Za uplynulých devět let se jim pro Mateřídoušku podařilo vyzpívat už téměř neuvěřitelného čtvrt milionu. Desátý koncert se koná v chodovské pivnici Skleník tuto sobotu od 19.30. Těšit se můžete na Incarnate, Grind core, Česká Lípa; Narcoleptic, Death grind, Sokolov; Selfexile, doom/rockn roll, Sokolov; Shampoon, Killer death Grind, Praha a Ytivarg, grind black, České Budějovice.

Plzeňský kraj

Umělci otevřou své ateliéry

KDY: víkend 26. - 27. září

KDE: Plzeň

ZA KOLIK: zdarma



Už popáté otevřou umělci v Plzni a okolí o víkendu své ateliéry, zdarma budou přístupné také galerie. Návštěvníci budou i letos objevovat stanoviště v mapě, ve které bude spoustu míst s tvořením. Kromě obdivování výstav tak lidé zapojí své šikovné ruce a zkusí si sochat, malovat, vyrábět…



„Víkend otevřených ateliérů je svátkem výtvarného umění v Plzni, který každým rokem přináší novinky a láká stále více lidí,“ říká Jana Brabcová, autorka myšlenky a jednatelka pořádající společnosti Grafia.



Novinkami jsou například umělecká tramvaj a vinná stezka Art & Wine, opět se bude soutěžit o hodnotné ceny. Na některé akce, jako je workshop se sprejerskou dvojicí Akrobad a Obras nebo s fotografem Jaroslavem Vogeltanzem, je třeba se registrovat. Letos musela být zrušena sobotní ARTparty kvůli anticovidovým opatřením. „Žádáme návštěvníky, aby do ateliérů vstupovali s rouškami a používali dezinfekci. Vzhledem k situaci také upozorňujeme, že se program může měnit,“ dodává Brabcová. Aktuální informace návštěvníci najdou na webu otevreneateliery.cz.

Ústecký kraj

Staré pecky Leoše Mareše v ústeckém letním kině

KDY: pátek 25. září od 20 hodin

KDE: Letní kino Ústí nad Labem

ZA KOLIK: od 990 Kč



Dvouhodinová spektakulární show Leoše Mareše a jeho hostů se jmenuje Staré pecky. Akce se uskuteční tento pátek v ústeckém letním kině od 20 hodin. Lístky stojí od 990 Kč. Koupit je lze na www.ticketstream.cz.

Liberecký kraj

Boříme bariéry

KDY: pondělí 28. září od 9 hodin

KDE: Městský park Frýdlant

ZA KOLIK: od 50 Kč



Dobročinná akce zaštítěná Člověkem v tísni pořádaná studenty z Gymnázia Frýdlant. Veškeré vybrané finance poputují partnerům Jedličkovu ústavu v Liberci a Domovu Raspenava. Na výběr jsou dvě trasy. Kratší trasa měří 1 kilometr a je vhodná i pro kočárky a vozíčkáře. Delší trasa má 5 kilometrů. V rámci dne budou probíhat také tvořivé dílny s klienty chráněných dílen Domova Raspenavy, Jedličkova ústavu či Sdružení Tulipan, bude možné si vyzkoušet různé kompenzační pomůcky pro nevidomé, handbike nebo zahrát paralympijský sport bocciu.

Královéhradecký kraj

Hradecký koštýř

KDY: pondělí 28. září od 10 hodin

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Den české státnosti si můžete zpestřit oslavou vína a burčáku. Hradecký koštýř se bude odehrávat v atraktivních prostorách sakrální památky – na nádvoří Městské hudební síně – tedy kaple svatého Jana Nepomuckého v Zieglerově ulici. Na přilehlých severních terasách a v Žižkových sadech, kde bude vytvořen další prostor pro cílovou skupinu rodin s dětmi. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorech Adalbertina.

Praha

Free Jazz Festival

KDY: pátek 25. září a sobota 26. září



1. koncert

Luis Lopes (PT) / Shurutoku (DE/ UA)

25.09.2020 20:00

Jazz&Coctail Club U Staré paní, Michalská 9, Praha 1



2. koncert

Fabiana Striffler Trio (DE) / Martin Zbrožek & CO (CZ)

26.09.2020 20:00

Jazz&Coctail Club U Staré paní, Michalská 9, Praha 1



Vstupenky můžete zakoupit zde.

Pardubický kraj

Festival tetování

KDY: sobota 26. září od 10 hodin

KDE: Congress Centre Palác v Pardubicích

ZA KOLIK: 200 Kč



Festival tetování se uskuteční tuto sobotu v Congress Centre v Paláci Pardubice. Zúčastní se více než 30 českých i zahraničních tatérů, kteří budou přímo na místě tetovat a zároveň soutěžit o to nejlepší dílo. Budete mít možnost zhlédnout vše, co se týká trvalého tetování, od návrhu motivu až po samotnou realizaci a následné předvedení před odbornou porotou, která ocení ty nejlepší práce, ale také si můžete dát tetování na místě i udělat.



Vyzkoušet můžete i airbrush tetování na pár dní. Připraveno bude pletení francouzských copánků a copů či služby vizážistky, soutěže pro návštěvníky a hudební doprovod. Pro veřejnost bude otevřeno od 10 do 22 hodin.

Středočeský kraj

Sladký festival

KDY: sobota 26. září od 10 hodin

KDE: Zámek v Kostelci nad Černými lesy

ZA KOLIK: základní 60 Kč, snížené 40 Kč



Zámek v Kostelci nad Černými lesy provoní 26. září od 10 hodin čokoláda. Sladký festival Čokofest si pro milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou, připravil stánkový prodej pochutin nejen z čokolády, degustace sladkých výtvorů nebo například čajů a kávy nebo netradičních vín a alkoholických nápojů s čokoládou i bez ní, soutěže o ceny, taneční i hudební vystoupení, 3D čokotiskárnu nebo ukázky vaření s čokoládou.

Jihočeský kraj

Slavnosti Adama Michny z Otradovic

KDY: pátek 25. září a víkend 26. - 27. září

KDE: Jindřichův Hradec

ZA KOLIK: zdarma, 60 Kč



Navštivte v pátek a o víkendu 26. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, které se konají v Jindřichově Hradci. Čekají vás bohoslužby, koncerty, jarmark a další akce, které připomenou místního rodáka, básníka a skladatele Adama Michnu z Otradovic. Například v pátek v 18 h se koná v Proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie bohoslužba a Requiem za Adama Michnu, na kterém vystoupí Václav Karel Hollan Rovenský. Vstup je zdarma. Další koncert vás čeká ve 20 hodin v Kapli svaté Máří Magdaleny. Zaplatíte 60 Kč. Další koncerty se konají po celý víkend.

Vysočina

Cesta do minulosti v želivském klášteře

KDY: neděle 27. září od 12 hodin a pondělí 27. září od 14 hodin

KDE: klášter v Želivě

ZA KOLIK: neděle zdarma, pondělí 150 Kč



Zažít historii na vlastní kůži budou moci zájemci v želivském klášteře na Pelhřimovsku. Den otevřených dveří doplněný hranými prohlídkami se koná tento víkend. Příchozí se přenesou do dávných časů a zažijí významné události kláštera na vlastní kůži.



Organizátoři slibují pohodovou atmosféru v nádherném prostředí kláštera. „Žádnou novinku sice letos nemáme připravenou, ale návštěvníci zde budou moci načerpat novou energii v této složité době, “uvedl za organizátory Michal Hájek.



Lidé mohou nakoupit zboží na stáncích, ale pořadatelé mysleli i na rodiny s dětmi. Nejmenší účastníci akce se mohou těšit na soutěžní stanoviště a pobaví je průvodci v dobových kostýmech. Zájemce čeká každou hodinu prohlídka kláštera, pivovaru a kostela Narození Panny Marie. Kromě klidu nabízejí pořadatelé i pěnivý mok. „Na své si přijde milovník klidu a historie, která ho hned po příjezdu obklopí. Ale potěšíme i milovníky piva! Želiv má totiž i svůj minipivovar, který navazuje na tradici výroby klášterního piva. Zájemci si je budou moci i zakoupit,“ slíbil Hájek.



Pokud se vydáte do želivského kláštera až v pondělí, může se těšit na hrané prohlídky. Průvodci přiblíží zábavnou formou historii kláštera od založení až po obnovu slavným barokním architektem Santinim. Je nutné si vstupenky zarezervovat. Zájemci mohou využít e-mail centrum@zeliv.eu nebo telefon 725 448 291.

Jihomoravský kraj

Oktoberfest na 'Zelňáku'

KDY: pátek 25. září a sobota 26. září

KDE: Zelný trh (budova tržnice) v Brně

ZA KOLIK: zdarma



Hlasitým řinčením skla tupláků a kríglů rozvlní hladinu bronzového moku pivaři v budově tržnice na Zelném trhu v Brně. Odstartoval tradiční Oktoberfest, potrvá až do sobotní noci.



Organizátoři z brněnského Craftbeer bottle shop & bar naplnili zásoby asi deseti tisíci litry piva. „Pořádně to rozjedeme v rámci oslav svatby Ludvíka Bavorského a Terezy Sasko-Hildeburgské. Tak, jak velí tradice v bavorském Mnichově i my jsme zavedli tento zvyk v Brně. Na návštěvníky čeká pivo z pěti originálních pivovarů. Těšit se mohou na březňáky od Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan a Lowenbrau,“ pozval za organizátory jednatel společnosti Daniel Budík.



Příchozí si tak vychutnají autentická piva, která se točí na německém Oktoberfestu. „Speciály navařili pivovarníci v březnu a přes léto zrály ve sklepech. Tradičně je pak naráží v září na slavnostech. Protože ale letos tam byly zrušené, ochutnají je příznivci piva v Brně,“ podotkl Budík.

Piva jsou podle něj méně chmelená a obsahují 5,5 až 6 procent alkoholu. „Lákadlem mohou být také originální oktoberfestová piva z nejstaršího pivovaru na světě Weihenstepfhaner. Pivo tam vaří už od roku 1040, kdy benediktínští mniši získali od města Freisingu povolení pěnivý mok vařit i prodávat,“ zmínil Budík.

Zlínský kraj

Rybářovy žně už posedmé

KDY: neděle 27. září od 9 hodin

KDE: Živá voda na Modré



Tahákem botanické a sladkovodní expozice Živá voda na Modré budou v neděli 27. září Rybářovy žně. Lidé při nich mohou od 9. do 17. hodiny nasávat atmosféru kolem vody a rybí svět všemi smysly. Z osmimetrového proskleného tunelu, procházejícího pod vodní hladinou expozičního rybníka, mohou vidět některé z 32 druhů ryb.



Lákadlem Rybářových žní bude aklimatizační pratuří obůrka, která je součástí expozice Živá voda. V obůrce letos na jaře spařilo světlo světa už druhé pratuří mládě. Světem bylinek bude v biocentru návštěvníky provádět Veronika Mergentalová.



Chybět nebudou ani tradiční speciality z jihočeského kapra a dalších druhů sladkovodních ryb z nabídky mladovožického šéfkuchaře Michala Zelenky.

Olomoucký kraj

Vinaři na Šantovce

KDY: pátek 25. září od 14 hodin, sobota 26. září od 10 hodin

KDE: FunPark před Galerií Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít první ročník vinařského festivalu Vinaři na Šantovce. Těšit se můžete na kvalitní vína z vinařství, mezi nimiž je několik vítězů a finalistů soutěže Vinař roku. Součástí programu je také vystoupení cimbálových muzik jako jsou Bojkovjan, Cimbalband či cimbálová muzika Širůch. Chybět nebudou ani sommeliérské workshopy a doprovodné akce. Pro malé návštěvníky bude připravena zábavná soutěž.

Moravskloslezský kraj

HRAVÁ OVA - Festival her, hraček a zábavy

KDY: pondělí 28. září od 10 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: základní 120 korun



První ročník festivalu her, hraček a zábavy HRAVÁ OVA je před námi. Bude se konat v prostranství Slezskoostravského hradu (z organizačních důvodů sem byl přesunut z Černé louky) a přinese zábavu pro všechny, kteří se rádi baví.



Více než 20 zábavných aktivit od specialistů v oboru – společnosti Firemky – zabaví děti i dospělé. Hlavním tahounem bude Roboaréna s jezdícími roboty, kterou doplní například skákací hrad, domino, cornhole, světelná střelnice, závodní simulátory nebo světelná hra. Památku z tohoto dne bude možné si zvěčnit v tematickém fotokoutku.



Poprvé se také v Ostravě představí výstava ze série putovního festivalu IQ PLAY – Obří deskové hry a optické klamy. Zde budou k vidění i vyzkoušení zvětšené deskové a společenské hry. Atraktivní budou také obrázky vybraných optických klamů dle předlohy hry 50 optických iluzí od

společnosti Mindok.



Vše doprovodí atraktivní pódiový program, jehož moderace se ujme mladý moderátor Kuba Vysoudil, který také bude přítomné návštěvníky vtahovat do soutěží o hodnotné ceny. Přítomen bude také ostravský písničkář Jarek Nohavica, se kterým se bude moci každý zapojit do rychlých her na bázi známého Scrabble. Na nádvoří se pak může zjevit mikromagik Filip, jehož umění okouzlí celou rodinu.



Svá stanoviště budou mít zde také značky jako Kofola, CrossCafe nebo Ikea, o edukačně-zábavný program se zase postará Česká spořitelna.