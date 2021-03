Letohrádek Ostrov, pobočka karlovarské galerie, připravil na svých facebookových stránkách projekt, během něhož postupně představuje regionální umělce a autory zastoupené v letohrádkových sbírkách. Seznámit se nyní můžete s karlovarským sochařem Václavem Lokvencem, keramikem a designérem porcelánu Jaroslavem Ježkem nebo malířem, grafikem, kreslířem a ilustrátorem Petrem Strnadem. Na stránce naleznete také krátké videoprohlídky. Brány letohrádku jsou zavřené, dotknout kultury se tedy můžete alespoň v této virtuální formě.

Plzeňský kraj

Svůdník se převtělí v Don Šajna

KDY: 6. března od 17 hodin

KDE: YouTube kanál Alfa zírá



Poté, co muselo být minulý týden představení z technických důvodů zrušeno, uvede zítra v tradičních streamech živých představení plzeňské Divadlo Alfa hru Don Šajn.



Inscenace patří v repertoáru Alfy společně s Johanesem Doktorem Faustem a Jenovéfou mezi hry českých lidových loutkářů. Jejím režisérem je Tomáš Dvořák, vyhlášený a respektovaný u nás i v zahraničí, právě kvůli návratu k českým loutkářským kořenům a schopnosti zpracovat původní látku s úctou k tradici a zároveň s ohledem na současného diváka. K všem těmto 'kusům' navíc vytvořil i velmi originální kolekce loutek z nejrůznějších běžných předmětů.



Samotné představení Don Šajn je osobitou variantou španělské pověsti ze 14. století o svůdci žen donu Juanovi, a jejích pozdějších dramatických zpracování.



Čekání na představení si diváci mohou nově zpestřit záznamem staršího představení, které Alfa zveřejňuje ve čtvrtek a jsou přístupné vždy sedm dní. Tentokrát jsou to Pohádky ovčí babičky.

Ústecký kraj

Kurz pro děti o životě ve městě

KDY: sobota 6. dubna od 10 hodin

KDE: on-line na platformě zoom (registrace na stránkách Hraničáře)

ZA KOLIK: zdarma



Pracovních listy Kdo se bojí, nesmí do města vznikly jako vzdělávací materiál k výstavě Komu patří město pro Galerii Hraničář v Ústí nad Labem. Vedle tvořivých a hravých úloh věnují hodně prostoru také otázkám vyzývajícím k zamyšlení a diskuzi v online kurzu určenému dětem. Povede se debata na téma, co ve městě nesmí chybět, co se jim v Ústí líbí a co by vylepšili.

Liberecký kraj

Virtuální výstava o minerálech

KDY: do 15. března

KDE: www.muzeumcl.cz

ZA KOLIK:



Ve druhé geologicky zaměřené virtuální výstavě, kterou připravilo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, vás provede Petr Mužák napříč pestrým územím Ještědského hřbetu. Hlavním tématem jsou minerály a možnosti jejich sběru. Ačkoliv většina lokalit má svou slávu již za sebou, přesto se najde ještě několik, které vydávají své poklady.



Je však potřeba si uvědomit, že sbírat minerály má svá pravidla a je nutné věnovat i určitou pozornost k zachování přírodního bohatství v krajině a případné sběry provádět šetrně k životnímu prostředí. Ještěd je ukázkou geologické rozmanitosti a příkladem obdivuhodného území přírodních krás kamene.

Pardubický kraj

Tip pro obyvatele Pardubic: Nová stezka

KDE: Pardubice



Florbalový klub Haga Pardubice zveřejnil již třetí stezku „Od historie po současnost“, na kterou se Pardubáci mohou vypravit. Spojuje přírodu, střed města a neopomene ani pardubický zámek. Začíná v kampusu Univerzity Pardubice, dále vede kolem řek k symbolickému konci stezky v podobě dvou budov architekta Karla Řepy. Lze si ji projít pěšky nebo projet na kole. Stále aktivní jsou také dvě další stezky – „Poznávací stezka Karla Řepy“ a „Machoň, Balšánek, Liska, Gočár“. Více informací o stezkách na internetových stránkách klubu hagapardubice.cz.

Praha

Benefiční Vegan Burger Days

KDY: neděle 7. března od 17 do 21, pondělí 8. března od 12 do 21 hodin

KDE: výdejní okénko prostor 39, Řehořova 33/39, Praha 3

ZA KOLIK: dobrovolná cena



Zastavte se na dobrý veganský burger nebo si ho objednejte přímo až domů nebo do práce. „Sto procent ze zisku předáme právě prostoru39, který doběhla koronavirová krize, když vypadly veškeré příjmy z kultury, pronájmů a pohybových lekcí. A prostoru39 došly veškeré zásoby. Pět pater nezávislé kultury a desítky lidských osudů stojí za to podpořit," říkají pořadatelé akce z Food Not Bombs.

Královéhradecký kraj

100 let se Švejkem

KDY: celý březen

KDE: www.dvojka.rozhlas.cz

ZA KOLIK: zdarma



Už sto let jsme bohatší o knihu, která pojmenovala přístup k životu, obohatila češtinu i náš humor a dala nám nadhled. 1. března 1921 poprvé vyšel legendární román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Český rozhlas nyní nabízí věhlasné dílo Jaroslava Haška v několika verzích.

Zaposlouchejte se do Švejkových historek v podání čtyř skvělých herců – Josefa Somra, Oldřicha Kaisera, Jana Pivce a Karla Högera. Navíc na stránkách rozhlasu naleznete i kvíz, ukázky archivních nahrávek a další zajímavosti spojené se vznikem díla i švejkovským stoletím. Poslouchejte na webu Dvojky, Vltavy nebo v aplikaci mujRozhlas.

Středočeský kraj

Vojtěch Lhotský bude mluvit o své cestě po Patagonii v dodávce

KDY: neděle 7. března od 20 hodin

KDE: www.smsticket.cz

ZA KOLIK: od 99 Kč



Cestovatel Vojtěch Lhotský bude v neděli 7. března online vyprávět o tom, jak podnikl se svou drahou polovičkou svatební cestu po Jižní Americe. „Přišla příležitost si splnit náš společný sen o Patagonii. V Santiagu jsme si půjčili malou pestrobarevnou dodávku a za tři měsíce jsme urazili deset tisíc kilometrů napříč Chile a Argentinou, od Pacifiku k Atlantiku, až do nejjižnějšího města na světě – Ushuaia,“ uvedl Lhotský.



Sledující se mohou těšit na povídání o výstupech na vrcholky And, koupání v křišťálově čistých jezerech, nebo pozorování velryb, tučňáků a rypoušů. Vstupenky na promítání je možné si zakoupit na webu smsticket.cz, a to od 99 korun.

Jihočeský kraj

Pokuste se o rekord otužilců, ne na Lipně, ale ve své obci či městě

KDY: sobota 6. března od 7 hodin do neděle 7. března do 17 hodin

KDE: kdekoliv ve venkovní vodě v katastru vaší obce/města



Otužilci a nadšenci se měli tuto sobotu 6. března v rámci výzvy Covide, nezlob mě ponořit do Lipenské přehrady a pokusit se o rekord. Akce se koná covidu navzdory, nebude však veřejná, ale soukromá. Od soboty od 7 hodin do neděle do 17 hodin se mohou zapojit otužilci z celé země a v katastru své obce ponořit do řeky, rybníka, potoka, nádrže či sudu pod okapem, pořídit z ponoru fotografii a nahrát ji na web www.lipensko.cz/covidenezlobme. Otužilci získají účastnický certifikát, mohou sledovat, jak přibývají další snažící se o rekord.

Jihomoravský kraj

AktrŠéf

KDY: neděle 7. března od 19 hodin

KDE: Youtube kanál Městského divadla Brno

ZA KOLIK: zdarma



Porota divadelní reality show AktrŠéf v ní hledá toho nejkomplexnějšího, nejflexibilnějšího a hlavně nejpokornějšího herce v ansámblu Městského divadla Brno. Herci jako soutěžící musí plnit různé úkoly. „Ke každému úkolu bude otevřena malá rekvizitárna, ke složitějším zadáním dostanou soutěžící i tři minuty v rekvizitárně a připravena je taktéž jedna venkovní výzva,“ nastínila mluvčí brněnské scény Kateřina Vižďová. Čtrnáctka soutěžících, mezi nimi třeba Zdeněk Junák, Igor Ondříček, Petr Štěpán, Ivana Vaňková či Markéta Sedláčková, je rozdělená do soutěžních dvojic.



Jejich výkony bedlivě sledují porotci Michal Isteník, Aleš Slanina a Michal Matěj, kteří rovněž vymýšleli zadání. „Úkoly jsou velkým tajemstvím, i při natáčení pořadu je kromě nás neznal do jejich zveřejnění skutečně nikdo. Takže reakce soutěžících na ně je opravdu autentická,“ poznamenal Michal Isteník. Porota na konci dílu vždy některého ze soutěžících vyloučí. „Rozhodnutí se nerodila lehce, všechny kolegy mám rád,“ zavzpomínal na svou úlohu porotce Isteník.



Podle něj se u pořadu skutečně dobře pobaví věrní příznivci Městského divadla Brno, určený je ale pro každého, kdo touží po příjemné zábavě. „Byl jsem nervózní, jak pořad lidé přijmou, protože zadání jsou divadelní. A natočit divadelní výzvu na kameru je vždy risk. Právě od našich skalních fanoušků ale mám pozitivní reakce,“ potěšilo Isteníka.

Vysočina

Pohádky ve výlohách

KDE: Centrum města Chotěboř, youtube kanál informačního centra města Chotěboř



Divadlo úsměv Ludmily Frištenské připravilo pro děti osm pohádkových zastavení. Podle podrobné mapky na youtube kanále informačního centra města Chotěboř zájemci zjistí, kudy mají trasu absolvovat. Video s mapkou doplňuje hudební doprovod složený ze všech pohádek ve výlohách.

Zlínský kraj

Land artová výzva s úkoly na jarní prázdniny

KDY: od soboty 6. do neděle 14. března



Namísto tradičního příměstského tábora v době jarních prázdnin připravuje vsetínské volnočasové středisko ALCEDO Land artovou výzvu s úkoly! Zapojte se také a vytvořte v přírodě umělecké dílo z přírodnin. „V době od 6. do 14. března máte možnost zapojit se do naší land artové výzvy. Vytvořte na libovolném místě v přírodě dílo z přírodnin, motiv může být jakýkoli,“ uvádí Gréta Dobešová z ALCEDA, a dodává, že jej stačí vyfotit a poslat na e-mail den.zeme@alcedovsetin.cz s předmětem LAND ART. Poté vás bude od 15. do 19. března od 9 do 15 hodin v ALCEDU na recepci čekat dárek.



K výzvě patří další úkoly, ke splnění si můžete vybrat kterýkoli z nich. „Pomalujte kamínek a vyměňte si jej na tajném místě, které naleznete pomocí GPS souřadnic, ty budou přístupné na webu ALCEDA. Dále můžete podniknout procházku do Panské zahrady a na Naučné stezce ‚EVVO pojď si hrát‛ najdete žluté úkoly ke splnění,“ prozrazuje dále Gréta Dobešová.

Olomoucký kraj

Víte, jak se mluvilo a žilo na Hané?

KDY: do středy 31. března

KDE: on-line ZDE



Zažeňte nudu s dalším zábavným kvízem prostějovské Městské knihovny. Ten je tentokrát zaměřen na Hanou a hanáčtinu. Vyzkoušejte své znalosti o našem nářečí i regionu. V kvízu naleznete také různé tipy a zajímavosti. Ti, kdo odpoví správně na všechny otázky, budou zařazeni do slosování o knižní ceny. Knihovna pak ze správných odpovědí vylosuje tři výherce. Odkaz na kvíz najdete ZDE.

Moravskoslezský kraj

Virtuální prohlídka Národního domu ve Frýdku-Místku

KDE: on-line ZDE



Známá i neznámá zákoutí Národního domu ve Frýdku-Místku můžete poodhalit prostřednictvím virtuální prohlídky spojené s výstavou. Historická stavba letos oslavila 120 let od svého dokončení a velkolepé slavnosti k znovuotevření pro veřejnost, která se konala 4. a 5. července roku 1900.



Slovy současníka té doby „národní a kulturní tvrz Pobeskydí“, kterou Národní dům bezesporu byl, můžete shlédnout v jedinečné autorské audiovizuální sekvenci, kterou svým slovem doprovodí kulturní publicistka, básnířka a v neposlední řadě také předsedkyně spolku Krasomil, Radana Šatánková. Jednotlivé sekvence jsou hudebně doprovázeny písněmi osobitého swingového tělesa Swingalia.