Divadlo a koncerty ve Varech

KDY: víkend 10. a 11. července

KDE: Karlovy Vary

Na spoustu kultury se můžete během víkendu těšit v Karlových Varech, a to v rámci Karlovarského kulturního léta. V sobotu v 15 hodin vystoupí na Tržní kolonádě Karlovarský symfonický orchestr. Slyšet jej můžete ještě jednou na Goethově vyhlídce v 16.30.

Pokud se chcete dozvědět něco zajímavého o městě, vydejte se na komentovanou prohlídku nazvanou Lázně i hudba léčí pod taktovkou Pouličního divadla Viktora Braunreitera. Začátek je v 15 hodin u Vřídla. Ve 20 hodin se bude v Kinokavárně PUPP promítat film Gentlemani (vstupné 150 Kč).

Na Thermal stage zahraje od 20.30 Ondřej Gregor Brzobohatý se svou kapelou (vstupné 150 Kč). Nabitý program je připravený i na neděli. Pokud patříte mezi příznivce nordic walking, vydejte se na skupinovou vycházku, sraz je u Divadelní lávky před Karlovarským městským divadlem v 9 hodin. V 15 hodin bude v Karlovarském městském divadle zahájeno divadelní představení pro děti Brouk Pytlík (vstupné 70– 110 Kč). Ve volnočasovém areálu Rolava zahraje od 16.30 skupina Wohnout (vstupné 150 Kč).

Plzeňský kraj

Ara fest přivítají letos i Rokycany

KDY: do soboty 10. července

KDE: Plzeň, Rokycany

ZA KOLIK: zdarma



Programem ve Smetanových sadech v Plzni, kdy byla například zahájena výstava velkoformátových fotografií, včera začal pátý ročník festivalu romské kultury Ara Fest. Letos i s velkou novinkou, kdy se jeden z festivalových dní odehraje v nedalekých Rokycanech.



Právě tam je směrován dnešní program, v 17 hodin začne na Masarykově náměstí koncert, jehož obsazení dělá čest legendám takzvané rokycanské scény. Vystoupí skupina Kale se slovenskou zpěvačkou Gitanou. Návštěvníci se dočkají také proslulého romského akordeonisty Mária Biháriho s jeho kapelou Bachtale Apsa a s tradičním hostem, herečkou Bárou Hrzánovou. V plzeňském Zach's pubu se pak večer uskuteční koncert Le Čhavendar.



Závěrečný program se odehraje zítra v Plzni na tradičním místě U Branky. Odstartujev 16 hodin a jeho hlavní hvězdou bude skupina Gipsy Brothers zpěváka Davida Krause. Vedle něj tu vystoupí Gitana, tentokrát sólově, Roman Zorba Band, Lomnické čháve nebo Funky Brothers.



„Mám z letošního ročníku radost hned dvakrát. Jednak proto, že můžeme pět let trvání festivalu oslavit setkáním naživo a nic nemusí probíhat on-line. Druhou radost mi přináší fakt, že se nám konečně podařilo přenést festival i do Rokycan,“ říká David Tišer, ředitel pořádající organizace Ara Art a programový ředitel festivalu.

Ústecký kraj

Prázdninový víkend v letním kině

KDY: pátek 9. až neděle 11. července

KDE: letní kino v Ústí nad Labem

Opět se v letním kině v Ústí nad Labem uskuteční víkend s domácími kapelami. V pátek se od 17.30 postupně představí Youlie, Top Spot a Idio&Idio. V sobotu od 15.30 budou postupně vystupovat Labe, Total, Last Rebel a Točílas. V neděli jsou potom od 14 hodin na programu vystoupení skupiny Kliďánko a Albis Jazz Band.

Liberecký kraj

Letní hraní na náměstí - Budulínek

KDY: neděle 11. července od 20 hodin

KDE: náměstí Dr. E. Beneše v Liberci

ZA KOLIK: zdarma



Půvabná loutková pohádka pro děti od 4 let plná humoru a živé hudby. Jak dopadne Budulínek, který neposlouchá své prarodiče? Kam až ho neposlušnost přivede a kdo mu ze šlamastyky pomůže? Originální zpracování jinak klasické české pohádky z pera Víta Peřiny se hraje tentokrát pod širým nebem. Koná se za příznivého počasí.

Pardubický kraj

Projeďte lanšperským panstvím

KDY: sobota 10. července

KDE: Cakle, Ústí nad Orlicí

Letošní 13. ročník Lanšperským panstvím – Orlickým cyklo & in-line královstvím se uskuteční v sobotu 10. července. Rytířské klání je obtížnější kategorie orientačního závodu dvojic. Na základě údajů si tým určí optimální trasu tak, aby v omezeném časovém limitu (6 hodin) projel co nejvíce kontrol a posbíral tak co nejvíce bodů.

Pořadí kontrol nerozhoduje a ani nejlepší tým nejspíše nestihne projet všechny. Dvojice se přitom během závodu nesmí rozdělit. Pážecí hrátky jsou určeny pro ty, kteří si na Rytířské klání netroufají, nebo dají přednost spíše hezkému výletu než soutěži.

Královéhradecký kraj

Tropická charitativní pouť

KDY: pátek 9. až neděle 11. července

KDE: Česká Skalice

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Celodenní odpočinkový program 15. ročníku charitativní akce bude probíhat vždy od 11 hodin až do časných ranních hodin, co budou síly stačit. Pouťové atrakce a stánky s občerstvením. Od pátku do neděle bude hrát živá muzika. Program pro děti i dospělé po celé tři dny. V pátek zahrají a zazpívají Debill Heads, Wishmasters, Furt Fajn, Manual, Nabran Kutah a písničkář Miloš Hora.



V sobotu bude hrát Heebie Jeebies, Lucie Revival Morava, Ozzy Osbourne Revival, Elidor, Fénix rock a Unikátní popcorn. Program doplní pěna pro děti, loutkové divadélko Boďi Jaroměř a hasičská vodní fontána s ohňostrojem. V neděli bude hrát Doctor P. P., Krucipüsk a Kon&Takt. Vystoupení a prezentace modelářů, auto a moto veteránů, letecká show, divadélka pro děti. Akce je zastřešena, koná se za každého počasí. Přijďte si prostě jen odpočinout, pobavit a pomoci dobré věci. Dobrovolné vstupné bude věnováno Ústavu sociální péče v České Skalici a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou.

Praha

Léto ve Švanďáku: Cry Baby Cry

KDY: pátek 9. července od 19 hodin

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha

ZA KOLIK: od 330 Kč

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. "Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Luboše Veselého se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké," vzkazují divákům členové divadelního souboru.

Středočeský kraj

Přijďte se podívat na 25. rekonstrukci bitvy na kolínské jízdárně

KDY: sobota 10. července od 11 hodin

KDE: Kolínská jízdárna

ZA KOLIK: základní 120 Kč



Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína jste srdečně zváni na 25. ročník historické bitvy na kolínské jízdárně. Čeká vás dobový jarmark, průvod městem a rekonstrukce historické bitvy. Tématem letošního ročníku budou události roku 1420 v Čechách.

Jihočeský kraj

Borůvky, dobroty, hudba i akrobati

KDY: sobota 10. července

KDE: Borovany



Letos se kvůli covidu koná v Borovanech místo tradičního Borůvkobraního menší a lokálnější varianta nazvaná Borůvkobraníčko. To připadá na sobotu 10. července. Návštěvníky čeká borůvkový trh s programem, představení Cirk La Putyka a večerní zábava s kapelou Chlapi v sobě. Na každou z těchto částí se vybírá samostatné vstupné. Borůvkový trh se koná od 9 do 14 hodin a nabízí borůvkové dobroty, jako koláče, pivo, knedlíky, vafle aj., také borůvky čerstvé. K dostání budou i likéry, šťávy a výrobky místních spolků.

Zúčastníte se borůvkových workshopů. Ochutnáte borůvkové dobroty od finalistů soutěže MasterChef Pepy Nemravy a Viktorie Hrazdílkové. Kromě nich na podiu vystoupí dechovka Muzikanti z Jižních Čech, divadelní společnost Koňmo s pohádkou, uvidíte rockové vystoupení s Hansem Looper Transem. Vstupné 50 Kč. V 18 hodin v klášterním parku uvidíte číslo Cirku la Putyka Kaleidoscope. Zaplatíte 230 Kč. Vstupenky na obě tyto části pořadatelé doporučují již mít zakoupené kvůli omezené kapacitě. Od 20 hodin na venkovním pódiu ve Stodole v Podzámčí zahraje českokrumlovská kapela Chlapi v sobě. Vstupné na večerní zábavu bude 100 Kč. Lze koupit i na místě.

Vysočina

Na Létě v Pelhřimově zahraje Tomáš Klus

KDY: sobota 10. července od 20 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Pelhřimově

ZA KOLIK: 500 Kč



Hlavním tahákem letní kulturní scény v Pelhřimově bude už v sobotu Tomáš Klus. Oblíbený zpěvák vystoupí na Masarykově náměstí od osmi večer. Koncert je součástí programu Léto v Pelhřimově. Pro Kluse to nebude premiéra, lidem tu zazpíval už před rokem.



„Je to krásné město, už jsme se tady několikrát procházeli. Vždy se snažíme něco z té naší zemičky poznat, takže se jdeme před, nebo po koncertu, vždy projít,“ sdělil tehdy Deníku své pocity z města zpěvák.



Vstupné v předprodeji stojí 468 korun, na místě potom rovnou 500 korun. „Vstupenky ještě máme, vyprodáno není. Lidé se na koncert dostanou i na místě,“ mírní případné obavy návštěvníků na poslední chvíli Jana Výborná z pelhřimovského informačního centra. Areál se otevírá hodinu před koncertem a děti do deseti let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma.

Jihomoravský kraj

Napoleonské války u Znojma

KDY: pátek 9. až neděle 11. července

KDE: Dobšice u Znojma



Dunění děl, salvy z mušket i cinkot sklenek vína bude v sobotu znít v Dobšicích u Znojma. Na den přesně po 212 letech si příznivci vojenské historie od dvou odpoledne připomenou těžké závěrečné boje tažení napoleonských válek roku 1809. Ahned poté odmašírují koštovat víno do otevřených sklepů. Celý vzpomínkový program začne už v pátek. „V pět hodin odpoledne vyjede naše jízda do ulic Znojma a projede historickým centrem města k hradu. V půl desáté večer pak při tradiční pietní chvilce uctíme památku padlých v bitvě na louckém vojenském hřbitově,“ uvedl hlavní organizátor Ivan Vystrčil z pořádajícího spolku Acaballado.

Ukázku bojů u Dobšic, přímo v místech, kde se rakouské a napoleonské armády v roce 1809 tvrdě potýkaly, chystají pořadatelé na sobotní druhou hodinu odpoledne. A doufají, že velení tentokrát nepřevezme generál Liják. „Pevně věřím, že loňský rok, kdy jsme bojovou ukázku museli pro celodenní vytrvalý déšť zrušit, zůstane za ta léta, co připomínku pořádáme, jedinou výjimkou. Chceme divákům ukázat, co jsme loni předvést nemohli. Bitevní ukázka bude opět končit atraktivním střetem v brodu řeky Dyje, kam se děj postupně přesune,“ uvedl Vystrčil.

Do pole se i letos chystá na dvě stě milovníků vojenské historie, asi dvacet koní a několik děl. „Opět očekáváme naše přátele z Polska, kteří se bitvy účastní pravidelně. Bitevní ukázka bude letos zajímavá i pro ty, kdo jsou v Dobšicích už pravidelnými hosty. Bojiště bude letos jinak pootočené, abychom střety ukázali zase z jiného úhlu a nový je i doprovodný komentáře. Dosud jsme vyprávěli příběh českého vojáka Jana Nepomuka Prokeše, letos dáme slovo jeho budoucímu švagrovi Jeanu Pierrovi Bardierovi a na boje u Znojma se tak podíváme francouzským pohledem,“ poukázal šéf organizátorů historického programu Vystrčil.

Zlínský kraj

Víkend v Přílepích nabídne řezbáře, kováře, ale také divadla

KDY: víkend 10. a 11. července

KDE: zámecký park v Přílepích



Nenechte si ujít tradiční událost v přílepském zámku, která se koná potřetí v přílepském zámeckém parku. Hlavním lákadlem jsou řezbáři při práci, letos k nim v sobotu přibude i kovář.Každý den obohatí program jedno divadlo, v sobotu loutkové určené dětem, v neděli pak brněnští profesionálové s představením pro všechny, kteří se chtějí zasmát.



V parku si užijí i děti, pro něž je připraveno kromě skákacího hradu a lanových prolézaček také tvoření a malování na obličej či kamínky.Program doplní výstava o stromech republiky a komentované prohlídky parku. Občerstvení zajišťuje holešovská kavárna Republica, budou také tradiční valašské koláče zvané frgály a další sladké i slané pochoutky.



Kulturní program

Sobota 10. července v 10 hodin - loutkové představení POHÁDKOVÁ REPORTÁŽ v podání Jiřího Kuhla Reportér Jaroslav sní o své pohádkové reportáži. Podaří se mu natočit taková pohádková reportáž, jakou si vysnil, nebo to bude úplně jiná pohádková reportáž?

Neděle 11. července v 16 hodin - představení DON QUIJOTE DE LA MANCHA,DIVADLO KLAUNIKY BRNO - Vstupné: 100 Kč

Po formální stránce zvolil režijní poradce představení, autor, mim, básník těla i duše Boleslav Polívka cestu didaktické klaunikyády.

Olomoucký kraj

Festival Šumperké Pomněnky

KDY: pátek 9. července od 19 hodin

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku

ZA KOLIK: na místě 300 korun

Příznivci country, trampské a bluegrassové muziky se už tento pátek mohou těšit na tradiční festival Šumperské Pomněnky, který se letos poprvé uskuteční pod širým nebem v krásných prostorách historického Pavlínina dvora. Při přípravě programu letošního 14. ročníku festivalu, který je pořádán také jako vzpomínka na hudebníka a skladatele Milana Žourka, se myslelo na regionální kapely, protože situace v kultuře nebyla za poslední rok a půl vůbec jednoduchá.

Jejich příznivci i přátelé určitě tuto skutečnost uvítají a 9. července je přijdou podpořit a společně si zazpívat oblíbené písně. V úvodu se můžete těšit na olomouckou partu Alibaba, která je vítězem Porty a Mohelnického dostavníku. Následně se publiku představí talentované dívčí vokální seskupení VoHuBa, které v zápětí na pódiu vystřídá country kapela Micash.

„Pozvání na festival přijala i legendární BG Nova. Za celou dobu jejího působení od roku 1974 se v ní vystřídala celá řada výborných muzikantů, je dvojnásobným vítězem festivalu Porta a zaznamenala hodně úspěchů na různých zahraničních festivalech,“ uvedla produkční Michaela Horáková. Na závěr festivalu pak zahraje oblíbená šumperská kapela Holátka.

Moravskoslezský kraj

Karviná Rocks!

KDY: pátek 9. července od 16 hodin

KDE: Lodičky Dokořán v Karviné

ZA KOLIK: 300 korun v předprodeji, 350 korun na místě



Nenechte si ujít rockový večer na karvinských lodičkách! Vystoupí kapely Dymytry, Doga, Messalina, Bastard, Clustter, Kiaora a Grog, tedy kapely místní, poté místní, které zná celá republika, ale i přespolní rockové hvězdy. Milovníci ostřejšího rytmu si zkrátka opět přijdou na své. Návštěvník se koupí lístku zavazuje dodržovat veškerá epidemiologická opatření vydaná MZČR.



Podmínky se můžou měnit. Pokud se akce zruší kvůli vládním opatřením, tak se cena lístků v plné výši vrací na účet, ze kterého byla platba provedena. Organizátor doporučuje lístky zakoupit již v předprodeji, momentální kapacita je 1000 osob. Více informací na facebookové události.