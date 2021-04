Skalky skřítků vytvořil lávový proud

KDE: u obce Dubina

Skalky skřítků jsou národní přírodní památka nedaleko Karlových Varů u obce Dubina. Jde vlastně o geologické dutiny podlouhlého oválného tvaru s průměrem až 150 centimetrů. Název skalky však není správný, protože se jedná o souvislou skálu. Otvory ve skále vznikly po sopečné erupci před miliony lety. Tehdy zdejší les zalil lahar, takzvaný sopečný bahnotok, který doprovodným jevem některých sopečných erupcích.

Ten zalil stromy, které po desítkách let v lávě vyhnily a zůstaly po nich v dutinách skály právě tyto otvory. V okolí můžete nalézt mnoho druhů rostlin, jako je například jaterník podléšku, plicník lékařský, prvosenku jarní, sasanku pryskyřníkovitou, lilii zlatohlavou nebo lýkovec jedovatý. Ke skalám se váže několik po věstí o trpaslících, kteří měli ve skalkách žít. Proto se tak také lokalita jmenuje. Ke Skalkám lze jít po červené turistické značce od Dubiny nebo Kyselky k myslivně a tam odbočit na žlutou, která končí právě u Skalek skřítků. Cesta vzhůru je poměrně strmá.

Plzeňský kraj

Republikové kolo kytarové soutěže

KDY: pátek 23. dubna od 10 hodin

KDE: web zlatastruna.cz



Středisko volného času Radovánek pořádá zítra republikové finále 23.ročníku kytarové soutěže Zlatá struna. Vzhledem k epidemické situaci se uskuteční v on-line podobě. Do republikového kola postoupilo celkem 19 mladých kytaristů a kytaristek ze 7 krajů České republiky, a to Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Středočeského, Jihočeského a Jihomoravského.



Hudebníci zaslali videonahrávky svých písní. Soutěž má dvě kategorie – do 14 let a 15-18 let. Podle pravidel všichni zahrají a zazpívají dvě písně, z nichž jedna musí být lidová a druhá z jakéhokoliv žánru. Zvláštní kategorii tvoří autorská soutěž, která je hodnocena samostatně. Jednotlivá vystoupení hodnotí pětičlenná porota z řad plzeňských muzikantů. Přenos soutěže sledujte zítra od 10 hodin na webu zlatastruna.cz. Na závěr se dozvíte vyhodnocení.

Ústecký kraj

Putovní výstava Voda a civilizace

KDY: do 16. května

KDE: Lidické náměstí v Ústí nad Labem



Pokud vyrazíte do města, nezapomeňte se zajít podívat na Lidické náměstí, kde budete mít možnost prohlédnout si putovní výstavu na téma Voda a civilizace. Na 24 velkoformátových panelech se zde představuje klíčový význam vody ať už v souvislosti náboženské, ekonomické či krajinné.

Příběh vody doplňují 3 oboustranné panely prezentující i město Ústí nad Labem v otázce hospodaření s vodou v regionu. K vidění jsou fotografie dokumentující proměnu řek Labe a Bíliny, některých vodopádů ve městě či blízkém okolí a nechybí ani zajímavé záběry Masarykova zdymadla.

Liberecký kraj

Africké trhy

KDY: pátek 23. dubna od 12 do 18 hodin

KDE: OC Plaza Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Do Liberce se už 23. dubna vrátí to nejlepší přímo z Afriky! Přijďte do OC Plaza ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. K dostání bude především ovoce, ale také kvalitní káva, čaj, marmelády nebo kakaové boby.

Pardubický kraj

Modrá planeta

KDE: před budovou Natura Parku v Pardubicích



Ekoncentrum Paleta připravilo ke Dni Země 2021 v Pardubicích novou procházkovou hru. Jmenuje se Modrá planeta a je určená pro děti ve věku 7 až 11 let a pro jejich doprovod. Hra začíná před budovou Natura Parku (Štolbova ulice 2874) a končí poblíž Pernštýnského náměstí. Hráč dostane příležitost ukázat naši planetu někomu velmi zvláštnímu.

Projde se kolem Chrudimky a pomocí úkolů se pokusí přesvědčit nejen návštěvníka, ale hlavně sám sebe, že je naše planeta v dobrých rukou. Potřebovat budete chytrý telefon s prohlížečem pro pdf soubory. Instrukce a průvodce hrou bude k dispozici ke stažení na webu www.paleta.cz.

Královéhradecký kraj

Výstava pro radost i poučení jak se Chlumec mění

KDY: do 15. května

KDE: Chlumec nad Cidlinou

ZA KOLIK: zdarma



Od minulého týdne můžete v Chlumci nad Cidlinou zhlédnout venkovní expozici Městského muzea Loreta, které na plakátovacích plochách města vystavuje vzácné historické fotografie, jaké ani při běžné prohlídce muzea neuvidíte. Výstava Pro radost i poučení jak se naše město mění zobrazuje soubor historických snímků z různých zdrojů, které zachycují pozvolnou, ale nezadržitelnou proměnu města a jeho okolí. Tyto dokumenty obvykle odpočívají v archivu a světlo světa spatří pouze sporadicky. Nyní však přišel jejich čas. Výstava skončí 15. května.

Praha

Když FOK komponuje: skladatelský večer FOK

KDY: pátek 23. dubna od 19 hodin

KDE: na facebooku ZDE

ZA KOLIK: zdarma



Pražští symfonikové chystají hudební večer nazvaný Když FOK komponuje, ve kterém zazní skladby některých členů orchestru. Celkem devět skladeb od šesti skladatelů se rozezní v kostele sv. Šimona a Judy a zároveň na sociálních sítích. Sešla se opravdu pestrá mozaika děl. Daniela Valtová Kosinová, která má asi největší portfolio, píše jak jazzové věci, tak moderní vážnou hudbu.

Tomáš Kirschner, hornista, skládá krásné hornové fanfáry. Tomáš Krejbich a Vladan Malinjak jsou spíš funkoví, crossoveroví, skládají moderní věci pro smyčcová tria a kvarteta. David Řehoř je improvizující a skládající marimbista a také krásně maluje, takže jeho výstup bude obohacen i obrazy. A Michal Novák kromě toho, že hraje na kontrabas, rovněž staví varhany a skládá barokní hudbu zelenkovského typu.

Středočeský kraj

Vydejte se po stopách starého kouřimského vlka

KDE: Kouřim



Ve městě Kouřim ožívá legenda o starém vlku. Tu legendu pozná pouze ten, kdo dokáže být úspěšným stopařem. Vaším úkolem je najít všech 14 symbolů, které jsou různě umístěné na území města. Každý symbol něco znamená a má své číslo. I když všechny najdete, nedoberete se konce legendy… zjistíte pouze začátek. Po získání všech 14 symbolů pošlete část své vystopované legendy na e-mail romankubelka @seznam.cz. Následně ostanete další instrukce.



Jakmile najdete nějaký symbol, překreslete si ho, nebo si ho zapamatujte a napište si dle mapy jeho číslo (vše si zaznamenávej pečlivě, ať se na místo nemusíš vracet). Následně na webových stránkách hry zjistěte, co symbol znamená. Více informací nebo mapy a odkazy naleznete na vlcatakourim.cz.

Jihočeský kraj

Pátrejte po pokladu v Prachaticích

KDY: do neděle 25. dubna

KDE: Prachatice



Až do neděle 25. dubna můžete po Prachaticích pátrat po pokladu. Centrum ekologické výchovy Dřípatka při Domě dětí a mládeže Prachatice totiž ke Dni Země a následující dny do neděle přichystalo hru pro rodiny s dětmi. Při hledání pokladu se dozvíte i něco o přírodě. Těšit se můžete na odměnu. Pátrací listy si vyzvednete na brance Dřípatky, nebo je stáhnete na jejích webových stránkách.

Vysočina

Vyprávění stromů

KDY: 23. dubna - 23. května

KDE: okolí zámku ve Žďáru nad Sázavou

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek



Nová zámecká hra pro celou rodinu, při níž lidem tentokrát budou průvodci mohutné zámecké stromy. Zájemci si poslechnou vyprávění dlouhověkých stromů, poznají jejich příběhy. Úkolem bude zachytit voskovkou strukturu kůry, vyluštit název stromu a také soutěžní tajenku o vstupenky na Letní dětské prohlídky.



Zahrát si je možné od 23. dubna do 23. května během otevírací doby výdejního okénka zámecké kavárny. Je to od pátku do neděle od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne. V zámecké kavárně si zájemci za dobrovolný příspěvek vyzvednou stromové leporelo, herní plánek a voskovku.

Jihomoravský kraj

Mňága a Meky na střeše

KDY: sobota 24. dubna od 19 hodin

KDE: střecha brněnských trojčat i on-line

ZA KOLIK: 349 korun



Skupina Mňága a Žďorp a Meky Žbirka vystoupí na střeše brněnských trojčat. Koncert bude k vidění na live.mnaga.cz. Vstupenka je k dostání na shop.mnaga.cz za 349 korun. Fanoušci si mohou koupit permanentku za zvýhodněných 1036 korun, která platí nejen na Spešl s Mekym, ale i pět nadcházejících sobotních večerů s hostujícím Jarkem Nohavicou, Karlem Plíhalem, Romanem Holým nebo Vypsanou Fixou.

Zlínský kraj

Ape Food Tour - italské trhy ve Zlíně

KDY: do soboty 24. dubna, od 9 do 20 hodin

KDE: náměstí Míru ve Zlíně



Italské trhy Ape Food Tour jsou zpět. Návštěvníkům zprostředkovávají svět Itálie prostřednictvím typické italské gastronomie a přehlídky historických trojkolových vozů „Ape Piaggio 50". Na trhu se můžete seznámit s produkty italské gastronomie typické pro jednotlivé regiony Itálie, jako např. olivy, olivový olej, typické sýry a uzeniny pro jednotlivé regiony, těstoviny, nakládanou zeleninu v oleji a sladkosti typické pro Sicílii.



Trojkolé auto Ape Piaggio vzniklo v poválečném období a brzy se stalo symbolem italského designu po celém světě. Itálie je proslavená a oblíbená nejen díky Ape Piaggio, ale také díky gastronomii. Během akce Ape Food Tour se tyto dvě jedinečné oblasti spojí a představí se veřejnosti.

Olomoucký kraj

Závod MČR Ecce Homo 2021 sledujte on-line z pohodlí domova

KDY: víkend 24. - 25. dubna

KDE: on-line

Necelá stovka jezdců pojede o víkendu závod Mistrovství ČR Ecce Homo. Z moderních vozů jde například o Lukáše Vojáčka se Subaru Impreza WRX STi nebo o Jaroslava Práška s Chevronem B 21/23 ze skupiny historických vozů.

Závodit budou jezdci z několika zemí, nejen z České republiky, ale také Slovenska, Polska, Rakouska, Itálie, Francie nebo Švýcarska. Z nejrychlejších českých jezdců se můžete těšit na Miloše Beneše (Osella FA30), českou legendu v závodech do vrchu. Ten se na startovní čáru postaví s číslem 1. Nebude chybět ani domácí Václav Janík (Norma M20FC), který má ve Šternberku velkou fanouškovskou základnu.

Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude držitel traťového rekordu na trati Ecce Homo a několikanásobný vítěz zdejší trati, jeden ze dvou největších rivalů, Ital Christian Merli.

O parádní podívanou nepřijdete, i když je závod vyhlášen bez diváků. Vše můžete sledovat on-line na facebooku ve skupině Ecce Homo Šternberk, dále na stránce AMK Ecce Homo Šternberk i na instagramu ecce_homo_sternberk. Stáhnout si můžete také aplikace Sportity, kde budou kompletní informace o tomto závodu. Pořadatelé žádají všechny fanoušky a diváky, aby nechodili k trati a sledovali dění okolo závodu z domu.

Moravskoslezský kraj

Beskydy jsou více než fenomén Lysá hora

KDY: do neděle 25. dubna

KDE: nádvoří hradu Štramberk



Putovní výstava Beskydy jsou více než fenomén Lysá hora představuje vítězné fotografie návštěvníků Beskyd. Momentky, příběhy, postřehy, tipy ze zajímavých míst a výletů mají poukázat i na jiná zajímavá místa v Beskydech, než je Lysá hora a podpořit aktivní trávení volného času.Část výstavy je umístěna na dolním nádvoří hradu Štramberk a bude k vidění do neděle 25. dubna.