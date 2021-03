Komorní hůrka je vyhaslá sopka na Chebsku a zároveň národní přírodní památka o rozloze 7,08 ha nedaleko Chebu a Františkových Lázní. Komorní hůrka je součástí Geoparku Egeria, části Česko-bavorského geoparku. Národní přírodní památka je spravována prostřednictvím regionálního pracoviště AOPK ČR – Správy CHKO Slavkovský les.

Komorní hůrka je jednou z nejmladších čtvrtohorních sopek na území České republiky. Jedná se o zalesněný kopec. Je to sypaný kužel, tvořený vulkanickým materiálem. V jeho odlesněné východní části je opuštěný jámový lom, štola a skalní výchozy. Lokalita se nachází na území geomorfologické jednotky Chebská pánev.

Komorní hůrka byla původně bezlesá, nyní jsou místa, kde by bylo možno v terénu studovat její geologickou minulost, zcela zarostlá a nepřehledná. Tuto skutečnost však poněkud vyvažuje uskutečnění projektu Naučné stezky Komorní hůrka s pečlivě vypracovanými informačními panely. Na nich lze načíst podrobné informace

Plzeňský kraj

Na první tejk! Těší se Znouzectnost

KDY: neděle 28. února od 18 hodin

KDE: naprvnitejk.cz

ZA KOLIK: zdarma



Na západě Čech vznikl nový hudební pořad. Jmenuje se Na první tejk! a jeho myšlenkou je dostat muzikanty ke svým posluchačům i v době, kdy jsou koncerty v nedohlednu.



Tuto neděli v 18 hodin bude na webu naprvnitejk.cz odvysílán druhý díl pořadu. Celý je věnován legendární kapele Znouzectnost, partičce z Plzně, která je na scéně už dlouhých 35 let a má fanoušky hned několika generací. Kdo by neznal Dému, Goldu a Caina? „Moc rád bych takto pozval všechny naše fanoušky na premiéru tohoto nového pořadu. Určitě se koukejte,“ řekl nám Petr Škabrada známý jako Déma.



„Jsme rádi, že zrovna kluci ze Znouzectnosti přijali naše pozvání. Natáčení bylo skvělé. Máte se na co těšit,“ usmívá se dramaturg pořadu Martin Juha, v muzikantském podhoubí známý jako Zakkiss. Sám si vyzkoušel hned několik rolí najednou, ujal se totiž pozice moderátora, kameramana i fotografa. Impulzem pro vznik pořadu bylo umožnit kapelám oslovit své fanoušky i v době, kdy se nemůže koncertovat. A protože livestreamů je teď mnoho, rozhodli se tvůrci vytvořit předtočený pořad. „A v něm bude koncert i rozhovor,“ popisuje Juha. Natáčelo se ve studiu Gerys v Sulislavi na Tachovsku u mistra zvuku Honzy Geryka. Na tvorbě pořadu se dále podíleli Standa Bouzek, Martin Pospíšil a Martin Sýkora.

Ústecký kraj

Divadelní hra Paškál

KDY: od 26. února od 15 hodin do 28. února do 22 hodin

KDE: na cinoherak.cz

ZA KOLIK: zdarma, 100, 200 nebo 300 Kč



Činoherní studio vám opět nabízí ke zhlédnutí jedno ze svých představení. Násilnická zlodějka Barbora požaduje snadnou cestu za hranice se svými ukradenými milióny. Kněz Mojmír má, jako její rukojmím má Barboře uvolnit cestu za svobodou. Situaci do nočního kostela, kde se děj odehrává, přichází řešit policejní psycholog Luboš. Podaří se Barboře cesta s kupou peněz za hranice všedních dnů, nebo se její plán zhatí?

Liberecký kraj

Za zvířaty k Hanychovské jeskyni

KDE: Horní Hanychov v Liberci



Trasa začíná v Horním Hanychově. Pěší tůra měří 4 kilometry. Hanychovská jeskyně je nejznámější ještědskou jeskyní a i když není veřejnosti zpřístupněna, procházku k ní nám zpestří řada zajímavých informací. Na odpočívadle Panský lom nás totiž čekají infotabule, makety stop lesní zvěře a především dva totemy s krásně vyřezávanými zvířaty.

Pardubický kraj

Hurá na Zemskou bránu!

KDE: Zemská brána (Orlické hory)



Zemská brána je chráněný přírodní výtvor a oblíbené výletní místo. Je tak pojmenován skalnatý úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor. Naučná stezka, na kterou vás dnes zveme, měří necelé tři kilometry a začíná u mostu.

Trasa má 10 zastavení a kopíruje modrou turistickou značku směrem na Klášterec nad Orlicí. Na nenáročné trase vhodné i pro děti se dozvíte něco o zdejší přírodě a o minulosti Orlických hor spjaté s působením člověka. V blízkosti stezky se nachází několik zajímavých objektů - pěchotní srub Na potoku, Ledříčkova skála, Pašerácká lávka. Zajímavost: Ledříčkova skála je vysoká až 15 metrů. Stěna ukrývá malou jeskyni, ve které dle pověsti žil loupežník Ledříček, kterému se přezdívá "český Jánošík".

Praha

Švandovo divadlo: Když robot píše hru

KDY: pátek 26. února od 19 hodin

KDE: ZDE

ZA KOLIK: zdarma



Příběh robota, který po smrti svého mistra zůstal vydán napospas nejrůznějším vzorkům z lidské společnosti, balancuje na hranici absurdní černé komedie a existenciálního dramatu. Online světová premiéra, v české verzi i s anglickými titulky. Po představení následuje diskuze s odborníky, simultánně překládaná do angličtiny.



Švandovo divadlo při příležitosti stoletého výročí premiéry hry R.U.R Karla Čapka uvádí prezentaci unikátního projektu Theaitre, který zkoumá, zda umělá inteligence dokáže napsat divadelní hru. Během několika měsíců počítač generoval obrazy ze života robota, který musí čelit radostem a strastem každodenního života. A odkryl, jak vnímá základní lidské otázky jako je narození, umírání, touha po lásce, hledání pracovních příležitostí či stárnutí.





Královéhradecký kraj

Kino Bio Central odstartovalo nový projekt s kvízem

KDY: kdykoliv

KDE: Hrade Králové

ZA KOLIK: zdarma



Projekt Kafe a okýnka byl tento týden zahájen v hradeckém Bio Central a dalších podnicích, jako je Café Na kole, To je Bistro, Náplavka, Rychlý kafe nebo Cukrárna Libuše. V době, kdy mohou být hradecké podniky otevřené pouze formou výdejních okének, se tyto oblíbené podniky semkly a přichází s kvízem – v Bio Central s kvízem filmovým, jak odkazuje už samotný název inspirovaný filmem Kafe a cigára režiséra Jima Jarmusche. A jak kvíz funguje?

Nová témata vznikají ve dvoutýdenních cyklech. Každý podnik obdržel herní kartičky na dané kolo a úkoly. Návštěvníkům zbývá už jen správně odpovídat a sbírat razítka napříč podniky. Až zákazník nasbírá 5 razítek v rámci jednoho kola hry, tedy 14 dnů, z různých podniků, dojde si do kina pro výhru. To ale není vše – pokud nasbíráte tři kartičky ze tří různých herních období, můžete se v kině těšit na speciální odměnu.

Středočeský kraj

Zjistěte, co se skrývalo za maskou krále mimů Deburaua

KDY: pátek 26. února od 19 hodin

KDE: web Městského divadla Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 200 Kč



Městské divadlo v Mladé Boleslavi uvede online derniéru hry Deburau nazkoušenou pod taktovkou Pavla Kheka a Lenky Smrčkové. Inscenace přináší životní příběh světově proslulého mima s českými kořeny Jeana Gasparda Deburaua.



Tuto hru svým souhlasem zaštítili také starosta Deburauova rodiště města Kolína a francouzský velvyslanec Ronald Galharague. V titulní roli diváky ohromí Radim Madeja. Kód k přihlášení na YouTube ke sledování představení přijde e-mailem.

Jihočeský kraj

Cyklovýlet z Radomyšle

KDE: Radomyšl



Z obce Radomyšl můžete jet na výlet na kole po cyklostezce směrem do Sedlice. Projížďka vede po trase dlouhé přes 8 km. Minete rybník Vrbice, kapličku v obci Láz a rybníky Dolní a Horní Zástava. Při druhém jmenovaném stojí Pilský mlýn, který byl dříve nazýván také Pillerův podle původního majitele. V roce 1827 ho zničila povodeň. Boží muka poblíž nechal postavit někdejší majitel mlýnu Josef Pravda. Cyklostezka pokračuje dále do obce Sedlice, kde se nachází zámek či Štenberský honosný dům.

Vysočina

Máme rádi zvířata

KDY: do neděle 28. února

KDE: Polná



Kdo má chuť poznat zvířátka a jejich svět? Zájemci mohou vyzkoušej své znalosti v ulicích Polné. K výpravě opět potřebují mobil s foťákem nebo tužku a papír. Soutěžní karty najdou vedle hlavních dveří polenského Tempa a na Husově náměstí a v jeho okolí naleznou patnáct obrázků.



Na soutěžní karty pak podle nich ke každému číslu doplní správnou odpověď ze tří možností. Pět vylosovaných soutěžících získá odměnu, proto je nutné doplnit také své jméno, adresu i telefonní číslo a vhodit kartičky do schránky SVČ Tempo Polná. Losovat se bude vždy v týdnu po akci.

Jihomoravský kraj

Putování po křížcích

KDY: do konce dubna

KDE: Bořetice



Příležitost připojit se k tradici postních rozjímání a současně lépe poznat svoje okolí mají lidé v Bořeticích. Tamní farnost připravila na nynější postní dobu Putování po bořetických křížcích. „V Bořeticích se nachází jedenáct křížů. Otec Tomáš připravil nejen pro své farníky putování od křížku ke křížku, a tak se od první neděle postní do konce dubna můžete vydat na cestu, při které posílíte nejen svou duši a ducha, ale také své tělo,“ pozvali organizátoři. Podklady k putování najdou zájemci na webu farnosti.

Zlínský kraj

Výlet na Srdíčkovou skalku

KDE: Zástřizly



Nevíte, kam na výlet? Malou, ale hezky modelovanou skalku najdete nedaleko Motorestu Samota. Od něj stačí vyrazit po modré značce východním směrem. Po 300 metrech se dostanete k telekomunikační věži, velké pasece a úložišti dřeva. Ze silničky dobře viditelný skalní výchoz se nachází jen několik desítek metrů na sever. Skalka nenese název podle svého tvaru, ale podle vyrytých srdcí, která zde zanechali neznámí vandalové.

Olomoucký kraj

Vyrazte na mezigenerační stezku

KDY: do úterý 2. března

KDE: Kolářovy sady v Prostějově (u hvězdárny)



Počasí je sice nic moc, ale nenechte se odradit a vyrazte spolu s rodinou ven. Pokud nechcete nikam daleko, můžete zajít alespoň do největšího městského parku, Kolářových sadů. Právě tady na vás od středy až do příštího úterý bude čekat další z hravých i poučných samoobslužných stezek zimním parkem pro děti i dospělé, kterou si můžete projít samostatně v kteroukoliv denní dobu.

Po celých Kolářových sadech budou rozmístěna hravá i informační zastavení pro dospělé i pro děti. Aktivity pro děti budou vyvěšeny na růžovém podkladu, aktivity pro dospělé na modrém podkladu. Správné odpovědi si účastníci mohou zkontrolovat sami přímo na místě. Bližší informace získáte na webu iris.cz, Facebooku: Ekocentrum Iris nebo telefonním čísle 603 730 594.

Moravskoslezský kraj

Putování po stopách skřítka Goblina

KDE: Vítkov



Hledači pokladů zapomenutých a hledači štěstí svého zpozorněte! Otevírá se první cesta skřítka Goblina ve Vítkově. Cesta vede po obrázcích fotografických. Ze slov, která naleznete na jednotlivých místech, poskládejte větu. Na konci cesty u stromu listnatého naleznete v široké sklenici medailony. Vezměte jeden sobě a místo vraťte do stavu původního, ať je přístupné i poutníkům dalším. Taktéž i jednotlivé zprávy ponechte na místě svém. Vyfoťte svůj tým, zašlete přes zprávu messenger tuto fotografii a vyluštěnou větu. Více informací o Goblinově první cestě naleznete zde.