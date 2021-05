Osmnáct metrů vysoká Bismarckova rozhledna na Zelené hoře u Chebu byla slavnostně otevřena 3. září 1909 a těšila se po mnoho let velké oblibě. Na ochoz věže vystupovali návštěvníci po 72 schodech a odměnou jim byl nezapomenutelný výhled na Chebsko, Krušné hory, výběžky Šumavy a Slavkovského lesa.

Po druhé světové válce až do pádu komunismu se rozhledna ocitla v nepřístupném pohraničním pásmu. Dlouho proto byla mnohými považována za zbouranou a mladší generace o její existenci ani nevěděly. V roce 2004 město Cheb odkoupilo pozemek, kde věž stojí, a hned následující rok ji nákladem dvou milionů korun kompletně zrenovovalo.

Velkou přeshraniční akcí pak byla znovuotevřena veřejnosti. U příležitosti oslav 100 let od postavení rozhledny došlo k úpravě ohniště u věže a vybudování posezení. Uvnitř rozhledny mohou lidé spatřit i historické runové nápisy. Jedná se o symboly germánské mytologie. O jejich významu se dodnes vedou živé diskuze.

Plzeňský kraj

V sadech přiláká vojenská technika

KDY: pátek a víkend 7. - 9. května

KDE: Plzeň



Na rozdíl od loňského roku, kdy se oficiální program každoročních Slavností svobody smrskl jen na vysílání virtuálního studia, letos bude program oslav konce 2. světové války i přes pokračující proticovidová opatření přece jen bohatší. Dočkají se i obdivovatelé historické techniky, která bude do neděle vystavena v plzeňském sadovém okruhu. Na náměstí republiky pak bude věrná maketa britské druhoválečné stíhačky Spitfire v měřítku 1:1.



Vrcholem pak budou v neděli ve 14 hodin průlety historickýchi současných letadel nad městem, nebude chybět ani zástupce amerického letectva transportní letoun Lockheed Hercules. „Prosíme však návštěvníky slavností o respektování současných opatření,“ upozornila Jana Komišová z plzeňského odboru prezentace a marketingu na stále platná nařízení.



V sadech si mohou lidé prohlédnout ještě výstavu Svoboda nebyla zadarmo nebo si po městě projít Cestu ke svobodě. Autokino v DEPO 2015 pak promítá dnes film Anthropoid a zítra Tobruk, vždy od 18 hodin. Bohatý program nabídne po všechny dny studio, jehož vysílání mohou zájemci sledovat on-line v pátek a sobotu od 17 do 20 hodin a v neděli od 11 do 17 hodin. Kompletní program je na slavnostisvobody.cz

Ústecký kraj

Hynek Medřický: Vliv světla na živé organismy

KDY: pátek 7. května od 18 hodin

KDE: on-line přenos na facebooku



Nejen lidé, ale prakticky všichni živí tvorové, kteří se na Zemi vyvinuli, si v průběhu milionů let evoluce vytvořili časový systém, který zaznamenává, zda je den nebo noc, a v návaznosti na to pravidelně střídá úseky bdění, metabolické a tělesné aktivity a spánek, při němž probíhají životně důležité regenerační a imunitní pochody. Na toto téma přichystal Hraničář online přednášku Hynka Medřického, který je povoláním světlař a už 27 let navrhuje a dodává osvětlení pro byty, domy, kanceláře a další prostory.

Liberecký kraj

Bojovali, abychom žili

KDY: pátek 7. května od 17 hodin

KDE: Krajská vědecká knihovna Liberec

ZA KOLIK: zdarma



On-line přednáška Jana Hněličky pořádaná u příležitosti zahájení stejnojmenné výstavy. Jde o výstavu venkovní umístěnou před budovou knihovny. Výstava představí životní osudy devíti Liberečanů, kteří v době druhé světové války vstoupili do československé zahraniční armády a na různých frontách bojovali za návrat svobody a demokracie.



Prezentovány budou příběhy hrdinů od Tobruku, Dunkerque, Kyjeva nebo Dukly Posluchači on-line přednášky se podrobněji seznámí s životními osudy jednotlivých libereckých válečných veteránů, výzkumem československých odbojářů z Liberecka a databází Regionálních osobností Libereckého kraje.

Pardubický kraj

Veselý Kopec zahajuje sezonu

KDY: od soboty 8. května

KDE: Veselý Kopec na Hlinecku

ZA KOLIK: rodinné vstupné (2 dospělí + až 4 děti do 15 let) 240 Kč, vstup dospělý 120 Kč



V sobotu se návštěvníkům otevírá areál Veselý Kopec, který je součástí Muzea v přírodě Vysočina. Vzhledem k nařízeným vládním opatřením sice nejsou možné skupinové prohlídky s průvodcem, ale areál a roubenky mohou lidé navštěvovat individuálně. Zájemcům přítomní průvodci poskytnou konkrétní informace u objektů.



Domky památkové rezervace Betlém v Hlinsku zůstávají dále zavřené, protože tady nelze splnit přijatá opatření ministerstva zdravotnictví. Areál Veselého Kopce je otevřen návštěvníkům denně od 9.00 do 17.00 hodin, mimo pondělí.

Královéhradecký kraj

Rytířské hradiště si děti zamilují

KDE: Městské lesy Hradec Králové



Nedaleko rybníků Kříž a Češík v okolí lesního hřbitova se nachází unikátní přírodní dětský park Rytířské hradiště. Zde mohou malí i velcí návštěvníci obdivovat rytíře, princezny ale i čarodějnice a jiné pohádkové postavy. Hradiště umožňuje pozorovat okolní lesy pohledem z hlavní hradní věže či využít pískoviště, bludiště s prolézačkami nebo si opéct buřty na ohništi.



Místo je vyzdobeno kresbami dětí z výtvarné školy Marty Pohnerové a dřevořezbami řezbáře Miroslava Kříže. K rytířskému hradišti jsou značeny dvě trasy - první, vhodná spíše pro kočárky a hendikepované, vede od zděné boudy okolo rybníčka Češík (délka 1 km), druhá, charakterem spíše lesní pěšina, je značena od zděné boudy okolo naturálního pohřebiště (délka 700 m).

Praha

Nová stopovací hra Oživlá mumie

KDY: pátek 7. května od 8 hodin

KDE: Chuchelský háj, Praha 5

ZA KOLIK: 170 Kč



Jste výprava se speciálním úkolem. Jistý zahraniční režisér Rick Sloane se rozhodl natočit svůj nejnovější hororový film v Barrandovských studiích. K tomuto účelu získal a dovezl i pravou mumii. Chtěl svému snímku dodat na větší autentičnosti. Během natáčení však po vyřknutí kouzelné formule, která byla na sarkofágu, mumie obživla a zmizela z barrandovských ateliérů neznámo kam. Neví se, jestli není nebezpečná…



Trasu zvládnete zhruba za tři hodiny a po cestě si prohlédnete rozsáhlé filmové kulisy středověkého města, navštívíte zookoutek, dětské hřiště a krásnou vyhlídku Vápenice.

Středočeský kraj

Les není jen na houby

KDY: sobota 8. května od 10 hodin

KDE: Český Brod

ZA KOLIK: zdarma



Vydejme se společně za tajemstvím místních lesů, naučit se poznávat kouzelné byliny a seznámit se důvěrněji s rostlinami, které už možná znáte, ale míjíte je bez povšimnutí. Prozkoumáme les všemi smysly a možná objevíme i recept na zázračný lektvar Tadeáše Hájka z Hájku a Ondřeje Matthioliho. Celodenní akce je určena pro rodiny s dětmi.



Bude probíhat v lese a v okolí říčky Šembery formou povídání, her a terénních aktivit zaměřených na poznávání léčivých rostlin a jejich přirozeného prostředí. Délka trasy je cca 10 km. Rezervaci si udělejte přes pana Michala Plundru - plundra.m@seznam.cz (lektor a průvodce). Počet účastníků je omezen na 30.

Jihočeský kraj

Cyklovýlet za zvířaty

KDY: neděle 9. května

KDE: z Netolic do Hluboké nad Vltavou



V neděli 9. května se můžete vypravit z Netolic do Zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou na kole. Vyjíždí se v 8 hodin od netolické radnice. Čeká vás cyklovýlet dlouhý 55 km se spoustou zastávek. „Trasu zvládne každý, budeme na sebe navzájem čekat,“ vzkazují pořadatelé. S sebou je potřeba dobrá nálada, svačina s pitím, peníze na vstup do zoo, zakoupení zmrzliny atd. „Akce se koná na vlastní zodpovědnost! V případě špatného počasí se posune na jiný den,“ upozorňují pořadatelé.

Vysočina

Africké trhy

KDY: pátek 7. května od 9 hodin

KDE: Jihlava City Park

ZA KOLIK: zdarma



To nejlepší z Afriky. Tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři, si mohou přijít nakoupit zájemci v pátek 7. května do City parku Jihlavě, v čase od 9 do 17 hodin. Vše je tak akorát zralé, čerstvé, ke koupi bude i sušené ovoce, koření ze Zanzibaru, extra kvalitní káva, čaj, džemy a mnoho dalšího.

Jihomoravský kraj

Hrad Bítov

KDY: o víkendech

KDE: Bítov



Kastelán bítovského hradu Jan Binder otevírá brány v sobotu 8. května. Lidé se mohou projít po nádvoří a v hradní zahradě, kde děti potěší hradní zvířata. Otevřená bude také parkánová zahrada se vstupem přes padací most, kterou správci hradu návštěvníkům zpřístupňují pouze výjimečně. Zde si budou moci příchozí na panelech přečíst něco málo o majitelích hradu. Restaurace na nádvoří bude zatím ještě uzavřená.

Zlínský kraj

T. Baťa - výstava ve výloze

KDY: do 15. května

KDE: Zlín



Unikátní a největší obraz Tomáše Bati, který pro Nadaci Tomáše Bati vytvořil umělec Jozef Stančík, je vystaven ve výloze na prodejně v Dlouhé ulici ve Zlíně. Koláž je vytvořena ze stovek fotografií Tomáše Bati a odkazuje na skutečnost, že Baťův systém byl tvořen ze stovek vzájemně propojených souvislostí, které byly společně obrazem baťovského úspěchu. Na této prodejně nebo na www.nadacetomasebati.cz je možnost zakoupit si zmenšeninu obrazu v rozměru 50x70 cm.

Olomoucký kraj

Poslední ročník Moraviánské padesátky

KDY: sobota 8. května od 7 hodin

KDE: start od kulturního domu v Hlubočkách-Mariánském Údolí

ZA KOLIK: startovné 20 korun



Odbor Klubu českých turistů Moravia Mariánské Údolí ve spolupráci s obcí Hlubočky zvou na poslední 50. ročník Moraviánské padesátky, legendárního turistického pochodu a cyklojízdy v oblasti Nízkého Jeseníku. Vydat se můžete na pěší trasu v délce 10, 15, 25 nebo 35 kilometrů, nebo na cykolotrasy dlouhé 35 a 50 kilometrů. Mládež do 15 let musí být v doprovodu rodičů nebo odpovědných vedoucích. V cíli na vás čeká medaile a pamětní list, občerstvení na trase a v cíli je zajištěno. Akce se koná za každého počasí.

Moravskoslezský kraj

Vydejte se za dobrodružstvím Kašpárkovou stezkou

KDY: do neděle 16. května

KDE: start stezky u hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí (je možné vyrazit také od Žimrovického splavu, ale budete se pak po trase vracet)



Protože Loutkové divadlo v Opavě slaví krásné sedmdesáté výročí, tak si pro vás Kašpárek vymyslel narozeninovou hru. Ukryl se v truhle s pokladem a čeká, komu se podaří ho vypátrat! Budete to vy? Vydejte se na Kašpárkovu stezku plnou dobrodružství.



Během cesty musíte splnit 12 zapeklitých úkolů, tak, abyste odkryli místo pokladu a našli číselný kód k otevření zámku na truhle. Jejich vyluštěním získáte indicii, kterou vyhledáte v tabulce na zadní straně hrací karty a odtajníte tak část GPS souřadnice k nalezení truhly s pokladem. Poklad hlídá sám Kašpárek. Ke Kašpárkově hře budete potřebovat hrací kartu, tužku, telefon s datovým připojením a dobrou náladu.



Více instrukcí včetně mapy, hrací karty i pravidel hry najdete na stránkách volnočasového střediska Opava - Domeček.