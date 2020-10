Navzdory ne příliš dobré pandemické situaci začíná už toto sobotu v Ostrově 52. ročník Dětského televizního a filmového festivalu.

S ohledem na postupně se měnící opatření Ministerstva zdravotnictví byli pořadatelé nucení opakovaně měnit program tak, aby bylo možné splnit předepsaná veškerá bezpečnostní opatření.



Po vyhlášení nouzového stavu vypadl velký koncert na Mírovém náměstí před ostrovským domem kultury a kvůli zákazu zpěvu je také zrušena pohádková talkshow „Když princové jsou na draka“ a setkání se Zdeňkem Troškou a Lucií Vondráčkovou.

„Letošní festival bude stát na třech programových pilířích. Jedním z nich bude redukovaný doprovodný program, druhým turné seminářů po základních a středních školách, a tím posledním posílení online aktivit. Doprovodný program se zúžil na loutkové představení „Hurvínek na cestách“ a divadelní představení „Filuména Marturano“ se Simonou Stašovou v hlavní roli. Pro rodiče i děti je připraveno kyber show „Internet bezpečně“ a pro zájemce o cestování cestovatelský triptych „Velorexem na Island“.

Plzeňský kraj

Plzeňský Jeden svět přináší oceněné dokumenty

KDY: do soboty 10. října

KDE: Moving Station a Polanova síň knihovny města Plzně

ZA KOLIK: 80 a 60 Kč



I po vyhlášení nouzového stavu se nakonec v Plzni koná do soboty jubilejní 20. ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. „Po rozhovorech v rámci týmu a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Plzni jsme se shodli, že to nevzdáme a filmy plzeňským divákům nabídneme. Věříme, že nás v této pro kulturu těžké době podpoří,“ vysvětluje koordinátorka festivalu Andrea Vernerová, co vedlo k rozhodnutí pokračovat.



V posledních dvou dnech bude na programu i řada snímků, které byly oceněny na hlavní části festivalu v Praze před vyhlášením jarní karantény. V pátek tak mohou diváci zhlédnout Provinční městečko E a Loď Sea-Watch 3, v sobotu jsou v programu Zapívej mi, Kolektiv a Mai Khoi and the Dissidents.



Vstupenky můžete zakoupit na projekčních místech, kterými jsou Moving Station a Polanova síň knihovny města Plzně, nebo v rámci předprodeje na www.goout.net. K dispozici jsou také výhodné akreditace 4+1 zdarma, které jsou k dostání na infostánku během festivalu. Další možností je na stejném místě zakoupení originálních doplňků. Program a další informace na jedensvet.cz/plzen.

Ústecký kraj

V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotky

KDY: denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin

KDE: Muzeum města Ústí

ZA KOLIK: 30 - 50 Kč



Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Vidět ji můžete v ústeckém muzeu až do března příštího roku.

Liberecký kraj

Anifilm 2020

KDY: do neděle 11. října

KDE: liberecký zámek, Lidové sady, kino Varšava, letní kino v centru Liberce, Dům kultury, Malé divadlo, Technická univerzita Liberec - Aula G a další



Celých 18 let se mezinárodní přehlídka animovaného filmu konala v Třeboni. Letos změnila místo i datum. Jihočeské město nahradil Liberec, tradiční květnový termín se kvůli koronaviru posunul na říjen. Filmové projekce se rozprostřou do celého města. Promítat se bude v Lidových sadech nebo Domě kultury.



V prestižní mezinárodní soutěži celovečerních filmů se představí deset snímků. Vedle mezinárodní soutěže čeká na návštěvníky nesoutěžní program. Ten nabídne speciality i prověřená filmová díla spojená s hudbou. V programu tak nebudou chybět klasické snímky jako Pink Floyd: The Wall s nezapomenutelnými animovanými sekvencemi, drsný povídkový Heavy Metal či jazzové Trio z Belleville. Sekce s názvem Slyšet animaci nabídne i profily českých skladatelů, jejichž hudební doprovod je s kreslenými filmy pevně spjat.

Královéhradecký kraj

Výstava Dračí laboratoř

KDY: do 1. listopadu

KDE: divadlo Drak v Hradci Králové

ZA KOLIK: 100 Kč



Na výpravu Za Příběhem Draku se můžete vydat kdykoliv v době od 10 do 17 hodin. Poslední výprava vychází nejpozději v 15.30.

Trasa výpravy začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží potřebné informace a pracovní list s mapou. Výprava probíhá bez průvodce, ale kdykoliv v průběhu programu mohou poutníci vyhledat pobočníka, který jim poradí, jak pokračovat v cestě či kde hledat dál.

První část výpravy se odehrává venku v okolí divadla. Poutníci se pohybují podle herní mapy a plní interaktivní úkoly, luští hádanky a postupně získávají jednotlivé indicie potřebné k zdárnému dokončení hry a nalezení pokladu, který se ukrývá v bludišti vitrín v expozici výstavy Příběh Draku 1958 -2018.

Praha

Vínofest na tržnici

KDY: pátek 9. října od 15 hodin, sobota 10. října od 12 hodin

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: zdarma, sklenička na degustaci 100 Kč



Pokud máte rádi víno, rozhodně nemůžete vynechat Vínofest v holešovické Pražské tržnici. Čeká vás několik vinařství z Moravy a Čech, ale i z evropských vinic.

Budou to známé i méně známé, i přesto zajímavé značky všech druhů bílého, růžového i červeného vína, včetně vín šumivých a prosecca.

Pardubický kraj

Kouzelnické představení pro celou rodinu

KDY: sobota 10. října od 13 hodin

KDE: Pardubice - Muzeum kouzel

ZA KOLIK: základní 135 Kč



Vyrazte i s dětmi na kouzelnické vystoupení pro celou rodinu. Bude se konat tuto sobotu ve 13 hodin v Pardubicích v Muzeu kouzel. Pardubický klub kouzel a magie připravuje pravidelné programy kouzelnických vystoupení kouzelníků z celé České Republiky, například z Ostravy, Prahy, Karlových Varů, Náchoda nebo Jablonce.



Během celého vystoupení se děti mohou aktivně zapojovat. Po vystoupení proběhne i komentovaná prohlídka v muzeu, kde je soukromá sbírka kouzelnických rekvizit z celého světa a je nejrozsáhlejší v České republice a na evropské úrovni.

Středočeský kraj

Vyzkoušejte svou zručnost

KDY: sobota 10. října od 9.30

KDE: radniční sál v Českém Brodě

ZA KOLIK: 50 Kč



Od 9.30 do 17 hodin budou v sobotu v radničním sále českobrodského informačního centra připraveny tvořivé dílničky pro děti i dospělé. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet zdobení perníčků, korálkování, malování na plátno, výrobu tašek, práce s recyklovatelnými materiály, malování na kameny nebo výrobu svíček. Dílničky jsou zpoplatněny 50 Kč za osobu. V místnosti bude vždy jen 10 lidí.

Jihočeský kraj

Tropické ovoce z exotických zemí

KDY: sobota 10. října od 9 hodin

KDE: tržnice U Sv. Markéty ve Strakonicích



To nejlepší z Afriky ochutnáte v tržnici U Sv. Markéty ve Strakonicích tuto sobotu mezi 9. a 15. h. K dostání zde bude tropické ovoce od farmářů. Z Asie to bude dračí ovoce či cherimoya, z Afriky jackfruit, avokádo či ananas, z Dominikánské republiky např. limoncello, z Kolumbie lulo či kaktusový fík. Kromě exotického čerstvého ovoce zakoupíte i sušené, dále koření ze Zanzibaru, kávu, čaj, kakaové boby a další.

Vysočina

Návštěva zámku

KDY: víkend 10. - 11. října, vždy od 9 hodin

KDE: Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: od 130 Kč



Zámek v Náměšti nad Oslavou je v říjnu přístupný vždy v sobotu a v neděli a o státním svátku 28. října od 9 do 15. Návštěvníci s e mohou těšit na jedinělé interiéry zámecké kaple, knihovny, reprezentačních sálů i soukromých apartmánů s množstvím cenných uměleckých děl, ucelenou expozicí tapiserií, stolování na zámku či stylu šlechtického bydlení na přelomu 19. a 20. století. Od 5. října je maximální počet návštěvníků na obou prohlídkových okruzích omezený na devět osob a průvodce.

Jihomoravský kraj

Open House Brno 2020

KDY: víkend 10. - 11. října

KDE: online - facebook, instagram a webové stránky akce

ZA KOLIK: zdarma



O tomto víkendu milovníci Brna, netradičních míst a architektury opět nahlédnou do běžně nepřístupných zajímavých budov po celém Brně. Netradiční podívanou jim umožní pátý ročník festivalu Open House Brno. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením se nakonec program akce přesouvá do online prostředí. „Připravíme virtuální prohlídky s průvodci natočené profesionálními týmy,“ sdělila mluvčí pořádajícího Turistického informačního centra Brno Adéla Nováková.

Videa budou o víkendu dostupná na facebookovém profilu a Instagramu festivalu formou premiér a také u jednotlivých míst na webu www.openhousebrno.cz. „Videa, která lidé uvidí, ukážeme úplně poprvé, vznikla speciálně pro Open House,“ poznamenala Nováková.

Diváci se mohou těšit na prohlídku několika desítek budov. Vodítkem, zda k danému objektu najdou videoprohlídku, bude na webových stránkách akce nápis Online 2020.

K vidění budou funkcionalistický byt Richarda Herdana v ulici Hlinky, luxusní hotel Courtyard by Marriott Brno, Krevní banka svatoanenské fakultní nemocnice, hala denního ošetření vozů ve vozovně brněnského dopravního podniku Pisárky, Kleinův palác, Koncertní sál Konzervatoře Brno, nový kostel Blahoslavené Marie Restituty na brněnské Lesné, Tesařova vila, prostory Ústavního soudu či Vodojemy na Žlutém kopci.

Letos si lidé prohlédnou na videích také objekty, které jsou spojené s průmyslovou minulostí Brna jako Moravského Manchesteru. Konkrétně jde o prostory bývalých textilních továren, mezi které patří třeba Dada District, či nová Mosilana.

Zlínský kraj

Velká zlínská drakiáda - online

KDY: kdykoliv o víkendu 10. - 11. října

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Dvanáctý ročník Velké zlínské drakiády se bude z důvodu koronavirových omezení konat online. Natočte krátké video, či zašlete fotografie, jak pouštíte draka! Fantazii se meze nekladou.

Vyrobte si svého draka doma a pochlubte se výsledkem. Odborná porota videa a fotografie vyhodnotí a odmění ve středu 14. října 2020. Materiály zasílejte na e-mail kamarad@nenuda.eu, nebo je nahrajte pod příspěvek na facebooku v den konání akce. K videu nebo fotografii připojte své jméno a kontaktní údaje, abyste v případě výhry mohli být kontaktováni.

Olomoucký kraj

Venkovské trhy ve Šternberku

KDY: sobota 10. října od 7.30

KDE: Horní náměstí ve Šternberku

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si poslední šternberské venkovské trhy, které vypuknou tuto sobotu od 7.30. Ke koupi bude kvalitní pečivo, uzeniny, sýry, káva, víno, mošty, koření, maso a spousta dalších dobrot. Chybět nebude ani burčák, dýně a regionální zelenina i spousta doplňků souvisejících s venkovským způsobem života.

Součástí trhů budou i dílničky v režii šternberského včelaře pana Lea Czabeho. Proběhne zde i první ročník soutěže o nejlepší šternberský pecen 2020.

Moravskloslezský kraj

Dream Factory Ostrava 2020

KDY: pátek 9. října a víkend 10. - 11. října

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: Online rezervace je možná přímo na webu festivalu v sekci program. Vstupenky lze rezervovat také prostřednictvím

e-mailu vstupenky@bezruci.cz.



Letošní největší přehlídka činoherního divadla na severní Moravě se ponese v duchu protivirové edice celého festivalu. I přes zákaz některých umělecký fragmentů, jako je zpěv, které jsou součástí některých představení, se Dream Factory konat bude. Dva připravené koncerty se v rámci programu musely zrušit, avšak budou nahrazeny besedy s herci.



Program letošní speciální protivirové edice festivalu slibuje tři dny plné divadla. Do Ostravy zavítá pražské A studio Rubín či oceňovaný soubor Spitfire Company nebo letošní držitelka Ceny Thálie Lucie Trmíková se Sašou Rašilovem. „Letošní verze festivalu se ponese v komornějším duchu, ale o to intenzivnější divadelní podívaná to bude,“ zmiňuje ředitel festivalu Tomáš Suchánek.

Mezi tahouny letošního ročníku lze zařadit hru Maryša (mlčí) v režii Jakuba Čermáka, který obdržel Cenu české divadelní DNA 2020 za mimořádný počin na poli nového divadla a čerstvý držite Pocty festivalu.



Na aktuální palčivé problémy v Bělorusku naráží téma hry Konec člověka?!? Reportáže psané z kuchyně, která čerpá z reportážních knih nositelky Nobelovy ceny za literaturu Světlany Alexijevičové.

Raritou bude jistě také jedna z nejskandálnějších her divadelní historie Král Ubu, která mapuje nezadržitelný společenský vzestup jednoho zbabělého negramotného primitiva. Uvedena bude v režii Jakuba Šmída. „Jedná se o nejoceňovanější inscenaci tohoto mladého režiséra a uměleckého šéfa D21,“ popisuje dramaturgyně festivalu Sylvie Vůjtková.



Protivirová edice festivalu Dream Factory Ostrava se bude konat od pátku 9. do neděle 11. října 2020. Předprodej vstupenek zajišťuje pokladna Divadla Petra Bezruče. Kompletní program festivalu najdou diváci na oficiálním webu festivalu www.dfov.cz.