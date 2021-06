Projděte se chebskými dvorky

KDY: víkend 11. a 12. června od 10 do 19 hodin

KDE: historické centrum Cheb

ZA KOLIK: zdarma (večerní akce jsou placené)

Centrum města Chebu ožije již po devatenácté setkáním umělců a příznivců umění. Od pátku do soboty si můžete užívat historických krás a zajímavostí spolu s největší výstavou pod širým nebem. Koná se tu totiž akce Chebské dvorky. Na zdech, plotech i zábradlích, ve vzduchu a na zemi se ocitnou fotografie, malby, grafické práce, kresby, prostorové instalace, plastiky i sochy. Představí se autoři výtvarných a fotografických projektů, studenti výtvarných oborů, umělecká seskupení, zhlédnete obrazy, prostorové instalace, fotografie profesionálů i nadaných amatérů.

Program se řídí aktuálně platnými nařízeními vlády České republiky. V místě u vstupu do placeného prostoru z ulice Obrněné brigády bude v prodeji omezený počet vstupenek bez rezervace. Skládací židle, nebo jiné vlastní sezení s sebou. Nutné je ukázat negativní testy na covid-19 nebo potvrzení o prodělání nemoci. Je třeba mít respirátor.

Plzeňský kraj

O víkendu se otevřou zahrady

KDY: pátek 11. až neděle 13. června

KDE: vikendotevrenychzahrad.cz

ZA KOLIK: dle místa



Dvaatřicet zahrad v západních Čechách se letos zapojí do víkendové akce Otevřené zahrady, která lidem nabízí možnost navštívit i areály, které nejsou pravidelně přístupné. Některé zahrady nabídnou možnost si je prohlédnout bez doprovodného programu, jinde jsou připraveny komentované prohlídky, výstavy, ochutnávky bylinek apod.



Po několika letech bude možné navštívit například komentovanou prohlídku zámecké zahrady v Nebílovech na Plzeňsku. Jejím tématem bude jak sbírka historických a anglických růží, tak historie zahrady, a zejména pak její dlouho očekávaná obnova. „Počítáme s tím, že začátkem července nastoupí konečně na barokní zahradní parter technika. Po více než půl roku trvajících administrativních úkonech, souvisejících s výběrovým řízením na zhotovitele, už se opravdu těšíme,“ říká kastelán Milan Fiala, který návštěvníky zahradou provede.



Naposledy bude možné ve stavu před renovací navštívit také zahradu u dominikánského kláštera v Plzni na Jiráskově náměstí. Program tam začne už dnes odpoledne, zítra je připravený na celý den, jeho součástí bude například komentovaná prohlídka výstavy Voda spojuje s Jindřichem Durasem nebo architektonická procházka po Jiráskově náměstí a okolí. Přehled zahrad včetně jejich programu najdete na webu vikendotevrenychzahrad.cz.

Ústecký kraj

Ústecký brunch v Městských sadech

KDY: sobota 12. června od 8 hodin

KDE: Městské sady v Ústí nad Labem

Máte rádi pestrou snídani, svačinu či oběd? Nechce se vám v sobotu dopoledne vařit? Rádi byste trávili sobotní dopoledne s přáteli a venku? Pojďme si společně udělat příjemná sobotní dopoledne s Brunchem. Brunch [branč] je anglické označení pro přesnídávku, jídlo pozdního rána nebo časného dopoledne. Jídlo bývá vhodné jak k snídani, tak k obědu: začíná se kávou nebo čajem, podává se pečivo, vejce, šunka, sýr, ovoce atd. Lze je také označit jako pozdní snídani. Tak byly osloveny ústecké kavárny, bistra, restaurace, prostě ty co mají co nabídnout a začalo společné dopolední setkávání v Městských sadech naproti Poliklinice. Začíná se v 8 hodin a akce potrvá do 14 hodin.

Liberecký kraj

Výjezd veteránů na Ještěd

KDY: sobota 12. června od 11 hodin

KDE: Křižany - Ještěd



Již tradiční Výjezd veteránů na Ještěd pořádá Automuzeum.cz. Nejedná se o žádný závod do vrchu na čas, ale o jízdu spolehlivosti historických vozidel (vyrobených do roku 1976) stále do vrchu.

Pardubický kraj

Drátenické Choltice

KDY: pátek 11. až neděle 13. června

KDE: Choltice

Zámek Choltice zve na historicky největší setkání drátenic a dráteníků. Své umění předvede čtyřicítka dráteníků. Na zámeckém nádvoří budete moci sledovat jejich práci, vyzkoušet si ji, něco si koupit či si nechat vyrobit. Bohatý doprovodný program také zaujme. Své umění předvede rolničkář Martin Král z Dobronína, budete si moci vyrazit vlastní pamětní medaili, napsat pamětní list husím brkem nebo vyzkoušet sto let starý kolotoč na navlékání korálků. Součástí akce bude i bleší trh, stan plný veteše nejen na drátování a mnoho dalšího. Akce je třídenní, v pátek od 15 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin.

Královéhradecký kraj

Na oblíbené farmářské trhy se vydejte opět k Atriu

KDY: sobota 12. června

KDE: Hradec Králové



V sobotu 12. června se můžete vypravit na pěší zónu v ulici Letců vedle Obchodního centra Atrium. Tam budete moci mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv. Trhy se konají dvakrát měsíčně, a to až do 11. prosince.

Praha

Chris Vern: Koncert

KDY: pátek 11. června od 17 hodin

KDE: Přístav 18600, Za Karlínským přístavem, Praha 8

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Chris Vern je jméno talentovaného multižánrového DJ, trumpetisty a producenta z Prahy. Jako jeden z mála djs z české scény kombinuje svojí show s živým elementem v podobně hry na trubku, která dává jeho setům unikátní styl. Jako trumpetista absolvoval turné po Holandsku a Irsku a účastnil se umělecké rezidence v Pittsburghu (USA). Ve svých setech citlivě kombinuje žánry jako electro, funk a bass music s charakteristickým zvukem naživo hrané trumpety. Set od klidnějších poloh žánru electro postupně graduje až po bass music a glitch-hop. Nakažlivá energie vystoupení představuje nezapomenutelný zážitek.

Středočeský kraj

V sobotu proběhne 10. ročník Mezinárodního festivalu běhu

KDY: sobota 12. června od 9 hodin

KDE: Amfiteátr na Kmochově ostrově v Kolíně

ZA KOLIK: startovné do 600 korun



V sobotu 12. června proběhne se spoustou novinek již X. mezinárodní festival běhu - MFB. Běžecké závody na tratích MFB MarathOn LABE, 1/2marathOn a 10 km pro ženy a muže opět doplní VOLNO Dlouhá míle, speciální trať v délce 1,9 km pro každého. Závodníci navíc svou účastí pomohou rodinám dětí s poruchou autistického spektra, středisku respitní péče VOLNO. Amfiteátr na Kmochově ostrově v Kolíně tradičně poskytne závodníkům příjemné prostředí ve stínu stromů před startovním výstřelem a po zdolání tratí. Cílová rovinka všech tratí je na Kmochově ostrově a cílovou pásku borci protnou v bráně amfiteátru. Více info s registrací online na www.kolinska14.cz nebo na facebooku #potkameseukolina.

Jihočeský kraj

Divadlo v parku pro malé i velké

KDY: sobota 12. června

KDE: Strakonice

V sobotu vás čeká tradiční celodenní divadelní program v Rennerově parku ve Strakonicích. Představení si užijí jak malí, tak velcí. V 9.30 h čeká děti pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký DS Tlaminy. Dále se mohou těšit např. na divadlo Já to jsem Víti Marčíka mladšího a loutkovou pohádku Malý princ. Program pro děti končí v 16 h představení Pozor, los! divadla Teatro Matita. Děti si zkusí vyrobit v rámci doprovodného programu loutky, masky, ponožkové maňásky atd. Pro dospělé diváky začne ve 20 h divadlo objektů a koncert Kar na motivy Anny Kareniny Studia Damúza a skupiny Fekete Seretlek

Vysočina

Z kopce festival

KDY: sobota 12. června od 14.30

KDE: Dolní Cerekev, nad líhní

ZA KOLIK: zdarma



Hudební festival s kapelami, divadlem, dílnami, vegáčem, sekáčem, čajovnou, antikvariátem a dalším programem se uskuteční v sobotu v Dolní Cerekvi. Na festivalu vystoupí divadlo Letem sokolím, večerníček Barky Hubáčkové z divadla Kufr a kohout, kapely Makak Akustikus, Huso, Zuby nehty a Lajky.

Jihomoravský kraj

Otevřené sklepy

KDY: sobota 12. června

KDE: Kyjov

Jeden z prvních letošních svátků přátel dobrých vín nabízí víkendové programy na jižní Moravě. Uvolnění epidemických omezení dovoluje vinařům pozvat návštěvníky na oblíbené otevřené sklepy. Pořadatelé návštěvníky nicméně upozorňují, že účastní na akci potvrzují, že mají buď platný test či potvrzení o očkování nebo prodělání onemocnění. Tři desítky vinařů otevřou své sklepy a stánky v sobotu po poledni v Kyjově. „Podobně jako loni pořádáme jednu z prvních vinařských akcí po rozvolnění, proto očekávám, že nejspíš přijde víc lidí než posledně, kdy jsme přivítali na šest set návštěvníků,“ řekl Stanislav Martinek z pořádajícího Cechu kyjovských vinařů. Účastní se vinaři z celého Kyjovska.

„Část bude mít stánky na náměstí, další návštěvníci najdou ve sklepech v lokalitě Pod Šišótem a ostatní na různých místech v Kyjově,“ doplnil Martinek. K dobré chuti budou vyhrávat dvě cimbálky a zpívat mužské sbory z Kyjova, Netčic, Sobůlek a Želetic a ženský sbor Tragačnice. Sklepy budou otevřené od jedné hodiny odpoledne do osmi večer. Vstupné je 600 korun, v ceně jsou mimo jiné dva kupony po stokoruně na nákup vína.

Zlínský kraj

Burger Street Festival ve Zlíně

KDY: od pátku 11. června do neděle 13. června

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma



BURGER STREET FESTIVAL se opět vrací do Zlína, na náměstí Míru. Představí ty nejlepší burgrárny, hranolkárny, zmrzlináře a všechny, co moc dobře ví, co se k hamburgerům sluší a patří. Těšit se můžete na nové burgermakery, soutěže a bezva program. Novinkou bude Yummy Yummy festival zaměřený na světovou kuchyni.

Olomoucký kraj

Sraz patinovek a bastlů v Hradčanech - Kobeřicích

KDY: pátek 11. až neděle 13. června

KDE: mlýn v Hradčanech-Kobeřicích

ZA KOLIK: startovné i vstupné 100 korun/osoba, děti do 15 let mají vstup zdarma

Zavítejte na netradiční sraz veteránů. Program je celý víkend opravdu nabitý. Ve čtvrtek mohou dorazit všichni, kteří se chtějí vyhnout pátečnímu provozu. Nebude sice ještě program, ale bude k dispozici výčep a gril. Večer se pak těšte na promítání letního kina - film Pětistovka - v hlavní roli JAWA 500 OHC. Nocleh ve vlastních stanech na oplocené louce.

V pátek bude areál otevřen od 8 hodin a můžete se těšit na sjezd přespolních. Večer společná malá projížďka po zajímavých místech v blízkém okolí v historickém autobuse ŠL 11. K večeru pak posezení u domácího jídla i piva, přednášky cestovatelů, ale i jiných zajímavých lidí ze světa motorismu. Přednášku o putování v Africe po stopách Emila Holuba přislíbil dobrodruh a cestovatel Vojta Hlásný.

V sobotu ráno proběhne představení nejzajímavějších strojů, prohlídky mlýna a příprava orientačního závodu družstev (registrace, představení pravidel a losování do družstev proběhne v rozmezí od 9 do 11 hodin). Poté hromadný odjezd na orientační závod okolo 12. hodiny. Návrat z z něj okolo 14. - 15. hodiny. Novinkou letošního ročníku je soutěž o nejzajímavější špek srazu. Je připraveno několik kategorií, kde se bude hlasovat o nejzajímavjěší patinovky a bastly srazu. Výherci se mohou těšit na mastný či tekutý dárek a samozřejmě diplom. Soutěž bude probíhat v sobotu od 11 do 15 hodin. Podrobné informace o akci získáte zde. Nebo na telefonu 733 504 934 či přes e-mail: info@motokenny.cz.

Moravskoslezský kraj

Citrusová slavnost v zámecké oranžerii

KDY: sobota 12. června od 14 hodin

KDE: zámecká oranžerie, Raduň

ZA KOLIK: 50 korun



Milujete citrusy? Sladké voňavé pomeranče a citrony, bez nichž si nedokážete představit start dne třeba v podobě čaje s citronem?Nenechte si proto ujít jedinečnou citrusovou slavnost v nádherném prostředí raduňského zámku v oranžerii. Citrusy si zde v sobotu od 14 hodin vychutnáte doslova všemi smysly očima, chuťovými pohárky i jejich specifickou jedinečnou vůní. Skvělou atmosféru důmyslně okoření jazzová hudba v podání Alexandry Špruncové a Branislava Dorka. Pořadatelé nezapomínají ani na nejmenší, pro které chystají zábavný program. Pokud sami citrusy pěstujete, můžete se během slavnosti také poradit s odborníkem, jak o citrusy správně pečovat. Pokud chcete pomoci s roubováním citrusů, doporučujeme, abyste se předem objednali na radun@npu.cz.