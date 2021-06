Vychutnejte si muzejní noc s Valdštejnem

KDY: sobota 5. června od 18 hodin

KDE: Muzeum Cheb

Po loňské koronavirové přestávce se letos uskuteční opět v prostorách Muzea Cheb další ročník oblíbené Muzejní noci. Tentokrát bude noc věnovaná významné osobnosti spjaté s chebským muzeem – Albrechtu z Valdštejna. Fenomén festivalů Muzejních nocí patří již řadu let k velmi atraktivnímu způsobu prezentace národního kulturního dědictví.

Muzea a galerie po celé republice nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a krátkodobých výstav také řadu doprovodných kulturních programů a tematicky zaměřených akcí. Audience u vévody bude zahájena na nádvoří chebského muzea vždy v celou hodinu od 18 hodin. Poslední setkání se uskuteční ve 21 hodin. Všichni, kdo na tuto akci zavítají, se mohou těšit na závěrečný slavnostní přípitek. Po celý večer si budete moci zakoupit ve Valdštejnské kavárně vévodovy oblíbené speciality. Po celou dobu konání akce je potřeba dodržovat aktuální epidemiologická nařízení vlády České republiky.

Plzeňský kraj

Do divadla se vrací Italka v Alžíru

KDY: sobota 5. června od 19 hodin

KDE: Velké divadlo v Plzni



Jedna z nejhranějších oper Gioachina Rossiniho Italka v Alžíru se skvělou hudbou i vtipnou dějovou zápletkou se po téměř padesáti letech vrací do repertoáru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Její inscenace v režii Jakuba Hliněnského a v hudebním nastudování Jiřího Štrunce bude poprvé uvedena zítra ve Velkém divadle, slavnostní premiéra je naplánována na září.



Děj opery zavede diváky do exotického Alžíru, kde Mustafa znuděný životem a svou ženou Elvírou touží po krásné Italce Isabelle. Ta je ovšem snoubenkou před časem zajatého Lindora, který slouží právě Mustafovi. Po nečekaném shledání Isabella a Lindoro vymyslí plán, jak společně uniknou. „Jsem rád, že tuto svěží operu, kterou Rossini naplnil bezstarostnou, jiskřivou hudbou, můžeme inscenovat právě v této složité době. Věřím, že v ní najdou potěšení, laskavost a optimismus i ti, kterým epidemie nejcitelněji zasáhla do jejich životů,“ říká k představení dirigent Jiří Štrunc. „Posluchače a diváky jistě zaujmou nejen krásné árie, ale i vtipné ansámbly a rozsáhlá finále jednotlivých dějství, stejně jako situační komika,“ komentuje dílo dramaturg Zbyněk Brabec.

Ústecký kraj

Den dětí na fotbalovém hřišti ve Vaňově

KDY: sobota 5. června od 13 hodin

KDE: fotbalové hřiště ve Vaňově

Na fotbalovém hřišti ve Vaňově se chystá na sobotu 5. června oslava Dne dětí. „Srdečně vás zveme, můžete se těšit na bohatý program a výborné občerstvení. Budeme se na vás těšit i my,“ zvou pořadatelé na akci hlavně malé návštěvníky. Dětský den na vaňovském fotbalovém hřišti začne úderem 13. hodiny. Dětští návštěvníci se mohou těšit na chlupaté přátele, malování na obličej, fotokoutek a samozřejmě na spoustu soutěží a velkou zábavu.

Liberecký kraj

Design Days Reichenberg

KDY: pátek 4. až neděle 6. června

KDE: Oblastní galerie Liberec – Lázně

ZA KOLIK: zdarma



Design Days Reichenberg proběhnou v prostorách bazénové haly, ochozu a zahrady Oblastní galerie Liberec. Návštěvníci se mohou těšit na módu a módní doplňky, grafiku, šperky, sklo, porcelán, interiérové doplňky, výrobky z ručního papíru a mnoho dalšího. Společným jmenovatelem je originalita, kreativita a kvalita. Vnitřní část akce hudebně doprovodí DJ Pup-shmeer. Na zahradě jsou nejen pro rodiče s dětmi připraveny pohádky Naivního divadla Tři přadleny a Jak šel Kuba za Markytou. Chvíle strávené venku zpříjemní také občerstvení od oblíbených libereckých podniků. Oblastní galerie Liberec nově nabízí limitovanou sérii designových tašek s potiskem DDR. Tašky jsou k zakoupení na pokladně galerie a na akci samotné. Po dobu akce budou přístupné pouze výstavy David Hanvald / Rukopis převzít nejde! a Baptiste Charneux /Intervence č. 25. Ostatní prostory galerie budou pro veřejnost uzavřeny.

Pardubický kraj

Pernštýnská noc

KDY: od pátku 4. až do neděle 6. června

KDE: nádvoří Zámku Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Pernštýnská noc 2021 bude. Páteční i nedělní program folklorního festivalu v Pardubicích se ale vzhledem k aktuálním opatřením přesune z náměstí do areálu pardubického zámku. Kapacita bude maximálně 325 diváků v jednom okamžiku. Vstup na festival je zdarma, ale kvůli vyhovění nařízení bude jak v pátek, tak v neděli počet návštěvníků regulován při vstupu do zámeckého areálu formou vstupních vratných kartiček.

Přítomní diváci musí mít při kontrole policie nebo hygienické stanice potvrzení o bezinfekčnosti na covid-19. Vstup s respirátorem. Vystoupení folklorních souborů začne v pátek v 19 hodin a program potrvá do půlnoci. V neděli se můžete v areálu zámku těšit na dětské soubory ve Folklorní školičce, a to od 10.30 do 11.30. Závěrečný pořad festivalu nazvaný Rozmlouvání začne ve 14 hodin. Více na www.folkornifestival.cz.

Královéhradecký kraj

Foklorní festival

KDY: sobota 5. června

KDE: Hradec Králové



Již podevětadvacáté si v Hradci Králové podají ruce dobří sousedé a přátelé folkloru z Čech, Moravy a Slovenska. V krajském městě se oslava folkloru odehraje v sobotu od 10 do 16 hodin v areálu letního kina Širák. Dále pak organizátoři zvou od 19 hodin na posvícenskou besedu, vyplněnou komponovanými festivalovými pořady a společenskou zábavou na Šrámkově statku v Pileticích, nazvanou Přijďte pobejt. Festival bude zahájen v pátek 4. června od 19 hodin „Pernštýnskou nocí“ na zámku v Pardubicích. Vstup je na celou událost zdarma.

Praha

RegioNáplavka: Celodenní trh

KDY: sobota 5. června od 9 hodin

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

Na Smíchovskou náplavku se valí záplava certifikovaných regionálních produktů. Ochutnejte nejrůznější dobroty, prohlédněte si a kupte jedinečné řemeslné výrobky. Užijte si pestrý a zajímavý program, dílničky a soutěže.Cyklus cestovatelských přednášek. Machu Picchu, jezero Titicaca, Cusco nebo duhová hora Vinicunca. To se zřejmě většině lidí vybaví, když se řekne Peru. A to je obrovská škoda. Cestovatel Jan Rendl, který prošel tuto andskou zemi pěšky při svém přechodu Jižní Ameriky vás mimo těch nejslavnějších míst, vezme i na ta méně známá. Začnete v pouštích na severu a budeme postupovat směrem na jih. Poznáte přitom několik starověkých civilizací.

Středočeský kraj

Výlet za krásami lázeňských budov

KDY: sobota 5. června

KDE: odjezd z Kolína



Klub českých turistů Lokomotiva Kolín se již tuto sobotu vydá na vnější prohlídku lázeňských budov a parku s názvem „Gočárovy romantické stavby“. Odjez bude v 8.13 z Kolína, jízdenka Kolín-Pardubice, trolejí do Bohdanče. Délka trasy je 6 kilometrů. Klub se věnuje pěší turistice v délce do 15 km a reprezentaci města Kolína. Výletů se převážně zúčastňují osoby důchodového věku. Akce, které se konají ve středu a v sobotu, jsou proto přizpůsobeny této věkové kategorii.

Jihočeský kraj

Umění ve městě

KDY: do 30. září

KDE: České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Lipno nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Vodňany a Volyně

Ve čtvrtek 3. června začalo v 18 hodin v kulturním a kreativním centru Rabenštejnská 2020, Panská 207/4, České Budějovice a na náměstíčku před centrem vernisáží 14. ročník exteriérové výstavy Umění ve městě. Letos vystavují Karel Burian, Milan Cais, Pavel Dušek, Václav Fiala, Jakub Flejšar, Matěj Frank, Vladimír Franz, Michael Gabriel, Vojtěch, Hrubant, Libor Hurda, Ellen Jilemnická, Ka3ka3, Jiří Kačer, Antonín Kašpar, Žofie Kumštová, Dominika Kunzová, Šěpán Molín, Veronika Psotková, Gabriela Procházka, Ondřej Oliva, Šimon Prokop, Lukáš Rais, Eva Roučka, Michal Škapa, Michal Trpák, Vojtěch Trocha.

Jejich díla najdete do září v centrech jihočeských měst jako jsou České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Lipno nad Vltavou,Veselí nad Lužnicí, Vodňany a Volyně. V galerii R2020 v kulturním a kreativním centru Rabenštejnská 2020 bude festival zahájen autorskou výstavou Michala Škapy Lost in Translation / Ztraceno v překladu.

Vysočina

Humpolecké léto

KDY: od soboty 5. června

KDE: park Stromovka v Humpolci



Humpolecké léto bude lidi bavit až do konce srpna. „Celou sérii akcí zahájí v sobotu od půl čtvrté multižánrová kapela Spolektiv s autorskou hudbou, v jejíchž písních zní folk, rock i jazz. Po nich vystoupí se svými autorskými písničkami, tancem, soutěžemi a dováděním kapela pro děti s názvem Myš&Maš,“ uvedla tisková mluvčí Humpolce Aneta Slavíková. Druhou půlku odpoledne obstará od pěti hodin odpoledne humpolecká kapela PokusBand a známá parta Crazy Dogs. Ti jsou známí svým rock´n´roll stylem, padesátými lety, kostkovanými saky a puntíkovanými šaty.



„Odpolední program doplní sportovní aktivity pro děti i dospěláky. Budeme učit hrát petanque, lidé si vyzkouší chůzi na chůdách, lanové překážky nebo minigolf,“ dodala závěrem Slavíková. Příští pátek 11. června pokračuje léto v parku Stromovka s programem Platforma je opět tady a u střediska volného času bude připraveno sportovně-rekreační dopoledne pro seniory. V sobotu a neděli 12. a 13. června se na zřícenině hradu Orlík nad městem usadí šermíři ze skupiny Rotenburk.

Jihomoravský kraj

Pivní festival Brno

KDY: od soboty 5. do středy 9. června

KDE: Brno

Pro všechny milovníky pěnivého moku bude připravený Pivní festival Brno na náměstí Svobody. V náhradním termínu, a to od 5. – 9. června se v centru Brna představí jednadvacet pivovarů z celé České republiky, ale i Slovenska a Polska. Setkání bude doplněné o stánky s občerstvením a nabídkou regionálních prodejců. Otevřeno bude každý den od jedenácti do sedmi hodin.

Zlínský kraj

Přijďte ochutnat fantastickou čokoládu. Čeká vás čokoládový trh

KDY: pátek 4. června od 15 do 19 hodin, sobota 5. června od 10.30 do 19 hodin, neděle 6. června od 10.30 do 17 hodin

KDE: výstaviště v Kroměříži

ZA KOLIK: dospělí 60 Kč, důchodci a studenti 40 Kč a ZTP, děti do 6 let zdarma



Agentura ChrisEvents vás srdečně zve na Kroměříž Čokoládový Trh 2021. Akce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

Olomoucký kraj

Burger Street Festival Olomouc

KDY: pátek 4. a sobota 5. června od 10 do 21 hodin, neděle 6. června od 10 do 20 hodin

KDE: před Galerií Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Olomoucký Burger Festival je tady! Ani letos o pochoutky v housce a delikatesy z grilu nepřijdete. Těšit se můžete nejen na pořádné hovězí burgery, ale také vegetariánské, veganské, s bezlepkovou houskou a další dobroty. Dočkáte se i speciálního olomouckého burgeru. Jeho výrobu můžete sami ovlivnit. Jako bonus nebude chybět bohatý doprovodný program a spousta soutěží.

Moravskoslezský kraj

Retrohraní v městských parcích

KDY: víkend 5. – 6. června od 9.30 do 18 hodin

KDE: opavské parky – Dvořákovy sady, sady Svobody, Smetanovy sady, Sady u Muzea, Janáčkovy sady

ZA KOLIK:



Nechce se vám cestovat za dobrodružstvím nikam daleko? Pak využijte jedinečnou možnost a vyrazte s dětmi do městských parků v Opavě, ve kterých opavské volnočasové středisko přichystalo hravou retro stezku aneb Park plný tradičních i méně známých retro her. Přijďte je objevit, bude to stát za to. Na děti čeká ve Dvořákových sadech, sadech Svobody, sadech U Muzea a v Janáčkových sadech zábavná stezka s tradičními i zapomenutými retrohrátkami. Malí návštěvníci si na ní užijí kolo štěstí, vyzkouší skákací a házecí panáky, kvízy, hádanky a další aktivity. Své putování můžete zahájit v jakémkoliv z uvedených sadů a pokud přitom využijete hrací karty, můžete získat další magnetky do sbírky i sladkou odměnu.