Čedičové varhany u Hlinek jsou přírodní památka jihozápadně od Hlinek nedaleko Karlových Varů. Předmětem ochrany je stěna bývalého lomu s čedičovými sloupy, které jsou klasickou ukázkou sloupcovité odlučnosti čediče a jsou ve Slavkovském lese ojedinělé. Čedičové sloupy se směrem k vrcholu mírně milířovitě sbíhají. Přírodní památku vyhlásila Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, která o území zároveň pečuje. Lokalita je zaniklou třetihorní sopkou starou přibližně 22 milionů let.

Sloupcovitá odlučnost je výsledkem smršťování a chladnutí lávy, která může za specifických podmínek utuhnout do podoby šestihranných sloupů. Dno lomu a suťové pole pod jeho stěnou pokrývají běžné druhy rostlin. Z významných druhů lze zmínit orlíček obecný. Hranu jámy osidlují převážně nálety bříz a javorů, které pronikají i na drobné terásky a pukliny ve stěně lomu. Okolní lesy jsou hospodářského charakteru s převahou smrku. Roste tady však i kleny, jeřáby a jasany.

Plzeňský kraj

Divadlo Josefa Kajetána Tyla vysílá Brouka v hlavě

KDY: sobota 10. dubna od 19 hodin

KDE: vstupenky na portále GoOut

ZA KOLIK: 50 korun



Divadla jsou sice dlouhou dobu zavřená, neznamená to ale, že nehrají. Divadlo J. K. Tyla pokračuje v projektu První řada u vás doma, kterým divákům nabízí premiéry i stálice ze svého repertoáru. Tuto sobotu od 19 hodin je na programu jedna z nejslavnějších her od dramatika Georgese Feydeaua Brouk v hlavě. Komedie popisuje zkoušku manželské věrnosti, kterou nachystá manželka Marcela na svého muže Viktora Emanuela Champsboisyho v pařížském podniku U galantní kočičky. Klasické situace žárlivosti a nevěry ještě umocňuje přítomnost hotelového sluhy Boutona, jenž je dvojníkem pana Champsboisyho.



Vedle Martina Stránského se představí Klára Kuchinková jako jeho manželka Marcela, bratrance Kamila ztvární Michal Štěrba, v dalších rolích se objeví mimo jiné Jan Maléř, Zuzana Ščerbová, Martin Zahálka ml., Kamila Šmejkalová, Jana Ondrušková či Marek Mikulášek.



Komedie Brouk v hlavě, která měla na jevišti Velkého divadla premiéru v prosinci 2019 v režii Thomase Zielinského, přinesla jiskřivou zábavu a skvělé herecké výkony všech protagonistů. Nyní si představení za symbolickou cenu 50 Kč můžete užít v pohodlí vašich domovů. Vstupenky pořídíte na portále GoOut. Po úhradě obdržíte vstupenku s odkazem na vysílání.

Ústecký kraj

Africké trhy v Ústí nad Labem

KDY: sobota 10. dubna od 10 hodin

KDE: OC Forum v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: zdarma



Vyrazte do obchodního centra fórum nakoupit čerstvé exotické ovoce. Na Afrických trzích najdete tropické ovoce, přímo od drobných farmářů z Ugandy. Bude zde čerstvé ovoce z Afriky, exotické ovoce z Asie, sušené ovoce i koření ze Zanzibaru. Veškeré zboží by mělo být čerstvé a bez jakékoli chemie.

Liberecký kraj

Literární putování Libereckým krajem - Frýdlant

KDE: info na www.kvkli.cz



Vydejte se na cestu po kraji a odkryjte stopy zapomenutých spisovatelů našeho kraje a jejich dávno ztracené příběhy, vepsané do půdy a kamení našich hor. Informace a podklady ke každé vycházce včetně mapy s trasou výletu naleznete vždy na webových stránkách knihovny. Ve třetím dílu se můžete vydat z Frýdlantu do Hejnic za prvními frýdlantskými novinami, zakladatelem knihovny a hraběcím předčítačem. Komentář k zastavením a mapku s trasou výletu najdete na webu www.kvkli.cz v rubrice vícedenní akce.

Pardubický kraj

Webová výstava: Kosmetika – krása na prodej

KDE: web Východočeského muzea Pardubice



Na webu Východočeského muzea v Pardubicích se tento týden otevřela výstava plná krásy a péče, barev, zvučných názvů i lákavých reklam. Jmenuje se Kosmetika – krása na prodej a je k vidění na stránce tinyurl.com/krasanaprodej. Kosmetické produkty a jejich obaly, reklamní tiskoviny a dobové fotografie ze sbírek muzea dávají nahlédnout do historie všedního dne, která ale vůbec není všední.

Jádro výstavy tvoří obaly od kosmetických produktů. Kaloderma, Diosma, Nivea, Astor, Coty, Taft – to všechno jsou značky kosmetiky. Některé upadly v zapomnění, jiné se na pultech drogerií a parfumérií prodávají dodnes.

Královéhradecký kraj

Výstava odhaluje unikátní středověkou ptačí sekerku

KDE: web Muzea východních Čech v Hradci Králové



V expozici Muzea východních Čech v Hradci Králové vám archeoložka Petra Sehnoutková představí skutečný unikát. V roce 2019 byla ve východních Čechách objevena tzv. ptačí sekerka pocházející z raného středověku. Pokud jste nestihli její výstavu v muzeu, nyní se můžete ponořit do objevování tajů spojených s tímto skvostným předmětem v klidu domova.



Drobná bradatice je jedinečná svým miniaturním provedením a použitím stříbrné výzdoby s motivy ptáčků, křížku a hvězd. Není divu, že ptačí sekerka vzbudila všeobecné nadšení. Jakou cestu prošla od svého nalezení až po vystavení v muzeu? Kdo byl jejím majitelem? Odkud se k nám dostala? To vše zjistíte na webu muzea www.muzeumhk.cz.

Praha

Kurz filmového herectví pro děti on-line

KDY: sobota 10. dubna od 13 hodin

KDE: facebooková událost - ZDE

ZA KOLIK: 350 korun



V rámci intenzivního kurzu se děti ponoří do tajů fascinujícího umění filmového herectví Charlieho Chaplina. Podrobně si představí jeho vytříbenou hereckou techniku a vyzkouší si mnoho věcí prakticky na vlastní kůži. "Spolu s Charliem budeme trénovat základní a klíčovou dispozici každého filmového herce – důkladnou koncentraci a z toho vyplývající přesné načasování vašeho každého pohybu, gesta či emocionálního výrazu.

Vyzkoušíme si spolu zahrát a natočit slavnou scénku holiče z Chaplinova filmu Diktátor nebo i projev samotného diktátora z filmu. Charlieho herecké umění se zároveň pokusíme aktualizovat a přenést do současnosti, při tom se počítá s autentickým a kreativním projevem samotných účastníků kurzu. Během kurzu budete potřebovat pomocníka: sourozence nebo někoho z rodičů, s kým si budeme moci scénky zahrát," vzkazují pořadatelé akce.

Středočeský kraj

10 000 kroků: prošlápneme Českobrodsko

KDY: do 30. dubna

KDE: Českobrodsko



Centrum vzdělávání, informací a kultury se připojuje k výzvě 10 000 kroků, kterou vyhlásila nezisková organizace Partnerství pro městskou mobilitu, a zve všechny obyvatele Českého Brodu a okolních obcí k účasti na tomto projektu, který vyzývá k pohybovým aktivitám. Událost probíhá ve dnech 1. 4. - 30. 4. Zájemci se mohou registrovat jako jednotlivci či přijmout naši pozvánku do týmu "Prošlápneme Českobrodsko". Veškeré potřebné informace k registraci či hlášení do týmu naleznete na facebookové události. Těšíme se na nové členy týmu a jejich sportovní výsledky. Více informací ZDE.

Jihočeský kraj

Čarodějnická výtvarná soutěž

KDY: do 18. dubna

KDE: on-line



Tradiční čarodějnice v parku s dětmi v kostýmech a pálením postavy čarodějnice v Jindřichově Hradci se letos nebudou moci zřejmě uskutečnit. Aby si zvyk děti připomněly, vyhlásil pro ně místní KD Střelnice výtvarnou soutěž o ceny. Kdo se chce zúčastnit, ať namaluje jakoukoliv technikou motiv čarodějnice a se souhlasem a pomocí rodičů ho naskenuje a zašle na mail soutezkds@ jh.cz. Možné je se přihlásit i s fotografií vlastnoručně vyrobené čarodějnice. Zato se nepočítají děti v převlečení za čarodějnici. Nutné je uvést jméno a příjmení a věk autora. Posílat můžete do 18. dubna. Obrázky budou zveřejňovány na facebooku Střelnice a budou tam sbírat lajky. Kdo získá nejvíce zvednutých palců, dostane odměnu.

Vysočina

Koncert Marka Peňáze i skupiny Zabelov Group

KDY: pátek 9. dubna od 19 hodin a sobota 10. dubna 19 hodin

KDE: facebook, YouTube



V pátek 9. dubna je na programu akce Jukebox od sedmi hodin večer klavírní koncert nadějného novoměstského hudebníka Marka Peňáze. O den později, 10. dubna od sedmi hodin, se hudební fanoušci mohou těšit na skupinu Zabelov Group. „Tvoří ji velmi zkušení a nadaní hudebníci, kteří vás strnou svou procítěnou a energickou hrou,“ uvedl za organizátory Daniel Šimek z novoměstského kulturního domu. Skupina se pohybuje na pomezí moderního jazzu, ambientu, scénické hudby, lámaných beatů i improvizace, ale přitom hrají své vlastní kompozice. Dvojice Jan Šikl a Roman Zabelov se na hudební scéně společně pohybuje od roku 2012.



Formát koncertů z kulturního domu je specifický, byť příprava na něj je standardní, jako by se koncert měl odehrát přímo před diváky. „Přípravy na místě v našem novoměstském kulturním domě začínají čtyři nebo pět hodin před akcí. Zvučíme, zkoušíme a dolaďujeme vše na živý stream,“ popsal Šimek. Jen potom hudebníci hrají před prázdným sálem.



Fanoušci ale mohou být ve spojení s hudebníky právě prostřednictvím komentářů na Facebooku či YouTube. „Lidé si mohou napsat například o písně na přání a nebo jenom palcem podpořit kapelu,“ dodal Šimek.



Za sledování online streamu lidé mohou zaplatit dobrovolný příspěvek. V Novém Městě už mají za sebou pár koncertů a tak mohou sdílet první zkušenosti. „Lidé dávají většinou kolem padesáti korun, ale už se nám objevil i fanoušek, který se rozhodl zaplatit rovnou tisícovku,“ prozradil organizátor akce.

Jihomoravský kraj

Příští zastávka: Divadlo Bolka Polívky

KDE: Youtube Divadla Bolka Polívky



Komu chybí oblíbení herci, může se s nimi setkat třeba prostřednictvím YouTube kanálu brněnského Divadla Bolka Polívky. V novém dílu je hostem Zlata Adamovská. V divadle Studio DVA zkouší novou roli ve hře Tři grácie z umakartu. Jaké je zkoušení hry „do šuplíku“? Čím je jí blízké Divadlo Bolka Polívky? Odpovědi na otázky najdou diváci v rozhovoru, který moderuje Jakub Adámek.

Zlínský kraj

Fotografická soutěž je určená všem hobby fotografům a milovníkům přírody

KDY: do 6. května



Rádi fotíte? Pak se můžete zapojit do fotografické soutěžě, kterou vyhlásil DDM Astra ve Zlíně. Stačí zaslat vlasní fotografii na téma "Jaro se probouzí" do 6. května na email h.dolezelova@ddmastra.cz nebo na WhatsApp 778 099 188.



Výstava fotografií a hlasování o nejhezčí fotografii bude probíhat prostřednictvím Facebooku DDM ASTRA.

První tři fotografie s nejvíce lajky získají malou odměnu. Vyhlášení výherců proběhne 10. května na webu DDM ASTRA.

Podmínky soutěže: zasílejte max. 4 kusy vlastních fotografií





Olomoucký kraj

Výstava Na Jeseníky!

KDE: web Vlastivědného muzea v Šumperku

Vydejte se na cestu za historií turistiky v Jeseníkách od jejích počátků do roku 1945. Poznáte tak první průkopníky turismu v Jeseníkách, rozmach turistického ruchu ve 2. polovině 19. století a jeho vliv na podobu krajiny Jeseníků nebo se seznámíte s dobrými dušemi hor, které se na horských chatách neúnavně staraly o unavené poutníky. Putování se v tehdejších dobách neobešlo bez mapy a obvykle ani kapesního průvodce. Právě vydávání těchto tiskovin je věnována část výstavy.

Po jejím zhlédnutí tak budete třeba vědět, kdo a kdy zhotovil první turistickou mapu Jeseníků nebo kdo byli autoři oblíbených a opakovaně vydávaných průvodců. A některé z popisovaných nezbytných společníků turistových si také budete moci prohlédnout – společně s dalšími doklady vývoje turistiky.

Zatím můžete tuto výstavu vidět jen on-line, ale snad již brzy budete moci podniknout výpravu do muzea a vše si prohlédnout v pěkném prostředí Rytířského sálu Šumperského muzea.

Moravskoslezský kraj

Štramberský týden zdraví

KDY: do 14. dubna

KDE: web města Štramberk



V letošním roce se uskuteční Štramberský týden zdraví, který bude zdarma a online přístupný přes odkaz na webových stránkách a facebooku města Štramberk. Nakonec jsou připraveny dokonce 4 tematické bloky a navrch Fit rodina a turistická procházka ve spolupráci se štramberským turistickým klubem. Do 10. dubna budou vysílány jednotlivé bloky a všechny budete moct zhlédnout až do středy 14. dubna, kdy proběhne také závěrečné ukončení celého týdne, včetně losování připravené soutěže.



Podařilo se poskládat program pestrý a zajímavý pro všechny věkové kategorie. Příspěvky připravili lékaři, fyzioterapeutky, odborníci ve svých profesích a máte se opravdu na co těšit. V rámci letošního online ročníku Štramberského týdne zdraví je připravena i soutěž pro všechny sledující. Pokud Vás něco v rámci připravovaného programu zaujme, budete se chtít na něco zeptat, ať už vystupujících nebo organizátorů, napadne Vás komentář či jen zašlete zpětnou vazbu, budete zařazeni do losování o tři krásné dárkové balíčky.



Příspěvky můžete zasílat na e-mail strambersky.den.zdravi@seznam.cz a to do 13. dubna do 18 hodin. Ve středu 14. dubna proběhne v rámci zakončení Štramberského týdne zdraví videolosování výherců. Pokud se soutěže zúčastníte, spolu s příspěvkem pošlete celé jméno a tel. číslo pro lepší komunikaci v případě výhry.