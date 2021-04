Rathsam je přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 1990 a nachází se u obce Libá na Chebsku. Důvodem ochrany je inundační část vodního díla Skalka, vodní toky a mokřadní společenstva. Prioritním zájmem je ochrana a zachování biotopů pro život živočichů.

Plzeňský kraj

Divadelní matiné bude on-line

KDY: neděle 28. března od 10.30

KDE: YouTube Divadla J. K. Tyla v Plzni

ZA KOLIK: zdarma



Nejenže koronavirová krize narušila závěr série Muzikálových matiné minulé sezóny, ale výrazně zamíchala i s jejich plánovanými termíny pro tuto sezónu. Soubor muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni (DJKT) však své fanoušky o populární dopolední koncerty neochudí a v neděli 28. března 2021 od 10.30 uvede přímý přenos prvního ze čtyř plánovaných matiné.



Diváci se tentokrát mohou těšit na Hanu Spinethovou a její hosty – kolegy Stanislavu Topinkovou Fořtovou, Venuši Zaoralovou Dvořákovou, Romana Krebse a někdejšího sólistu a šéfa souboru operety DJKT Jana Ježka. Během více než hodinového programu zazní za klavírního doprovodu Pavla Kantoříka mimo jiné oblíbená píseň Blondýnky sladké z operety Polská krev, Knížka snů z legendárního muzikálu Bídnici nebo duet z neméně slavného Fantoma Opery All I Ask of You.



Přímý přenos koncertu budou moci diváci sledovat zdarma na YouTube kanálu divadla, záznam nebude k dispozici. Ostatní připravovaná matiné, během nichž postupně představí své oblíbené muzikálové songy i jiné populární skladby Lucie Zvoníková, Pavel Klimenda a Radek Antonín Shejbal, se odehrají podle aktuální situace buď s diváky, nebo on-line.

Ústecký kraj

Samoobslužná Velikonoční stezka v Zubrnicích

KDY: do úterý 6. dubna

KDE: Mlýnské údolí

ZA KOLIK:



Muzeum v přírodě Zubrnice otevřelo samoobslužnou Velikonoční stezku – zábavnou hru nejen pro děti, která má za úkol zábavnou i poučnou formou zpříjemnit zdravotní procházky těm, co se vydají do Mlýnského údolí. Její provedení a pochopitelně i předpokládaná účast jsou omezeny vládními protiepidemickými opatřeními, omezujícími pohyb a shromažďování osob, je tedy prozatím primárně určena převážně místním obyvatelům a lidem z nejbližšího okolí.

„Prosíme tedy o jejich dodržování a ohleduplnost k ostatním…,“ žádají pořadatelé stezky s tím, že v případě nejasností či závad je na startovním a zároveň cílovém místě, tedy na dvoře domu z Loubí, uvedeno telefonní číslo na odpovědnou osobu. Stezkou mohou zájemci chodit až do 6. dubna. Chystané letošní hromadné oslavy Velikonoc v muzeu byly z důvodu vyhlášených protiepidemických opatření zrušeny a proběhnou online.

Liberecký kraj

Čarovná rybí kostička

KDY: sobota 27. března od 10 hodin

KDE: YouTube Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Tuto sobotu se slaví Světový den divadla a Naivní divadlo vám v rámci oslav nabídne záznam pohádky Čarovná rybí kostička.

Pardubický kraj

Jarní příroda Pardubicka

KDE: web Východočeského muzea v Pardubicích



Kam byste jeli, abyste slyšeli skřivana nebo zahlédli lelky? Víte, kde najdete bažanku vytrvalou, kterou používali středověcí alchymisté? A kde žijí rákosníčci? O tom, jak dobře znáte přírodu ve svém okolí, se můžete přesvědčit na stránkách zatím stále uzavřeného Východočeského muzea v Pardubicích. Jarní přírodu Pardubicka totiž představuje ve webové výstavě Příroda se probouzí. Tvoří ji téměř dvě stovky fotografií i videa a najdete ji ZDE.

Královéhradecký kraj

Divadlo Drak oslaví Světový den divadla Faustem

KDY: sobota 27. března od

KDE: YouTube Divadla Drak

ZA KOLIK: zdarma



Světový den divadla připadá každoročně na 27. března a slaví se od roku 1962. V posledních letech se v jednom týdnu propojuje společně se Světovým dnem divadla pro děti a mládež (20. března) a se Světovým dnem loutkářství (21. března). Oslavy Světového dne divadla pořádá Mezinárodní divadelní ústav (ITI – International Theatre Institute).



Divadlo Drak připravilo k této příležitosti speciální on-line program. Můžete se těšit na kultovní divadelní představení Faust. Záznam inscenace bude ke zhlédnutí na Youtube kanále Divadla Drak po celou sobotu. V této unikátní hře vytvořené u příležitosti šedesátého výročí založení Divadla Drak se představuje celý soubor divadla, který připomene své kočovnické a jarmareční kořeny.

Praha

Kolem světa: Nový Zéland

KDY: pátek 26. března od 20 hodin

KDE: Po zaplacení ZDE obdržíte odkaz ke sledování.

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. „Jaký je svět na druhé straně planety? Pro mě byl magický! Nový Zéland a jeho přírodní úkazy si podmaní asi každého milovníka přírody. Na poměrně omezeném území se tak dá vidět téměř celý svět. Plus představa toho, že to je jedna z nejvzdálenějších destinací naší planety, dokáže mnohokrát hypnotizovat," zve na svou přednášku fotograf Aleš Tvrdý.

Středočeský kraj

Proběhněte si Lipanskou stezku

KDY: do neděle 28. března

KDE: Kouřim a okolí

ZA KOLIK: zdarma



Závod Lipanská stezka se letos opakuje už po 54. Letos se každý z běžců účastní samostatně. Trasa závodu měří 5 kilometrů a vede ulicemi a okolím Kouřimi. Zároveň budou každý den na trase instalována písmena, která dají dohromady pokaždé jinou tajenku, tu je možné poslat nejpozději do 29. března spolu s datem a zaběhnutým časem na e-mail soutez@mestokourim.cz. Je tak možné běžet i vícekrát a pokaždé hádat novou hádanku.

Jihočeský kraj

Otužilci podpoří pacienty s roztroušenou sklerózou

KDY: neděle 28. března od 11 hodin

KDE: kdekoliv v řece, rybníku, doma na zahradě v sudu, bazénu atd



V neděli se mohou otužilci zapojit do výzvy organizace Roska, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým bojovat s nemocí. Ponor s názem PonoRoska aneb Pro naše klienty noříme se do Malše se bude konat oficiálně u Malše od 11 do 12 h.

Kvůli epidemiologické situaci se však nemůže akce uskutečnit podle plánu, a tak se mohou zúčastnit zájemci, kterým není lhostejný osud potřebných a mají kuráž překonat sami sebe, kdekoliv - v řece, rybníku, doma na zahradě v sudu, bazénu atd. Fotky z ponoru poté sdílejte na facebooku Rosky nebo je pošlete na mail oska@roska-cb.cz.

Vysočina

Koncert kapely D.O.P. online

KDY: sobota 27. března od 19 hodin

KDE: web novoměstského kulturního domu v Novém Městě na Moravě

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Další on-line stream z Kulturáku je tady. V sobotu 27. března od 19 hodin vystoupí metalová kapela D.O.P. online. Odkaz na koncert lidé najdou na stránkách novoměstského kulturního domu třicet minut pře začátkem. Vstupné je dobrovolné. Zakoupit vstupenku a přispět na koncert je možné v síti SMS Ticket.

Jihomoravský kraj

Premiéra opery Evžen Oněgin

KDY: pondělí 29. března od 20.15

KDE: ČT Art

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Premiéru nového nastudování známé opery mohou lidé zažít i v době koronavirové pandemie. Musí sice oželet krásné prostředí divadla, zato je ale výjimečně nemusí trápit vhodný outfit. Premiéru nové inscenace opery Evžen Oněgin Národního divadla Brno si vychutnají díky televiznímu vysílání.

Premiéra je na programu ČT Art v pondělí od čtvrt na devět večer. „Režisérem inscenace je Martin Glaser a autorem hudebního nastudování Robert Kružík,“ uvedla mluvčí Janáčkovy opery brněnského národního divadla Adéla Biravská. V hlavních rolích se mohou lidé těšit na sólisty Svatopluka Sema, Lindu Ballovou, Ondřeje Koplíka či Václavu Krejčí Houskovou či Jiřího Sulženka.

Vysílání bude mít tentokrát i charitativní rozměr. „Spustili jsme benefiční prodej vstupenek, jehož výtěžek poputuje Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje na pomoc lidem, které koronavirus dostal do těžké životní situace,“ sdělila mluvčí Janáčkovy opery brněnského národního divadla Adéla Biravská.

Vstupenky lidé zakoupí přes web divadla.

Zlínský kraj

Maluj, vyhrávej a pomáhej s Barum Czech Rally Zlín

KDY: do pondělí 26. dubna

KDE: z pohodlí domova

ZA KOLIK:



Pořadatelé Barum Czech Rally Zlín se rozhodli pro letošní jubilejní 50. ročník připravit výtvarnou soutěž. Zadání je jednoduché – vytvořte obraz, jehož obsah bude mít jasnou spojitost s Barumkou. Nemusí jít pouze o samotný závodní vůz, ale třeba o jezdce, atmosféru při rally či ztvárnění legendárních míst na trati. Na samotnou tvorbu máte čas do 26. dubna 2021.



O vítězích a pořadí jednotlivých obrazů rozhodne hlasování veřejnosti. První tři nejúspěšnější autoři si za odměnu budou moci užít spolujízdu v závodním voze či let vrtulníkem nad rychlostní zkouškou v rámci zážitkového programu Rally naplno! Deset nejúspěšnějších autorů přitom obdrží permanentky na nadcházející ročník Barumky. Z obrazů vznikne i výstavní kolekce, jež bude následně zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím několika prestižních výstav. Nejprve v klubovém domě Autoklubu ČR v Praze, později v Obchodním a zábavním centru Zlaté Jablko ve Zlíně a na dalších místech. Nejlepší malby či kresby budou dokonce použity jako jeden z motivů Barum Czech Rally Zlín na tričkách či plakátech.



Celá soutěž bude mít i dobročinný rozměr. Všechny soutěžící obrazy budou zařazeny do dražby, jejíchž výtěžek bude věnován na podporu rodin, jejichž děti zápolí s leukemií. Podrobnější informace a pravidla soutěže naleznete na ZDE.

Olomoucký kraj

Dům Bernardy Alby v podaní Moravského divadla Olomouc

KDY: pátek 26. března od 20 hodin

KDE: web Moravské divadla Olomouc

ZA KOLIK: 100 Kč



Moravské divadlo Olomouc zve všechny divadelní nadšence na online uvedení činohry Dům Bernardy Alby. Záznam bude dostupný do nedělní půlnoci a s jednou vstupenkou ho můžete zhlédnout jedenkrát. Vstupenky jsou však v prodeji pouze do pátku 19 hodin pod tímto odkazem.

Španělský literární velikán García Lorca dokončil toto stěžejní dílo těsně před svou násilnou smrtí v roce 1936 a podtrhl jím tak celou svou úžasnou, byť krátkou, uměleckou kariéru. Dům Bernardy Alby se proto stal jakousi labutí písní tohoto nejslavnějšího dramatika, jaký se kdy na Pyrenejském poloostrově narodil.

Emocemi obetkaný příběh dominantní matky a jejích pěti dospělých dcer, z nichž každá je zralá na vdávání, bude v této sezoně zastupovat klasickou světovou dramatickou tvorbu, k níž tento titul právem náleží. Kde není řád, tam vládne chaos, a kde není víra, tam nastupuje bezbřehost a nejistota. Ještě větší nebezpečí ale hrozí, když se řád stane vězením a víra nesvobodou.

Impozantní příběh o odvěké člověčí touze po svobodě a právu volby, vyprávěný prostřednictvím vdovy Bernardy, která spoutala život svých dcer těmi nejpřísnějšími zásadami a společný domov tak s neskrývanou hrdostí proměnila v doživotní žalář.

Moravskoslezský kraj

Taste Ballet

KDY: sobota 27. března od 17.30

KDE: on-line ZDE



Moderní tanec i virtuozní klasika na špičkách, to všechno čeká milovníky baletu ve čtyřech ukázkách ze tří baletních inscenací na YouTube Národního divadla moravskoslezského.



Rossiniho karty zastupují první uvedený styl. Choreograf Mauro Bigonzetti je fascinován dílem slavného italského skladatele, ale okouzlilo jej i kuchřaské umění Rossiniho. Ten sice žádné své dílo nepsal pro balet, ale Bigonzetti se nechává unášet jeho hudbou i životem a vytvořil doslova taneční hostinu. Rita Pires a Koki Nishioka v roce 2019 získali za svůj duet v choreografii širší nominace na Cenu Thálie.



Čajkovského Labutí jezero nemůže ve výběru chybět. Ukázku z 2. dějství nastudoval ostravský baletní soubor speciálně pro kameru, snímala i z ptačí perspektivy.



Druhou část inscenace Rossiniho karty (a zároveň duhou ukázku moderního tance) představuje dílo Následky od Španěla Juanja Arquése. Inspirováno nekonečným vývojem vztahu mezi přírodou a člověkem a vlivy moderní techniky. V závěru uvidíte ukázku z novinky souboru baletu, komický balet Coppélia měl premiéru v září 2020 těsně před zavřením divadel. Italský choreograf Giorgio Madia v něm spojuje neoklasickou baletní techniku s propracovanou vizuální stránkou inscenace.



Všechny ukázky uvede balet NDM v původních kostýmech i scéně. Opět s humorem sobě vlastním provázejí Anna Knollová a její otec Pavel Knolle – tanečník, choreograf a výtvarník, který jsou profesní dráhu spojil i s pražskou Laternou magikou.