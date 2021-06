Pomozte uklidit zatopený lom

KDY: sobota 19. června

KDE: Zatopený lom Sorgen u Třebeně

Uklidit okolí zatopeného lomu Sorgen od odpadků a zlikvidovat invazní vlčí bob mnoholistý. To jsou hlavní úkoly pro dobrovolníky, kteří se mohou zúčastnit úklidu u zatopeného lomu Sorgen u Třebeně. Pro všechny je připraven i doprovodný program. Na programu je botanická poznávačka, ukázka ornitologie, vypouštění uzdravených živočichů ze záchranné stanice při Národní přírodní rezervace Soos, hry pro děti i dospělé s environmentální tématikou. Věci na úklid zařídí pořadatel. Tím je Muzeum Cheb.

Jedná se o program na celý den. Doprava na místo je pouze individuální. Autem přes Třebeň, Milhostov nebo Povodí na odbočku ze silnice Třebeň–Milhostov (parkoviště bude u polní cesty značeno). Pěšky se můžete vydat ze železniční zastávky Třebeň po silnici přes ves Dvorek směrem k Milhostovu, což jsou necelé 3 kilometry. Doprava zpět je opět individuální nebo pěšky na železniční zastávku Třebeň. Vlak Třebeň–Cheb jezdí zhruba každé dvě hodiny.

Plzeňský kraj

Startuje letošní Industry Open

KDY: od soboty 19. června

KDE: Plzeň



Ani letos nepřijdou příznivci industriálních památek o festival Industry Open. Začíná už o tomto víkendu a v průběhu celého léta nabídne řadu akcí. V programu nebudou chybět úspěšné zážitkové jízdy vlakem do Škodovky nebo výlety historickým autobusem. Letošní novinkou jsou návštěvy hangáru v Líních nebo speciální prohlídková trasa v plzeňském pivovaru. Výraznou proměnou prošel i web festivalu industryopen.cz, který nyní slouží jako průvodce po industriálních zajímavostech Plzně a Plzeňského kraje.



Zítra festival nabídne od 10 hodin architektonickou procházku po Petrohradu a od 16.30 hodin komentovanou prohlídku muzea dvoutaktů v Lobzích, v neděli to bude od 10 do 18 hodin Depo Street Food Market v areálu DEPO2015. Po oba dny se konají v Plzeňském Prazdroji od 11, 13, 15 a 16 hodin komentované prohlídky Život ve sklepích. Součástí festivalu jsou i výstavy Plzeň pod zemí v Pivovarském muzeu a Industrial Magic na nádvoří Prazdroje.



„Program festivalu stále doplňujeme o další akce, doporučujeme zájemcům sledovat náš web a sociální sítě, kde se vždy dozví aktuální informace,“ řekla Alena Fialová z městské organizace Plzeň – TURISMUS, manažerka projektu Industry Open.



Vstupenky na akce jsou v prodeji v Turistickém informačním centru na plzeňském náměstí Republiky a online na Plzeňské vstupence.

Ústecký kraj

Indiánský den Karla Maye

KDY: sobota 19. června od 14.30 hodin

KDE: v prostoru Hospůdky U Kapličky v Brné

Indiánský průvod vyrazí ve 14.30 hodin od školy v Brné. Vše vyvrcholí pestrou zábavou v prostoru Hospůdky U Kapličky. Tato indiánská sešlost má přichystány novinky. Je to nové autorské teplické Divadlo Na klice se staronovou hrou Indiánka Janka, ale i hrobské Divadlo v Pytli. Budou i soutěže, indiánský guláš a Vladimír Hron jako Vinnetou.

Liberecký kraj

Jahodová neděle

KDY: neděle 20. června v 10 hodin

KDE: nám. Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: zdarma



A máme tady další tradiční akci. Jako vždy si nakoupíte jahody, ochutnáte spoustu dobrot nejen z jahod a konečně se pobavíte u živé kapely. Tentokrát to bude Duo BIGBand, které vás hudebně provede celou nedělí. Mluvené slovo obstará skřehotající JAHODA Jitka Mrázková a ta také připravila nejen pro děti tvořivé dílničky a další zábavu.

Pardubický kraj

Čokoládový trh

KDY: od pátku 18. do 20. června

KDE: zámek Litomyšl

ZA KOLIK: základní 60 Kč, studenti a důchodci 40 Kč, děti do 6 let zdarma

Čokoládě a cukrovinkám bude po tři dny patřit zámek Litomyšl. Od pátku do neděle se tam koná Čokoládový trh. Připraven je stánkový prodej, živá hudba a soutěže. Těšit se můžete na stovky pralinek, ale také na různé speciality, jako je například čokoládové pivo. V pátek se akce koná od 15 do 19 hodin, v sobotu od 10.30 do 19 a v neděli od 10.30 do 17 hodin.

Královéhradecký kraj

REGIONY – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové

KDY: od 18. do 25. června

KDE: Hradec Králové



Tradiční festival se zbrusu novým názvem REGIONY – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové se navzdory koronaviru letos uskuteční v plném rozsahu od 18. do 25. června. Divadlem a hudbou ožijí ulice, parky i městská zákoutí v historickém centru Hradce Králové.



Denně se můžeme těšit na několik desítek divadelních, hudebních a doprovodných produkcí, nejrůznějších žánrů: činohry, kabarety, improvizace, autorská představení, pohádky, loutková divadla, chůdařská představení, diskuze a koncerty. Podrobný program naleznete na www.festivalregiony.cz.



BEZ POTVRZENÍ SE NA FESTIVAL NEDOSTANETE

Podmínkou vstupu na festival je negativní test, potvrzení o prodělání covidu v posledním půl roce nebo více jak tři týdny od očkování. Platí to i pro venkovní scény a stánky v Žižkových sadech.

Praha

Národní na vodě

KDY: sobota 19. června od 20 hodin

KDE: Tři zastávky na Vltavě

ZA KOLIK: zdarma

Užijte si netradiční koncert sólistů a Orchestru Národního divadla. "Přivezeme vám po Vltavě to nejlepší a nejzvučnější z operního repertoáru. Těšit se můžete na skvosty z českých i světových oper. Přijďte si vychutnat krásy operních skladeb z břehů Vltavy.

Zazní ukázky například z Bizetovy Carmen, Rossiniho Lazebníka sevillského, Pucciniho Turandot, Smetanovy Prodané nevěsty a Dvořákovy Rusalky," zvou pořadatelé akce. Stanoviště, kde loď na své cestě zastaví, budou celkem tři: 20.00 - mezi Střeleckým ostrovem a Kampou, 20.50 - přístaviště u Rašínova nábřeží, 21.20 - Smíchovská náplavka.

Středočeský kraj

Vydejte se na Štolmířský jarmark a veřejné pečení chleba

KDY: sobota 19. června

KDE: Štolmíř



Vydejte se na červnové veřejné pečení s ochutnávkou výtečného kváskového chleba, dalamánků, škvarkových placek, křupavých housek a na závěr sladkých koláčků! Těšit se také můžete na první letošní jarmark, který nabídne celou řadu lokálních domácích produktů od mýdel, látkového zboží, keramiky, bižuterii po ukázky drátování a dílničky pro dospělé a děti.



Dále budete moci ochutnat skvělé klučovské víno, dorty z klučovské cukrárny, kokosky a linecké od Líby, domácí uzeniny a paštiky z Mlékovic. A spoustu dalších dobrot! Přijďte se dozvědět více o starém pekařském řemesle a užijte si s přáteli jedinečnou atmosféru u štolmířské pece! Akce se bude konat v souladu s aktuálními vládními nařízeními a opatřeními.

Jihočeský kraj

Mladí talenti v Rožmberku

KDY: sobota 19. června

KDE: Rožmberk nad Vltavou

Do Rožmberku nad Vltavou se tuto sobotu sjedou talentované děti na prvním ročníku Festivalu dětských talentů. Festival se bude konat na středověkém náměstí, kde vystoupí místní zpěváci, muzikanti i tanečníci ve věku 4 až 18 let. Prostor dostanou tedy mladí začínající umělci regionu.

Od 13 hodin uslyšíte klávesovou třídu Petry Bieblové, od 14 hodin zahrají hudební skupiny NeverLate, VENERiS, DeadRoots, Mind Turbiditi! pod vedením Petry Bieblové a Bronislava Miky. Od 15 hodin zahrají českokrumlovští flétnisté. V 15.15 nastoupí Krumzušband ZUŠ Český Krumlov a taneční skupina paní Begovičové. Kulturně okrašlovací spolek Čkyně zahraje v 17 hodin divadelní pohádku O Karkulce a 12 měsíčkách. Program zakončí v 18 hodin vyšebrodští rockeři Gin F# hity skupin Police, ZZ TOP, Eagles, Toma Pettyho, ale i Jiřího Schelingera nebo Olympic.

Vysočina

Slavnosti Barchan

KDY: pátek 18. a víkend 19. - 20. června

KDE: Jemnice



Už v pátek 18. června začínají tradiční víkendové slavnosti Barchan. Jde o jednu z nejstarších historických slavností ve střední Evropě, Běh o Barchan je dokonce součástí národního kulturního dědictví. Návštěvníci se mohou těšit na historické tržiště, pouť, ohňovou show i hudební vystoupení. Vše v komornějším duchu než v předchozích letech.



Letos začíná slavnostní průvod s během v sobotu 19. června od čtvrt na dvě odpoledne u zámku. Už o den dříve se od šesti večer uskuteční první část průvodu s vyvěšením praporu na budově městského úřadu v Husově ulici. Od půl sedmé večer zahraje k tanci a poslechu Telčská dechovka, večer pokračuje taneční zábavou s kapelou Kalíšci a v deset večer lidé zažijí ohňovou show Fakír Dragon.



V sobotu v devět ráno se otevírá historické tržiště s doprovodným programem v zámeckém parku a od tří odpoledne vystoupí zpěvačka Dasha, známá například ze Star Dance, s kapelou Pajky Pajk Martina Kumžáka. Po celý den si zájemci mohou vyzkoušet žonglování a večer na ně čeká zábava se skupinou Spektrum a ohňová noční show Novus Origo.



V neděli v deset ráno se koná poutní mše svatá u kostela svatého Víta, dále jsou na programu kejklířská vystoupení, koncerty Luďka Minka a skupiny Dobrá Pára. V pondělí ve čtyři odpoledne vystoupí v areálu zámku Duo Jamaha a v šest večer pokračuje taneční zábava s Vasr Bandem.



Vstupné do bran města a areálu zámku je zdarma. Pouze koncert Dua Jamaha vyjde na 175 korun. Návštěvníci jsou povinní dodržovat aktuálně platná hygienická opatření. Celý program je k nalezení na webu barchan.cz.

Jihomoravský kraj

Jarmark na Novém hradě

KDY: víkend 19. a 20. června

KDE: Adamov

Jarmark plný jídla, pití a tradičních lidových řemesel chystají na tuto sobotu a neděli pořadatelé na Novém hradě. Od deseti hodin ráno do pěti hodin odpoledne bude po oba dny otevřený šenk s pivem, limonádou a teplou či studenou medovinou. Prodejci ve stáncích nabídnou k zakoupení originální zboží. Vstup je zdarma.

Zlínský kraj

MORAVIAMAN 2021 v Otrokovicích

KDY: sobota 19. června

KDE: rekreační oblast Štěrkoviště v Otrokovicích



Nejpopulárnější triatlon na ironmanských tratích v České republice v reálném prostředí chce oslovit i vás, aby jste se připojili a porovnali své síly se skutečnou elitou českého triatlonu. Vyzkoušejte svou vůli a dokažte svému okolí, že jste připraveni zdolat úskalí, která přináší Moraviaman triatlon. Závod, který vznikl v roce 2002 a bez přerušení pokračuje dodnes.



Závod se už tradičně koná v rekreační oblasti Štěrkoviště - Otrokovice a přilehlých komunikacích. Závod na tratích 3,8 km plavání, 180 km na kole a 42,2 km běhu.



HARMONOGRAM PÁTEK 18. června 2021

14 hodin – EXPO

14 – 19 hodin – prezentace

19.30 hodin - rozprava k závodu – rozprava je povinná pro kategorii Elite oproti podpisu



HARMONOGRAM SOBOTA 19. června 2021

5.20 – 6.40 – ukládání věcí do depa – při ukládání věcí do depa bude každý závodník popsán svým startovním číslem

7 hodin – start hlavního závodu – areál startu a cíle v Otrokovicích na Štěrkovišti

Olomoucký kraj

Festival Vyznání růžím

KDY: pátek 18. až neděle 20. června, pátek 14 – 19 hodin (ve 14 hod. proběhne slavnostní zahájení), sobota 9 – 19 hodin, neděle 9 – 17 hodin

KDE: Rozárium a botanická zahrada Olomouc - vstup do rozária je z ulice 17. listopadu naproti Přírodovědecké fakultě nebo z Bezručových sadů

ZA KOLIK: zdarma

Za symbol půvabu a krásy je odjakživa považována růže. A právě této královně mezi květinami je věnována akce Vyznání růžím, která se uskuteční tento pátek a víkend. Letošní Vyznání růžím nese podtitul – romantické. Ústřední téma výstavy tak bude zaměřeno hlavně na anglické růže.

Návštěvníky čeká rozkvetlá podívaná v unikátní růžové zahradě s tisíci keři růží a bohatým doprovodným programem v podobě floristických show, okouzlujících květinových objektů od předních českých floristů, workshopů, rostlinolékařských přednášek či komentovaných prohlídek rozária. Součástí festivalu růží budou i doprovodné trhy, které nabídnout například přírodní kosmetiku z růží. Nebude chybět ani dobré jídlo a pití.

Moravskoslezský kraj

Hrad Sovinec bude hostit oblíbenou akci: Škrhola a lotři ze mlýna. A dorazí i šermíři!

KDY: víkend 19. – 20. června od 9 hodin do 18 hodin, prohlídky hradu s průvodcem od kanónů na horním hradě od 9.30 do 17. hodin (vždy každých 30 minut)

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: základní 150, snížené 90, rodinné 400 Kč (2 + 2), děti do 3 let zdarma



Nevíte, kam s dětmi o víkendu? A rádi byste sobě i jim dopřáli úžasný zážitek? Pak o víkendu vyrazte na oblíbenou rodinnou akci Škrhola a lotři ze mlýna, která slibuje opravdu nabitý program od rána do večera. Po oba dny budete na hradě potkávat a užívat si vystoupení divadelníků, šermířů a kejklířů, kteří měli při minulých akcích u dětí největší ohlas. Spolu s členy šermířsko-divadelní společnosti Fuente Ovejuna budou moci děti navštívit Rumcajse v lese Řáholec, nebo ve starých Pražských zákoutích spatřit Golema. Co všechno může létat vzduchem vám předvede ve svém představení Mistr kejklíř a Fakír Zdeněk Vlček a jeho společnost Vagabundus. Nebude chybět ani klasické loutkové divadlo Kašpárkův svět a Historická posádka Peťousek s pohádkami pro ty úplně nejmenší.



Své chuťové pohárky potěšíte u stánků s vynikajícím občerstvením, které seženete na I., III. či V. nádvoří hradu. Na své si zde přijdou všichni, kteří siz akce budou chtít odnést nějakou tu drobnost – upomínku. Ve stáncích s různým sortimentem předmětů okrasných, užitkových, uměleckých, kovových, dřevěných, voskových a všelijakých dalších si jistě vybere každý. Do krásy kovářského řemesla vás zasvětí kovářský mistr Jakub a o hrnčířství si můžete povykládat s hrnčířkou Miluší.



Více informací získáte na webu: spinavci.cz, telefonu: 725 577 726, nebo přes e-mail: hofmistr.mlok@seznam.cz. Návštěva hradu Sovinec a akce samotné bude možná jen za splnění aktuálně platných hygienických předpisů a nařízení.