitková středověká akce představí někdejší řemesla – bednáře, zpracování vlny, kováře, ranhojiče, pletení košíků, písařku, výrobu keramiky a mnoho dalších technik. Pro návštěvníky se chystají ochutnávky jídel podle středověkých receptur, šlechtické stany, ukázky soubojů, historické přednášky a další zážitkové středověké aktivity. Děti se mohou těšit na středověké hry, mletí mouky, pečení placek a výrobu svíček.

Olomoucký kraj

Legionářské odpoledne

KDY: sobota 19. září od 14 hodin

KDE: Muzuem silnic ve Vikýřovicích

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Tradiční Odpoledne v Muzeu silnic ve Vikýřovicích, pořádané ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, proběhne v sobotu od 14 do 17 hodin. Hned na úvod bude zahájena výstava Československé legie 1914 – 1920. Jde o putovní výstavu, kterou připravila Československá obec legionářská v rámci projektu „Legie100“ jako jednu ze souboru mnoha dalších výstav připomínajících zásadní historické zásluhy československých legionářů. Výstavu můžete navštívit až do 28. listopadu.



Mezi největší taháky Muzejního odpoledne bude určitě patřit prezentace unikátní repliky obrněného automobilu Austin typ 2. vyráběného od roku 1915 anglickou firmou Austin Motor Co.Ltd. z anglického Longbridge u Birminghamu pro někdejší carskou armádu. Autorem repliky je pan Ivan Dudáš, který se zabývá stavbou filmových replik, hojně využívaných především při natáčení válečných filmů. Věrnou repliku obrněnce postavil za rok, jiná tohoto typu v České republice neexistuje. V minulosti s „austiny“ jezdili také českoslovenští legionáři. Dostali se k nim přímo v Rusku ve druhé polovině první světové války, nejvíce jich ukořistili bolševickým jednotkám.

V rámci muzejního odpoledne je pro návštěvníky připraven i další program. Členové Čs. obce legionářské ze Šumperka a okolí mj. připomenou místní legionáře a zajistí prohlídku vyprošťovacího tanku. Např. děti a mládež si budou moci zastřílet ze vzduchovky, zaházet granátem na cíl a zahrát hru s hledáním indicií pro vyluštění tajenky pracovního listu, za splnění všech úkolů je pak čeká odměna.

A ještě jedno překvapení návštěvníky určitě potěší. Mezi legionáře totiž zavítá prezident Masaryk. Pan František Hlavatý totiž opět připomene našeho prvního prezidenta, který byl ve velmi úzkém propojení s čs. legionáři.

Moravskloslezský kraj

Beseda s piloty ze dnů NATO

KDY: pátek 18. září od 14 hodin

KDE: Knihcentrum v Ostravě

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční besedy, které jsou součástí doprovodného programu XX. ročníku Dnů NATO v Ostravě vás čekají už tento pátek v Knihcentru v Ostravě. Piloti, kteří se dnů NATO zúčastní vám budou rádi odpovídat na vaše dotazy. Dny NATO si v uplynulých letech získaly pozici nejnavštěvovanější pravidelně konané dvoudenní akce v České republice. Cílem pro Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky je dlouhodobá spokojenost návštěvníků, účastníků a partnerů, kteří se na jejich zajištění podílejí.