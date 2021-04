Každý rok lidé v Chebu očekávají přílet páru čápů na komín v centru města. Jak to vypadá na hnízdě, co zrovna čápi dělají, nebo jestli neletěli za potravou, se můžete dozvědět snadno. Na webu města Chebu je odkaz na sledování webkamery. Odkaz se nachází pod záložkou Chebští čápi. Můžete tak posly jara sledovat celý den.

Plzeňský kraj

Bohatý program na kanálu Alfy

KDY: sobota 3. dubna od 17 hodin

KDE: YouTube Divadla Alfa



Bohatý program na svém YouTube kanálu připravilo na Velikonoce plzeňské Divadlo Alfa. V sobotu od 17 hodin se představí hosté z Naivního divadla Liberec se záznamem pohádky o Budlínkovi, který bude možné zhlédnout do 10. dubna. Na Velikonoční pondělí potěší nejmenší diváky od 2 let, ale i jejich rodiče či prarodiče představení Alfy o cestě chlapce Kryštofa a malého tučňáka Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?!



Divadlo do čtvrtka zpřístupnilo také záznam svého dalšího představení Umanutá princezna. Z webu divadla divadloalfa.cz k němu lze stáhnout omalovánky.

Ústecký kraj

Pašijová hra

KDY: sobota 3. a neděle 4. dubna od 15 hodin

KDE: on-line na cinoherak.cz

ZA KOLIK: 100, 200 nebo 300 Kč



Činoherní studio vám přináší premiéru své nové hry přímo do pohodlí vašeho domova. Pašijová hran aneb o tom slavném z mrtvých vstání se ponese, jak už název napovídá plně v duchu svátku. Pokud vám tedy již chybí kultura a zároveň chcete přispět divadlu, využijte šance a podívejte se na hru třeba s celou rodinou.

Liberecký kraj

Velikonoční koncert

KDY: 4. dubna od 17 hodin

KDE: YouTube kanál Kultura Nový Bor

ZA KOLIK: zdarma



Mimořádný hudební zážitek slibuje online Velikonoční koncert z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru. Na Boží hod Velikonoční v neděli 4. dubna zazní Missa in simplicate od Jeana Langlaise v podání významné české mezzosopranistky Hannah Esther Minutillo, kterou na varhany doprovodí Vladimír Heuler. Koncert připravila Kultura Nový Bor, s.r.o. ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanství Nový Bor. Farář Pavel Morávek koncert uvede velikonočním poselstvím.



V době, kdy křesťané nemohou společně slavit velikonoční liturgii, tak může jedno z nejznámějších duchovních děl doplnit prožití letošních Velikonoc. Online přenos bude k vidění na facebookovém profilu, webových stránkách nebo kanálu Youtube Kultury Nový Bor. „Jsme velmi rádi, že můžeme našim posluchačům v současné složité situaci nabídnout koncert k tomuto nejvýznamnějšímu křesťanskému svátku. Věřím, že se nám výběrem skladby i jedinečností prostor, ve kterých bude předvedena, podaří s našimi posluchači a příznivci Velikonoce důstojně oslavit,“ řekla jednatelka Kultury Nový Bor Ilona Rejholcová.

Pardubický kraj

Velikonoční šipkovaná a Zámecká stopovačka

KDY: denně od 10 do 18 hodin

KDE: zámecké valy v Pardubicích

Velikonoční šipkovanou si můžete zahrát na valech pardubického zámku. Šipkovanou tvoří 12 zastávek se zajímavými informacemi a úkoly. Cesta k nim je lemována barevnými fáborky. Na druhém rondelu pak čeká kraslicový keř, který můžete pomoci ozdobit. Muzeum prosí, aby návštěvníci zavěšovali na keř jen opravdové kraslice z vajec, zdobené jakoukoli technikou.

Hru je možné absolvovat v době otevření valů – denně od 10 do 18 hodin. Při návštěvě areálu zámku můžete zabavit děti také vědomostní hrou Zámecká stopovačka. Hrací plánek si zájemci mohou zdarma vyzvednou ve schránce umístěné v zámecké bráně. Hru je možné hrát celoročně v době otevření zámeckých valů a nádvoří. Hra je určena primárně pro děti od 6 do 12 let.

Královéhradecký kraj

Prožijte Velikonoce s Divadlem Drak

KDY: od pátku 2. do pondělí 5. dubna

KDE: na webu divadla draktheatre.cz

ZA KOLIK: zdarma



Již více než rok běží interaktivní projekt „Drak na doma“, prostřednictvím kterého Divadlo Drak vytváří a uveřejňuje program pro své diváky v době, kdy kvůli pandemické situaci zůstávají divadlo i Labyrint Divadla Drak zavřené. „Velmi si vážíme toho, že se nám daří i nadále zůstat s našimi diváky v kontaktu a děkujeme všem, kteří nám poskytují k našemu programu zpětnou vazbu. Je pro nás velmi důležité a naplňující vidět, že i za současných omezených možností a bez živého kontaktu, mají naše projekty smysl a podněcují rodiny s dětmi i školní kolektivy ke sledování divadelních inscenací on-line, ale i vlastní tvorbě inspirované pracovními listy našich lektorek a výtvarnic,“ uvádí ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.



Další program připravuje Drak na velikonoční svátky, které oslaví od 2. do 5. dubna společně se svými hosty, spřátelenými divadly Naivním divadlem Liberec a Divadlem ALFA Plzeň, kdy odvysílá každý den záznam jednoho představení.



Tím však spolupráce těchto tří divadel pro děti a mládež nekončí. „Na duben a květen jsme se domluvili na vzniku společné videotéky divadelních záznamů z našich repertoárů, které divadla nabídnou ke zhlédnutí školkám ve svém kraji,“ prozrazuje další plány Tomáš Jarkovský.

Praha

Mňága a Žďorp hrají on-line

KDY: sobota 3. dubna od 20 hodin

KDE: vstupenky ZDE

ZA KOLIK: od 169 Kč



Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Koncert budeme streamovat z naší zkušebny. Speciálním hostem bude Martin Kyšperský z kapely Květy," vzkazují členové "Mňágy".

Středočeský kraj

Vydejte se do Jeruzaléma

KDE: www.farnostcbrod.cz



Římskokatolická farnost Český Brod na svých stránkách přináší interaktivní výukovou prezentaci ke Svatému týdnu. Zájemci se vydají společně se svým průvodcem oslíkem do Jeruzaléma, kde se poučí o posledním týdnu života Ježíše Krista. Celou cestu provází materiály k vytištění, hudební zážitky, biblické úryvky a krátké hry související s tématem.



Kdo by si chtěl zavzpomínat na Vánoce, má možnost díky interaktivní prezentaci Pečeme vánoční píseň, která také nabízí výukové materiály, tentokrát vztahující se s adventu a vánočním svátkům. „Vstupné“ do prezentací je dobrovolné. Případný příspěvek je možné poslat na účet farnosti.

Jihočeský kraj

Klání velikonočních kraslic

KDY: do 25. dubna



Velikonoční on-line výstava prachatického muzea, která začala 16. března a potrvá do 18. dubna, je spojena se soutěží pro děti a dospělé o nejkrásnější vlastnoručně ozdobenou kraslici. Až do 25. dubna můžete fotografie svých kraslic zasílat na mail frantova@prachatickemuzeum.cz s předmětem nejkrásnější kraslice – soutěž děti nebo dospělí. Zaslané fotky budou zveřejněny na facebooku muzea.

Porotu poté zvolí tři nejkrásnější zaslané dětmi a tři nejlepší od dospělých. Přidávat lze i na instagram s hashtagem #krasliceprachaticka #prachatickemuzeum a sbírat lajky. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce lajků k 25. dubnu do 12 hodin.

Vysočina

Premiéra komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku!

KDY: sobota 3. dubna od 19 hodin

KDE: on-line portál GoOut

ZA KOLIK: 150 nebo 300 Kč



Diváci se mohou těšit na divadelní verzi ikonické české komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku!, kterou pro divadlo režijně zpracoval Michal Zetel. „Huhu koktejl, Bar Kochba, My jsme všichni Gogo, to jsou slovní spojení, která k mému dětství patřila stejně jako Náhorní Karabach, Jásir Arafat či Niki Lauda. Tehdy mi nedávala žádný smysl, a zatímco většinu z nich odvál čas, humor a šmrnc komedie ‚Čtyři vraždy stačí, drahoušku!‘ tu zůstal dodnes. Záhadou však nadále zůstává, proč se to jmenuje Čtyři vraždy stačí, drahoušku!, ve skutečnosti jsou jich totiž desítky. Brilantní žánrovka plná černého humoru je výzvou jak pro režii, tak zejména pro soubor,“ poznamenal Zetel, který spolupracuje s divadly napříč celou Českou republikou. K Horáckému divadlu v Jihlavě se režisér připojil poprvé.



Hvězdné obsazení

A o co v bláznivé komedii jde? Hlavní hrdina středoškolský učitel Georg Camel v podání herce Ondřeje Šípka zjistí, že jakmile otevře dveře, vypadne z nich mrtvola. Zapletl se totiž nevědomky do souboje dvou gangsterských band soupeřících o šek milión dolarů. V jeho příběhu nechybí plejáda dalších zábavných postav a postaviček. Například krásná novinářka Sabrina, kterou ztvární Svetlana Hruškociová, šéfka zločinecké bandy Kate Draxlová v podání Šárky Čermákové nebo bytná paní Harringtonová. Tu si s chutí zahraje Lucie Sobotková. Petr Soumar se převlékne za komisaře Brookse a inspektor Sheridan nebude nikdo jiný než Milan Šindelář. V dalších rolích se představí Stanislav Gerstner, František Mitáš, Jakub Škrdla či Michal Kraus.

Jihomoravský kraj

Velikonoční Mikulov

KDY: neděle 4. dubna

KDE: on-line, facebooková událost Velikonoční Mikulov

ZA KOLIK: zdarma



Místo pestrého programu v ulicích, alespoň online připomenutí velikonočních tradic připravili na Boží hod velikonoční pořadatelé v Mikulově. „V neděli 4. dubna se na Facebooku v události Velikonoční Mikulov lidé mohou těšit na vystoupení cimbálových muzik, divadelní pohádku pro děti, video jak si upéct velikonočního beránka pod vedením známého šéfkuchaře, nabídku vín, rozhovor s mikulovským proboštem Pacnerem a další zajímavý program,“ lákali pořadatelé.

Zlínský kraj

Design z vaší kuchyně

KDY: do čtvrtku 29. dubna

KDE: on-line ZDE



První virtuální výstava Design Kantýny ve spolupráci se Zlin Design Weekem je připravena pro všechny milovníky neotřelého designu. Na online výstavě Design z vaší kuchyně se můžete těšit na práce těch nejšikovnějších designérských pekařů a kuchařů z Design Kantýny, kteří se s vámi chtěli podělit o své kulinářské umění. Virtuální Kantýna je otevřena všem hladovým krkům a servíruje design po celé čtyři týdny. Tak se postav do řady, vem si tácek, podáváme design. Výstavu si můžeš vychutnat až do 29. dubna.

Olomoucký kraj

Velikonoční koncert Moravské filharmonie Olomouc

KDE: záznam na YouTube MF Olomouc



Velikonoční koncert, jehož premiéra se uskutečnila ve středu, můžete i nadále zhlédnout ze záznamu na YouTube MF Olomouc. Matoušovy pašije Johanna Sebastiana Bacha zazněly ze slavnostní dvorany Arcibiskupského paláce v Olomouci. Koncert zahájilo velikonoční poselství olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Filharmonii se podařilo přizvat špičkové sólisty, kteří se barokní hudbě pravidelně věnují. „Bohužel současná pandemická situace neumožňuje, aby mohl smíšený sbor vystoupit v tomto oratoriu, a tak například vybrané chorály uslyšíme netradičně v podání samotných sólistů,“ sdělil šéfdirigent Jakub Klecker. V rámci velikonočního koncertu uslyšíte pětačtyřicetiminutový výběr recitativů, árií a chorálů v podání Terezy Zimkové, Lucie Hilscherové, Matúše Šimka a Romana Hozy.

Moravskoslezský kraj

Jak šlo vejce na vandr

KDY: neděle 4. dubna od 17 hodin

KDE: on-line na www.dlo-ostrava.cz



Co jiného by mělo Divadlo loutek Ostrava připravit o velikonoční neděli než pohádku o vajíčku? Veselá pohádka o vajíčku, kterému se nechtělo jen tak nečinně čekat, až se z něj vylíhne kuře, a zakutálelo se do světa na zkušenou, pobaví malé i velké milovníky divadla. Cestou se k němu přidalo několik zvířecích kamarádů. Vandrovali a vandrovali, až dovandrovali do černého lesa. V černém lese byla chaloupka a v té chaloupce bydlela tlupa loupežníků! Naše vajíčko je však statečné a nezalekne se žádného nebezpečí. Naopak. Je šťastné, že se konečně dočkalo velkého dobrodružství.