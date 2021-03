Na polovině cesty mezi městy Luby a Kraslice se nachází přírodní památka Vysoký kámen. Jedná se o křemencový masiv, který z dálky připomíná hradní zříceninu. Přírodní památka je chráněna už od roku 1974 a nachází se u státních hranic s Německem u osady Kámen.

Rozloha chráněného území je 3,6 hektaru. Důvodem ochrany je zachování geologicky a esteticky významného skalního útvaru, který vznikl ve čtvrtohorách. Na vrcholu skalní věže se nachází vyhlídka, ze které můžete spatřit krajinu Kraslicka, Lubska i sousedního Německa. Mimo jiné je odtud vidět část Krušných hor, Smrčin a Českého lesa. Ornitologové tu dokonce do roku 1995 pozorovali hnízdění výra velkého.

Vysoký kámen patří do přírodního parku Leopoldovy Hamry. V době prvohor byl součástí pevniny oddělující Severní moře s mořem na území dnešních severních Čech. Vytvořily se tady břidlicové usazeniny, které obsahují dobře štípatelnou břidlici. Ta se tu i těžila. Skály jsou přístupné celoročně bez omezení.

Plzeňský kraj

Na další přenos chystá Alfa premiéru

KDY: sobota 20. března od 17 hodin

KDE: Youtube Alfa zírá



I když se premiéra představení Jak si Míša hledal kamaráda odehraje za zavřenými dveřmi Divadla Alfa, diváci o ni nepřijdou. Plzeňský soubor totiž novou hru odvysílá zítra od 17 hodin v živém streamu na YouTube kanálu Alfa zírá.



Příběh pro nejmenší diváky od 3 let napsala Vlasta Špicnerová, režisérem je dlouholetý umělecký šéf souboru Tomáš Dvořák. Pro Alfu je to už druhá premiéra vysílaná živě ze zavřeného divadla, v prosinci se tak odehrálo Putování dobrého Hanse Böhma Evropou.



Novinka o medvídku Míšovi bude na kanále Alfa zírá ke zhlédnutí pouze v době přímého přenosu, další živý stream tohoto představení plánuje divadlo na 17. dubna. „Stejně jako v případě předchozí premiéry považujeme přímý přenos jen za jakousi ochutnávku naší novinky, hodně nám chybí kontakt s dětmi v hledišti a jejich reakce. Hned jak bude možné divadlo otevřít, plánujeme Míšovi uspořádat premiéru před diváky,“ říká ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.



Hlavní hrdina příběhu, medvídek Míša, bydlí s maminkou a tatínkem v útulném, čistém domečku a je mu moc dobře. Tedy – ne tak docela. Chybí mu kamarád, kterého by mohl mít rád a s nímž by si hrál… Kde ho hledat? Cože, u kontejnerů? No ovšem! Může se tam totiž objevit světem protřelý a dobrodružstvím i špínou čpící medvěd Alfons, který Míšu okouzlí, a kdo ví, třeba se z nich stanou opravdoví kamarádi…

Ústecký kraj

Březnový on-line koncert Severočeského divadla

KDY: sobota 20. března od 20 hodin

KDE: on-line ZDE

ZA KOLIK: zdarma



Severočeské divadlo vám opět přinese koncert přímo do vašeho domova. Premiéru bude možné zhlédnout na youtubu divadla nebo přímo na jejich internetových stránkách. Diváci se mohou těšit například na houslové koncerty Vivaldiho Čtvero ročních dob.

Liberecký kraj

Den svatého Patrika on-line

KDY: sobota 20. března od 20 hodin

KDE: www.kulturadoksy.cz



Jedinečná interaktivní on-line hudební a ohňová show plná zábavy, hudby, hostů a soutěží o hodnotné ceny k příležitosti svátku Sv. Patrika. Návaznost na tradiční akci kapely MalemIrish, které stejně jako nám všem nezbývá nic jiného, než trpělivě čekat na lepší časy!



Přidejte se v sobotu 20. března on-line k akci vysílané ze zámku v Doksech a užijte si sobotní večer doma v teple, ale myšlenkami všichni společně. Atmosféru bude kapela posílat elektronicky, hrát, tančit, pít a smát se můžete doopravdicky!

Pardubický kraj

Neztrácejte hlavu a MLKparáda

KDY: neděle 21. března

KDE: facebook Muzea loutkářských kultur



U příležitosti Světového dne loutkového divadla připravilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi mimořádnou výstavu s příznačným názvem Neztrácejte hlavu!, kterou v neděli 21. března 2021 doplní i on-line program zaměřený na loutky v hudebních klipech nazvaný MLKparáda.

Výstavu umístěnou ve výloze v přízemí badatelského centra č. p. 62 v Chrudimi, kde jsou vystaveny hlavičky různých druhů loutek z muzejní sbírky od loutkářů a řezbářů, jako byli Jiří Trnka, Josef Strašek nebo Horro Siegel, si za současných opatření prohlédnou jen Chrudimští (k vidění bude do 6. 4. 2021). Výstavu doplní v neděli 21. března i on-line program na facebooku MLK zaměřený na loutky v hudebních klipech nazvaný MLKparáda, který mohou sledovat všichni, kdo jsou "on-line". Jako v každé správné hitparádě budou i zde návštěvníci moci hlasovat a vybrat tu nejúspěšnější píseň.

Královéhradecký kraj

Zapojte děti do výtvarné soutěže Evropská železnice v roce 2050

KDY: do konce března

KDE: Hradecko



Spěšné vlaky, osobáky, rychlíky… Snad každý z dnešních dospělých si pamatuje to vzrušení, když jako dítě stál s rodiči u přejezdu a vyčkával, až kolem projede vlak. Nemluvě o různých akcích, kdy se na kolejích objevila parní lokomotiva a začoudila svým dýmem celé okolí.



Evropská komise se rozhodla podpořit cestování po kolejích, aby se snížily emise skleníkových plynů a vyhlásila rok 2021 Evropským rokem železnice. V reakci na to Knihovna města Hradce Králové se rozhodla uspořádat pro děti výtvarnou soutěž na téma Evropská železnice v roce 2050. Jak si myslíte, že budou vypadat vlaky za třicet let? Co se v nich bude nabízet za služby? Bude v nich místo na přespání? Kam se s nimi všude dostaneme? Znázorněte to obrázkem. Výtvory můžete posílat poštou nebo naskenovat do emailu ed@knihovnahk.cz do 31. března. Výherci získají modely vláčků.

Praha

On-line procházka po Praze

KDY: sobota 20. března od 11.15 do 12.30

KDE: registrace na e-mailu kireev@inbaze.cz, akce proběhne přes Zoom

ZA KOLIK: zdarma



Hranice okresů jsou sice uzavřeny, ale procházky pro Praze jsou stále povoleny! Podívejte se virtuálně podívat do míst, kde se v Praze nebudete nudit vy ani vaše dítě. Dětská hřiště, interaktivní parky, zajímavé budovy a sochy - nejen to uvidíte na této akci. Součástí akce jsou interaktivní hry pro děti.

Středočeský kraj

Rádi tančíte? Soutěžte s Domem dětí a mládeže v Mladé Boleslavi

KDY: do neděle 28. března

KDE: ddm-mb.cz

ZA KOLIK: 50 Kč na osobu



Dům dětí a mládeže v Mladé Boleslavi přichází s druhým kolem taneční soutěže Covid dance s podtitulem The Greatest Showman. Soutěžit mohou tanečníci všeho věku, a to ve třech různých kategoriích. První z nich je sestavení vlastní taneční sestavy na hudbu The Greatest Showman, druhá pak secvičení sestavy The Greatest Showman a třetí pak on-line taneční souboj. Zúčastnit se je možné prostřednictvím videí, startovné je 50 Kč za osobu.

Jihočeský kraj

Charitativní akce Nebuďme chladní

KDY: víkend 20. - 21. března

KDE: registrace na www.myteporazime.cz

ZA KOLIK: startovné 100 Kč



Pátý ročník českobudějovické otužilecké charitativní akce Nebuďme chladní připadá na sobotu a neděli 20. a 21. března a letos se uskuteční kvůli koronasituaci online. Proto se ho také mohou zúčastnit i otužilci, zimní plavci, nadšenci a další zájemci z celé republiky.

Stačí se zaregistrovat na www.myteporazime.cz. Zaplacením startovného 100 Kč přispějete Centru Bazalka, které pomáhá klientům s těžkým kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením, na pokrytí nákladů na fyzioterapie. Z ponoru v řece, rybníku, kádi, sudu atd. pak zašlete fotografii. Deset z účastníků obdrží ceny.

Vysočina

Muzejní výstava a novinky ze svých sbírek

KDY: do 31. března

KDE: web Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě



Galerie představuje dar dvou kompletních knižních souborů originálů ilustrací od málo známého českého ilustrátora a grafika Jindřicha Nováka. Jedná se o ilustrace k leporelu pro děti o dopravních prostředcích s názvem Odvezme sa odvezme, vytvořený technikou kresby temperou a pastelem na kartonu. Druhým knižním souborem od tohoto autora je kompletní soubor originálů ilustrací ke knize Františka Sauera: Pašeráci, vytvořený technikou kresby uhlem, fixem a koláží na papír.

Jihomoravský kraj

Kvíz s Komenským

KDY: do 28. března

KDE: muzeumznojmo.cz



Vyzkoušet si své znalosti doby a života Jana Amose Komenského mohou zájemci na webu Jihomoravského muzea ve Znojmě, kde si mohou kvíz stáhnout a odpovědi poslat na e-mail knihovna@muzeumznojmo.cz. Ze správných odpovědí pořadatelé vylosují tři výherce.

Zlínský kraj

Poznejte pupeny a jejich léčivé účinky

KDE: on-line ZDE



Nahlédněte do skrytého světa pupenů stromů. Jsou drobné, často si jich ani nevšimnete, ale když vezmete větvičku spícího stromu do ruky, otevře se netušený mikrokosmos. Díky pupenům také spolehlivě poznáte jednotlivé druhy dřevin i v zimě a v předjaří. Navíc jsou v jejich zárodečných tkáních obsaženy mimořádně hodnotné a účinné látky. Ty využívá obor alternativní medicíny – gemmoterapie.



Virtuální atlas Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně vám přiblíží pupeny třinácti našich běžně se vyskytujících listnatých stromů. U každého druhu najdete i využití pupenů v přírodní medicíně. Poznávání pupenů si můžete procvičit v kvízu. Zábavu s přírodní tematikou, která je vhodná pro malé i velké návštěvníky, připravila botanička muzea Petra Hanáková.

Olomoucký kraj

Vyrobte si březové pometlo

KDE: návod na facebooku Vlastivědného muzea v Šumperku



Nejen k jarnímu úklidu se hodí březová pometla. V minulosti je vyráběli muži v každé vesnici, dnes je výrobců již poskrovnu. Vyrábějí se z větví bříz, které se řežou na jaře, když má bříza ještě spadené listí.

K výrobě je potřeba dlouhý silný provaz uvázaný na trám nebo na silnou větev stromu, jeho dolní konec je upevněn na šlapací desku u země tak, aby se sešlápnutím lano napnulo. Mezi svazek připravených březových větviček se upevní rozpůlený vrbový prut a svazek se jednou omotá provazem. Po sešlápnutí desky se březové proutí stáhne a otáčivým pohybem dolů se omotává vrbový prut.

Konec proutku se upevní mezi větvičky tak, aby se neuvolnil. Celý proces se zopakuje nejméně čtyřikrát a tímto způsobem vznikne rukojeť pometla, která se nakonec nožem seřízne a upraví. Taková pometla se používáním opotřebovávala, a tak byla další jaro potřebná nová.

Moravskoslezský kraj

Koncerty Jaromíra Nohavici k MDŽ si můžete pustit i zpětně

KDE: YouTube kanál Jaromíra Nohavici



Z původně jediného Koncertu k MDŽ oblíbeného písničkáře Jarka Nohavici se nakonec stala celá jejich série, a to sedm Koncertů k MTŽ (Mezinárodní týden žen), které si navíc můžete pustit i zpětně na YouTube kanále Jarka Nohavici. Koncerty probíhaly po sedm večerů od 8. do 14. března 2021. Zpěvák a písničkář udělal hned z prvního tohoto on-line vstupu jakýchsi TOP 20, kde zaznělo dvacet písní, o které si samy dámy nejvíce psaly.