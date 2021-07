V Bečově nad Teplou se konají tradiční slavnosti

KDY: pátek 16. až neděle 18. července

KDE: Bečov nad Teplou

ZA KOLIK: zdarma

Po tři dny se v Bečově nad Teplou budou opět konat tradiční Bečovské slavnosti. Letos se jedná o již sedmnáctý ročník. Těšit se můžete na bohatý hudební program, který bude probíhat celý víkend a na historické trhy. Na své si přijdou i děti. Slavnosti zahájí dnešní rocková noc, kdy na parkovišti za hasičárnou vystoupí hudební kapely Baba Hed, Wanastowi Vjecy revival a Coda.

Koncerty začnou v 17 hodin. Slavnosti budou oficiálně zahájeny v sobotu ve 12 hodin v historickém centru na náměstí. O zábavu se během dne postará Daliborka, ochotnický divadelní spolek z Ostrova, Divadlo Letadlo, Country Legends, a další. Od 10 hodin dopoledne navíc bude možné navštívit historické trhy a něco si tam nakoupit. V neděli si během snídaně v Bečovské botanické zahradě můžete od 8 hodin poslechnout akustickou kapelu z Boskovic Mariachi Espuelas, poté vystoupí Burgr Band, Fernetic, Fúze BuFet, zazní Bečovské flétny, třídenní událost ukončí ve 14.30 dětské divadelní představení.

Plzeňský kraj

Filmové večery zahájí Pomáda

KDY: vždy v sobotu, od 17. července do 4. září, od 21 hodin

KDE: náplavka u Radbuzy v Plzni

ZA KOLIK: zdarma



Projekcí kultovní Pomády začnou zítra letošní Filmové večery na náplavce. Vzhledem k okolnostem se však výjimečně nebude promítat na tradičním místě. „Z důvodu nepříznivé situace a trvající povodňové výstrahy se sobotní projekce na plzeňské náplavce přesouvá do nedalekého Bikeheart Centra cyklistiky. Věřím, že další promítání 24. července se uskuteční už na náplavce,“ uvedla za organizátory Radka Šámalová.



Filmové večery na náplavce připravil stejně jako loni filmový festival Finále Plzeň. Každou sobotu až do 4. září mohou návštěvníci od 21 hodin vidět české i zahraniční filmy, které budou promítány s dabingem. Vždy od 19 hodin bude také na náplavce na Anglickém nábřeží pod lávkou nedaleko Západočeského muzea otevřen bar. Součástí večera bude i projekce krátkého filmu od studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Po skončení filmu bude možné posedět u řeky při hudební produkci. Vstup na Filmové večery na náplavce je zdarma

Ústecký kraj

Slavnosti Prosecca

KDY: sobota 17. července od 12 hodin

KDE: park Městské sady v Ústí nad Labem

Příznivci šumivých vín a kvalitní gastronomie jsou srdečně zváni na Slavnosti Prosecca spojené s vynikajícím jídlem a příjemnou hudbou v krásném prostředí parku městské sady Ústí nad Labem. Těšit se mohou na pečlivý výběr z více než 40 druhů prosecca od malých rodinných italských vinařství a kulinářské speciality z celého světa. Dále také samozřejmě na tu nejlepší 90´s párty s DJejem a moderátorem Martinem Hovorkou z Kiss rádia, tombolu o skvělé ceny a pro Vaše ratolesti je připravený dětský koutek se zábavnými hrami či workshopy.

Liberecký kraj

KamzíkFest

KDY: neděle 18. července od 11 hodin

KDE: Skiareál Ještěd

ZA KOLIK: od 249 korun



Zábava na všech stanovištích areálu začne v 11 hodin. V rámci programu se můžete těšit na hudební vystoupení interpretů dětské scény a spoustu legrace. Během dne vystoupí nejpopulárnější dětská kapela Čiperkové s nejoblíbenějším klipem Vosy i dalšími hity. Netradiční show s tancujícím psem se ujme Áňa, Pó a pes.



A nebude chybět ani Lumpína – neposedná slečna skřítková s drakem Lumpíkem, která zpívá a baví malé neposedy. Nejen ti nejmenší se mohou těšit na pohádkový KamzíkLes. Les plný pohádkových bytostí a skvělých úkolů, při kterých se bude bavit celá rodina. Připravená bude tvořivá dílna a samozřejmostí je nejvíce oblíbené, tematické malování na obličej.

Pardubický kraj

Veselokopecký jarmark

KDY: víkend 17. a 18. července

KDE: Veselý Kopec u Hlinska

V sobotu a v neděli v době od 9 do 17 hodin se na Veselém Kopci u Hlinska uskuteční Veselokopecký jarmark. Zúčastní se několik desítek lidových výrobců z celé České republiky. V prostředí muzea v přírodě tak budou mít návštěvníci možnost výrobky zakoupit, ale také sledovat řemeslníky při práci nebo využít možnosti vyzkoušet si svoji zručnost ve výtvarných dílničkách.

Budou zastoupeny různé řemeslné techniky: modrotisk, keramika, lidové hudební nástroje, dřevěné užitné předměty, jako jsou třeba hrábě, vařečky, misky. K dostání budou také bylinné sirupy a čaje. Zaujmou jistě kováři, dráteníci, výrobci slaměných ošatek, soustružených hraček nebo dýmek. V nabídce nebude chybět tradiční pečivo a medové dobroty. Oba dny zpestří doprovodný kulturní program.

Královéhradecký kraj

Vydejte se letní bojovkou po stopách kultury

KDY: červenec až srpen

KDE: Hradec Králové



Královéhradecké kulturní organizace spojily své síly a 1. července odstartovaly Hradeckou kulturní pátračku. Bojovka začíná v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží všechny potřebné informace a pracovní list s mapou. Další instituce už mohou navštívit v libovolném pořadí.Iniciátorem projektu je Divadlo Drak, které ke spolupráci přizvalo Galerii moderního umění v Hradci Králové, Klicperovo divadlo, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Filharmonii Hradec Králové a Bio Central.



V okolí či uvnitř jednotlivých institucí jsou umístěna stanoviště, kde prostřednictvím hry, splněním interaktivního úkolu, vyluštěním tajenky či rozřešením šifry účastníci získají indicii, díky které budou moci pokračovat dál v pátrání a zároveň nahlédnout do zákulisí kulturních organizacía vybraných profesí. Pátračka je určena pro rodiny s dětmi i dospělé, a navštívit ji můžete po celou dobu letních prázdnin, vždy od úterý do neděle.



Hradecká pátračka by měla účastníkům nabídnout především zážitek. Nemá být pouhou turistickou trasou. „Chceme představit jednotlivé instituce jako živá, inspirativní a přátelská místa a víc je otevřít široké veřejnosti,“ říká za instituce Barbora Kalinová.

Praha

Praha žije hudbou

KDY: pátek 16. a sobota 17. července

KDE: v ulicích Prahy, program zde

ZA KOLIK: zdarma, umělcům můžete hodit "do klobouku"

„Kultura dostává už dlouho zabrat, o to víc nás těší, že Praha žije hudbou 2021 proběhne. Pouliční umění už k Praze neoddělitelně patří a (po)Uličník už se těší na všechny staré i nové buskery a také samozřejmě na vás návštěvníky. Protože bez pořádného publika to není to pravé. A kde se letos potkáš s Uličníkem? Tak Třeba na náměstí Republiky, Kampě, Můstku a mnoha dalších starých i zbrusu nových lokacích," zvou pořadatelé akce.

Středočeský kraj

Zažijte řemeslné pohádkové léto

KDY: sobota 17. července od 10 hodin

KDE: Skanzen Kouřim



Díky řemeslnému pohádkovému létou v kouřimském skanzenu poznáte tradičních řemesela zábavnou formou. Těšit se můžete i na čtení tematických pohádek v malebném areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi.

Jihočeský kraj

Třeboň přivítá Jakuba Krčína

KDY: pátek 16. a sobota 17. července

KDE: Třeboň

Již 24. Slavnosti Jakuba Krčína navštívíte v pátek 16. července sobotu 17. července v Třeboni. Oslavy zahájí na Masarykově náměstí ve 20 h koncert acoustic wood beat kapely 3Mušketýři. Ve 21.30 tu přivítají Jakuba Krčína a jeho doprovod. Těšte se na ukázky šermu, tance a setkání Jakuba Krčína s Vilémem z Rožmberka. Ve 22 hodin projde městem Loučový průvod.

Na druhý den můžete od 8 hodin na tradiční řemeslný jarmark. V 9.45 projde městem průvod Jakuba Krčína. Přes den vás čeká vlaková show Milites, renesanční rej a tance Campanello, kejklíř, klaun a kouzelník Pet, středověká hudba Dei Gratia, šermířské show skupiny Corbeau – Šarvátky a a duely, uskupení Berit – Šerm od dýky po halapartnu nebo uskupení Duelanti od sv. Rocha – Pokušení svatého Grálu. Ve 20 hodin uslyšíte koncert středověkého rocku kapely Tempus, kterému bude od 16 hodin předcházet koncert s autorskou hudbou na motivy středověkých písní a básní kapely Quercus. Ve 21.45 přijde na řadu loučový průvod.

Program v Městském parku nabízí dravce v letu a sokolnické ukázky, středověké tance, hudbu, kejklíře aj. Přijít můžete např. v 15 hodin na Pirátskou pohádku Divadla Kubko. Na hrázi rybníka Svět se ve 22.15 rozloučí s Jakubem Krčínem. Večer zakončí ohňostroj z ostrova.

Vysočina

Hudební festival Hrošení

KDY: pátek 16. a sobota 17. července

KDE: rybník Řeka v zavedeném retrokempu Moře u Krucemburku



Hudební festival Hrošení na rybníku Řeka v zavedeném retrokempu Moře u Krucemburku se loni kvůli koronaviru nekonal. A tak se pořadatelé z kempu rozhodli, že letos uspořádají rovnou ročníky dva. Jeden bude klasický a ten druhý jako náhradní za minulý rok.



V tento pátek a sobotu se koná třetí ročník festivalu, který bude laděný spíše do folku, country a bluegrassu. „V pátek od pěti hodin odpoledne festival zahájí pardubická Apalucha, dále zahraje bluegrassová kapela Horizont z Havlíčkova Brodu a poté vystoupí Luboš Javůrek a spol. Dále zahraje vítěz vysočinské porty kapela Hřích a produkci ukončí Jaroslav Samson Lenk,“ uvedli pořadatelé z kempu.



V sobotu od jedné odpoledne festival začne Pavlína Jíšová a Bababan, po nich vystoupí Wild West, Eva Suková, Faux Pase fonet a kapela Mazzec. Bluegrass zahrají The Mc Millan´s Brothers, aby je vystřídal objev posledních let, kapela Epydemye. Sobotu ukončí koncertem Žalman a spol.



Už za týden se bude akce v kempu opakovat, a to rovnou čtvrtým ročníkem. Ten bude směřovaný na bluegrass, irskou a trampskou muziku. Vystoupí například Early Times, Isara, Žofie Kabelková nebo skupina Kamelot. Po celou dobu festivalu se bude možné v horku u rybníka osvěžit a nebo jen tak "hrošit" na pláži. Odsud pochází i název festivalu.

Jihomoravský kraj

Festival Národy Podyjí

KDY: pátek 16. až neděle 17. července

KDE: Mikulov

Gastronomická potěšení z mnoha koutů světa, ozvěnu věku páry a hornické dřiny i Shakespearovu komedii na Špilberku si v polovině července mohou užít diváci a návštěvníci na jižní Moravě. Mikulov nabídne v pátek a sobotu už po dvaadvacáté festival Národy Podyjí. „V pátek v půl šesté navečer v galerii Konvent festival začne beseda s architektem Karlem Havlišem o kultuře a architektuře na česko- rakouské hranici,“ uvedla předsedkyně pořádajícího sdružení Národy Podyjí Petra Korlaar. Po besedě naváže ochutnávka produkce drobných vinařů a pivovarníků.

V sobotu festival nabídne tradiční přehlídku gastronomií z celého světa. „O své národní speciality se podělí lidé, kteří delší nebo kratší dobu žijí na jižní Moravě. I v době, která tolik nepřeje cestování, mohou lidé na mikulovském náměstí ochutnat osmnáct regionálních kuchyní, letos nově mezi nimi například libanonskou či brasilskou. Z odpoledního programu musím zmínit alespoň kapelu Finský barok v čele s Františkem Skálou,“ dodala Korlaar. V neděli festival uzavře tradiční společná snídaně.

Zlínský kraj

Rožnovské parní léto je opět tady

KDY: sobota 17. července

KDE: Valašské Meziříčí nebo Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: základní 80 korun



Pokud jste milovníci železnice, pak by vám rozhodně neměly uniknout jedinečné jízdy historickou parní lokomotivou. Stejně jako loni všechny čtyři jízdy Rožnovského parního léta obstará parní lokomotiva Velký Býček alias Tulák s označením 423.041. Jízdní řád je oproti minulým sezonám jen nepatrně pozměněn.



Vlak z Valašského Meziříčí odjíždí v 9.50 a 13.10, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí pojede v 11.12 a v 15.34. Pokud se vám termín v červenci nehodí, nesmutněnte a pohlídejte si sobotu 7. srpna, kdy navíc pojede Zpívající vlak, ve kterém pasažérům zahrají na peróně i přímo ve vlaku muzikanti. Jízdenky s rezervací místa k sezení je možné zakoupit u všech pokladních přepážek Českých drah, a. s. Podrobné informace naleznete na webu města Rožnova.

Olomoucký kraj

Hudební večer a Festival vojenské historie

KDY: víkend 17. a 18. července

KDE: hrad Helfštýn

ZA KOLIK: základní 200 korun

Hudební večer pod širým nebem s kapelami Happy to Meet a Tara Fuki se chystá na sobotu 17. července od 19 hodin. Nutná rezervace míst na e-mailu: helfstyn.rezervace@email.cz.

Již IX. ročník Vojenské historie čeká na návštěvníky hradu v sobotu 17. a v neděli 18. července od 9 do 18 hodin. Přepestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Show living-history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. Pořádá skupina historického šermu Adorea.

Moravskoslezský kraj

Czech Music Crossroads 2021

KDY: do soboty 17. července

KDE: Důl Hlubina v Ostravě



V rámci termínu, kdy by oficiálně probíhaly letošní Colours of Ostrava, se pořadatelé rozhodli uspořádat alespoň showcase festival Czech Music Crossroads, který nebude pouze o hudbě, ale také o přednáškách a diskuzích, které se budou týkat především hudebních branží za časů koronaviru. Právě kvůli pandemii se probíraná témata ještě více otevřou odborné veřejnosti.



Panelové diskuze se budou týkat jak témat, ke kterým mají co říct pořadatelé akcí a festivalů, tak i například hudební a kulturní publicisté. Hlavními lákadly se pak stanou dva nezkrácené večerní koncerty: ve čtvrtek 15. července představí naživo světově proslulý hráč na lesní roh a dirigent Radek Baborák se svým souborem Orquestrina poctu Ástoru Piazzollovi, nejslavnějšímu skladateli argentinského nuevo tanga, od jehož narození letos uplyne 100 let. Koncert je uváděn ve spolupráci se Svatováclavským hudebním festivalem.



V sobotu 17. července se do Ostravy po třech letech vrátí Bratři Orffové. Dále vystoupí například Beata Hlavenková a Kapela Snů, Clarinet Factory, Tomáš Kočko & Orchestr, Hrubá hudba a Omnion, z Polska Orkiestra św. Mikołaja, Ciśnienie a Resina, ze Slovenska pak Barbora Botošová, Hrdza a Folk Band Pokošovci.