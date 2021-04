Žižkův vrch je přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 2004 a nachází se u Mariánských Lázní na stejnojmenném vrchu ve Slavkovském lese. Důvodem ochrany je zde lesní porost s vysokým podílem buku a příměsí klenu i dalších listnáčů. Porost je unikátní tím, že přesně takové složení lesa se tu udržuje už po staletí. Jižním okrajem přírodní rezervace prochází naučná stezka Geologický park.

Naučná stezka na okraji lázeňského města nabízí přehled o geologické stavbě a rostlinných společenstvích Slavkovského lesa. Stezka se nachází ve svahu bukového lesa nad budovou Městského muzea. Provází expozicí ve volné přírodě ve svahu lesoparku, kam byly umístěny známé i vzácně se vyskytující horniny z vybraných lokalit Slavkovského lesa. Rostliny, byliny a keře jsou vybrány tak, aby odpovídaly skutečnému výskytu ve vazbě na geologický podklad a půdní podmínky. Na trase je umístěno 24 informačních tabulí, z toho 21 tabulí s informacemi o horninách, další se věnují vegetaci.

Plzeňský kraj

Na první tejk s rockovým triem

KDY: neděle 18. dubna od 18 hodin

KDE: YouTube Na první tejk



Po vynucené pauze naváže na předchozí dva díly Na první tejk! Tentokrát pozvání do studia Gerys Recording Studio v Sulislavi na Tachovsku přijalo rockové trio Karol Komenda Group, které naživo zahrálo i šest svých skladeb, ze kterých jsou slyšet vlivy Kiss nebo Ritchie Kotzena.



Trio tvoří kytarista a zpěvák Karol Komenda, bubeník Kuba Nývlt a basista Samuel Barcík.



„Natáčení u kluků v Sulislavi bylo pro nás výjimečné hned ze dvou důvodů. Hráli jsme spolu asi po půl roce, ale hlavně to bylo fakt originální. Člověk byl z toho samozřejmě trochu nervózní – nové prostředí, po půl roce, na první záběr, jak to leží a běží před asi devíti kamerami. Atmosféra ale byla víc než příjemná, takže to nakonec dopadlo dobře. I když, jak kluci sami tvrdí, mají stále co vylepšovat, jedná se o kvalitní pořad,“ ohlédl se za natáčením bubeník Kuba Nývlt.



„Měli jsme teď pauzu kvůli covidu, ale bylo super se vrátit do studia. Na Karolovo kapelu jsem se těšil už dlouho, protože vím, že on i Kuba se Samem jsou skvělí muzikanti. Kluci předvedli skvělý výkon, navíc jsou i lidsky strašně fajn, takže celá atmosféra nahrávání se nesla v pohodovém duchu,“ řekl moderátor a producent pořadu Martin 'Zakkiss' Juha.



Třetí díl pořadu bude ke zhlédnutí v neděli 18. dubna od 18 hodin na YouTube kanálu Na první tejk!

Ústecký kraj

Procházka z Větruše na vyhlídku na Vrkoči

KDE: Vrkoč u Ústí nad Labem



Naučná stezka Větruše – Vrkoč je dlouhá asi 4 kilometry. Na její trase je celkem devět zastavení s informačními tabulemi, které se zaměřují na historii a geologii, ale také ekologii a také rostliny a živočichy Vrkoče. Hlavním cílem trasy je pochopitelně ale Vrkoč, skalní útvar z čediče ve tvaru obráceného vějíře, který vede až k Labi. Z vyhlídky, můžete sejít kousek dolů a také si prohlédnout Vaňovský vodopád.

Liberecký kraj

Panská skála a Cyklostezka Varhany

KDE: Prácheň u Kamenického Šenova



Národní přírodní památka Panská skála je vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Skály vypadají jako píšťaly varhan, proto se jim lidově říká Varhany. Stejný název nese i cyklostezka, která vás z Práchně dovede až do České Lípy.

Pardubický kraj

Procházka zámeckou zahradou ve Slatiňanech

KDY: od soboty 17. dubna o víkendech

KDE: zámek Slatiňany



Projděte se zámeckou zahradou o rozloze 9 hektarů se sbírkou cizokrajných dřevin, květinovými záhony, romantickým jezírkem, dvěma altány, kapličkou, dětským hřištěm a roubenými domečky k výuce šlechtických ratolestí. Zahrada bude zpřístupněna od 17. dubna. Slatiňanská zahrada bude přístupná (zatím) v dubnu o víkendech od 10 do 15 hodin. Vstupenky se budou prodávat v návštěvnickém centru, vstupné do zahrady je jednotné 30 Kč, děti do šesti let zdarma. K dispozici jsou toalety. Vedení zámku prosí návštěvníky, aby při návštěvě dodržovali nařízené bezpečnostní pokyny.

Královéhradecký kraj

Venkovní výstava vyzdobila Eliščino nábřeží

KDY: do 19. dubna

KDE: Hradec Králové



Už popáté pořádá hradecká Filharmonie Hradecký memoriál. Jeho první letošní akcí je výstava s názvem „Nemějte strach! Katolická církev a cesta střední Evropy ke svobodě“, připomínající osobnost arcibiskupa Karla Otčenáška i 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny. V tom je právě symbolické propojení s osobností Karla Otčenáška. Narodil se ve stejném roce jako první papež ze země střední Evropy Jan Pavel II., se kterým ho navíc pojilo osobní přátelství.



Výstavu připravil Polský institut v Praze a jeho partneři. Vznikla při příležitosti 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny v únoru 2021. Expozici je možné si prohlédnout na prostranství před hlavním vchodem do budovy Filharmonie Hradec Králové na Eliščině nábřeží. „Věříme, že tato výstava přinese poučení a povzbuzení. Konečně sousloví „Nemějme strach“ je přenositelné do každé doby a aktuální situace,“ zve k prohlídce organizátor Hradeckého memoriálu Luboš Janhuba.



V dubnu se měl uskutečnit slavnostní koncert k 10. výročí úmrtí biskupa Mons. Karla Otčenáška, ale vzhledem k současným opatřením se přesouvá na září.

Praha

Sousedská slavnost on-line

KDY: sobota 17. dubna od 16 hodin

KDE: registrace zde, facebooková událost zde

ZA KOLIK:



„Už dlouho chceme uspořádat pořádnou pouliční oslavu. Ale jak víte, pořád to nejde. Ale setkáme se aspoň jako avataři na virtuálních ulicích Starého Města, a program bude o to bohatší," říkají pořadatelé ze Skautského institutu na Staromáku. „V ulicích virtuální Prahy totiž neplatí žádné restrikce. Je možné povídat si na ulici se sousedy v hloučku, navštěvovat kavárny a kulturní akce, zahrát si společně společenské hry, a dokonce se podívat i do míst, kam se nepodíváte ani za normální situace. Do programu se zapojí i desítka organizací, které na Praze 1 působí," dodávají. Čekají na vás video prohlídky: katakomby kostela Pražského Jezulátka, pohled ze zvonice kostela sv. Havla, procházka magistrátem hlavního města Prahy, pohled na Staré Město skrze zkušenosti člověka bez domova, návštěva sklepení pod Staroměstským náměstím, útrob Národního divadla či Rudolfina.

Středočeský kraj

Projděte si naučnou stezku Týncem nad Labem

KDE: Týnec nad Labem



Projděte si 20 zastávek Týncem nad Labem a okolím. Stezka začíná na u radnice a vede například přes kostel Stětí svatého Jana Křtitele, prvního týneckého pivovaru, vodárnu a končí v geoparku Železné hory. Více informací a seznam zastávek na stránkách města.

Jihočeský kraj

Na farmářské trhy opět do Žižkárny

KDY: od neděle 18. dubna od 8 hodin

KDE: České Budějovice



Od neděle 18. dubna začínají opět pravidelné trhy v Žižkárně, areálu bývalých Žižkových kasáren. Farmářské výrobky zde budou k dostání od 8 do 12 h. Můžete vybírat ve stáncích z rozmanitého zboží, jako jsou koření, sirupy a marmelády, vakuované hovězí a řeznické výrobky, klobásy, nakládané sýry a sýrové speciality, raw produkty, bezlepkové mouky, rakytníkové čaje, pečivo a další.

Vysočina

Santiniho hvězda

KDE: okolí zámku, Žďár nad Sázavou



Pomůžete Santinimu postavit kostel na Zelené hoře a vyřešit tajné heslo? Nová dobrodružná mobilní hra je na světě. Zájemci si stáhnou aplikaci Skryté příběhy a najdou příběh Santiniho hvězda. Hra začíná na zámecké terase žďárského zámku. Hra je zdarma a hrát ji je možné kdykoliv. Trasa vede ke vstupu do Muzea nové generace do zámku a následně k tzv. morovému hřbitovu, statku Lyra, kolem rybníka a pak na Zelenou horu a zpět k rybníku u zámku. Je dlouhá tři a půl kilometru a má osm zastavení.

Jihomoravský kraj

Zelný trh

KDY: sobota od 8 do 14 hodin, všední dny od 6 do 18 hodin

KDE: Brno



Komu chyběly tradiční trhy s nabídkou sezonního ovoce, zeleniny nebo třeba sazenic, může opět po pauze zavítat do centra Brna. Tamní tradiční Zelný trh opět žije a patří trhovcům i nakupujícím. Ti se mohou těšit třeba na voňavé bylinky nebo květiny.

Zlínský kraj

Jaroslav Samson Lenk

KDY: neděle 18. dubna od 20 hodin

KDE: on-line zde



Jaroslav Samson Lenk příjíždí do zlínské Zelenáčovy šopy zahrát ojedinělý streamovaný on-line koncert pro fanoušky nejen tohoto hudebního klubu, který koncem dubna oslaví 25 let své existence, ale také u příležitosti představení svého zbrusu nového CD Srdcem, které spatřilo světlo světa zrovna 1. dubna. Jaroslav Samson Lenk je osobitý přední český písničkář, hudebník, zpěvák a producent. Tvůrce hudby a textů k dětským televizním večerníčkům, moderátor, stálice české folkové a písničkářské scény. Tento svérázný hudebník působí na pódiích a v masmédiích v různých sestavách a sdruženích i jako sólista či producent již 44 let. Za tuto dobu má za sebou asi 8 000 představení. Na svém kontě má čtyři zlaté a jednu platinovou desku. Společně se skupinou Hop Trop a Máci šestkrát vyhrál interpretační Portu, dvakrát autorskou a dvakrát cenu diváků.

Olomoucký kraj

Astrovíkend odhalí tajemství vesmíru

KDY: víkend 17. - 18. dubna

KDE: www.pevnostpoznani.cz

Užijte si přednášky odborníků, podcasty i soutěž. To vše vás čeká během on-line Astrovíkendu s olomouckou Pevností poznání. Fyzik Tomáš Locker vás zavede do minulosti a odpoví na otázky, kdy se lidé poprvé podívali dalekohledem na oblohu, a jak se taková konstrukce přenašečů do jiných světů měnila v čase. Michal Gabčo zase prozradí, z čeho se vyrábí satelity, sondy a části raket, a také to, co obnáší práce ve vesmírném průmyslu.

Student nanotechnologií Michal Koutný se zaměří na nejvýraznější hvězdy a snadno pozorovatelná souhvězdí. Na webu Pevnosti budou od sobotního rána k dispozici dvě varianty prezentace. Video a audio. U té druhé můžete vylézt na kopec a při poslechu pozorovat noční oblohu. Připravená je také soutěž o ilustrovanou Knížku vynálezů. Stačí správně odpovědět na tři otázky a mít štěstí. Soutěž potrvá až do 25. dubna. Veškeré podrobnosti k programu budou zveřejněny na webu Pevnosti poznání v sobotu 17. dubna od 8 hodin.

Moravskoslezský kraj

DinoPark v Ostravě otevírá

KDY: od soboty 17. dubna

KDE: DinoPark Ostrava, U DinoParku 1, Doubrava



Největší DinoPark v ČR, který naleznete nedaleko Ostravy, o víkendu otevírá své brány. Pokud hledáte, kam byste vyrazili na rodinný výlet za zábavou a poznáním, je DinoPark Ostrava tím správným tipem. Kromě areálu budou otevřeny také stánky s občerstvením, a to formou výdejního okénka. Jen si lidé nebudou moci kvůli známý opatřením sednout. Ceny vstupného zůstávají stejné, otevírací hodiny také.