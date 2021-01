Zhlédněte na facebooku Karlovarského symfonického orchestru komponovaný pořad složený z barokních skladeb v podání Komorního orchestru karlovarských symfoniků pod vedením dirigenta Jakuba Kydlíčka a scénického čtení vánočních povídek. Přečtou je herci Západočeského divadla v Chebu Radmila Urbanová a Jindřich Skopec.

Plzeňský kraj

O tradiční koncert na Štědrý den odpoledne Plzeň nepřijde

KDY: čtvrtek 24. prosince od 16 hodin

KDE: on-line na webu i facebooku (odkazy viz níže)



To, že má Plzeň nejvyšší kostelní věž v České republice je známá věc. A pro mnohé Plzeňany je nejen symbolem města, ale také symbolem doby vánoční. Od devadesátých let se se soumrakem na Štědrý den z jejího ochozu ozývají nejznámější české i světové vánoční koledy a melodie.



Dlouhá léta Koncert z věže organizoval s finanční podporou Nadace 700 let města Plzně Jan Kvídera a hráli hudebníci pod vedením legendárního Oty Hellera. Před několika lety došlo ke generační obměně a třetím rokem se zaplněné náměstí na Štědrý den těší z vánoční atmosféry a melodií dechové kapely BAND Františka Kubaně ml.



I přes nepříznivou situaci, která souvisí s protiepidemickými opatřeními se podaří i letos tento zážitek, i když trochu jinak, zájemcům zprostředkovat. „Do poslední chvíle jsme věřili, že se koncert uskuteční tak, jak jsme na něj všichni zvyklí,“ říká Alena Kozáková z pořádají Nadace 700 let města Plzně. „Tak, jak se postupně upravovala pravidla, přizpůsobovali jsme možné scénáře. Abychom dodrželi vše potřebné a neohrozili hudebníky a zároveň „nelákali“ lidi ke shromažďování, rozhodli jsme se nakonec koncert předtočit a to symbolicky v kostele U Ježíška. Záznam koncertu bude aktivován na Štědrý den v 16.00. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijal i biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub, jehož promluva zazní na jeho začátku.“ Pozdrav připojil samozřejmě i předseda správní rady nadace Petr Náhlík. „Za celý BAND vám přejeme krásné prožití svátků. Rádi jsme pro vás zahráli tímto způsobem, ale raději bychom s vámi, klidně i v dešti mokli na náměstí, ale troubili z věže. Doufáme, že se nám všem to příští rok společně vyplní,“ uzavírá mladý kapelník František Kubaň. Odkaz na záznam koncertu bude umístěn na webových stránkách nadace www.nadace700.cz a také na facebookém profilu Nadace 700 let města Plzně. Protože se jedná o záznam, bude možné jej zhlédnout opakovaně.

Ústecký kraj

Milešovka je královna Českého středohoří

KDE: Litoměřicko



Hora Milešovka je označována jako královna Českého středohoří a je se svými 837 metry je také nejvyšší horou Českého středohoří. Milešovka se také pyšní hned několika dalšími „nej“. Je i největrnější horou s nejvíce bouřemi u nás, a proto bývá nazývána Hromovou horou. Rozhled z ní je považován za jeden z nejkrásnějších nejen v Česku. Své okolí převyšuje o úctyhodných 350 metrů, a tak nabízí ideální kruhový rozhled.

Na vrcholu se nachází rozhledna, meteorologická stanice a stálé pracoviště Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Po výstupu na vrchol přes národní přírodní rezervaci Milešovka je možné si koupit něco k pití a jídlu u výdejního okýnka bufetu. Ten je otevřen v pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. O svátky funguje od 10 do 17 hodin. Pondělí až čtvrtek má zavřeno.

Liberecký kraj

Mariánská vyhlídka

KDE: Hrubá skála na Semilsku



Nad obcí Hrubá Skála v severní části Českého ráje se k nebi vypíná Mariánská vyhlídka. Jedna z nejznámějších a nejnavštěvovanějších vyhlídek leží v oblasti Dračích skal v nadmořské výšce 360 metrů a otevírají se z ní nádherné pohledy. Vidět jsou odsud Hrubá Skála se zámkem, hrad Trosky i Kozákov, skupina skal Sahara, Dvanáct apoštolů, Větrník, Dračí věž a další.



Nedaleko od vrcholu si pak návštěvníci mohou prohlédnout také symbolický hřbitůvek horolezců. Mariánská vyhlídka se nachází jen 1,5 kilometru od zámku Hrubá Skála, a tak by její návštěvu bylo škoda nespojit s jeho prohlídkou. Přímo od zámku sem vede taky žlutě značená turistická trasa, po níž je možné pokračovat až k pramenům Lázní Sedmihorky.



V obou obcích se dá snadno zaparkovat, dostanou se sem ale i ti, kteří nemají k dispozici vlastní dopravu. Do Hrubé Skály i Karlovic-Sedmihorek jezdí vlak, z železničních stanic jsou to na Mariánskou vyhlídku asi 2 kilometry pěšky..

Královéhradecký kraj

Vánoce na Červenokostelecku

KDE: Youtube kanál Kostelec nás baví



Na Youtube kanálu Kostelec nás baví najdete novou online besedu s názvem Staročeské Vánoce na Červenokostelecku. Vznikla ve spolupráci Městského kulturního střediska s Vlastivědným spolkem a historikem Richardem Švandou. Pohodlně se usaďte a sledujte kulturu on-line. Odkaz na video je ZDE.

Praha

Užijte si vánoční atmosféru s baletem Louskáček

KDY: do neděle 27. prosince (20 hodin)

KDE: YouTube kanál Baletu Národního divadla

ZA KOLIK: zdarma



Balet Národního divadla si pro milovníky ladných pohybů připravil předčasný vánoční dárek v podobě živého přenosu představení Louskáček Vánoční příběh z Národního divadla. Nejen děti si užijí výpravu do Londýna 19. století a následně do snového světa pohádek, kam je zavede mocná Víla Vánoc.



Magický příběh s hudbou Petra Iljiče Čajkovského podle pohádky Charlese Dickense o dřevěném panáčkovi, zlém myším králi, zakletém princi a o kouzlu Vánoc, které proměňuje povahy lidí, mohou diváci vidět na oficiálním YouTube kanále Baletu Národního divadla, kde bude záznam přístupný až do neděle 27. prosince.

Pardubický kraj

Vánoční výlet kolem Veselého kopce

KDE: Hlinecko



Charakteristika krajiny v této oblasti je stručně řečeno: žádné strmé kopce, žádné lezení přes nebezpečné překážky, nic takového. Zkrátka pohodlné cesty mírně zvlněnou krajinou. Navíc doslova malebnou krajinou. Trasa vychází z náměstí v Trhové Kamenici. Po žluté značce vychází nad město, obchází Kamenný vrch kolem zatopeného lomu a v Petrkově se napojuje na červenou značku. Po ní se jde přes Srní do Hlinska. Zde změna značky na zelenou, která víceméně sleduje tok Chrudimky až pod Veselý Kopec.

Do skanzenu vstoupíme zezadu, vyšplháme na kopec a přes Dřevíkov a Svobodné Hamry se vracíme zpět do Trhové Kamenice. Celá trasa je dlouhá cca 23 km. Je však nutné podotknout, že Muzeum v přírodě Vysočina (Veselý Kopec i Betlém Hlinsko) zůstává zavřené

Středočeský kraj

Spotřebujte energii nabranou z vánočních dobrot

KDY: sobota 26. - neděle 27. prosince

KDE: online Liga Běžce+

ZA KOLIK: 120 Kč



Svatoštěpánský virtuální běh je součástí celoroční Ligy Bežce+, která nabízí nadšeným běžcům možnost změřit své síly s dalšími bez nutnosti jezdit po závodech. Trasa běhu je rozdělena do čtyř délek, a to 3, 5, 10 a 21 kilometrů. Kategorie závodu jsou souvislý běh, indiánský běh, chůze a canicross, takže se mohou účastnit i závodníci se psy. Za každý uběhnutý kilometr běžců zaregistrovaných do Ligy Běžce+ obdrží Charita pro Klokánka 1 korunu. Další informace najdete na ZDE.

Jihočeský kraj

Vánoční troubení na Štědrý den

KDY A KDE: čtvrtek 24. prosince od 10 hodin v Českém Krumlově, od 12 hodin v Prachaticích



Více jak třicet starých českých koled i slavnostních fanfár zahrají na Štědrý den z věže českokrumlovského zámku krumlovští granátníci-trubači. Z ochozu zámecké věže byl zvyk hrát za první republiky, tradice byla obnovena v roce 2018. Na Štědrý den granátníci zatroubí ale poprvé. Akce nahrazuje zrušený vánoční program v Českém Krumlově. Zatroubí od 10 do 11.30 hodin

V pravé poledne na Štědrý den zase zatroubí muzikanti v Prachaticích. Koledy budou hrát na Velkém náměstí ve skupinkách po šesti muzikantech s dvoumetrovými odstupy.

Vysočina

Štědrovečerní troubení z kostela

KDY: čtvrtek 24. prosince od 22.30

KDE: kostel sv. Jiljí v Moravských Budějovicích



Jako každý rok, tak i letos uslyší lidé v Moravských Budějovicích tradiční vánoční troubení z věže kostela svatého Jiljí. Znít bude na Štědrý večer v podání kvintetu MK. Začátek je hned po skončení mše svaté, asi o půl jedenácté večer.

Jihomoravský kraj

Na Štěpána zahraje cimbálka koledy

KDY: sobota 26. prosince od 19 hodin

KDE: on-line na Český rozhlas Brno a YouTube kanálu stanice



Sérii adventních a vánočních koncertů nazvaných Ježíše ze Znojma uzavře na Štěpána vystoupení znojemské Cimbálové muziky Antonína Stehlíka. Soubor na druhý vánoční svátek míval po řadu předchozích let oblíbené vystoupení v každoročně zcela zaplněném znojemském kostele sv. Mikuláše. Letošní epidemická omezení to ale nedovolují, proto cimbálka nejen svým znojemským posluchačům zahraje živě od 19 hodin večer z Městského divadle ve Znojmě.



Koncert přenáší Český rozhlas Brno a diváci se mohou připojit také na YouTube kanál stanice. Tam najdou i záznamy předchozích adventních koncertů ze Znojma, na kterých se představili mimo jiné Petr Bende a Bára Basiková.

Zlínský kraj

Štěpánská koleda – on-line koncert

KDY: sobota 26. prosince

KDE: on-line zde



Chybí vám vánoční koncerty? Nesmutněte a využijte alespoň možnosti pustit si některý on-line. A to třeba hned na druhý svátek vánoční, sv. Štěpána. Nechte prostoupit do vašich domovů nádherné vánoční melodie v podání cimbálové muziky Soláň, jejichž koncert z kostela sv. Anny v Dřevěném městečku budete moci sledovat ze záznamu zde. Odkaz na video bude na web brzy doplněn.

Olomoucký kraj

Na vánoční bohoslužby se vstupenkou nebo on-line

KDY: čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26. prosince

KDE: Kostel Povýšení sv. Kříže (se vstupenkou) nebo on-line přes kanál YouTube

ZA KOLIK: zdarma (je však nutné mít pro fyzickou přítomnost vstupenku)



Vzhledem ke zpřísňujícím se protiepidemickým opatřením, je nově omezen počet míst k sezení v kostelích. V praxi to znamená, že bohoslužeb se bude moci zúčastnit jenom takový počet účastníků, který odpovídá 20 procentům míst k sezení v daném kostele. Na to zareagoval velmi dobře prostějovský kostel Povýšení sv. Kříže, který rozdává věřícím vstupenky na daný čas bohoslužby. Mše svaté se tak může zúčastnit fyzicky jen ten, kdo má vstupenku, v případě volných míst ji dostane u vstupu. Vstupenky se rozdávají po každé mši svaté a orientační zbývající počty naleznete ZDE.

Nezoufejte, pokud se k volným vstupenkám nemůžete dostat. Bohoslužby můžete z kostela Povýšení sv. Kříže sledovat denně také on-line přes kanál YouTube. Více se dozvíte na webu farnosti.

Moravskoslezský kraj

Vánoční koledy v obýváku

KDY: čtvrtek 24. prosince v 18.20

KDE: on-line na ČT2



Připravte si zpěvníky, Vánoční koledy v obýváku zazpívají na Štědrý den manželé Klusovi, sestry Geislerovy nebo Bára Poláková. Nejznámější české koledy jako Půjdem spolu do Betléma, Tichá noc, Nesem vám noviny nebo Narodil se Kristus Pán.



Z pohodlí vlastního domova. Navíc za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava a v podání známých umělců, kteří mezi zpěvem prozradí i něco z jejich vánočních tradic a zvyků. To jsou Vánoční koledy v obýváku, které na Štědrý večer odvysílá druhý program České televize v 18.20 hodin.



Vedle zpívání si účinkující v několika vstupech zavzpomínají na své dětství v čase adventu a prozradí, jak tráví svátky dnes. „Většinou se jí hrachovka nebo čočková polévka. My ale jíme zelňačku. Hodně, hodně kyselou,“ prozrazuje ke štědrovečerní tabuli Štěpán Kozub z ostravského Divadla Mír. Herečka a zpěvačka Bára Poláková doplňuje: „S dětmi jsou každé Vánoce lepší a lepší, ale až jim bude čtrnáct let, tak to asi půjde zase dolů. Snažím se si to teď užívat, co nejvíce to jde.