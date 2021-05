Zámecký anglický park v Lázních Kynžvartu na Chebsku je naprosto unikátní. Nejhezčí je samozřejmě na podzim, kdy mají stromy pestré barvy. Ale vydat se tam můžete i teď. Park založil slavný vídeňský dvorní zahradník Johann Riedl von Leuenstern v době empírové přestavby zámku. Toto krajinářské dílo patří mezi největší zámecké parky v České republice. Rozkládá se na opravdu velké ploše 293 hektarů. Z toho pod správu zámku náleží 245 hektarů. Park je možné navštívit kdykoliv.

Od doby kdy převzal park i zámek do správy Státní památkový ústav v Plzni, je snaha po očistění a doslova záchraně parku, která spočívá především v rozsáhlém kácení nevhodných výsadeb a náletových porostů. Po základních probírkách a následném průzkumu bude zpracována koncepce pro obnovu parku s programovanými prohlídkovými okruhy, určením rekonstrukce sítě cest, druhy nových výsadeb. Velikost parku má více než 100 hektarů. Na řadě míst jsou plastiky a sochy a také malé kašny.

Plzeňský kraj

V Plzni čeká náměstí plné pověstí

KDY: do konce června

KDE: Plzeň



Na procházku do historického jádra západočeské metropole zve děti Knihovna města Plzně, a to prostřednictvím nové interaktivní hry. Děti se díky ní hravou formou seznámí s dávnými příběhy ze staré Plzně.



Náměstí plné pověstí. Tak se jmenuje hra, kterou dali dohromady pracovníci Ústřední knihovny pro děti a mládež. Hlavní myšlenkou bylo dostat současnou mladou generaci od počítačů a něco nového je naučit. Kromě aplikace v telefonu děti potřebují už jen tužku a papír, kam si budou zaznamenávat své odpovědi. Jejich kroky povedou na náměstí, kde je čekají čtyři domy, čtyři příběhy a stejný počet úkolů. A možná i něco navíc.



Čeká je třeba příběh domu č. 8, kterému se říká U Božího oka a patří k jedné z nejstarších staveb ve městě. Podle pověsti jej kdysi dávno vlastnila lakomá perníkářka, která přistihla malého chlapce při krádeži perníkové panenky. Bohužel to s ním nedopadlo vůbec dobře, ale jak vlastně skončila perníkářka? A co to Boží oko? Najdete je?



Hra prozradí třeba i příběh Chotěšovského domu, pod kterým byly podle pověsti zakopány dva poklady. Víte, co se s nimi stalo? A co je v domě dnes?



„Děti dnes tráví opravdu hodně času u počítačů, tak nás napadlo je od nich zvednout a pozvat je na zajímavou procházku městem, při které se i něco dozvědí. Forma pověstí je navíc velice atraktivní,“ vysvětlila vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež Petra Pekárková.



Na procházku je možné vyrazit až do konce června, kdy je také nejzazší termín pro zaslání správných odpovědí na ukdm@plzen.eu. „Dětem pak za odměnu pošleme video z naší půdy, kde je ukryto strašidelné překvapení,“ nastínila Pekárková. Kromě on-line aplikace, ke které se dostanete prostřednictvím webových stránek knihovna.plzen.eu nebo facebookové stránky knihovny, je možné využít i tištěného průvodce, který je k dispozici přímo v knihovně.

Ústecký kraj

Hana Kokšalová: První máj

KDY: sobota 1. května od 13 hodin

KDE: sraz na autobusové zastávce Bukov - rondel



Jak se dá v současnosti slavit První máj? Jaké jsou současné možnosti kolektivní akce ve veřejném prostoru? Performativní procházka je oslavou Mezinárodního dne tance (29. 4.) a tradičního prvního máje v jednom. Společná procházka s několika site-specific prožitkovými zastaveními zkoumající charakter navštívených míst a pohrávající si s velkým historickým odkazem prvomájových oslav.

Hana Kokšalová je mladá umělkyně, která studuje v ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu UJEP. Věnuje se realizaci inscenačních projektů s přesahem do performancí, happeningů a intervencí do veřejného prostoru. Je členkou ústecké Participativní platformy pro urbánní kreativitu a kritiku a v Hraničáři se věnuje lektorské činnosti i realizaci podcastů.

Liberecký kraj

Sportovní stezka ve Vratislavicích

KDE: koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích



SK Liberec Handball pro vás připravil sportovní stezku s úkoly v okolí rybníků u koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích. Stezka je vhodná pro děti ve věku 4-12 let a je přístupná i kočárkům. V průběhu zhruba kilometrové procházky děti najdou deset stanovišť s úkoly, dozví se spoustu zajímavostí a hlavně si zasportují na čerstvém vzduchu. Po úspěšném absolvování stezky se můžete zařadit do slosování o ceny. Informace na www.liberechandball.cz.

Pardubický kraj

Choltické čarodějnice

KDY: pátek 30. dubna od 16.30

KDE: Choltice



Na společné veselé pálení čarodějnic můžeme letos kvůli epidemiologickým opatřením jen vzpomínat. Ale obyvatelé Choltic smutnit nemusí, čarodějnice přiletí až před jejich dům. Velká jízda startuje v pátek v 16.30 hodin u Cyklosu, pokračuje Nádražní ulicí k domu seniorů, dále na náměstí Svaté Trojice a ulicí Okružní k mateřské škole, kde přibližně v sedm hodin večer skončí. „Na každé zastávce rády přivítáme a odměníme přestrojené čarodějnice a čaroděje s vlastním koštětem,“ vzkazují čarodějnice. Podrobnosti najdete na www.choltice.cz.

Královéhradecký kraj

Vydejte se prozkoumat lví stezku

KDE: Hradec Králové



Lev patří v krajském městě k výzdobě četných architektonických objektů a veřejných prostor. Motiv lva byl ztvárněn různými materiály (pískovec, plech, sgrafito, malba) a v různých podobách (sochy, sfingy, reliéfy či pouhé hlavy). Podaří se vám ve městě vyhledat celou lví smečku? Projít se můžete buď po malé nebo velké lví stezce.



Publikace Svatopluka Pastyříka a Heleny Rezkové Po stopách hradeckých lvů, vydaná v roce 2016, zpracovala uceleně fenomén, který nemá obdobu v žádném jiném městě. Tolik lvů na tak malém území jinde nenajdete.



Proč byla postava lva v minulosti tak hojně používána k výzdobě mnoha architektonických objektů a veřejných prostor v Hradci Králové? Velké množství realizovaných lvích motivů souvisí se souběhem původního královského znaku a starého heraldického městského znaku. Město v minulosti používalo lva hledícího vlevo (jako na státním znaku) a velké písmeno G (které vychází z původního názvu města Gradec). Oproti heraldickým pravidlům byl lev obrácen doprava, aby mohl držet v tlapách písmeno G.

Mapu stezek naleznete na webu Hradce Králové.

Praha

Čarodějnice na Chodovské tvrzi: Online

KDY: pátek 30. dubna od 16 hodin

KDE: YouTube kanál KC Zahrada

ZA KOLIK: zdarma



„Loňské Čarodějnice jsme kvůli epidemii zcela zrušili a těšili se na setkání s vámi letos v parku před Chodovskou tvrzí. Bohužel ani letos nám situace nedovoluje se potkat a tradiční akci uspořádat v plném rozsahu. Nenecháme si ale ujít oslavu příchodu jara a rozhodli jsme se podívat čarodějnicím na kloub. Buďme ostražití. Ony se nám na Chodovské tvrzi totiž začínají nebezpečně houfovat," zvou pořadatelé akce z KC Zahrada. „Myší ocas, hadí jed,

kuří špára, tlustá čára… Možná jste je už zahlédli, jsou tu… Z nádvoří Chodovské tvrze se valí dým a nelibá vůně lektvaru. Co se za bránou tvrze ale doopravdy děje, o tom až v pátek. Radíme vám, omrkněte stinná zákoutí parku a okraje lesa. Budou se vám hodit bylinky sbírané o filipojakubské noci, mají totiž kouzelnou moc, hlavně meduňka, mladá bříza a pelyněk. Sledujte nás a užijte si tenhle magický den s námi online," dodávají.

Středočeský kraj

Zapojte se do čarodějnické soutěže v Kouřimi

KDY: do neděle 2. května

KDE: Kouřim



Městské čarodějnice pro děti a dospělé se u nás konají již celé čtvrtstoletí. Z důvodu obav o své bezpečí vás čarodějnice a čarodějové pozdravují na dálku a zasílají alespoň soutěž o sladké dobrůtky! Na Facebookové stránce města Kouřim naleznete dva obrázky s dohromady sedmi otázkami. Své odpovědi na ně můžete zaslat do neděle 2. května do půlnoci a email SOUTEZ@MESTOKOURIM.CZ nebo osobně předat do podatelny města Kouřim. Správné odpovědi k této soutěži i s fotografiemi čarodějnic z let minulých naleznete v Městském parku Na Hradbách v Galerii Na Plotě od 3. května.

Jihočeský kraj

Sbírka knih začíná v sobotu

KDY: od soboty 1. května

KDE: kavárny Kabinet CB v Českých Budějovicích



Literární festival Literatura žije se bude letos v krajském městě konat od 8. do 10. září. Kvůli koronakrizi se přesunul z dubnového termínu. Od začátku května, tedy od soboty, můžete zatím ve všední dny nosit do kavárny Kabinet CB (bývalá kavárna Měsíc ve dne) knihy, které už číst nechcete nebo vám v knihovně zabírají místo, ale jiným udělají radost. Ani letos nesmí o festivalu na náměstí totiž chybět knižní stan, kde si můžete najít knihy, které vás zajímají, a odnést si je. Podle ředitelky akce Elišky Štěpánové budou na festivalu živé literatury i letos vystupovat autorské kapely, těšit se můžete jako tradičně na autorská čtení nebo například na slam poetry.

Vysočina

Stavění máje na ranči

KDY: sobota 1. května od 13 hodin

KDE: Ranč Telč, Salaš 491, Telč – Lipky



Stavění májky s partou dobrovolníků na ranči v Telči jako připomínka starých zvyků. Připravený bude bohatý program pro děti – zdobení májky, program se zvířátky, trampolína a možná zase přijde i Yetti. Zamilované páry si budou moci prohlédnout unikátní a jedinečnou sbírku motýlů.

Jihomoravský kraj

Trhy v Bítově

KDY: sobota 1. května od 10 hodin

KDE: Bítov

Vydat se na První farmářský trh do Bítova na Znojemsku mohou zájemci v sobotu 1. května. Na místě lidé nakoupí pečivo, ovoce, uzeniny, zmrzlinu, keramiku, šperky a spoustu dalších výrobků. Trhy začínají v deset dopoledne a prodejci se zdrží do tří hodin odpoledne. Akci pořádá Restaurace u Tesařů a Hasičský pivovar Bítov.

Zlínský kraj

Floria farmářské trhy

KDY: víkend 1. - 2. května od 9 hodin

KDE: výstaviště v Kroměříži



Desítky prodejců rostlin, bylinek, ovoce a zeleniny, přísad, osiva, okrasných keřů, balkonových květin, masa, pekařských výrobků a podobného zboží nabídne své zboží od sobotního rána až do nedělního odpoledne. Nakoupíte výpěstky regionálních zahradníků a farmářů, dále bylinky, přísady, truhlíkové a balkónové květiny, ovoce a zeleninu, krmiva, osiva, okrasné keře, ale i maso, či pekařské a medové výrobky.



Trhy proběhnou v krytých prostorách výstaviště, takže se nemusíte bát případné změny počasí. Prioritou je bezpečnost, tudíž prodávat se bude pouze na čerstvém vzduchu, vnitřní pavilony zůstanou uzavřené a prodejní stánky budou umístěny v několikametrové vzdálenosti od sebe. Povinností je respirátor a samozřejmostí bude dezinfekce k volnému použití.

Olomoucký kraj

Čarodějnický rej

KDY: pátek 30. dubna od 15 hodin

KDE: Přerov

ZA KOLIK: 100 korun



Čarodějnický rej, akce pro (pra)rodiče s dětmi se koná ve venkovních prostorách areálu Sokolská 26 v Přerově. V areálu budou připravena jednotlivá stanoviště se zábavnými čarodějnickými úkoly. Můžete se těšit na již tradiční letecký průkaz, vaření kouzelných lektvarů, odměnu pro malé čaroděje a sólo vystoupení mažoretek z Fantasy Přerov.

Moravskoslezský kraj

Výlet na Tenerife

KDY: pátek 30. dubna od 18 hodin

KDE: on-line na YouTube



Páteční večer budete moci prožít společně s tulačkami Marikou a Marií a jejich výletem na Tenerife. Živý stream cestopisné přednášky z Klubu Art startuje v 18 hodin a je bez vstupného. Povídání bude nejen o tom, jak zmoknout na Tenerife a nezbláznit se z toho. O jeskynních lidech, koupelnovém závěsu, dešťové polévce, ale i o couchsurfingu. Marika a Marie jsou dvě tulačky s orientačním smyslem a věčně hladovým žaludkem, obdivovatelky matky přírody a kulturních střetů, holky do nepohody, šéfkuchařky kempingového vařiče či stopařky klikařky.



Občas spolu, někdy naprosto bez sebe, objíždí svět a nasávají jiné kultury. Těmi teď alespoň malinko provoní Vaše domovy. Marika Kováčová je divoženka s rozbitým batohem a neutichajícím úsměvem kotvící v městské džungli. Miluje čerstvě upečený chleba, ledové řeky, procházky v horkém písku, objímání stromů a taky Nicka Cavea. Momentálně působí jako produkční. Marie Morcinková je žena mnoha talentů vyhledávající okamžiky, při kterých člověk nic nepostrádá. Nejraději se houpe do rytmů salsy a bachaty. Ve svém profesním životě se věnuje grafice a online marketingu. Odkaz pro sledování on-line najdete před vysíláním na facebooku OKO - Opavská kulturní organizace.