Projděte se u slavné vyhaslé sopky

KDE: osada Komorní Dvůr

Naučná stezka Komorní hůrka je zaměřená na geologii a historii. Zajímavé informace najdete na 3 informačních tabulích. Její začátek najdete v osadě Komorní Dvůr. Vyhaslá sopka Komorní hůrka vešla do vědeckého zájmu zejména v 19. století, kdy pomohla usmířit dva nesmiřitelné tábory vědců. Tehdy byla geologie jako věda ještě v plenkách. A tak tehdejší odborníci netušili, jakým způsobem přesně vznikají horniny na zemi. Vědci se rozdělili na dvě skupiny, jedni věřili, že horniny vznikají ukládáním ve vodě a druzí měli za to, že vznikají vulkanickou činností. Jedni si říkali neptunisté a druzí plutonisté. Neptun je v mytologii totiž bohem vod a moří a Pluto je bohem ohně a podsvětí.

Básník a přírodovědec Johann Wolfgang von Goethe tehdy navrhl, aby se do podzemí sopky vyrazila štola. Tou měli geologové zjistit, zda jde skutečně o sopku. Během ražby 300 metrů dlouhých chodeb, kdy práce trvaly 3 roky, se opravdu podařilo najít ztuhlou přívodní dráhu vulkánu a dokázal se fakt, že je vrch sopečného původu.

Plzeňský kraj

Divadlo J. K. Tyla chystá derniéru a matiné

KDY: sobota od 19 hodin, neděle od 10.30

KDE: on-line



S oblíbenou muzikálovou show Josef a jeho pestrobarevný plášť se zítra rozloučí muzikálový soubor Divadla J. K. Tyla v Plzni. Bude to on-line přenosem posledního představení, které se odehrálo bez veřejnosti v polovině dubna na Nové scéně DJKT. Derniéru plzeňského nastudování prvního a zároveň jednoho z nejpopulárnějších děl legendární autorské dvojice Andrew Lloyd Webber a Tim Rice bude možné sledovat od 19.00 po zakoupení vstupenky na odkazu www.stream.theatre/season/129.



Derniéra se kvůli konci platnosti licenčních smluv měla uskutečnit už loni v listopadu, to však kvůli koronaviru nevyšlo. „Mám velkou radost, že londýnská licenční agentura po jednáních odsouhlasila našemu divadlu možnost jejího ‚opožděného‘ uskutečnění,“ říká ředitel divadla Martin Otava. Ani šéf muzikálu DJKT Lumír Olšovský neskrývá své nadšení z této možnosti: „Těší mě důvěra zahraniční agentury k muzikálu DJKT, díky které se diváci budou moci s touto oblíbenou prvotinou rozloučit z pohodlí svých domovů.“



V neděli pak divadlo pozve své diváky na další muzikálový program. V 10.30 hodin začne na YouTube kanálu divadla Muzikálové matiné Pavla Klimendy. Program, kterému budou hosty Charlotte Režná, Tomáš Savka a Soňa Vimrová, se bude vysílat v přímém přenosu a z licenčních důvodů nebude možné si jej přehrát později.

Ústecký kraj

Běh pro Paměť národa v Ústí

KDY: do neděle 23. května

KDE: u jezera Milada

Od čtvrtka 20. května až do neděle 23. května je možné se zúčastnit Běhu pro Paměť národa. Letos startující běží sami nebo s rodinou po vyznačených trasách. Síly poměří on-line. Start a cíl je u parkoviště nad hlavní pláží jezera Milada. Trasa vede směrem k jezeru, podél vody k obrátce na krátký kopeček a ve velmi mírném stoupání k cíli. Trasy budou viditelně označeny po celé období od 20. do 23. května. Je na na ně možné vyběhnout kdykoli. Doporučuje se za denního světla.

Liberecký kraj

Majáles v Liberci

KDY: víkend 22. - 23. května

KDE: zámecký park Vratislavice

ZA KOLIK: 390 Kč za víkendový den



Organizátoři Majálesu netrpělivě čekali, zda postupná rozvolnění protiepidemických opatření umožní akci uskutečnit a podařilo se. Vystoupí na 14 kapel, účastnit se budou i herci libereckého Divadla F. X. Šaldy, připravuje se i doprovodný program pro děti. Zahraje například Jakub Děkan, Vltava, Zrní nebo Big ´o´Band.

Pardubický kraj

Arnoštem do Kunětic

KDY: od soboty 22. května

KDE: loď kotví na nábřeží Václava Havla v Pardubicích

ZA KOLIK: rodinná jízdenka do Kunětic 450 Kč

V sobotu zahajuje restaurační a výletní loď Arnošt z Pardubic pravidelné plavby podle letního jízdního řádu. Zahájení sezony je (z důvodu opatření v souvislosti s covid-19) o více než měsíc posunuté. Dopravní podnik se chystá během prázdnin doplnit program plaveb o cestu lodí z Pardubic do Přelouče. Plavba bude kombinovaná s jízdou historickým autobusem Škoda RTO.

V sobotu 22. května můžete navštívit tyto plavby: 11:00 až 14:00/Kunětice; 15:30 až 18:30/Kunětice. V neděli 23. května: 11:00 až 14:00/Kunětice; 16:00 až 18:00/Brozany. V pondělí 24. května: 15:30 až 17:00/Brozany. Více na www.lod.cz. Plavbu je nutné si předem rezervovat. Loď pojme cca 75 pasažérů.

Královéhradecký kraj

Park na Větvi potěší lanovým centrem v korunách stromů

KDY: denně od 9 do 19 hodin

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: od 130 korun



Park Na větvi tvoří unikátní soustava tří síťových hřišť zavěšených v korunách stromů propojených s 3D bludištěm, které je složeno ze síťových překážkových drah rozprostřených ve třech patrech nad sebou. Síťové bludiště v korunách stromů obsahuje mnoho zábavných prvků, které otestují vaše motorické dovednosti. Jednotlivé herní plochy jsou propojeny visutými lávkami. Celá atrakce vrcholí sjezdem unikátním tobogánem z výšky necelých 10 m. Pohybová atrakce je natolik bezpečná, že na rozdíl od klasických lanových center nevyžaduje žádné osobní lanové jištění.



Součástí areálu je plně vybavený stánek s občerstvením, ve kterém se mohou občerstvit malí dobroduzi i čekající doprovod. Nabízí se zde regionální speciality od místních dodavatelů a o víkendech se před stánkem grilují sezónní dobroty. Do parku Na Větvi se dostanete veřejnou dopravou (autobusová zastávka č. 9 Zděná Bouda), autem, na kole i pěšky.

Praha

Psí dny

KDY: pátek 21. května od 20 hodin

KDE: Bazén pod Barrandovskými terasami (Praha 5). Sraz ve 20 hodin na tramvajové zastávce Hlubočepy, odkud vás herečka dovede na místo představení.

ZA KOLIK: 300 Kč

Nejjižnější místo Evropy. Ostrov, kam kdysi zabloudil Odysseus, aby ho tu na sedm let uvěznila Kalypsó. Svého času tu žilo na 8000 obyvatel, později se v důsledku eroze a vyčerpání přírodních zdrojů, především vody, vylidnil. Cestují na něj především dobrodruzi, tzv. hledat sami sebe. Jako Jamie, jehož vztah s Julií se vyčerpal. V Řecku je opravdu extrémní vedro, časté jsou požáry a Julie za Jamiem přijede, aby se naposledy pokusila oživit téměř vyhaslý cit. Rozhodnou se pro zvláštní experiment. U cesty je nalezena mrtvola. Klimatická změna se fatálně projevuje na chování lidí. Jaké jste měli léto vy?

Režie: Natália Deáková. Hrají: Pavel Neškudla, Zuzana Ščerbová, Lucie Domesová, Anežka Šťastná.

Středočeský kraj

Letní kino v Kolíně startuje sezónu

KDY: pátek 21. a sobota 22. května, od 21.15

KDE: KINO 99, Smetanova 764, Kolín

ZA KOLIK: 100 Kč



Letní kino v Kolíně i letos! Opět na krásném místě v parčíku u Ztracené uličky, poblíž kamenného kina, kde je i možnost parkování a kousek na vlakové i autobusové nádraží. Sezóna filmových večerů promítaných venku bude zahájena 21. května za dodržení platných nařízení a zajištění vydaných opatření. Sledujte webové stránky anebo i událost na Facebooku, kde vás rovněž budou organizátoři včas o všem informovat a dozvíte se tam o aktuálním programu.



Sezona bude zahájena projekcí českého filmu Šarlatán a v sobotu bude pokračovat dalším českým filmem Teroristka. Provozní informace: vstup do „letňáku“ bude boční brankou přímo ze Ztracené uličky, vstupenky koupíte na místě, začátek projekce se může lišit v závislosti na západu slunce. Všichni návštěvníci letního kina jsou povinni řídit se pokyny návštěvního a provozního řádu! Dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a čistotu!

Jihočeský kraj

Třeboňská šlapka jede do Rudolfova

KDY: sobota 22. května od 9 hodin

KDE: Turistické centrum na třeboňském Masarykově náměstí

Cykloturistickou sezonu zahajuje v sobotu 22. května cyklojízda Třeboňská šlapka. Registrovat se můžete mezi 9. a 10.30 h před Turistickým centrem na třeboňském Masarykově náměstí, kde dostanete mapku s trasou. Vyberte si ze tří délek, a to 53,5 a 69 km nebo 41 km pro rodiny s dětmi.

Po prvních dvou delších se dostanete do přes vyhlídky z Dunajovické hory a Lišovský práh do Rudolfova. Zde získáte razítko z Hornického muzea nebo se seznámíte po části naučné stezky s historií dolů. Zpět do Lišova se dostanete přes Zvíkov, Slavošovice a okolo Banského doubí. Zvolíte-li nejdelší trasu, podíváte se také Velechvínským polesím k Ševětínu. Nejkratší trasa vede zpět do cíle přes Lišov a Zvíkov a vynechává Hornické muzeum.

Vysočina

Ženy v cirkuse

KDY: pátek 21. května, neděle 23. května

KDE: Masarykovo náměstí v Jihlavě

ZA KOLIK: 50 Kč



Festival Fun Fatale, se zaměřuje na ženy v moderním cirkuse. Ten se koná od 17. do 31. května v Praze a v Jihlavě. Už v pátek 21. května se na Masarykově náměstí v Jihlavě uskuteční závěrečné představení týdenního workshopu Site-specific v novém cirkuse. Šestice akrobatek pod vedením finské artistky Ilony Jäntti po dobu pěti dnů zkoumala objekty v jihlavském veřejném prostoru, aby své poznatky přetavila v novcirkusovou performance. Vstupné na akci je 50 korun.



V neděli 23. května se od tří hodin odpoledne v parku Gustava Mahlera představí Michaela Stará a Jonatán Vnouček v představení Johnny a Jenny. Představení vzniklo za podpory Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze a katedry nonverbálního divadla. Jde o groteskní komiksový souboj pro celou rodinu o nadvládu nad toaletami. Představení trvá pětačtyřicet minut a vstupné vyjde na padesát korun. Návštěvníci musí dodržovat přísná hygienická nařízení.

Jihomoravský kraj

Mincmistrovský sklep

KDY: všední dny od 9.30 do 18 hodin

KDE: Brno, Dominikánské náměstí, vchod z Panenské ulice

Sklepní prostory připomínají dnes již téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě.Lidé poznají vývoj této městské lokality, a to od středověku do současnosti. Je zde představený vývoj Rybného trhu- dnešního Dominikánského náměstí, i existence a zánik gotické Královské kaple.

Zlínský kraj

Přílepský Žbluňk. Pojďte překonávat překážky

KDY: sobota 22. května od 13 hodin

KDE: Přílepy

ZA KOLIK: startovné 250 Kč



Vždy jste chtěli vyzkoušet překážkový závod jako je Spartan, Gladiator Race a podobně? Ale ještě jste nenašli odvahu nebo v tom stála jiná překážka? Například cena? Nebo jste už ostřílení závodníci a hledáte kvalitní trénink? Odpovědí je Přílepský Žbluňk! Pojďte překonávat překážky na třetí ročník amatérského OCR závodu nedaleko Zlína! Čeká vás 8+ km rovinatým terénem a 25+ překážek, které prověří vaši fyzickou i psychickou odolnost (za nesplnění překážky vás čeká trest v podobě 15 angličáků).



Zažijte konečně sportovní nadšení a závodní atmosféru… užijte si bahno, vodu… pokořte stěnu, oštěp, ručkování nebo třeba červíky… získejte tričko, medaili a především velkou zábavu! Více info na www.prilepskyzblunk.cz.

Olomoucký kraj

Empírový piknik v zámecké zahradě

KDY: sobota 22. května od 13 hodin

KDE: zámecký park v Čechách pod Kosířem

Po dlouhé zimě zámecký park v Čechách pod Kosířem konečně kvete a voní. Přijďte si do něj v sobotu 22. května od 13 hodin užít empírový piknik, který pořádá již tradičně společnost Jane Austen CZ. Dobové kostýmy jsou vhodné a doporučené, nikoli však nutné. Nezapomeňte také na piknikovou deku a něco dobrého na zub. Případně lze piknikový balíček objednat v zámecké kavárně. Podrobnější informace najdete na facebooku Jane Austen CZ. Kompletní Empírový den (s taneční lekcí, programem a plesem) je plánován na 11. září.

Moravskoslezský kraj

Exkurze do Jánských Koupelí

KDY: sobota 22. května od 14 hodin

KDE: sraz „pod komínem“ přímo v Jánských Koupelích



Geopark Krajina břidlice a Spolek Zálužné zvou na komentovanou prohlídku do Jánských Koupelí. Po exkurzi je pro zájemce připraveno posezení, diskuze a projekce historických pohlednic v areálu RS Břidlicový vrch.