Bublající a syčící mofety, vyvěrající minerální prameny a zápach síry. To jsou ve zkratce hlavní znaky krajiny, která od nepaměti láká návštěvníky a geology z celé Evropy. Touto lokalitou je Národní přírodní rezervace Soos, která se nachází osm kilometrů od Františkových Lázní.

Vznikla přibližně před deseti tisíci lety na dně tehdy vysychajícího jezera. V současné době tu lidé mají možnost spatřit projevy takzvané doznívající posopečné činnosti ve formě vývěrů minerálních pramenů a výdechů oxidu uhličitého CO2. Plyn probublává na zemský povrch z mnoha kilometrových hloubek a na povrchu potom vytváří takzvané mofety. Další zajímavostí je takzvaný křemelinový štít.

Jedná se o jezerní usazeninu, která vznikla nahromaděním odumřelých schránek jednobuněčných řas rozsivek. V zimním období je stezka otevřena. Vstupné si musíte ale zakoupit v elektronickém kiosku na budově se sociálním zařízením, kde vám vyjede účtenka, s kterou si pak otevřete turniket.

Plzeňský kraj

Alfa představí plzeňského Fausta

KDY: sobota 13. března od 17 hodin

KDE: YouTube kanál Alfa zírá

ZA KOLIK: od 100 Kč



Další přímý přenos loutkového představení pro malé i velké diváky připravilo na sobotní odpoledne plzeňské Divadlo Alfa. Zhlédnout můžete inscenaci z režie Tomáše Dvořáka Johanes doktor Faust. Příběh o učenci, který zaprodal svou duši ďáblu původně vychází z knížky lidového čtení z 16. století.



Ve všech českých loutkářských verzích je výrazně posílena paralelní parodická linie komické postavy Kašpárka a řada scén je rozvinuta a nazřena „plebejským“ pohledem. K představení vytvořil režisér velmi originální kolekce loutek, jež zkolážoval z nejrůznějších běžných předmětů. Inscenace tak těží z dráždivého kontrastu mezi konvencemi tradičního loutkového divadla a vskutku netradičními „surrealistickými“ loutkami.



Hru, jež byla loni v říjnu uvedena dokonce na japonském festivalu Czech Week Online 2020, si pustíte na YouTube kanále Alfa zírá zítra od 17 hodin. Inscenace je určena divákům od 9 do 99 let.



Alfa navíc pro nejmenší diváky i celé rodiny zpřístupnila od včerejška na celý další týden záznam představení Spáčka a vřeteno. Pohádku zhlédnete na stejném YouTube kanále.

Ústecký kraj

Lidojedi

KDY: pátek 12. března od 15 hodin do neděle 14. března do 22 hodin

KDE: on-line ZDE

ZA KOLIK: zdarma, 100, 200 nebo 300 Kč

Činoherní studio vám opět nabízí v pohodlí vašeho domova shlédnout jedno ze svých představení. Martin, Bára a Ondřej pracují v cateringové agentuře Mlsný Jack a pro kšeft udělají cokoli. Co se všechno může stát, když kdysi dobrý nápad a zábava se změní v povinnost a jediné o co jde, je vydělat peníze, neboť práce samotná už není dávno důležitá, ale splátka hypotéky ano.

Liberecký kraj

Břichbulín aneb Cesta do země skřítků

KDY: sobota 13. března v 15 hodin

KDE: facebook a YouTube kanál Kultura Česká Lípa

ZA KOLIK: symbolickou vstupenku lze zakoupit na clvstupenka.cz



Toník je malý chlapec, který neví moc co dělat a nudí se. A víte proč? Protože jeho rodiče mají moc práce a nemají na něj čas. Tatínek ho zahrnuje hračkami, kterých má Toník už plný pokojíček a maminka, která pracuje v cukrárně mu nosí samé sladkosti, bonbóny a zákusky. A tak není divu, že z toho všeho Toníka začne bolet bříško. A to si Toník ještě vymyslí, že nechce obyčejné sladkosti, ale zlatý dort… Loutková pohádka Michala Vaňka a jeho loutkových přátel zpříjemní nejen dětem sobotní odpoledne.

Pardubický kraj

Koncert ke 180. výročí narození Antonína Dvořáka

KDY: neděle 14. března od 19 hodin

KDE: Dům hudby Pardubice (stream ZDE)



Slavnostní zahajovací koncert festivalu Pardubické hudební jaro se uskuteční v neděli 14. března v 19 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Oslavte 180. výročí narození Antonína Dvořáka s houslistou Janem Mráčkem, dirigentem Janem Talichem a Komorní filharmonií Pardubice.

Na programu bude Dvořákova Serenáda E dur pro smyčcový orchestr op. 22 a Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53. Odkaz na stream najdete v neděli na www.pardubickehudebnijaro.cz. Vstup do vysílání je bezplatný, můžete však hudebníky podpořit zakoupením dobrovolné vstupenky.

Praha

Design na Vyšehradě

KDY: do středy 31. března

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha.



Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant.

Královéhradecký kraj

Soutěž „Vím proč“ ukazuje dětem, že s fyzikou je zábava

KDY: do pondělí 31. května

KDE: www.vimproc.cz



Soutěž „Vím proč“ zve žáky základních a středních škol na objevování krásy a tajemství fyziky zábavnou interaktivní formou. Letošní ročník je věnovaný obnovitelným zdrojům, pokusy na toto téma tedy mají šanci vyhrát hned dvakrát. Ti, kdo se rozhodnou natočit pokus s jejich využitím, tak automaticky soutěží také o 26800mAh powerbanku Viking se solárním panelem. „Vezmi mobil, natoč zajímavý pokus z fyziky a vyhraj 200 tisíc pro svoji školu,“ lákají děti na soutěž organizátoři.

Krátká videa s natočenými pokusy mohou jednotlivci či týmy vkládat na webový portál www.vimproc.cz až do 31. května. Odborná porota všechna videa vyhodnotí a vyhlášení vítězů se uskuteční v červnu. Stejně jako v minulých letech čeká autory dvou nejpovedenějších videí šek od Nadace ČEZ na 200 tisíc korun pro jejich školu. První tři týmy z každé kategorie (základní a střední škola) navíc získají poukázky na on-line nákupy v hodnotě deseti, pěti a tří tisíc korun pro každého člena natáčecího štábu.

Středočeský kraj

Místo divadelního tour zazpívá Kryštof on-line

KDY: sobota 13. března od 18 hodin

KDE: stream.krystof.net

ZA KOLIK: 790 Kč



Jako malou náplast na odložené divadelní tour prezentuje skupina Kryštof online divadelní představení s písničkami s názvem Kryštof Jenompísničky. Kapela kolem frontmana Richarda Krajča vystoupí v sobotu 13. března od 18 hodin, přičemž svým fandům slibuje hity v netradičním i původním pojetí, povídáním, kapelním vyprávěním a i s dotazy přímo od vás. „Těšíme se na vás alespoň v této podobě, než si zase doopravdy společně zazpíváme," uvedla skupina. Vstupenky lze zakoupit na webu stream.krystof.net, přičemž po jejím zakoupení získáte link a přístupový kód pro jedno zařízení.

Jihočeský kraj

On-line premiéra skladby Smrtihlav 2020

KDY: pátek 12. března od 7.21

V pátek 12. března uslyšíte v 7.21 h on-line premiéru symfonické skladby Smrtihlav 2020 kytaristy a skladatele Lukáše Sommera. Natočil ji s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín na její objednávku. „Vznik CD podpořil matematik a filantrop Karel Janeček. Vzhledem k magickému číslu 21 a 12 jsme se s Karlem dohodli, že on-line premiéru uskutečníme symbolicky 12. března v 7.21 hodin ráno,“ řekl. Pokud tuto premiéru nestihnete, můžete si ji pustit i později na youtube, kytaristově facebookovém profilu nebo facebooku Karla Janečka.

Vysočina

Ozvěny 24. MFDF Ji.hlava

KDY: do čtvrtku 25. března

KDE: www.ji-hlava.cz

ZA KOLIK: od 150 Kč



Na programu jsou více než čtyři desítky dokumentů z celého světa, včetně nejnovějšího snímku čínského umělce a aktivisty Aj Wej-weje, který zachycuje občanské nepokoje v Hongkongu z roku 2019. Jarní Ji.hlavu zahájí ve čtvrtek večer Rentgen rodiny.



Film, v němž íránská režisérka Firouzeh Khosrovani přibližuje na příběhu vlastní rodiny, jak hluboce je rozdělena společnost její země. Ozvěny 24. MFDF Ji.hlava se konají online do 25. března na www.ji-hlava.cz. Všechny filmy budou přísupné na webových stránkách festivalu. Sledovat snímky bude možné pouze na území České republiky, jsou v českém znění nebo s českými titulky.



Cena jarní akreditace je 150 korun, cena celoroční akreditace (jarní ozvěny + podzimní ročník festivalu) je 450 korun. 25. MFDF Ji.hlava se koná 26. –31. října 2021. Podobně jako v minulém roce je i nyní možné za akreditaci zaplatit více, a podpořit tak tentokrát Národní ústav duševního zdraví. Další informace na www.ji-hlava.cz/ozveny a také na festivalovém Facebooku a Instagramu.

Jihomoravský kraj

Pašerácká stezka

KDY: do neděle 14. března

KDE: les Pekárna, Brno-Bystrc



Dobrodružství mohou děti zažít i při procházce v Brně, za hranice okresu vyjíždět nemusí. V lese Pekárna v brněnské Bystrci najdou až do konce tohoto týdne pašeráckou stezku. Zábavnou trasu plnou úkolů pro malé odvážlivce připravili lektoři z brněnského volnočasového střediska Lužánky. Ke startu pašerácké hry se zájemci dostanou od zastávky autobusu linky 52 Kopce. Start je na kraji lesa, vede k němu asfaltová cesta přes pole. Celkem účastníci hry nachodí asi čtyři kilometry.

Zlínský kraj

Hrad Buchlov - Ochránce východní hranice zemí Koruny české

KDE: on-line ZDE



Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují do 1. poloviny 13. století. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků jednotlivé výstavby. Jde tak o jeden ze vzácných příkladů v naší architektuře.



Hrad je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo. Hrad Buchlov je nejvýraznější dominantou moravského Slovácka, spolu s kaplí svaté Barbory tvoří oddechové a kulturní prostředí této oblasti. V rámci virtuální prohlídky uvidíte sekce: 1. nádvoří, Černá kuchyně, Sbírky a Renesance.

Olomoucký kraj

Prostějovský den plný kultury

KDY: pátek 12. března od 10 do 19 hodin

KDE: on-line ZDE



Pátek 12. března se ponese ve znamení kultury. Z prostějovské DUHY - kulturního klubu u hradeb, se bude živě streamovat kulturní program, který je určen malým i velkým. Vystoupí Míša Růžičková, Miroslav Zikmund společně s kapelou Novios a také Radim Schwab. Celá premiérová akce se uskuteční od 10 do 19 hodin. Stačí se jen připojit na jednu ze streamovacích platforem: YouTube nebo Facebook.



PROGRAM:

10.00 - 11.00 Cestujeme za zvířátky / pro děti

14.30 - 15.30 Písničky našeho mládí / zahraje kapela Novios společně s Miroslavem Zikmundem

18.00 - 19.00 Muzikálový sen / nejkrásnější hity z nejlepších muzikálů v podání Radima Schwaba a klavírním doprovodem Petra Ožana

Moravskoslezský kraj

On-line výstava fotografií Camera Obscura

KDY: do středy 31. března

KDE: on-line ZDE



Výstava fotografií s názvem Camera Obscura, kterou má na svědomí karvinský fotograf Anton Svrček, probíhá kvůli současné pandemické situaci na facebooku Regionální knihovny Karviná. Podívejte se na fotografie vzniklé prostřednictvím takzvané dírkové komory!