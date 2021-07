Vyhlídka na Sokolovsku nabízí výhledy do širokého okolí

KDE: Tatrovice u Chodova

Nedaleko obce Chodov v obci Tatrovice, severozápadně od Karlových Varů, se k nebi tyčí Liščí kopec. Hora má nadmořskou výšku 616 metrů a nabízí hezké výhledy do širokého okolí. Skalní výběžek pod vrcholem Liščího kopce, kterému se německy říká Föllerberg nebo také Felderberg, je domovem vyhlídky s názvem Chodaublick, z níž je nádherně vidět celé chodovské údolí. Po cestě na vyhlídku je dodnes možné všimnout si zarostlých kamenných zídek, které tady zbyly po sedlácích, obhospodařujících svá bramborová políčka. K celé hoře se váže několik pověstí. Například ta o nesmírném pokladu ukrytém v jejím nitru. K němu se kdysi dostal pasáček, který na vrchu utrhl květinu, díky níž ho bílá paní do hory pozvala. Bohatství ho ale oslepilo natolik, že na květinu zapomněl a ve skále uvízl navždy. Na Chodaublick je nejlepší přístup z Tatrovic, odkud vede až na vrchol žlutě značená trasa

Plzeňský kraj

Zamiřte do Velhartic na oživený skanzen

KDY: od soboty 3. do úterý 6. července

KDE: Velhartice

ZA KOLIK: 40 Kč základní, 20 Kč snížené



Během nadcházejícího prodlouženého víkendu se uskuteční druhý ročník otevřených a oživených staveb ve skanzenu vesnického lidové stavitelství, nacházejícím se v širším areálu hradu Velhartice. Jedná se o soubor staveb lidového stavitelství z Pošumaví, které byly na Velhartice, často za dramatických okolností, přesunuty a tím de facto zachráněny.



Drobné stavby obsadí řemeslníci, aby předváděli dovednosti, které byly pro naše předky často samozřejmostí. „Návštěvníci se mohou těšit na ukázky zpracování vlny, kováře, zpracování kůže, pletení košíků, sedlářství, tradiční tesařství a včelařství. Všechny řemeslné činnosti si budou moci návštěvníci aspoň zčásti sami vyzkoušet, a navíc budou moci rovněž výjimečně nahlédnout do interiérů těchto do Velhartic přenesených malebných staveb,“ vyjmenoval pořadatel akce Zdeněk Svoboda. Dvakrát denně také budou probíhat komentované prohlídky.



V rámci programu bude možné zakoupit regionální včelí produkty, jako je například med, medovina či propolis. Premiéru bude mít rovněž hradní velhartické víno, jako odkaz na výsadbu vinné révy v Čechách za Karla IV. a Buška z Velhartic. Do oživeného skanzenu se můžete vydat od soboty 3. července do úterý 6. července vždy v čase od 10 do 17 hodin.

Ústecký kraj

Mistrovství ČR Flat Track

KDY: sobota 3. července od 10 hodin MČR do 125 ccm, od 14 hodin Flattrack

KDE: Moto areál Chabařovice

Motocyklový podnik mistrovství ČR do 125 ccm a Flat track. Občerstvení zajištěno. Vstup do areálu bez vlastní konzumace! Flat track jsou dráhové závody a jsou formou motocyklových závodů, kde týmy nebo jednotlivci závodí se soupeři kolem nezpevněné oválné dráhy. Existují různé varianty, přičemž každá varianta závodí na jiném typu povrchu. Nejběžnější variantou je Speedway, která má mnoho profesionálních domácích i mezinárodních soutěží v řadě zemí.

Liberecký kraj

Koncert skupiny Krucipüsk

KDY: pátek 2. července od 20 hodin

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 350 Kč



Koncert stále nekompromisní metalová formace, která letos slaví 30 let od svého založení, na letní scéně Eurocentra. Skupina vznikla v Liberci v roce 1991, kdy Tomáš Hájíček, frontman punkové skvadry Hubert Macháně, spojuje, své síly s trash metalovou partou Veteš. Skupina prorazila se svým druhým albem „Cirkus dneska nebude“ a následným koncertováním na letních festivalech.



Krucipüsken prošla četná řádka známých hudebníků. Současně vystupuje ve složení Tomáš Hájíček – zpěv, Jaroslav Gabriel – kytara, Marek Haruštiak – baskytara, Vojtěch Douda - bicí. V této sestavě skupina také nahrála poslední album Amen, které stihla v Jablonci představit v prosinci minulého roku. Aby ukojila hlad fanoušků, vrací se i letos se do svého domácího regionu.

Pardubický kraj

Smetanova Litomyšl startuje

KDY: v těchto dnech

KDE: Litomyšl

Festival potrvá do 11. července. Volně přístupná doprovodná scéna Festivalové zahrady, která sídlí po celou dobu konání Smetanovy Litomyšle v Klášterních zahradách, je jako stvořená pro rodiny s dětmi nebo pro ty, kteří klasické hudbě teprve přicházejí na chuť. S klasikou si hraje, propojuje ji s ostatními žánry a ukazuje její různé podoby.

V pátek od 18 hodin se na přilehlém Toulovcově náměstí koná festival pohádek a koncertů Toulovcovy prázdninové pátky. V sobotu začne program Festivalových zahrad již v 10 hodin, děti si užijí například pohádkové čtení s Divadlem Drak. V 11 hodin začíná pro zájemce prohlídka města s průvodcem, začátek prohlídky v infostánku. Odpoledne uslyšíte a uvidíte vynikajícího pianistu Václava Tobrmana, Trio francouzských zpěvaček, pianistu Iva Kahánka. Od 19 hodin zahraje Mladý týnišťský big band a od 21 hodin Duo Universe.

V neděli je dopolední program podobný, odpoledne můžete od 14 hodin sledovat v zahradách přímý přenos z piaristického chrámu i děkovnou mši. Od 17.30 zahraje kytarista Tomáš J Holý, který využívá k tvorbě snad všechny části kytary. V 19 hodin zazpívá Tereza Krippnerová, herečka a zpěvačka se „sameťákem“ za doprovodu jazzového kvarteta. Večerní program bude od 21 hodin patřit mladé harfistce z brněnské konzervatoře Doubravce Čermákové.

Královéhradecký kraj

Gurmánská oáza potěší milovníky jídla a pití

KDY: sobota 3. července

KDE: Hradec Králové



Již tuto sobotu si můžete od 10 do 19 hodin na Smetanově nábřeží a v blízkém parku vychutnat gurmánskou show. Nebudou chybět speciality české i mezinárodní kuchyně belgické hranolky, holandský sýr, americké speciality, indonéská kuchyně, francouzské lahůdky a mnoho dalších dobrot. U stánků ochutnáte regionální a farmářské potraviny, dobré pivo a víno, zajímavé koktejly, domácí limonády, kávu i něco sladkého k ní. Zkrátka gastronomický zážitek v doprovodu hudby i aktivit pro děti. Koncerty skupin Pavouk čichal salám a Čedič se budou střídat s dětskými diskotékami, ukázkou pojídání chilli i vařením.

Praha

Romantický koncert na střeše

KDY: neděle 4. července od 20 hodin

KDE: Střešní zahrada Národního zemědělského muzea, Kostelní 1300/44, Praha 7

ZA KOLIK: 350 Kč

Střešní zahrada pražského Národního zemědělského muzea představuje zcela unikátní koncept. Expozice Živá zahrada výhledů nabízí včelí úly, políčko se zemědělskými plodinami, trávník k posezení nebo na piknik. A nezapomenutelný výhled na Prahu. V neděli vystoupí operní a muzikálová zpěvačka Tereza Mátlová, klavírista a zpěvák Ahmad Hedar a jako host Radim Schwab.

Středočeský kraj

Do Kolína se o víkendu sjedou Amazonky a Amazonečky

KDY: víkend 3. - 4. července

KDE: Kolín

ZA KOLIK: zdarma



Během víkendu 3. a 4. července bude Kolín hostit tradiční jezdecké skokové závody pod názvem AMAZONKA – Libich 2021. Letos se uskuteční již úctyhodný pětadvacátý ročník. Závodit se bude oba dva dny. Jezdci a jezdkyně se na kolbišti kolínské jízdárny v areálu za nemocnicí se svými koňmi utkají v několika soutěžních kategoriích rozdělených dle obtížnosti a výšky skoků. Pořadatelé připravili opět nabitý program. V rámci víkendových závodů proběhne v Kolíně další kolo Středočeské jezdecké ligy.



Vyvrcholením pak bude poslední nedělní soutěž, které se mohou účastnit pouze ženy. V neděli zahájí závody otevřené soutěže kategorií ZM (90 cm) a Z (100 cm). Na neděli je pak kromě ostatních kategorií naplánována speciální soutěž stupně Z (100 cm) pod názvem AMAZONEČKA 2021, přístupná pouze dívkám do 18 let, a to na koních, kteří v posledních dvou letech nestartovali v soutěži L a vyšší. Následuje soutěž ZL (110 cm) a po ní L* (115 cm) nazvaná CENA MĚSTA KOLÍNA. Vyvrcholením celé dvoudenní akce bude nedělní hlavní závod AMAZONKA - Libich 2021 obtížnosti S* s překážkami ve výšce 125 cm určený ženám, juniorkám, dívkám a mladým jezdkyním na koních bez omezení.

Jihočeský kraj

Koncerty, fotbal i mše na Husfestu

KDY: od soboty 3. do úterý 6. července

KDE: Husinec

ZA KOLIK: 150 Kč

V Husinci můžete navštívit v sobotu na Husovy oslavy Husfest v Husinci a užijete si kulturní program i fotbal na velkém plátně.

V sobotu od 16 hodin přijede zahrát acoustic rock českobudějovická kapela Jamie Projekt, v 17.30 následují strakoničtí rockeři Parkán. V 19 hodin si poslechnete kapelu TH!S, v níž hraje na baskytaru Vojta Kotek. Po nich přijde ještě Turbo, Totální nasazení a program zakončí patnáct minut po půlnoci místní punk-rockové uskupení Na plech. Fotbalové fanoušky potěší, že o zápas nepřijdou. V 18 hodin mohou spolu sledovat utkání Mistrovství Evropy ve fotbale Česká republika: Dánsko na velkoplošné obrazovce.

Oslavy budou pokračovat ještě po neděli. V pondělí vyjde ve 21 hodin z nádraží lampionový průvod. Ve 21.30 bude následovat pietní vzpomínka s patriarchou Československé církve husitské v Centru Mistra Jana Husa. Tamtéž si poslechnete ve 22 hodin antikvartet Dušana Vančury.

Festival Husfest trvá do úterý. V dolním parku vás čekají mažoretky, folkový koncert kapely Spolektiv nebo dechovka Úhlavanka. Děti se mohou těšit z detektivního divadelního představení Divoloď. Drobnosti zakoupíte ve stáncích. Dále můžete

V 10 hodin navštívit v Církvi bratrské Ekumenickou bohoslužbu a další program. Bude zde tak mimo jiné odpočinková zóna a kavárna. Na Slavoji si zasportujete. Vrcholem bude ve 20 hodin v Centru Mistra Jana Husa koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy.

Vysočina

Food truck na Letní Platformě Humpolec

KDY: sobota 3. července od 10.30

KDE: park Stromovka v Humpolci



Je tu osmý ročník humpoleckého festivalu Letní Platforma Humpolec, který je spojený s létem v parku Stromovka. Festival nabízí od středy až do neděle pestrý program. Sobota bude patřit již tradičně jídlu pod širým nebem v čase od půl jedenácté do půl třetí. Představí se brněnský food truck, který nabídne čerstvé těstoviny vlastnoruční výroby, polévky a jiné dobroty vařené s láskou. Děti se mohou těšit na veselé pohádkové putování nazvané Pohádka o Písničce od jedenácti hodin.

Jihomoravský kraj

Slavnosti Pernštejnského panství

KDY: od pátku 2. do úterý 6. července

KDE: hrad Pernštejn a okolí

Po loňském výpadku ožije hrad Pernštejn na Brněnsku opět Slavnostmi Pernštejnského panství. Od pátku do úterý je pro návštěvníky připravený bohatý program na nádvořích hradu. Letos totiž uplynulo 500 let od úmrtí Viléma II. z Pernštejna, nejvýraznějšího českého magnáta na přelomu 15. a 16. století z rodu pánů z Pernštejna. „Pernštejnská nádvoří opět ožijí ruchem, který připomene slavnou minulost. Rytíři, šermíři, kejklíři, hudebníci, sokolníci, divadelníci či docela hodný kat se pokusí lidi pobavit.

Nebude chybět ani historický jarmark, předvádění řemesel a stylové občerstvení,“ zve na akci kastelán Pernštejna Zdeněk Škrabal.Vstupné na akci je o víkendu 150 korun pro dospělé a 120 korun pro děti od šesti do patnácti let. V pondělí a úterý program vyjde na 130 korun pro dospělé a 100 korun pro dětskou skupinu. „Běžné prohlídkové okruhy jsou po dobu slavností podružné, je nutné vždy uhradit vstupné na program. Pokud lidé o program nebudou mít zájem, prosíme, aby přijeli v jiný termín,“ dodal kastelán.

Slavnosti se však nebudou odehrávat pouze na hradě, ale také v podhradí. A to konkrétně v areálu u rybníka v Nedvědici. Na zájemce čekají především koncerty. „Rockovou sobotu si podmaní například Divá Bára či Metallica revival Beroun, v neděli přijede Laura a její tygři nebo kapela Vltava. Od deseti hodin večer bude na rybníku světelná fontána. V pondělí si přijdou na své milovníci dechovek. Dorazí Zelenohorští muzikanti ze Žďáru nad Sázavou a také divadlo se Světlanou Nálepkovou a hrou Milovat k smrti,“ lákali pořadatelé.

Zlínský kraj

Večerní prohlídka hradu Lukova

KDY: sobota 3. července od 20 hodin

KDE: hrad Lukov



Spolek přátel hradu Lukova vás srdečně zve na večerní prohlídku hradu. Prohlídka probíhá bez průvodce formou samostatné procházky osvětleným hradem za dodržení platných hygienických pravidel. Možnost zakoupení upomínkových předmětů a občerstvení. Roušku, baterku a dobré boty s sebou! Vstupné jednotné (dospělí, dítě, senior, student) minimálně 60 Kč. Celý výtěžek z akce bude zaslán na podporu obcí zasažených živelnou pohromou na jižní Moravě.

Olomoucký kraj

Dobývání hradu Plumlov

KDY: od soboty 3. do neděle 6. července, od 9.30 do 18 hodin

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: celodenní plné vstupné 150, snížené 120 nebo 70 korun, děti do 4 let zdarma

Léto je tady a s ním zasloužená dovolená, prázdniny a plno atraktivních akcí, které si konečně můžete užít bez stresu a spěchu.Vyrazte během prvního prodlouženého víkendu do Plumlova. Po dlouhé 4 dny se budou střídat v areálu zámku a hradu v Plumlově skvělí šermíři, střelci, divadelníci a komedianti.

Organizátoři navíc rozdělili akci na tři části. Během víkendu budete svědky Obléhání Plumlova, v pondělí se vše zaměří na Den v katovněa úterý akci zakončí Útrapy války.Těšit se můžete na elitní mušketýrský regiment Corporal s ukázkami bojového umění mušketýrů, skupinu historického šermu Nuntius Regis či Allegros – skupinu scénického šermu. Ti všichni během dne předvedou své divadelní, šermířské a střelecké umění při několika vystoupeních. Společně pak každý den ve 13 hodin předvedou scénickou bitvuo hrad Plumlov.

Areál bude otevřen po všechny 4 dny od 9.30 do 18 hodin a speciální kostýmované prohlídky interiérem zámku budou probíhat v pravidelných časech od 9.45 do 17.15. Pro velký úspěch bude opět možné navštívit i hradní sklepy, a to v 11, 12, 14, 15 a 16 hodin. Samozřejmostí bude také ukázka výcviku dravců i kovářské či hrnčířské řemeslo.

Moravskoslezský kraj

Šperkařský jarmark na Sovinci

KDY: od soboty 3. července do úterý 6. července, od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma



Pokud milujete originální šperky či amulety, rozhodně byste neměli chybět na v pořadí již 10. ročníku šperkařského řemeslného jarmarku konaném v nádherném prostředí sovineckého hradu. A na co vše se v průběhu prodlouženého červencového víkendu můžete těšit?



Třeba na ukázky výroby šperků ze dřeva, cínu, mědi, smaltu, kůže, ale i dalších materiálů nebo šití z rokajlu.Na jarmarku se nemusíte jen inspirovat, ale budete pro své potřeby moci zakoupit také kreativní materiál na tvoření doma. Kulturně akci okoření vystoupení Perchtyho von Bladena, Šermířské skupiny Taurus, keklíře a žongléra Křupína, sokolníka Ondry a lukostřelců z Arcus Regis.