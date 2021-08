Ve Františkových Lázních oslaví vstup do UNESCA

KDY: od pátku 30. července do neděle 1. srpna

KDE: Muzeum Františkovy Lázně

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte spolu s františkolázeňským muzeem oslavit zapsání Great Spas of Europe, mezi kterými nechybí český lázeňský trojúhelník, do prestižního seznamu památek UNESCO. Přichystána je vernisáž, prohlídka muzea, setkání s pracovníky Městského muzea Františkovy Lázně i stopovací hra.

V hlavní budově Městského muzea Františkovy Lázně se uskuteční slavnostní večer na téma „František, Frantík, Brunnenbuberl, ryby, žáby a Mayerl“. Vše se bude točit kolem legendární plastiky chlapce s rybou a jejího tvůrce, sochaře Adolfa Mayerla (1884–1954). Na tuto akci se můžete těšit v pátek 30. července od 19 hodin. V sobotu a v neděli 31. července a 1. srpna bude od 10 do 17 hodin budova muzea otevřena pro všechny návštěvníky zdarma.

Po celý víkend se mohou zájemci setkat s pracovníky muzea u pavilonu Františkova pramene na Národní třídě, kde budou mít postavený informační stánek. Připraveny budou také oblíbené stopovací hry a další překvapení. Mimo jiného se tu uskuteční přednáška o sochařovu dílu a stručný výčet pozdějších verzí plastiky Františka s rybou. Chybět samozřejmě nebude ani zábavný příběh, jak plastika díky fotografu Škardovi přišla ke jménu František.

Plzeňský kraj

Plzeňské ulice roztančí dixieland

KDY: víkend 31. července a 1. srpna

KDE: centrum Plzně, Měšťanská beseda

ZA KOLIK: zdarma, do Besedy dobrovolné vstupné



Velkým svátkem fanoušků neworleanského jazzu je Mezinárodní dixielandový festival Plzeň v polovině léta, jedna z největších akcí svého druhu v republice. Letošní 6. ročník se koná o víkendu.



Sobotní program zve od 15 hodin do zahrady společenského domu Měšťanská beseda. Nedělní program však směřuje dixieland tam, kde vznikl: na ulici. Plzeňská Riegrova ulice se pro celý den přemění na neworleanskou Bourbon Street. Oba festivalové dny zahájí vždy ve 14 hodin u katedrály sv. Bartoloměje New Orleans Parade, průvod všech kapel, tanečníků a kolemjdoucích.



„Pozvali jsme zahraniční kapely, které loni kvůli pandemii nemohly vycestovat ze svých zemí. Dále vystoupí náš Pilsner Jazz Band a též plzeňští The Dixie Hot Licks, skvělá kapela Brass Band Rakovník, Letenský dixieland, J. J. Brassband a několik dalších souborů,“ zve promotér festivalu Jindřich Jindřich.



Vstup na oba dny je volný, ale fanoušci budou moci festival podpořit zakoupením VIP-vstupenky či dobrovolným příspěvkem. Více na www.dixielandfestival.cz.

Ústecký kraj

Interporta 2021: Hvězdy country, folku a popu

KDY: sobota 31. července od 16 hodin a neděle 1. srpna od 13.30

KDE: Centrální park na Severní Terase v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: na místě 250 korun

NoName, Pokáč, Xindl X, Rangers Band, Fešáci, Burizon a spousta, spousta dalších skvělých muzikantů a písničkářů. V sobotu proběhne autorská soutěž Junior Song, v neděli pak hlavní soutěž Interporty. Ta se uskuteční v Centrálním parku na Severní Terase 31. července – 1. srpna. Vstupenky na nedělní hlavní program (v sobotu je vstup zdarma) jsou v předprodeji v prodejní síti www.vstupenkyusti.cz , tedy m. j. také v Informačním středisku města a v recepci Domu kultury.

Liberecký kraj

Hradozámecká noc

KDY: sobota 31. července

KDE: zámky Frýdlant, Grabštejn a Sychrov



V Libereckém kraji se do Hradozámecké noci zapojí hrad a zámek Frýdlant od 20 do 22 hodin – k nočním prohlídkám zve návštěvníky hrabě Clam-Gallas, který bude připomínat výročí 220 let od zpřístupnění hradu veřejnosti a prohlídka bude kopírovat tu z 19. století. Hradozámecká noc na hradě Grabštejn má podnázev Jak pán na Grabštejně loupežníky vyhnal a náměty nočních prohlídek jsou převzaty z pověstí o Lužických horách.



Začátek je v 19.30. Varhanní koncert v zámecké kapli je připraven na zámku Sychrov, na varhany hraje Martin Mourdrý, zpěv Radek Krejčí a Martin Matoušek. V rámci Hradozámecké noci se budou od 19 do 23 hodin konat také prohlídky interiérů druhého patra východního křídla zámku, je ale potřeba mít předem zakoupenou on-line vstupenku.

Pardubický kraj

Srdce Pardubic tepe divadlem

KDY: sobota 31. července

KDE: Pardubice

Pardubický zámek žije od úterý do soboty festivalem Pernštejnlove, který pod širým nebem a s kouzelnými kulisami renesančního zámku nabízí několik inscenací na třech scénách. Velkým lákadlem bude slavný semaforský muzikál Jonáš a tingl-tangl v podání divadelního spolku Kašpar. V pátek 30. července od 21 hodin na velkém nádvoří zazní písně Suchého a Šlitra v režii Jakuba Špalka s Petrem Lněničkou v hlavní roli. Nechte se unést půvabem inteligentního humoru.

Sobota 31. července bude pořádnou divadelní náloží pro celou rodinu. Startuje v 10 hodin pohádkou pro úplně nejmenší publikum Znáte Kačenku? Předškoláky pobaví od 11 hodin Neposlušná kůzlátka. Obě pohádky zahraje lidový loutkář Jiří Polehňa v šapitó. Sobotní program v 18 hodin začne scénkami, které už dávno znáte. DS Amadis, Brno přiveze své Televarieté 2019. Show se inspirovala nesmrtelnou zábavou socialistické televize. Možná přijde i kouzelník!

Zbystřit by měli i milovníci Jaroslava Foglara. „V sobotu od 21 hodin na hlavní scéně nabídneme rodinnou inscenaci Bratrstvo kočičí pracky v nastudování Činoherního studia, Ústí nad Labem. Autorská variace světa Jaroslava Foglara pobaví celou rodinu,“ slibují organizátoři.

Festival Pernštejnlove uzavře autorská komedie Jaroslava Střelky a Broukovcova Kamdivadla s názvem Do kalhot! One man show ověnčená mnoha cenami z nejrůznějších divadelních přehlídek je o hledání odpovědi na otázku, zda mohou být zrovna kalhoty symbolem, ikonou něčeho, co nás převyšuje, co nás dělá důstojnějšími, svobodnějšími, něčím, co nám dodá odvahy, sebevědomí. Nechte se rozesmát i dojmout, začátek je ve 23 hodin v šapitó.

Královéhradecký kraj

Dva koncerty festivalu Za poklady Broumovska

KDY: pátek 30. a sobota 31. července

KDE: Hejtmánkovice a Bezděkov nad Metují

ZA KOLIK: vstupné na oba koncerty dobrovolné



Netradiční piknikový open air podvečer a sousedskou atmosféru nabídne v pátek 30. července festival Za poklady Broumovska. Od 19 hodin vystoupí v Hejtmánkovicích „Na kopečku“ Cimbálová muzika Milana Broučka se zpěvačkou Michaelou Katrákovou a navážou tak na svůj úspěšný debut z loňského roku. V sobotu 31. července rozezní bezděkovský kostel sv. Prokopa hudba Antonína Dvořáka v podání rezidenčního umělce festivalu violoncellisty Jiřího Bárty a klavíristky Terezie Fialové.

Praha

Raw food festival

KDY: neděle 1. srpna od 11 hodin

KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Svátek živé (raw) stravy - festival raw jídla, inspirativních přednášek a workshopů. Přijďte a pochutnejte si na blažených chutích a vůních stravy, která léčí svou přirozenou podstatou. Vydejte se cestou k vitálnějšímu životu!Snažíme se o propagaci zero - waste konceptu celé akce (minimalizace vzniku odpadů). Ekotip tedy zní - přineste si, prosím, své vlastní nádobí s sebou.

Středočeský kraj

Ve Vodním světě proběhne U vody tour

KDY: 30. července od 18 hodin

KDE: Vodní svět Kolín

ZA KOLIK: 250 korun



Kapely Sendwitch, Adys a zpěvák Pekař vyrážejí na společné tour s názvem U vody tour 2021. Koncert v rámci akce proběhne také v pátek 30. 7. v areálu Plaveckého stadionu Kolín. Jako speciální host vystoupí kapela Náhodný Výběr.



Line up:

18:00–19:00 Náhodný Výběr

19:30–20:30 Adys

21:00–22:00 Sendwitch

22:30–23:30 Pekař

Jihočeský kraj

Bude se péct chleba

KDY: sobota 31. července

KDE: Lenora

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu navštivte v Lenoře tradiční Slavnost chleba. Těšte se na pečení chleba, placek a houstiček v historické peci, ochutnávky z regionálních pekáren nebo na stánky s občerstvením a výrobky. Děti si užijí na atrakci skákacího hradu,k dispozici bude i rodeo býk. Navštívit můžete Sklářské muzeum v Lenoře a výstavu fotek v novém infocentru.

V 8.30 začne soutěž o nejlepší guláš, která bude vyhodnocena ve 13 hodin. Po zahájení slavností v 9 hodin zahraje skupina Šumaváci, ve 14 hodin uslyšíte harmonikářské duo Hrajeto a v 16 hodin je vystřídá zábavová kapela Receptor. Program bude připraven také pro děti, a to v 9.30 MišMaš hrátky pro děti, v 10.30 Pohádkobraní, v 11.30 Divadlo pro děti nebo soutěže pro malé i velké.

Vysočina

Prázdniny v Telči

KDY: od pátku 30. července do neděle 15. srpna

KDE: Telč



Rodinný hudební festival Prázdniny v Telči startuje už v pátek 30. července. Na čtyřech festivalových scénách vystoupí během dvou týdnů téměř stovka hudebníků, především kultovních folkových jmen jako Karel Plíhal, Druhá Tráva nebo Vlasta Redl. Scéna na Panském dvoře bude patřit mimo jiné kapelám Mňága a Žďorp nebo Tatabojs, kteří letos získali výroční cenu Anděl. Šestnáct dní bude Telč v zajetí hudebního festivalu s pořadovým číslem třicet devět.



Hlavní koncerty se uskuteční v prostorách státního zámku Telč a to navzdory tomu, že se zde rekonstruuje. Akci zahájí v pátek večer od půl osmé zpěvačka Iva Bittová, kterou lidé znají především coby Eržiku z Balady pro banditu. Do Telče přijede s dalším ze svých unikátních projektů, smíšeným pěveckým sborem Babačka. „Zahájení bude pořádně po cikánsku divoké, protože vedle Ivy Bittové zazpívá také Bára Hrzánová s celou kapelou Bachtale Apsa,“ zminil za organizátory Vojtěch Kolář.



Už v sobotu vystoupí na zámku Vlasta Redl s kapelou a Iva Marešová a Razam. V neděli přijede Jiří Schmitzer a Bratři Ebenové. Vstupenky na hlavní koncert se pohybují v cenovém rozmezí 400 až 550 korun. V online předprodeji už je vyprodáno na kapely Javory beat a Hradišťan, kteří figurují v programu v pondělí 2. srpna. Poslední volné vstupenky budou k dispozici ještě na místě, případně v kamenných předprodejích.



Závěr festivalu v neděli 15. srpna obstará harmonikářka Radůza, která vystupuje velmi vzácně. „Jsme rádi, že si letos jako jedno ze svých koncertních zastavení vybrala právě Telč,“ vysvětlil s potěšením Kolář. O zakončení Prázdnin v Telči se postarají akrobati z Cirku La Putyka. „Řekli jsme si s nimi, že když to minule zahajovali, tak by to letos mohli zakončit. A zakončí to s pořádným třeskem. Jejich představení se totiž jmenuje Kabaret Dynamit a míchá v sobě ty nejlepší novocirkusová čísla do jedné výbušné směsi,“ prozradil Kolář.



Kromě koncertů na nádvoří čekají na návštěvníky pohádky v parku, odpolední hraní na Kocouří scéně na náměstí Zachariáše z Hradce, tvůrčí dílny, klubové koncerty na Panském dvoře a další bohatý doprovodný program.

Jihomoravský kraj

Brasil Fest Brno

KDY: pátek 30. července až neděle 1. srpna

KDE: Brno

ZA KOLIK: zdarma, koncert 400 korun

Příznivci temperamentní hudby, tance i dobrého jídla budou moci zažít Brazílii všemi smysly. Nemusí ale cestovat na jih Ameriky, stačí, když se vydají do v centra Brna. Festival začne v pátek koncertem kytarového mága Yamandu Costy. „Jsme šťastni, že festival dokázal přitáhnout špičku hudební scény, jakou je Yamandu Costa. Jeho koncert rozezní terasy hradu Špilberk. Těší nás i nový objev na hudební scéně, kterým je kapela AYOM. “ podotkl dramaturg festivalu a bubeník Jakub Škrha.

Sobotní program nabídne ve čtyři odpoledne karnevalový průvod, který povede z Moravského náměstí na Zelný trh. Jednou z tváří průvodu bude vítězka a tanečnice StarDance Veronika Lálová, která již dříve tančila na slavném karnevalu v Riu. „Brasil Fest Brno mi umožní si Rio prožít znovu, a to za přítomnosti kamarádů a profesionálních hudebníků. Účastnila jsem se i loňského, prvního ročníku a atmosféra byla jedinečná,“ vzkázala divákům Lálová. Spolu s ní brněnskými ulicemi protančí tanečnice z Brazílie za doprovodu několika desítek bubeníků nejen z uskupení Ritmo Factory. Na divácky atraktivní podívanou v ulicích Brna navážou koncerty a taneční vystoupení tuzemských i světových interpretů na třech pódiích – na nádvoří Staré radnice, na Zelném trhu a na Jakubském náměstí. Hlavním sobotním koncertem bude vystoupení kapely AYOM.

Na své si přijdou i milovníci jídla. Součástí programu je ochutnávka specialit jihoamerické gastronomie. V neděli se návštěvníci mohou zúčastnit tanečních a hudebních seminářů v Lužánkách. Festival zakončí večerní koncert na Ponavě. Nápad na festival se zrodil při loňském stoletém výročí česko-brazilských vztahů. Třídenní akce je zdarma, vstupenky na páteční koncert Yamandu Costy jsou k dostání www.goout.net za čtyři sta korun.

Zlínský kraj

HolešovMAN

KDY: sobota 31. července od 9 hodin

KDE: Zámecké koupaliště v Holešově

ZA KOLIK: startovné jednotlivci 500 korun, štafety 1350 korun



Patříte mezi sportovní nadšence, kteří holdují běhu, kolu nebo plavání, ba dokonce v tom lepším případě se oddáváte všem těmto sportům a chcete své síly změřit s dalšími nadšenci? Není lepší příležitosti, kde skloubit příjemné s užitečným, než na triatlonovém závodě HolešovMAN. Od soboty 31. července vypukne již 13. ročník tohoto tradičního klání. Na závodníky čeká 500 metrů plavání v Zámeckém koupališti, 6 kilometrů terénního běhu a 25 kilometrů na horském kole v blízkém okolí areálu.



Prezentace účastníků bude probíhat od 6.30 do 8.30 hodin na Zámeckém koupališti a startovní pistole vystřelí přesně v 9 hodin. Závod je rozčleněn na jednotlivé kategorie. Pokud se budete chtít akce zúčastnit připravte si nejen plně zregenerované svalstvo, ale i 500 korun pro jednotlivce a pro účastníky štafety 1350 korun. „Startovné obsahuje účastnickou medaili, měření čipovou technologií, občerstvovačky, jídlo a pití po závodě,“ lákají pořadatelé. (koc)

Olomoucký kraj

Plumlovský zámek zaplní šermíři

KDY: sobota 31. července – neděle 1. srpna, vždy od 10 hodin

KDE: nádvoří zámku Plumlov

ZA KOLIK: záklaní 90, děti od 6 do 15 let za 50, rodinné 250 korun

Prázdniny jsou přesněv půlce. Pokud máte pocit, že jste toho zatím moc nezažili, vezměte rodinu či přátele a dorazte o víkendu na zámek Plumlov. Na zdejším nádvoří se vám představí šermíři v plné zbroji.Těšte se na umění skupin historického šermu Malleus z Plumlova, Armet z Vyškova či SHŠ Bohemica Sanguisz Prahy.

Víkend bude laděn do středověkých kulis a užijete si také nejrůznější vystoupení v podobě soubojů, tanců, turnajů i střelby z palných zbraní a také ohňovou show, která bude tradičně probíhat ve sklepení zámku. Nebude pochopitelně chybět ani výstava zbrojí a zbraní, které si budete moci detailně prohlédnout. Občerstvení na akci bude zajištěno, takže jistě potěšíte nejen své oči a uši, ale také své chuťové pohárky.

Nádvoří zámku se otevírá po oba dny přesně v 10 hodin dopoledne. Pro děti mají pořadatelé připraven bohatý program v podobě nejrůznějších soutěží. Tak neváhejte a užijte si víkendovou šermířskou akci v malebném Plumlově. Bude to stát za to.

Moravskoslezský kraj

Garden Food Festival

KDY: od pátku 30. července do neděle 1. srpna

KDE: Amfiteátr Skalky, Nový Jičín

ZA KOLIK: třídenní předprodej 120 korun, na místě 150 korun, děti do 12 let zdarma



Pohodová atmosféra, odpočinek a nezapomenutelný gastro zážitek. David Koller, November 2nd i cimbálová muzika. Přesně to čeká návštěvníky třídenního Garden Food Festivalu, který se uskuteční poprvé v Amfiteátru Skalky v Novém Jičíně od pátku 30. července do neděle 1. srpna. Akci moderuje Markéta Hrubešová a těšit se můžete na workshopy, školy vaření s šéfkuchaři Ondřejem Molinou a Lukášem Neckářem a také na skvělou muziku.

Gastro areál otevřen

pátek 16 – 22

sobota 10 – 22

neděle 10 – 18



pátek 30. července

16 hodin Cimbálová muzika Poštár

20 hodin Hrdza (SK)



sobota 31. července

20 hodin November 2nd

21 hodin David Koller