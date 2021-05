Rozhledna Háj je vysoká 34 metrů

KDE: pohoří Smrčiny

Rozhledna Háj u Aše je nejzápadněji položená vyhlídková věž v České republice. Stojí na stejnojmenném vrchu Háj, který je nejvyšším vrcholem české části pohoří Smrčiny ve výšce 758 metrů nad mořem. Věž je vysoká 34 metrů a je poskládaná ze žulových kvádrů. Jedná se o další z celkem tří takzvaných Bismarckových rozhleden, které se v Čechách nalézají. Slavnostně otevřena byla v roce 1904.

Zajímavostí je, že v roce 1901 získal návrh vzhledu rozhledny na umělecké výstavě v Drážďanech zlatou medaili. A stavba rozhledny vyšla tehdy na čtyři tisíce zlatých. V 60. letech 19. století vybudovali ašští nadšenci v čele s Jiřím Ungerem na původně holém a nevzhledném kopci odpočinkovou zónu s lesním parkem, který se stal chloubou Ašska.

První záměr postavit zde i rozhlednu se objevil v roce 1874, ale tehdy se nepodařilo získat dostatečné množství finančních prostředků. Další Bismarckova rozhledna se nachází u Cherbu a u Děčína.

Plzeňský kraj

Nepomucká pouť s příchutí jubilea

KDY: víkend 15. - 16. května

KDE: Nepomuk, on-line



Ve slavnostním duchu se o víkendu uskuteční tradiční Svatojanská pouť v Nepomuku na jižním Plzeňsku, za několik dní totiž uplyne 300 let od blahořečení Jana Nepomuckého. Pouť se sice odehraje opět bez atrakcí, i tak její program nabídne řadu zajímavých akcí.



Zítra ve 12 hodin bude v Nepomuku odhalena a požehnána socha sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu U Pyramidy. Jedná se o více než sto let starou sochu, která byla náhodou objevena v roce 2019 zakopaná v zahradě Psychiatrické léčebny ve Lnářích.



Na YouTube bude možné sledovat program v kostele sv. Jana Nepomuckého. V 17 hodin začne večerní mše svatá ze svátku sv. Jana Nepomuckého, v 18.30 hodin divadelní představení Mučedník a od 19 hodin Svatojánské večerní chvály.



V neděli budou na náměstí v Nepomuku připraveny od 9 do 15 hodin trhy.Jedním z hlavních bodů bude v neděli od 10 hodin hlavní poutní mše v kostele sv. Jana Nepomuckého. „Za účasti všech českých a moravských biskupů ji bude sloužit kardinál Dominik Duka. Bez diváků se pak odehraje Modlitba ke sv. Janu Nepomuckému s Plzeňskou filharmonií,“ uvedl vedoucí oddělení kultury a památkové péče v Nepomuku Pavel Motejzík. Koncert začíná v 16 hodin a stejně jako hlavní mši jej bude živě přenášet TV Noe. Kompletní program najdete na webu nepomuk.cz.

Ústecký kraj

Den otevřených dveří v parní vodárně na Střekově

KDY: sobota 15. května od 10 hodin

KDE: parní vodárna na Střekově

V rámci putovní výstavy Voda & civilizace, kterou mohou zájemci vidět až do této neděle na Lidickém náměstí, proběhne den otevřených dveří v Parní vodárně Střekov. Vodárna zpřístupní svůj interiér v sobotu 15. května v čase od 10 do 18 hodin. Nachází se přibližně 150 metrů od nádražní budovy ve stanici Ústí nad Labem - Střekov. Tato unikátní technická památka byla postavena v roce 1874 při příležitosti zprovoznění úseku Rakouské severozápadní dráhy z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem - Střekov a Děčína. Má veškeré původní technologické vybavení, např. stojatý parní kotel, parní stroj a vlastní vodojemy, které sloužilo pro zásobování parních lokomotiv na Střekově.

Liberecký kraj

Poslední trik Georgese Méliése

KDY: sobota 15. května od 8 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Inscenace Divadla Drak inspirovaná pozoruhodným životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie George Méliése zve diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. Na Meliésův svět plný bezbřehé imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které snad mohou i Zubatou porazit… Nebo ne? To se dozvíme na konci cesty fascinujícím životním příběhem největšího filmového kouzelníka všech dob.

Pardubický kraj

Kdo správně naplní Vilémovu truhlu

KDY: do 30. září

KDE: Pardubický kraj

Organizátoři programu 500 let renesance ve východních Čechách připravili pro veřejnost cestovatelskou soutěž s názvem „Kdo správně naplní Vilémovu truhlu“. Zatím na dvanácti (v letních měsících na 15) místech v kraji najdou zájemci trojboké venkovní panely s výstavou o Pernštejnech a renesanci a na každém z nich také specifickou otázku a QR kód ke vstupu do soutěže.

Cílem je navštívit všech 15 míst a za správné odpovědi získat přesný počet virtuálních grošů do Vilémovy truhly. Soutěž potrvá do 30. září a vyhodnocena bude 28. října. Výherci dostanou zajímavé drobné ceny od organizátorů. V Pardubicích najdete panely například na těchto místech: Zámek Pardubice, Komenského náměstí, Pernštýnské náměstí, náměstí Republiky, třída Míru, Pardubický pivovar.

Další panely najdete v Lázních Bohdaneč u radnice a na hrázi Bohdanečského rybníka, dále u Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, v Chrudimi na Resselově náměstí, v Lanškrouně, Moravské Třebové a na dalších místech. Kompletní seznam najdete na vilem500.cz.

Královéhradecký kraj

Pohádkové sklepení ožívá zvukovými a světelnými efekty

KDY: po oba víkendové dny od 9.30 do 17 hodin

KDE: Hrad a zámek Staré Hrady u městečka Libáň

ZA KOLIK: základní 125 Kč



Hrad a zámek Staré Hrady už je opět otevřený a vítá návštěvníky. Na letošní rok připravil velkou novinku zámecké pohádkové sklepení ožívá zvukovými a světelnými efekty. Pohádkovým světem vás provede hlas samotného Archibalda I., nejvyššího pohádkového čaroděje zdejšího hradu a zámku.



Promluví k vám draci, vodníci, obři a další postavy z našich pohádek. Přístupná jsou obě hradní nádvoří společně s venkovními prostory hradu, zámku i předzámčí a dvě prohlídkové expozice. Otevřeno je vždy od úterý do neděle, 9.30 - 17.00 hodin. Zpřístupněny budou prozatím expozice, které si procházíte sami bez průvodce a vlastním tempem.

Praha

Dyzajn market Jaro

KDY: víkend 15. - 16. května od 10 hodin

KDE: Výstaviště Holešovice, Praha 7

ZA KOLIK: zdarma

Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby 180+ lokálních dyzajnérů. Prohlížet i nakupovat můžete originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Středočeský kraj

Vydejte se po stopách sladkostí na Kolínsku

KDY: do konce října

KDE: Regionální muzeum v Kolíně

ZA KOLIK: základní 50 Kč



Výstava představuje průmyslovou výrobu kávových náhražek a dále čokolády, kakaa a různých cukrovinek. Tyto dva významné obory potravinářského průmyslu se na Kolínsku rozvíjely od druhé poloviny 19. století a výroba cukrovinek v Kolíně přetrvává dodnes. Pozornost je věnována především Velimské továrně a kolínským továrnám, tzv. Cikorce (později Soja, CHOCOLAND a.s.) a firmě Kolinea.



Doplňuje je připomínka menších podniků v Kolíně (Ludvík Kozelský, Bonbonia, resp. následovníci a Ameria). Návštěvník se seznámí nejen s historickými fakty, ale může se pokochat celou řadou plechových dóz, reklamních tabulí, plakátů, drobných tisků a dalších předmětů spojených s tímto podnikáním. Výstavu připravilo Regionální muzeum v Kolíně ve spolupráci se Státním okresním archivem Kolín a dalšími institucemi a soukromými sběrateli.

Jihočeský kraj

Výtvarné práce ze ZUŠky on-line

KDY: do 31. května

KDE: on-line

Až do konce května se můžete podívat na on-line výstavu Muzea středního Pootaví Strakonice a prohlédnout si absolventské práce žáků ZUŠ Strakonice z pohodlí a klidu domova. Uvidíte malby, kresby i keramické výrobky, které žáci zhotovili pod vedením Ivany Schwarzové. Prohlídku výstavy spustíte přes facebook muzea.

Vysočina

Fun Fatale – Ženy v cirkuse

KDY: 16. - 24. května

KDE: Jihlava



Mezinárodní festival současného cirkusu se koná od 16. do 24. května v Jihlavě a v Praze. Spolupořadatelem festivalu je Divadlo otevřených dveří – DIOD Jihlava. Desátý ročník festivalu nabídne premiéru Alžběty Tiché Stav, nejnovější projekt souboru Holektiv Vrány, work-in-progress divadelní hry Ridiny Ahmedové Sádlo nebo ukázky z inscenací Narušení a Voyerky souboru Cirkus TeTy.



Deset dní nabitých tvorbou předních domácích artistek doplní masterclass finské choreografky Ilony Jäntti, kabaret krátkých čísel vzdušné i pozemní akrobacie a představení pro děti. Všechny akce se uskuteční na čerstvém vzduchu v souladu s aktuálními vládními nařízeními, s hromadou negativních testů a omezenou kapacitou diváků. Podrobný program festivalu včetně informací o vstupenkách najdou zájemci na stránkách nebo Facebooku Fun Fatale.

Jihomoravský kraj

Farmářské a řemeslné trhy

KDY: sobota 15. května od 9 hodin

KDE: zámek Slavkov u Brna

Příležitost k procházce zámeckým parkem a nákupu originálních výrobků mají v sobotu lidé ve Slavkově. Po delší době bude k vidění například i stánek plný ručně vyráběných, dřevěných krmítek, misek a svícnů. Všichni prodejci se na místě zdrží do jedné hodiny po poledni.

Zlínský kraj

Výstava Milování v přírodě

KDY: do 26. září, denně od 9 do 17 hodin, mimo pondělí

KDE: zámek ve Vsetíně

ZA KOLIK: základní 50 Kč



Muzea se po dlouhých čtyřech měsících opět otevřela veřejnosti. Konečně tak můžete na výstavy, vernisáže, prostě za kulturou. Zajděte třeba na novou výstavu Milování v přírodě. Ta vás nechá zábavnou formou proniknout do tajů zvířecích námluv a rozmnožování.



„Autoři výstavy zoolog Peter Adamík a entomolog Miloš Krist přibližují téma intimního života zvířat prostřednictvím sbírkových předmětů, fotografií, videí, hravých interaktivních prvků i živých zvířat. Výstava osvětlí, proč vůbec v přírodě existuje sex, a jaké jsou jeho výhody oproti nepohlavnímu rozmnožování. Návštěvník se dozví spoustu zajímavostí o zvířecích námluvách, párovacích systémech či způsobech páření." Výstavu můžete zhlédnout až do 26. září, denně mezi 9. až 17. hodinou, mimo pondělky, kdy je na zámku zavřeno.

Olomoucký kraj

Navštivte svět plazů a obojživelníků

KDY: víkend 15. - 16. května od 10 hodin

KDE: Pevnost poznání v Olomouci

ZA KOLIK: 50 Kč

Letošní ročník akce Odpudivý nebo kouzelní? bude odlišný v tom, že pořadatelé zařadili i veterinární část. Budete moci prokonzultovat zdravotní problémy terarijních zvířat přímo s odborníkem zabývajícím se touto problematikou. Od 10 do 17 hodin se můžete těšit na prezentaci živých zvířat.

Chybět nebude korálovka sedlatá honduraská, ještěrka perlová či gekončík africký.Od 14 hodin proběhne přednáška nazvaná Jak nenavštívit veterináře aneb základní chovatelské chyby a jejich důsledky, přednášet bude MVDr. Jan Kirner. Od 16 hodin je na programu přednáška Netradiční chovanci v teráriích.

Moravskoslezský kraj

Tři Tygři živě z Divadla Mír #30

KDY: neděle 16. května od 20 hodin

KDE: YouTube kanál Třech tygrů



Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro budou opět tvořit improvizované scénky podle vašich témat a věřte, že to bude velká sranda! Pauzy mezi scénkami samozřejmě vyplní úžasná Kapela Dneska. Během livestreamu vám navíc herci prozradí něco hooodně velkého, takže si tento strým určitě nenechte ujít. Více informací se dozvíte na facebookové události.