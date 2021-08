Přichystali si charitativní turnaj

KDY: čtvrtek 12. a pátek 13. srpna

KDE: Karlovy Vary

ZA KOLIK: zdarma

Karlovarský Golf & Spa Resort Cihelny se 12. – 13. srpna stane dějištěm 11. ročníku charitativního turnaje Golf pro Paraple, který se koná s výmluvným podtitulem „Na handicap nehrajeme“. Golf pro Paraple se tradičně uskuteční pod patronátem Marka Ebena a za podpory známých osobností. Letos už pozvání přijal Jiří Bartoška, manželé Barbora a Ondřej Trojanovi, Roman Šebrle, Jaroslav Špaček, Dušan Salfický, Kryštof Michal a další. Vstup bude letos zdarma umožněn také divákům, a to od 10 do 18 hodin, po předchozí registraci na webu Centra Paraple.

Na 18. jamce se tak mohou fanoušci setkat s hráči a čeká je i přípitek. „Golfový turnaj je významnou akcí na podporu Centra Paraple, kde můžete vidět ve společných týmech celebrity i hendikepované hráče. Novinkou je možnost se přijet na turnaj podívat, a tak bych rád pozval všechny, které golf a Paraple zajímá,“ uvedl David Lukeš, ředitel Centra Paraple. Během předcházejících deseti ročníků Golfu pro Paraple se podařilo už vybrat částku 2 606 421 korun.

Plzeňský kraj

Začínají filmové hrady a zámky

KDY: od pátku 6. srpna

KDE: Švihov, Kozel, Bolfánek, Horšovský Týn

ZA KOLIK: 145 korun



Projekcí komedie režiséra Patrika Hartla Prvok, Šampón, Karel a Tečka na zámku ve Švihově začne v pátek další ročník Filmových hradů a zámků, který během čtyř srpnových víkendů přinese filmovým fanouškům možnost zhlédnout české filmové novinky v kouzelném prostředí památek v Plzeňském kraji. Vedle Švihova se bude promítat také na Kozlu, nově na Bolfánku u Chudenic a v Horšovském Týně.



Kromě Hartlova snímku se diváci mohou těšit na další komedii Matky, která se natáčela i v Prádle u Nepomuka, a rodinný film Mazel a tajemství lesa. „Na tuto projekci nabízíme také rodinnou vstupenku pro dva dospělé a dvě děti,“ uvedl Petr Veruněk za Festival Finále, jehož organizátoři projekce na hradech připravují.



Kromě toho bude na Bolfánku u Chudenic, kde film Petra Oukropce i vznikal, připravený také program pro děti a pořadatelé slibují i účast tvůrců tohoto snímku o tajemných lesních bytostech.



Jednotlivé vstupné na všechna představení stojí 145 Kč a dá se zakoupit přes weby goout nebo plzenskavstupenka.cz či na místě před projekcí. Film začíná vždy v 21.15 hodin a promítá se za každého počasí. „Vzhledem k tomu, že se projekce odehrávají po setmění pod širým nebem, doporučujeme vybavit se teplým oblečením nebo dekami,“ vzkazují divákům organizátoři.

Ústecký kraj

Latino večer

KDY: pátek 6. srpna od 17 hodin

KDE: před Hraničářem v Ústí nad Labem

Tradiční latino party Latino večer na ulici před Veřejným sálem Hraničář v Ústí nad Labem. Hrát a zpívat bude Santiago Ferreira, úspěšný muzikant z Brazílie, který už v šestnácti podepsal kontrakt se Sony Music Brazil a jeho písně se začaly hrát po celé Latinské Americe. Pak přišlo rozhodnutí procestovat Evropu, a tak je Santiago přes deset let v České republice.

Liberecký kraj

Řemeslný jarmark

KDY: sobota 7. srpna od 9 hodin

KDE: hrad Grabštejn

ZA KOLIK: 50 - 180 korun



Těšit se můžete na prohlídky hradu s kostýmovaným průvodcem (během Řemeslného jarmarku funguje jen I. prohlídkový okruh!), řemeslnickou stezku lesem, hudební představení od skupiny TRIFIKUS, rytíře ze skupiny GARDE GRIS. Kromě představení jsou připraveny i aktivity pro děti a řemeslníci, kteří vám ukážou (skoro)zapomenutou zručnost našich předků, budete mít rovněž prostor k pečení buřtů (k prodeji na místě).



Z řemesel se představí: tkaní na karetkovém stávku (výroba tkanic), sklářství (výroba skleněných figurek), kovářství a podkovářství, pekař, bylinkářka (namíchejte si svou vlastní voňavou směs z grabštejnské zahrádky), pečení oplatek, výroba zbroje – brnířství, zpracování vlny a lnu, provaznictví, zpracování rohů, brašnářství, hrnčířství (točení keramiky na kruhu), řezbářství a další.

Pardubický kraj

Princess – Queen Revival

KDY: pátek 6. srpna od 20 hodin

KDE: Letní kino, Konopáč u Heřmanova Městce

ZA KOLIK: 250 korun

Populární revivalová kapela Princess – Queen Revival v čele s charismatickým slovenským představitelem Freddieho Mercuryho se chystá do letního kina v autokempu Konopáč. Můžete se těšit na skvělou show a nejznámější hity skupiny Queen. Hudebníci z Krnova přesvědčivě zvládají rukopis legendární kapely a dokáží během několika okamžiků rozezpívat a vtáhnout posluchače do atmosféry svého vystoupení. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá do sokolovny v Heřmanově Městci.

Královéhradecký kraj

Vodnické slavnosti 2021

KDY: pátek 6. až neděle 8. srpna

KDE: Červený Kostelec



Vydejte se na 26. ročník Vodnických slavností na Broďáku v Červeném Kostelci. Slavnosti budou tradičně plné mokrých vodnických her, soutěží, netradičních sportů a radovánek.Těšit se opět můžete na nafukovací atrakce na vodě i na suchu, příjezd vodníka Brodíka, živou hudbu a Vodnický trojboj. Vyvrcholením sobotního programu bude opět nepřekonatelný nadvodní ohňostroj.

Praha

Grill fest

KDY: sobota 7. srpna od 10 hodin

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: zdarma

Z prostor Smíchovské náplavky se v sobotu stane obří grilovací zóna, kde si všichni milovníci grilování a barbecue budou připadat jako v nebi (nebo pekle). Návštěvníci budou mít možnost ochutnat grilované selátko na rožni, steaky, burgery, žebra apod. Na své si však přijdou i ti, kteří masu dvakrát neholdují. Na ně čeká výběr grilovaných sýrů, zeleniny nebo vegetariánských burgerů. Kromě klasických, nám známých grilovaných pochutin, budou na menu také peruánské, kubánské či gruzínské speciality.

Středočeský kraj

Den židovských památek nabízí prohlídku synagogy i hřbitova

KDY: neděle 8. srpna od 9 hodin

KDE: synagoga v Kolíně



Seznamte se s židovskými památkami ve svém okolí! V Kolíně můžete v rámci Dne židovských památek v neděli 8. srpna navštívit největší synagogu postavenou do 18. století na našem území v ulici Na Hradbách a starý židovský hřbitov v Kmochově ulici. Objekty jsou přístupné zdarma v době od deváté do sedmnácté hodiny. Záměrem akce je přiblížit široké veřejnosti rekonstruované, leckdy neprávem opomíjené a neznámé mimopražské židovské památky a široké spektrum činností, které jsou nutné pro jejich údržbu a zajištění.

Jihočeský kraj

Komedianti vystoupí v ulicích Tábora

KDY: pátek 6. až neděle 8. srpna

KDE: Tábor

Od pátku do soboty se v Táboře na Žižkově náměstí a v centru koná 10. ročník Mezinárodního festivalu pouličního divadla Komedianti v ulicích. O doprovodný program se postarají animáci, tj. mimové, klauni, žongléři a chůdaři.

Hlavní program na Žižkově náměstí začne v pátek v 19 hodin na loutkovým představením Saframonte v podání Divadla 100 opic. Těšit se můžete na černý humor na hraně. V 19.30 představí svou žonglérskou show s abstraktní koláží obrazů a scén Filip Zahradnický. Losers Cirque Company přichystali na 20. hodinu nový cirkus, akrobatickou show Konkurz. Mezinárodní kubánská kapela Caribe bude koncertovat od 21 hodin. Přiveze hudbu Latinské Ameriky a Kuby, tedy Salsu, Bachatu, Merengue, Cha-cha atd. Ve 22 hodin vás čeká steampunková ohňová show Blackout Paradox inspirovaná počítačovou hrou Atomic Heart. Těšte se na páru, kov, kostýmy a industriální kulisy. Nebudou chybět žongléři a akrobaté.

Podívaná vás čeká ještě v sobotu a v neděli. Například v sobotu ve 14 hodin na Žižkově náměstí předvedou Bratři v tricku představení Hra o trůn, v 15 hodin vás na Tržním náměstí čeká klaunérie v podání dvojice Jonny & Jenny. Na Velkém šanci uvidíte 16 hodin nový cirkus Holektiv. Velkou show bude ve 20 hodin na Žižkově náměstí Kaleidoscope od Cirk La Putyka. Tamtéž ve 21 hodin zakončí večer koncertem David Kraus a Gipsy Brothers. V neděli přijďte například ve 14 hodin na Žižkovo náměstí na pantomimu Neviditelný cirkus Teatra Piccolina.

Vysočina

Retro výlet do minulosti

KDY: sobota 7. srpna

KDE: Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou



Trabant, céčka, Vitacit, slavný hit Holky z naší školky. To jsou věci, které zůstávají stále v paměti. Lidé se mohou do dob minulých vrátit v sobotu na Šlakhamru, v čase od deseti do pěti odpoledne. Návštěvníci si připomenou slavné filmy, mohou hádat písničky a jejich interprety, zkusí poznat kromě tradičního trabantu i jiné značky aut, podívají se i do šatníku a panelákového bytu. Nebudou chybět tradiční pochoutky. Pro zájemce bez rozdílu věku bude otevřená retro herna, kde si vyzkouší poskládat Rubikovu kostku, céčka, zahrát stolní fotbal či hru Logic a vyrobí i mávátko.„Retro výlet je tentokrát určený všem generacím, úkoly jsou připravené tak, aby je mohli plnit příchozí všech generací. Navíc ani nemusí splnit všechna stanoviště. Za splněné úkoly získají penízky a za ty si lze v našem obchůdku Hamrex vybrat odměnu,“ uvedla tisková mluvčí Technického muzea Brno Zuzana Doubravová.



Kromě retro stanovišť čekají na návštěvníky již tradičně kováři. Lidé je uvidí jak při práci na unikátním, vodou poháněném bucharu, tak při tradiční práci na kovadlinách. „Atmosféru akce mohou příchozí doladit retro oblečením,“ dodala Zuzana Doubravová.

Jihomoravský kraj

Histokola

KDY: sobota 7. srpna

KDE: Ždánice

Ve Ždánicích chystají už po osmnácté Histokola. Nestárnoucí swingové melodie z reproduktorů a dámy a pánové na rozmanitých historických bicyklech v dobovém ustrojení. Takový pohled se v sobotu opět naskytne návštěvníkům tradičního setkání majitelů a milovníků kol roku výroby 1970 a starších. „Doufáme, že historických kol s dobově oblečenými majiteli bude letos opět kolem stovky. Dopoledne své umění předvedou při sérii soutěží, odpoledne se kolem druhé hodiny vydají na vyjížďku do sousedních Dražůvek,“ přiblížil začátek programu za pořadatele tajemník ždánické radnice Roman Vrabel.

Odpoledne od tří hodin vystoupí v parku Jožka Černý, Karel Gott revival Morava a Piknik Country revival s písničkami Michala Tučného. V neděli naváže mariánská poutní slavnost. Pro děti pořadatelé chystají v zámeckém parku zábavu a soutěže a poté pohádkové putování. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie začne ve tři čtvrtě na jedenáct poutní mše.

Zlínský kraj

Veligrad – boj o hradiště

KDY: sobota 7. srpna od 11 do 17 hodin, neděle 8. srpna od 10 do 15.30

KDE: Archeoskanzen Modrá

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, zlevněné 100 korun



Skupina Velkomoravané a Archeoskanzen Modrá tradičně zve už na 16. ročník historického festivalu s raně středověkou bitvou z dob Velké Moravy. Nezapomeňte s sebou vzít i děti, protože pořadatelé připravili bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.



Akce se koná za každého počasí. „Během víkendu se návštěvníci vrátí do doby Velké Moravy, zažijí historickou bitvu až o 200 účinkujících, dobový jarmark nebo nahlédnou pod ruky šikovných řemeslníků,“ lákají pořadatelé. V sobotu je bitva naplánovaná na 16 hodin a v neděli na 14.30. Přijďte a zažijte minulost na vlastní kůži i vy!

Olomoucký kraj

Country ProFest

KDY: sobota 7. srpna od 13 hodin

KDE: nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnské náměstí

ZA KOLIK: zdarma

Sobotní odpoledne a večer bude v Prostějově patřit country. Nechte se unášet na vlnách tohoto ryze amerického hudebního žánru. Na pódiu se představí sedm hudebních skupin s cíleným důrazem dát prostor místním kapelám. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s country hudbou od jejích kořenů až po moderní americké country. „Prostor na pódiu dostanou především místní kapely, headlinerem bude kapela Dobré ráno blues band v čele s americkým zpěvákem Brynnem Stephenesem. V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou vyfotit s legendárními americkými stroji Harley-Davidson nebo s kabrioletem Cadillac," uvádí pořadatelé festivalu.

PROGRAM:

13.00 Karanténa / Prostějov

14.30 Mila a Tom Mohr / Prostějov

16.00 Prolom / Prostějov - Olomouc

17.30 Taverna / Prostějov - Brno

19.00 Tres Soldanos / Prostějov

20.30 Dobré ráno Blues Band / CZ - USA

22.00 Hillbillies / Česká Lípa

Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/tipy-na-vikend/kam-o-vikendu-20210805.html

Moravskoslezský kraj

Cirkus Kabát 2021

KDY: sobota 7. srpna od 20 hodin

KDE: Dolní oblast Vítkovice v Ostravě

ZA KOLIK: 777 korun



Kultovní česká kapela Kabát odehraje v Dolní oblasti Vítkovice koncert v rámci open air turné Cirkus Kabát 2021 podle aktuálních možností. Kapela se k tomuto náhradnímu turné vyjádřila následovně: „Naplánovali jsme pro Kabát neuvěřitelných 27 měst! Je to celé koncipované do regulérního cirkusového šapitó, které ale oproti běžnému cirkusu nebude mít boční plachty, a tak je v podstatě celé otevřené. Nejen že se nám to líbí vizuálně, ale i v případě nepřízně počasí to umožní divákům nestát na dešti. Zároveň může člověk stát i mimo samotné šapitó, vesele si popíjet pivko a kouřit, a zároveň vše skvěle vidí a slyší!“ Těšme se tedy na odpoutání se od všední reality a netradiční hudební zážitek!