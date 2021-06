AkvaTera trhy rozšiřují nabídku

KDY: sobota 29. května

KDE: Chodov

Široký počet druhů akvarijních rybiček, akvarijních i terarijních rostlin, krmiv a dalšího příslušenství, terarijní živočichy, živá krmiva, drobné hlodavce, ptactvo. A nově rovněž krmiva a pamlsky pro všechny ostatní domácí mazlíčky, včetně psů i koček. To všechno můžete v sobotu opět zakoupit na AkvaTera trzích v Chodově, největší akci svého druhu na západě Čech, která se po dlouhé pandemické přestávce vrací do Kassu.

Prodejci budou připravení ve Společenském sálu od 9 hodin. Balit by měli v poledne. Pokud ovšem bude velký zájem nakupujících, organizátoři trhy prodlouží. „Modernizací prošel také systém předprodeje vstupenek on-line, který je nyní ještě pohodlnější,“ vzkazuje hlavní pořadatel Daniel Grigar. Vstupenky od 10 do 40 korun můžete totiž zakoupit přímo na místě, platit hotově i kartou, ale rovněž v pohodlí domova v on-line předprodeji. „Apelujeme však na dodržování aktuálně platných vládních protiepidemických opatření, která neznamenají omezení vašeho zážitku, ale pomoc k tomu, abychom se vídali opět pravidelně,“ dodal Daniel Grigar. Pokud situace dovolí, budou se trhy opět konat každý měsíc.

Plzeňský kraj

Po trzích začne útěk před bábou

KDY: víkend 29. - 30. května

KDE: Plzeň



MINT Market, největší české trhy s autorským designem, originální módou a doplňky, se uskuteční o víkendu na venkovním prostranství v plzeňském areálu DEPO2015. Vyrostou zde desítky stánků nezávislých prodejců, ve kterých návštěvníci najdou všechno možné od ponožek po čepice, stylové oblečení pro děti, hračky, šperky, kabelky, pásky a boty nebo bytové doplňky. Součástí akce bude bohatý doprovodný program.



„Součástí akce jsou i odpolední workshopy inspirované naší novou interaktivní výstavou Tajuplný les, pestrý street food nebo divadla pro děti od Studia Damúza a Divadla Jednoho Edy,“ říká k MINT Marketu Lucie Kaslová z DEPO2015. Trhy se konají po oba víkendové dny od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.



Na den dětí, tedy 1. června, pak Depo spustí jedinečnou únikovou hru Zdrhni bábě, která je určena dětem i dospělým. Hra bude samostatnou součástí interaktivní expozice BLIK BLIK Tajuplný les, kterou si mohou návštěvníci v rámci vstupenky také projít.



Cílem hry bude uniknout z perníkové chaloupky před návratem Ježibaby. „To se podaří jen tehdy, když vyluštíte všechny hádanky a kódy a najdete klíč, který vám odemkne dveře. Pokud máte rádi únikové hry a rádi byste si jednu zahráli s celou rodinou, tak tohle je přesně pro vás,“ zve do Depa Kaslová.

Ústecký kraj

Bratrstvo kočičí pracky

KDY: neděle 30. května od 15 hodin

KDE: stream na webu Činoherního studia Ústí nad Labem

Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele. Již brzy a klidně i u vás doma. Autorem je Bohuš Š. Bidlo.

Liberecký kraj

Pohádková stezka

KDY: neděle 30. května od 14 hodin

KDE: Penzion Dvůr - start



Pojďte si užít veselé odpoledne na trase Pohádkové stezky. Trasa je připravena tak, aby si ji mohl užít každý samostatně, bez kontaktu s ostatními účastníky. V případě nepříznivého počasí bude vyhlášen náhradní termín. Změny sledujte aktuálně na facebooku.

Pardubický kraj

Májové letecké Pardubice

KDY: pátek 28. a sobota 29. května

ZA KOLIK: třída Míru v Pardubicích

Pardubice žijí tento týden letectvím. V souvislosti s 30. výročím od první Aviatické pouti a 110. výročím prvního dálkového letu letce Jana Kašpara jsou v ulicích města připraveny výstavy. Jsou k vidění na třídě Míru, před pardubickým vlakovým nádražím a také v obchodním centru Palác Pardubice. V pátek 28. května bude na třídě Míru od 11 do 18 hodin vystavena maketa Supermarine Spitfire - letounu, který sehrál významnou roli v době II. světové války. V průběhu celé akce bude probíhat vždy v celou hodinu komentovaná prezentace.

Tradiční Aviatická pouť pro veřejnost se letos konat nemůže, ale v sobotu 29. května čeká na všechny zájemce Televizní Aviatická pouť speciál, kterou bude možné sledovat v přímému přenosu od 14 hodin na programu ČT24. Zároveň organizátoři připravují pro veřejnost projekci přímého přenosu Aviatické pouti na třídě Míru. V sobotu zde instalují velkoplošnou obrazovku, na které bude možné sledovat přímý přenos Aviatické pouti z pardubického letiště a videodokumenty o historii Aviatické poutí. V rámci projekce proběhne autogramiáda pilotů a také setkání fanoušků a podporovatelů Aviatické pouti. Vše začíná od dvanácti hodin, samotný přenos poté startuje ve 14 hodin.

Královéhradecký kraj

Muzeum zahájí sezónu výstavou o Rudolfu druhém

KDY: od pátku 28. května

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: dle ceníku muzea



Po dlouhých měsících Muzeum východních Čech i expozice Muzea války 1866 na Chlumu zpřístupní veřejnosti od 28. května běžný provoz. Od téhož dne bude v hradeckém muzeu k vidění nová expozice „Rudolf II. Umění pro císaře“. Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl např. Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen či Josepha Heintze st. Dále bude představen soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou.



Zvláštním bonusem v rámci výstavy bude výpůjčka významného portrétu Rudolfa II. od Lucase van Valckenborch z doby před rokem 1585 zakoupeného v roce 2012 do knížecích lichtenštejnských sbírek ve Vídni/Vaduzu. Mnohá ze zmíněných děl doposud nebyla vystavena a očím veřejnosti tak budou představena poprvé. Většina z exponátů pochází ze soukromých sbírek. Některá z nich byla teprve nedávno zakoupena v cizině a vrátila se díky soukromým sběratelům do země svého původu.

Praha

Muškátová burza

KDY: víkend 29. - 30. května vždy od 9-19

KDE: Botanická zahrada (část Ornamentální zahrada), Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: od 100 Kč

„U nás si pořídíte méně obvyklé typy a odrůdy pelargonií, včetně velkokvětých, andělských, pestrolistých, vonných i sukulentních a kromě nich i další zajímavé sbírkové rostliny, balkonovky, africké kopřivy, bylink. Při nákupu na naší burze odborníci poradí s výběrem, zásadami správného pěstování a ošetřování, ochranou proti nejčastějším chorobám a škůdcům či s podmínkami úspěšného množení rostlin," zvou lidé z botanické na akci, která probíhá od pátečního rána do nedělního večera.

Středočeský kraj

Přijďte si nakoupit na Blešák na vzduchu

KDY: sobota 29. května od 9.30

KDE: Komenského park v Kolíně

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte na první Blešák na vzduchu v roce 2021 a dejte věcem druhou šanci. Přijďte prodat své nepotřebné věci, ulovit něco užitečného, co potřebujete nebo co vás okouzlí. Potkejte sousedy, staré přátele a zajímavé lidi. Užijte si příjemnou atmosféru. K tomu napomůže občerstvení a dobrá káva. Organizátoři vítají místní tvůrce, umělce, podniky a neziskovky. Pokud k nim patříte, stačí se organizátorům ozvat. Bleší trh je zaměřen hlavně na soukromé osoby, organizátoři z něj nechtějí dělat monstr bleší trhy pro překupníky. Pokud chcete prodávat něco, v čem podnikáte, ozvěte se také předem na blesaknavzduchu@gmail.com Vstup pro nakupující i prodejce je zdarma. Rozložte deku, stolek, stojan a prodejte, co vám doma přebývá.

Jihočeský kraj

Vodňanské rybářské dny letos jinak

KDY: sobota 29. května

KDE: Vodňany

Jubilejní 30. ročník Vodňanských rybářských dnů, rozsáhlé tradiční kulturně-společenské akce, který se měl uskutečnit už v roce 2020, se opět přesouvá na příští rok. Letos se Vodňanské rybářské dny budou konat v jednom dni, a to v sobotu, a v omezeném režimu. V sobotu po celý den můžete navštívit zábavně naučnou stezku Za rybami přes Vodňany. Podíváte se tak k partnerským organizacím a institucím ve městě. Rodiny s dětmi se dozví informace o rybách hravou formou, budou hledat souvislosti, lovit odměny a ještě se projdou. Vydejte se podle výtvarně zpracované mapy, kterou si můžete nalistovat ve Zpravodaji města Vodňany nebo vytisknout z webu www.rybarskedny.cz.

S sebou je třeba vzít si tužku či pastelku, která se bude hodit k plnění úkolů. Ve 12 hodin nastoupí na cestu jako vtipná a hovorná průvodkyně herečka Simona Babčáková. Od 10 do 16 h si můžete vyzvednout odměnu, možnost bude i jiné dny (pondělí, středa 12 až 18 hodin; úterý, čtvrtek, pátek 8 až 12 hodin) s mapou a známkami v knihovně. Vychází se od kulturního domu, cíl trasy je v Městské knihovně Vodňany. Po stezce se můžete projít až do 13. června.

Vysočina

Křemešnická pouť

KDY: víkend 29. - 30. května

KDE: vrchol Křemešník



O víkendu si mohou lidé užít Křemešnickou pouť. Hlavní program v neděli nabídne od dvanácti hodin vylévání studánek se souborem lidových písní a tanců Trnávka, od půl jedné hudební vystoupení v ambitech se souborem Řekni všem a hosté. Od půl druhé bude pokračovat přednáška v kostele s názvem Co rodina potřebuje dnes? A od tří hodin je naplánované závěrečné požehnání. V sobotu od dvou do sedmi a v neděli od osmi do čtyř čekají na zájem.

Jihomoravský kraj

Lidé uvidí po pauze zahrady pod Pernštejnem

KDY: od pátku 28. května

KDE: hrad Pernštejn

Dlouho očekávaná chvíle je tady. Hrad Pernštejn nabídne návštěvníkům od pátku 28. května nový okruh s názvem Pernštejnská zahrada. „Návštěvníci se budou moci projít zahradou v podobě, jakou měla krátce po roce 1800 a zároveň budou moci zhlédnout nově otevřenou expozici s názvem Cesty do krajin ticha: Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství,“ uvedla tisková mluvčí Národní památkového ústavu Jana Hartmanová. Expozice je zaměřená na vznik takzvaných anglo-čínských zahrad, které ve střední Evropě od druhé poloviny osmnáctého století nahrazovaly francouzské zahrady.

Obnova Vrchnostenské okrasné zahrady na svazích pod hradem skončila už v září loňského roku, ale kvůli pandemické situaci ji návštěvníci poprvé uvidí až nyní. Zahrada získala zpět podobu z počátku devatenáctého století. Na nové podobě zahrady pracovali odorníci tři roky a je jedinečným souborem zahradních stylů v netradičním horském terénu. Návštěvníka provede různými světy, od francouzské zahrady, romantickou zahradu, angločínskou část i po lesní partie. Nechybí ani rybník, ovocné stromy, vyhlídkové rondely, terasy a další součásti. Hlavním ovocným stromem je hruška, ovoce králů.

Prohlídkový okruh je přístupný od deseti hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne, délka prohlídky je zhruba na hodinu, ale záleží na návštěvníkovi. Projekt vyšel na téměř 120 milionů korun a z velké částije zaplacený z dotací Evropské unie.

Zlínský kraj

Užijte si 61. Zlín Film Festival - 1. část

KDY: 28. května až 1. června

KDE: on-line



Letošní 61. Zlín Film Festival proběhne ve dvou termínech, první on-line část od 28. května do 1. června 2021 a druhá část od 9. do 15. září 2021. Pevně věříme, že druhou část festivalu si už všichni užijeme live. V on-line části se můžete těšit na filmové projekce úspěšných festivalových snímků z loňského ročníku, pásma animovaných filmů, ochutnávku studentských filmů, workshopy a interaktivní besedy. Na speciální webové platformě budete moci sledovat virtuální exkurze do zákulisí i do bohaté historie Zlín Film Festivalu.

Olomoucký kraj

40. ročník Mistrovství Evropy Ecce Homo je tady

KDY: víkend 29. - 30. května

KDE: trať Ecce Homo ve Šternberku

ZA KOLIK: sobota 200 Kč, neděle 250 Kč, oba dny 300 Kč, snížené 100 a 150 Kč

Závody, na kterých prostě nesmíte chybět! To je ME Ecce Homo, které se uskuteční už tento víkend ve Šternberku. Ze závodníků nebude chybět Marek Rybníček s novým lákadlem KTM x-BOW GTX, oblíbený Felix Pailer se svým zářivě oranžovým vozem Lancia Delta Integrale nebo závodník "Dubai" s Mitsubishi Lancer Evo Berg Monster.

V otevřených speciálech jsou přihlášeni borci, kteří si vyzkoušeli trať Ecce Homo nedávno, ale pouze její část. Francouz Sébastien Petit s Nova NP01 -2 nebo domácí Petr Trnka s Norma M20FC Mugen. Všichni domácí fanoušci budou netrpěliví na časy Petra Trnky, po tom, co předvedl na MČR Ecce Homo na konci dubna. Mezi přihlášenými jsou i Rakušané s vozy Tatuus Master, Christian a Sigrid Ferstl. V Mistrovství Evropy historických vozidel nebudou chybět opět znamenité vozy Roberta a Františka Kudelových, Talbot Lago.

Ecce Homo 2021 se koná nejen jako Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu, ale také jako Autoklub MČR, Česká Trofej ZAV, Mistrovství Rakouska a FIA Championship v závodech historických automobilů do vrchu.

Moravskoslezský kraj

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021 - Jazzový podvečer s Františkem Uhlířem

KDY: neděle 30. května od 17 hodin

KDE: z důvodu špatného počasí se koncert přesouvá na Landek Park do Kompresorovny

ZA KOLIK: základní 300 Kč / 250 Kč (plné/senior, student), děti do 15 let 50 Kč



Legendární český jazzman se svým hvězdným bandem a ve svém autorském programu. Zazní Story of My Life – Music for Septet od Františka Uhlíře. Účinkujícími jsou: František Tomšíček – trubka, Přemek Tomšíček – trombon, Andy Schofield – alt saxofon, Suzanne Higgins – tenor saxofon, Standa Macha – klavír, Marek Urbánek – bicí a František Uhlíř – kontrabas. Doporučený dresscode je nízké náročnosti čili casual.