Koncert pro rodiny s dětmi pořádá Karlovarský symfonický orchestr v GH Ambassador Národní dům v Karlových Varech. Kouzlo hudby vás přenese do všech čtyř světových stran – k chladnému severu, k indiánům, španělskému slunci, na perský trh i k čínským drakům. Moderuje Viktor Braunreiter, dirigent Jan Mikoláš.

Plzeňský kraj

Jubilejní architektonický festival

KDY: pátek 2. října a víkend 3. - 4. října

KDE: Plzeň a okolí

ZA KOLIK: zdarma



Architektonické procházky, cyklovyjížďky, exkurze do běžně nepřístupných budov s poutavým výkladem nabídne po celé republice jubilejní desátý ročník Den architektury, potrvá do středy 7. října



Bývalé továrny, moderní ekologické stavby, sakrální architektura, zapomenuté židovské památky, areály nemocnic, bývalé dělnické čtvrti či obchodní domy, ale i cesty městskou divočinou – to je jen úzký výběr z programu letošního ročníku. Ve speciálních sekcích festival připomene i významné osobnosti architektury jako jsou Adolf Loos, Josef Gočár, Otakar Novotný či Jaroslav Fragner nebo Zdeněk Fránek, který je čerstvým držitelem ceny Architekt roku 2020.



„Program festivalu Den architektury je od roku 2001 založen na procházkách pro omezenou skupinu lidí a akce se konají převážně venku, proto věříme, že se letošní ročník uskuteční v plánovaném rozsahu. Samozřejmě budeme respektovat veškerá bezpečnostní opatření a věříme, že letošní ročník bude důstojnou oslavou deseti let našeho festivalu,“ říká ředitelka festivalu Marcela Steinbachová.



V západních Čechách nabídne festival nejvíc akcí v Plzni, kde přiblíží „zeleno-modrou“ infrastrukturu Plzně a možnosti adaptace měst na změnu klimatu. Zapojeny jsou také Klatovy, Planá, Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Vzhledem k aktuální situaci je možné, že se program bude měnit, na některé akce je potřeba registrace. Aktuální podobu najdete na denarchitektury.cz.

Ústecký kraj

Mykologický den v muzeu

KDY: neděle 4. října od 10 hodin

KDE: Muzeum Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 30-50 Kč



Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna. Možnost přinést vlastní houby k určení. V rámci výstavy probíhají zajímavé odborné přednášky, součástí akce jsou tradičně i hravé aktivity pro děti. Mykologický den v ústeckém muzeu se uskuteční v neděli 4. října od 10 do 17 hodin.

Liberecký kraj

Den stromů pro zvířata

KDY: sobota 3. října od 9 hodin

KDE: naučná stezka „Divočina ve městě“ Hejnice



Přijďte si užít konec babího léta v barvách podzimu a připomenout si, že svět s námi sdílí nejrůznější živočichové. Jejich životem vás provede nová stezka Divočina ve městě, v parku hejnické lesárny.



Kromě tradičních her se podíváte na život žížal pod lupou a zblízka (ale bezpečně) se seznámíte se Střevličími včelami. Tvořiví hračičkové si vyrobí ze dřeva a vlny roztomilého ježka a budou připravena také jablíčka na moštování. Akce začíná u STŘEVLIKu naproti lékárně. Celá akce je venkovní, roušky nejsou nutné.

Královéhradecký kraj

Zažijte dobu kamennou

KDY: do neděle 11. října

KDE: Futurum Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Lovci, sběrači, nástroje, jeskynní malby, lov mamuta, založení ohně… Dva týdny od pondělí 28. září do neděle 11. října budou v obchodním a zábavním centru Futurum Hradec Králové patřit pravěku, přesněji době kamenné. Právě v těchto dnech se zde uskuteční originální edukativní výstava pro děti Zažij dobu kamennou. Prohlídky se budou konat vždy od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 18 hodin.

Dopolední program je ve všední dny vyhrazen mateřským a základním školám. Odpoledne pak bude prostor věnovaný rodinným výpravám či zájmovým skupinám. Vždy je nutné si termín předem zarezervovat. Prohlídky budou formou komentované exkurze v omezeném počtu účastníků.

Praha

Irena Budweiserová & Jakub Racek – křest CD Křídla

KDY: neděle 4. října od 19 hodin

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2 (náplavka), Praha

ZA KOLIK: 270 Kč



Hostem Ireny a Jakuba bude zpěvák, akordeonista a klavírista Mário Biháry, který se také stane kmotrem jejich CD. Irena Budweiserová se na novém CD opět dotýká žánrů, které jsou jí nejbližší, blues, jazzu, folkových balad, world music. Budete svědky velmi osobitého a zároveň energického projevu Ireny Budweiserové při interpretaci spirituálů, gospelů, bluesových skladeb, folkových balad a jejích vlastních písniček, podpořených virtuózní hrou kytaristy Jakuba Racka, se kterým Irena zazpívá i několik duetů.



Na CD se objeví vedle jejích oblíbených Nobody Knows The Trouble I See; Didn’t it Rain v anglických verzích; Weary Traveler s českým textem Marka Šlechty i sefardská Los Bilbilicos, několik převzatých skladeb, např. úvodní Lord, Help The Poor and Needy od Jessie Mae Hemphill etc., spolu s jejími vlastními písničkami, či od jejích přátel, Pavly Vojnové a Mirka Linky.

Pardubický kraj

Dětský víkend s mašinkou

KDY: pátek 2. října až neděle 4. října

KDE: sokolovna v Pardubičkách

ZA KOLIK: základní 80 korun



V prostorách sokolovny v Pardubičkách budete mít tento víkend možnost navštívit již 6. ročník výstavy železničních modelů a kolejišť. V areálu se můžete všechny tři dny svézt na parkové železnici. V sobotu se můžete těšit na doprovodný program s veřejnou venkovní produkcí několika hudebních skupin.



Akce se koná za zpřísněných hygienických podmínek, proto je nutné u sebe mít roušku. Vstupné pro dospělého je 80 Kč, snížené 40 Kč a je možnost zakoupit i rodinné vstupné za 200 Kč.

Středočeský kraj

Milovníci květin si užijí šou

KDY: neděle 4. října od 13 hodin

KDE: Kino 99 v Kolíně



Květinářka Blanka Vallová a mistr České republiky ve floristice Petr Kopáč zvou 4. října od 13 hodin do kolínského Kina 99 na druhou Šou s květinou s podtitulem Ježíš, holka, ty se vdáváš!.



Návštěvníci se mohou těšit na ukázky trendů ve svatebních kyticích a květinové výzdobě. Po představení se uskuteční aukce květin, jejíž výtěžek poputuje ve prospěch organizace Respondeo.

Jihočeský kraj

Oslavte 40. narozeniny veselského kulturáku

KDY: neděle 4. října od 16 hodin

KDE: kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí

ZA KOLIK: zdarma



Výročí 40 let od otevření místního kulturního domu slaví ve Veselí nad Lužnicí. K této příležitosti přichystali na neděli ve veselském KD program. Od 16 hodin se zde bude konat vernisáž výstavy, kde najdete nejen fotografie z historie budovy, ale i plány a záměry uskutečněné i zavrhnuté.



Od 17 hodin se těšte na koncert filmových melodií táborského symfonického orchestru Bolech. Zazní Piráti z Karibiku, Schindlerův seznam, Pearl Harbor, Fantom Opery aj. Jana Vlková, autorka květinových kuchařek, přichystá retro chuťovky i dobroty budoucnosti. V 19 hodin program končí před budovou propojením tance a ohně v podání Neiry Lohikäärme. Vystoupí nejen na pontonu na řece Lužnici.

Vysočina

Den zvířat v Zoo

KDY: sobota 3. října od 10 hodin

KDE: Zoo v Jihlavě

ZA KOLIK: základní 120 korun



Pozorovat zvířata při komentovaném krmení mohou zájemci říjnovou sobotu v jihlavské Zoo. Ta se totiž připojí k oslavě Dne zvířat. V jedenáct hodin dopoledne uvidí lidé žirafy, jak si pochutnávají na připravené potravě, v pravé poledne přijdou na řadu lamy, v jednu hodinu medvědi a ve dvě tapíři američtí. Pro malé návštěvníky jsou připravené tvořivé dílny, uvidí ukázky zvířecích obydlí nebo si vlastnoručně vyrobí hmyzí domeček.



V sobotu také v Zoo vyhlásí výsledky fotosoutěže s podtitulem Jak si kdo ustele, tak si lehne. Fotografie hodnotila trojčlenná porota tvořená profesionálními fotografy. Ta vybrala dvacet fotografií, které Zoo zveřejnila na svém facebooku, kde měli lidé možnost hlasovat o tři nejlepší.



Porota pak navíc ocení tři autory podle svého výběru a jednu fotku vyberou návštěvníci během Dne zvířat. Všech sedm oceněných autorů se dočká uznání v sobotu ve tři hodiny odpoledne. Výstavu nejlepších fotografií si budou moci návštěvníci prohlédnout v areálu Zoo.

Jihomoravský kraj

Vinobraní ve Valticích

KDY: sobota 3. října od 14 hodin

KDE: areál vinařství Chateau ve Valticích

ZA KOLIK: 200 korun



Ochutnávku mladých a perlivých vín, sektu a burčáků, folklor a hudbu i prohlídky historického Křížového sklepa a chrámu vína pod Vinařskou stodolou si užijí účastníci Vinobraní ve Valticích v areálu vinařství Chateau Valtice v sobotu od dvou hodin odpoledne.



Vystoupí Výběr z bobulí, zahraje Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, Princess Queen Revival, Lucie Revival nebo The Teachers. Vstupenky si mohou příchozí koupit přímo na místě a zaplatí za ně dvě stě korun.

Zlínský kraj

Malej Burgr Festival 2020 v Kroměříži

KDY: pátek 2. října a sobota 3. října

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma



V Kroměříži na Hanáckém náměstí si v pátek a v sobotu dají dostaveníčko milovníci burgerů a grilování. Své nejlepší recepty v akci nazvané Malej Burger Festival předvedou kuchaři ze širokého okolí.



Také se bude soutěžit v pojídání burgerů, chilli papriček i pití piva! Program doplní 2. Rallye Kroměříž. Chybět nebude ani bohatá tombola.

Olomoucký kraj

Hortikomplex

KDY: čtvrtek 1. října až neděle 4. října, vždy od 9 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: 120 Kč online, na místě 160 Kč



Nepropásněte říjnovou výstavu Hortikomplex, na které uvidíte nejen to nejlepší z českého ovoce a zeleniny. Hlavní expozice Zdravá rostlina bude zaměřena jak na krásu rostlin a plodů, tak na jejich vnitřní složení a zdraví prospěšné látky uvnitř. Součástí akce bude také festival gastronomie Olima, který kromě ochutnávek láká i na soutěže mladých kuchařů a cukrářů, dále na vyhlášení Grand Prix ovocných destilátů Flora Košt a soutěže amatérů i profesionálů ve vaření marmelád Flora Džem.

Chybět nebude ani expozice domácích zvířat včetně králíků, hus, kačen, slepic a holubů. Takzvaný Babiččin dvoreček najdete na venkovní ploše u pavilonu H.

Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude floristická soutěž Pohár podzimní Flory, kde můžete díky originálním floristickým výtvorům načerpat inspiraci pro svou podzimní výzdobu.

Moravskloslezský kraj

30. Setkání kytaristů Ostrava

KDY: pátek 2. října a sobota 3. října

KDE: Hudební Svět, klub Barrák, klub Dock Ostrava

ZA KOLIK: v předprodeji 200 Kč, na místě 300 Kč



Jubilejní Setkání kytaristů proběhne tentokrát i přes veškerá opatření ve velkém, dvoudenním stylu. Akce, která je organizována za podpory Statutárního města Ostrava, nabídne letos pestrý program plný hudby, koncertů a workshopů.



Vystoupí kapely jako Šamanovo zboží, Květy, Ponk, Robson nebo Zrní. Mezi workshopy rozhodně veškeré kytarové nadšence přiláká Milan Bátor s jeho programem "Jak na Vlastu?", kdy předvede a poradí, jak hrát písničky Vlasty Redla. Zajímavostí bude také seminář Jaromíra Merhauta a jeho hostů na téma "Art & Prog Music" spojený s besedou.