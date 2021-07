Projděte se po lázeňských parcích

KDY: sobota 26. června od 9.45

KDE: Františkovy Lázně

Vyjděte na procházku po františkolázeňských parcích. Celková délka je do 4 kilometrů. Náplní akce je určování pěstovaných stromů a keřů s dendrologem. A zjistit, které plané druhy rostlin ve Františkových Lázních rostou.

Průvodci budou Jiří Velebil z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasnézahradnictví, v.v.i a Jiří Brabec botanik z Muzea Cheb. Akce se koná za každého, i deštivého počasí.

Plzeňský kraj

Den sousedů nabídne nejen večeře

KDY: pátek 25. až neděle 27. června

KDE: Plzeň

ZA KOLIK: zdarma, procházky 70 Kč



Po osmé se v Plzni koná Evropský den sousedů. I letos nabízí program pro veřejnost v programových ohniscích, sousedské večeře a komentované procházky.



Už dnes je od 15 do 20 hodin připravený program v Luftově zahradě v Doudlevcích. „V programu nabídneme aktivity pro děti, pro starší pak kvízy, dvě krátká představení Divadla jednoho Edy a opékání buřtů,“ zve Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže, která program v Luftově zahradě chystá.



Zítra se pak programovým ohniskem stane mezi 16. a 20. hodinou Mezigenerační centrum TOTEM v Kaznějovské ulici.



V programu jsou opět i sousedské večeře, do kterých se zapojilo přes tisíc lidí na téměř čtyřiceti adresách. Ty nabídnou 23 vystoupení, hudebních či divadelních. „Ve srovnání s předchozími ročníky se sice registrovalo adres méně, těší nás ale, že lidé mají opět chuť se setkávat a Evropský den sousedů je pro ně vítanou příležitostí,“ těší Soňu Rychlíkovou, produkční projektu.



Na neděli jsou připraveny dvě komentované procházky, které zajišťuje spolek Skrytá Plzeň, z.s. Od 10 hodin Předhusitská Plzeň roku 1348, od 14 hodin pak procházka Doubravkou. Na obě se platí vstupné, lístky je možné zakoupit přes Plzeňskou vstupenku za 70 korun. Více na webu evropskydensousedu.cz.

Ústecký kraj

Růže pro hraběnku Henriettu

KDY: víkend 26. - 27. června, od 10 do 17 hodin

KDE: Zámek Velké Březno

Státní zámek Velké Březno připravil první letošní květinovou výstavu s názvem Růže pro hraběnku Henriettu. Hraběnka Henrietta Chotková byla na konci 19. století a v prvních desetiletích 20. století slavnou a světoznámou pěstitelkou a šlechtitelkou růží. Její růžová zahrada na slovenském zámku Dolná Krupá, které věnovala celý svůj život, obsahovala stovky a stovky nejrůznějších růží a byla vyhledávaným místem všech milovníků této královny květin. Žel za 2. světové války bylo celé její království nenávratně zničeno a není divu, že hraběnka krátce na to umírá. Zbytků růžových keřů se však ujal její zahradník a ten je přenesl do Hamburku, kde se podílel na vytvoření slavné růžové školky Kordes. Tato firma nejen že dodnes šlechtí nádherné růže, ale nezapomíná ani na paní hraběnku. V nedávné době tedy z původních růží hraběnky Chotkové vyšlechtila několik překrásných odrůd, z nichž jedna nese jméno Růžová hraběnka Marie Henrietta. Je pro nás velkou ctí, že šest těchto keřů právě kvete v zámecké zahradě. Kromě nich však návštěvníci uvidí i desítky jiných růží, jimiž vyzdobíme zámecké salony, které pro nás velkoobchodník s květinami, firma Hrdlička a Bílek ze Zlatník u Prahy nechala přivézt z dalekých zemí…

Liberecký kraj

Muzejní noc pod Ještědem

KDY: pátek 25. června od 18 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Technické muzeum Liberec, iQLANDIA, Automuzeum a Rodný dům Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích nad Nisou



Projekt Muzejní noc pod Ještědem je součástí Festivalu muzejních nocí, který volně navazuje na Mezinárodní den muzeí. Během muzejní noci se do expozic a na výstavy dostanete zdarma či za snížené vstupné. Oblastní galerie Lázně připravila komentované prohlídky svých výstav a v 18 hodin je připravena výtvarná dílna s názvem Dílna animace.



Severočeské muzeum vás pozve zdarma do svých expozic, budete mít možnost projít stezku se samoobslužnými úkoly v muzejním parku a zdarma se zúčastníte projekcí filmů ve spolupráci s Anifilmem. Iqlandia vás do svých prostor pustí za snížené vstupné a to i do planetária. Čeká vás rovněž show s Teslovým tranformátorem, velká sience show a animační workshopy v otevřených laboratořích s optickými experimenty.



Technické muzeum připravilo ve venkovních prostorech přehlídku a jízdu veteránů a hudební country vystoupení. Automuzeum Vratislavice nabídne ochutnávku alko i nealko nápojů ve spolupráci s pivovarem Konrád a firmou Kitl. Pro děti zahraje DJ a mohou si užít skákací hrad. Rodný dům Ferdinanda Porscheho vás zve na komentované prohlídky svých expozic, tematický dětský koutek a občerstvení v místní kavárně.

Pardubický kraj

Čechomor: 33 let na scéně

KDY: 26. června od 19 hodin

KDE: Automatické mlýny v Pardubicích

Při příležitosti výročí 33 let na hudební scéně se uskuteční v Automatických mlýnech v Pardubicích koncert skupiny Čechomor. Zazní písně z nového alba Radosti životě i starší neméně oblíbené hity. Letošní koncerty navazují na loňské, velmi úspěšné akustické turné. I na tomto koncertě bude možné podpořit organizaci Pomocné tlapky, která vychovává asistenční psy, bez jejichž pomoci by se mnoho osob s postižením v běžném životě neobešlo. Vstupenka stojí 590 Kč.

Královéhradecký kraj

Breakdancová špička se potká v Hradci

KDY: neděle 27. června

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Akci s názvem Floormaster má na svědomí úspěšná hradecká taneční skupina T-BASS a můžete ji navštívit už tuto neděli od 13 hodin v letním kině Širák. A nepůjde zdaleka jen o ledajakou událost! Setkají se zde totiž zástupci české špičky tanečního stylu break dance, který byl nově zařazen mezi olympijské disciplíny, a to již od olympiády v Paříži (2024). Ve dvou kategoriích do 16 a nad 16 let tak můžete v neděli dost možná vidět v akci některé budoucí olympioniky.

Praha

Festival Le Cirque v botanické zahradě

KDY: sobota 26. června od 10.30 do 17 hodin, neděle 27. června od 10.30 do 18 hodin

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: od 259 Kč

Bohatý festivalový program nabídne cirkusová, kouzelnická i hudební vystoupení pro malé i velké. Přijďte si zadovádět s Cirkem La Putyka a Cirkusem Berto, zaposlouchat se do folkové hudby talentovaného slovenského písničkáře Adama Krisse, nechat se okouzlit triky Pavla Kožíška nebo se pobavit u kabaretních a žonglérských představení. Těšit se můžete i na interaktivní dílničky pro děti, na prasátko Pigy a mnoho dalšího. Chybět nebudou ani stánky s dobrým občerstvením.

Středočeský kraj

Festival V lese fest je tu!

KDY: pátek 25. června od 15 hodin

KDE: na Medvědí louce U Stapu v lesoparku Borky v Kolíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Obecně prospěšná společnost Prostor Plus a Školka v lese vás zvou na 3. ročník festivalu (nejen) pro rodiny s dětmi (Oslava konce školního roku a začátku prázdnin). Festival se koná v pátek 25. 6. od 15 do 21 hodin tradičně na Medvědí louce U Stapu v lesoparku Borky v Kolíně. Pohodové odpoledne plné radosti a aktivit to je V LESE FEST.



Symbolem a jemným motivem 3. ročníku festivalu je proto bušící srdce a život jako takový. Skvělou zprávou je, že i přes bohatý program je vstupné zcela dobrovolné – podpořit můžete jednotlivé aktivity dle vašeho uvážení. Samotný vstup do areálu je zdarma. Festival se chystá v areálu medvědí louky U Stap baru v lesoparku Borky. Program začíná v 15 hodin a můžete se těšit na divadlo 100 opic, kapelu Chytej ušima, akrobatické vystoupení místních Flying Boys, taneční soubor Čercheničky či funkovou kapelu Pharamis.



Děti se mohou těšit na čtení pohádek či otevření nové naučné stezky Školky v lese – stezka veverky Agáty. Nebudou chybět ani Vlesefestové dílničky, kadeřnictví či kolotoč řezbáře Matěje. O dobré občerstvení se postarají lokální prodejci a v kaštanové aleji si mohou návštěvníci koupit drobné rukodělné radosti na mini trhu od regionálních výrobců. Celým odpolednem budou provázet moderátorky Naty & Bibi. Festival bude realizován dle aktuálních vládních opatření týkajících se COVID 19.

Jihočeský kraj

Okolo Třeboně s hudbou i vínem

KDY: od 28. června do 6. července

KDE: Třeboň

Festival Okolo Třeboně slaví 30 let. Kromě koncertů přichystal i doprovodný program s ochutnávkou vín nebo expozici. Na vernisáž fotografické výstavy Nebeské Třeboňsko Jirky Jirouška a 30 let Okolo Třeboně zajděte ve čtvrtek 30. července v 17 hodin. Fotografie najdete ve Sladovně třeboňského pivovaru Regent. Těšte se na cyklus fotografií i plakáty, ohlédnutí za vývojem grafických návrhů Matěje Koláře a fotky z historie festivalu.

Jiří Jiroušek, který je autorem výstavy, fotí více než čtvrtstoletí. Létá na motorovém paraglidu, je letcem a fotografem v jednom. Prohlédnete si 46 velkoformátových leteckých fotografií Třeboňska. O hudební číslo se postará kapela Bárka, kterou tvoří violoncellista a ředitel festivalu Pavel Barnáš a harfenistka Ivana Pokorná. Festival začíná v pondělí 28. června a potrvá do 6. července.

Jako první vystoupí v pondělí 28. června ve 20 hodin na louce u Zlaté stoky Radůza. V třeboňském Divadla J. K. Tyla uvidíte tradičně představení Divadla Járy Cimrmana, a to v úterý 29. července v 16 a v 19 hodin. Na louce u Zlaté stoky vystoupí v rámci festivalu i několik zvučných jmen, a to Karel Plíhal, kapely Fleret, Spolektiv, Babouci či Asonance. Na programu bude i Miroslav Baldrych či Mrakošlap aj. Kapela Bonsai č. 3 potěší návštěvníky na ostrově rybníku Svět, kam bude zajištěna plavba lodí. Na Velkém nádvoří zámku uslyšíte Jiřího Pavlicu a kapelu Hradišťan. Podíváte se i do Schwarzenberské hrobky, kde koncertuje duo Bárka. Dále na pláži Ostende hraje skupina Pánská šatna. Těšit se můžete také na řízenou degustaci vín v Krčínově sklípku na hrázi rybníka Svět.

Vysočina

Hudba, burgery a dobré pivo. Festivaly začínají

KDY: víkend 26. - 27. června

KDE: Jihlava, Chlístov, Velké Meziříčí



Již v sobotu se v areálu Horáckého pivovaru na Pávovské ulici v Jihlavě koná festival Horácký bigbeat. Začíná ve dvě odpoledne a končí v deset večer. „Jedním z taháků celého programu kromě hudebních vystoupení je autogramiáda legend Dukly. Přijedou Neveselý, Chalupa, Válek, Ščerban, Vlk, Melenovský a další všem dobře známí hokejisté. Podpisová akce začíná v půl páté a bude trvat hodinu,“ popsal organizátor Miloš Vostrý z Horáckého pivovaru. Návštěvníci se mohou těšit na kapely Hakmak, Ex páni, Major major, Vigo nebo Morava. Pro děti je připravený skákací hrad a aquazorbing. Vstupné je 180 korun.



Na fotbalovém hřišti v Chlístově u Třebíče se chystá šestý ročník multižánrového hudebního festivalu Chlístovský hejk. Po roční pauze se tak zájemci mohou těšit na pořádný nářez. Kromě českých kapel přijedou i slovenské hvězdy. Akce začíná v pátek v půl čtvrté odpoledne a vyvrcholí během soboty. Vystoupí například kapela Krausberry, KoRn SK Revival, X-Core nebo Migrain. Na návštěvníky čeká přátelská atmosféra, výběr vyhlášeného jídla, několik druhů piv, originální kavárna nebo dětský program. Vstupné na oba dny je 450 korun.



Kdo by chtěl spojit hudební prožitek s jídlem, může navštívit některý z připravovaných gastronomických festivalů s burgery. Na náměstí ve Velkém Meziříčí se v sobotu koná druhý ročník Velkomeziříčského Burger beer festu, který nabídne netradiční variace burgerů, kulinářskou show a ochutnávku piv. „K poslechu zahraje Renovace Rock, Four Covers a Accort. Akce začíná v jedenáct hodin dopoledne a vstupné je zdarma,“ uvedl za organizátory Tomáš Hrabálek.

Jihomoravský kraj

Dny dopravní nostalgie v Brně

KDY: víkend 26. - 27. června

KDE: Brno

Do Brna před více než sto lety se přenesou návštěvníci i místní lidé o nadcházejícím víkendu. Koněspřežnou tramvaj i vozy z osmdesátých let minulého století uvidí na tradiční akci nazvané Dopravní nostalgie. Zájemci si budou moci navíc na pěti různých trasách vyzkoušet, jak cestovali lidé v ulicích Brna v minulosti. „V sobotu dopoledne bude na náměstí Svobody výstava našich vozů a vozů Technického muzea v Brně. Odpoledne jsou na řadě jízdy s cestujícími. A stejný program je v plánu i na neděli,“ pozvala mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Jak prozradila, Brňané poprvé uvidí dva nové retroautobusy, a to Škoda 706rTO a Karosa ŠM11. „V pořadí druhý zmiňovaný autobus ještě neopustil náš areál. Je to opravdu lákadlo,“ dodala Tomaštíková.

Za jednosměrnou jízdenka a výlet do minulosti zaplatí lidé od padesáti korun. Jízdy začínají v sobotu v jedenáct hodin dopoledne a v neděli v jednu po poledni. Kromě historických tramvají, autobusů a trolejbusů se zájemci svezou i parními vlaky. „V sobotu vyrazí parní vlak z Brna do Slavkova u Brna. Vzhledem k velkému zájmu v minulých letech bude mít více vozů a zajistí tak cestujícím vyšší komfort,“ prozradil ředitel KORDISu Jiří Horský. Připomněl, že účastníci parní jízdy si budou moct objednat buď jízdu zpátky historickými autobusy nebo zase historickým vlakem. V neděli dostanou zájemci možnost svézt se na cyklodrezíně, a to od deseti dopoledne do čtyř odpoledne v oblasti ulice Tkalcovské.

Procházení centrem Brna zpříjemní návštěvníkům po oba dny Mezinárodní setkání flašinetářů, které slavnostně zahájí v sobotu ve dvě hodiny po poledni na Moravském náměstí. Lidé si tak připomenou tradici jarmarečních oslav. A z dávného jarmarku na koncertní pódia se přenesou lidé na náměstí Svobody díky souborům základních uměleckých škol z jihu Moravy. Mozartovy děti potěší posluchače v sobotu od dvou hodin odpoledne.

Zlínský kraj

Tradiční sečení luk na Soláni

KDY: pátek 25. června od 18 hodin

KDE: louka u Korytářů, Soláň



Proč nevyměnit sekačku za tradiční secí nástroj – kosu. V pátek 25. června dorazte na vrch umělců - na Soláň ve Vsetínských Beskydech. Od 18 hodin tu na louce U Korytářů proběhne soutěž „O nejlepšího sekáče Soláně“. O hudební a pěvecký doprovod i bezpečnost se postarají Cimbálová muzika Soláň, Mužský pěvecký sbor z Kunovic, Karlovjanky a Valašský sbor portášský. Podvečer vás bude provázet vynikající Jaroslav Halašta. Kdo vydrží na Soláni o den déle, může si prohlédnout výstavu z cyklu Malířské cesty kolem Soláně s díly akademického malíře Lojzy Baránka a Kristýny Fuksové.

Olomoucký kraj

Víkend starých řemesel

KDY: víkend 26. - 27. června, vždy od 10 do 17 hodin

KDE: Fort č. XIII v Olomouci

ZA KOLIK: 100 korun

Během dvou dnů se seznámíte s uměním starých mistrů, kteří provozovali svá řemesla v období středověku. Přijďte na akci Víkend starých řemesel obdivovat šikovnost písařky a tiskařky, soukeníka, tkalce, řezbáře, kováře, ranhojiče a dalších řemeslníků. Sami si můžete vyzkoušet, jak fungoval tisk, jak se vyčesávala vlna nebo jakým způsobem se razily vzory do kůže.

Za drobný poplatek si můžete odnést i vlastnoručně vyrobený dárek v podobě tištěného přáníčka, náramku či vlněného andílka. Program bude doplněn o středověké hry pro děti. Na akci bude možné zakoupit drobné občerstvení.

Moravskoslezský kraj

Coal Castle 2021

KDY: pátek 25. až sobota 27. června

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 255,- pátek DNB nebo sobota House & Techno / 500,- VIP pátek DNB nebo VIP sobota House & Techno



Dvoudenní festival elektronické hudby na Slezskoostravském hradě pod taktovkou promotéru, kteří stojí za půvabným COAL Electronic Music Festival, konaným každoročně na březích Žermanické přehrady. Na co se můžete těšit? V pátek se na COAL Castle ponesou hutné vibrace Drum&Bass. V sobotu si přijdou na své fanoušci Deep House & Techno music. Návštěvníci se mohou těšit na nádherný areál hlavního nádvoří Slezskoostravského hradu, kvalitní ozvučení VOID Acoustic, občerstvení, bary, VIP Zónu s krásnou terasou atd.