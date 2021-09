Lidé se vydají do štoly pod sopkou

KDY: sobota 28. srpna od 13 hodin

KDE: Komorní hůrka u Chebu

ZA KOLIK: zdarma

Během sobotního odpoledne budou mít lidé na Chebsku výjimečně možnost podívat se do útrob nové štoly pod vyhaslou Komorní hůrkou.

Konat se tam bude vzpomínková akce na významného a světoznámého básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga von Goetha. Ten se o výzkum této sopky před 200 lety zasloužil. A právě 28. srpna uběhne 272 let od jeho narození. „Právě Johann Wolfgang von Goethe inicioval první výzkumy vyhaslé Komorní hůrky. A tak mohla být tato sopka před 184 lety odborně prozkoumána, především kvůli tomu, aby se potvrdil její vulkanický původ. Tím je jedinečná. Protože všude na světě horníci kopaly štoly kvůli nálezům stříbra, zlata a dalších vzácných kovů. Na Komorní hůrce to bylo čistě z geologického hlediska,“ připomněl seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Na připomínkové akci seismolog Milan Brož připomene i to, že Goethe svými návštěvami lázní propagoval Karlovarský kraj po celé Evropě.

Plzeňský kraj

Zbirožské nádraží dobudou legionáři

KDY: neděle 29. srpna

KDE: Zbiroh

ZA KOLIK: zdarma



Poslední srpnovou neděli se bývalé nádraží ve Zbirohu přenese v čase i prostoru. Legionáři s obrněným parním vlakem nastíní atmosféru roku 1918 v Rusku, kdy bojovali o holé přežití, nad bolševiky dobyli celou Transsibiřskou magistrálu a získali si celosvětový respekt. Nádraží se také ode dneška do neděle stane poslední zastávkou pojízdného muzea Československé obce legionářské – Legiovlaku. Pátek a sobota budou určeny běžným komentovaným prohlídkám, v neděli nádraží ožije čilým ruchem boje legionářů na Rusi. Nedělní program začne ve 14 hodin ukázkou výcviku dělostřelců.



Vrcholem bude v 16 hodin bojová ukázka dobývání nádraží. „Celý odpolední program je pro diváky zdarma a budeme rádi, když nás navštíví nejen fanoušci vojenské historie, ale především rodiny s dětmi, které se chtějí dozvědět něco více, a tak trochu si zažít události, které hýbaly našimi dějinami,“ podotknul Jiří Charfreitag, vedoucí projektu Legiovlak.

Ústecký kraj

Čajů Fest na zahradě rozhlasu

KDY: neděle 29. srpna od 10 hodin

KDE: Zahrada Českého rozhlasu sever v Ústí nad Labem

Už poosmé bude možné navštívit čajový festival, kde bude možnost ochutnat čaje z různých koutů světa od čajových mistrů nejen z celé naší republiky, ale i od zahraničních čajařů. Letos bude na zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem ještě více zábavy pro dospělé i pro děti, ještě více čaje, čajových obřadů a pohody. Proběhne opět soutěž o nejlepší čaj či čajovnu. Vstupenka bude také čajenkou, se kterou budete moci ochutnávat čaje od soutěžních čajoven. Prvních 650 návštěvníků obdrží šálek na ochutnávání. Začíná se v 10 hodin.

Liberecký kraj

Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť

KDY: pátek 27. až neděle 29. srpna

KDE: centrum města Hrádek nad Nisou



Organizátoři letos počítají s tradiční variantou slavností – tedy v centru města, s dnem otevřených dveří u hasičů, výstavou u chovatelů, trialovou exhibicí i lunaparkem… Zajištěn je i bohatý hudební program: Ewa Farna s kapelou, Jelen, Míša Růžičková, Kateřina Marie Tichá, Big ´O´Band, Moravanka, R + Members Club, Dangar Six, divadla pro děti a další překvapení.

Pardubický kraj

Pardubický festival vína

KDY: pátek 27. a sobota 28. srpna

KDE: zámek Pardubice

ZA KOLIK: 200 korun

Na pardubickém zámku se v pátek a v sobotu koná Pardubický festival vína. Zahájen bude v pátek ve 13 hodin, v 16 hodin budou vyhlášeny výsledky soutěže vín. V 18 hodin pak začne Pardubická vinařská noc. Zahraje kapela Wait a zazpívá Sabina Křováková. V sobotu festival vína pokračuje od 12 do 18 hodin. Základní vstupné činí 200 Kč, zahrnuje degustační skleničku a 10 degustačních žetonů.

Královéhradecký kraj

Hradecká sýpka se otevřela zážitkům

KDY: do soboty 28. srpna

KDE: Hradec Králové



Bývalé obilné silo v ulici Za Škodovkou v Hradci Králové, které v nedávné době uniklo demolici, hostí sérii uměleckých a kulturních intervencí pod názvem Sýpka 2021. Sýpka se otevřela veřejnosti v sobotu 21. srpna a započala kulturní program, který až do následující soboty 28. srpna nabízí autorská čtení, projekce, koncerty, divadelní představení, výtvarné dílny, ale také diskuzní panel nad budoucností tohoto objektu. Celý program najdete na www.menumusic.cz. Vstup volný.



Autorské čtení současné česká poezie, představí v pátek 27. srpna básníka a šéfredaktora digitální kurátorské platformy Psí víno Luboše Svobodu a básníka, výtvarníka a hudebníka Michala Drozena. Jejich básnické čtení a následnou diskuzi bude moderovat literární kritik Libor Staněk II. Michala Drozen pak s elektrickou kytaru a drum machine představí svou současnou, intimní a osobitou písňovou tvorbu pod aktuálním hudebním alteregem Spiral Sadness. Program tohoto večera doplní hudební vystoupení Faolán McGowen sestavené z terních nahrávek nasbíraných v objektu a společný koncert dvou hudebních ambientních projektů Obelisk of Light a Šumař.



Závěrečný den, sobota 28. srpna, nabídne nejen tradiční výtvarnou dílnu, specifickou odpočinkovou zónu pod taktovkou pojízdné knihovny Divé báby, ale také divadelní představení Venduly Tomšů a Iana Mikysky s názvem Pět knih. Pomyslným tahákem jistě bude jemný akustický koncert pro svá mechanická zvuková udělátka, různé samohybné či kinetické podomácku vyrobené objekty Petra Válka, jehož v poslední době fascinuje zejména vyrábění zvukových objektů z nalezených materiálů. Závěrečnou položkou bude filmová projekce autorského dokumentu Viery Čákanyové. Vizuálně a zvukově atraktivní snímek FREM se pokouší přetavit složitý komplex myšlenek spojených spojených s otázkami lidské existence v kulisách arktické přírody ve znepokojivou filozofickou úvahu nad limity antropocentrického myšlení.

Praha

Létání v Letňanech

KDY: sobota 28. srpna od 14 hodin

KDE: Letňansko-kbelský lesopark, Praha 9

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte se podívat na (nejen) volně létající papoušky. Mezi papoušky budete moci vidět různé druhy - jak odpočívají na bidle, pohupují se na stromě a nebo jak se zrovna jdou proletět. Přijít můžete "na čumendu", nebo klidně i se svým papouškem. Pořadatelé rádi zodpoví všechny vaše dotazy, které ohledně papoušků můžete mít.

Středočeský kraj

Hrady CZ Light obsadí louku pod Bezdězem

KDY: pátek 27. a sobota 28. srpna

KDE: Bezděz

ZA KOLIK: od 750 korun



Hudební festival Hrady CZ se na území Čech letos uskuteční jen jeden jediný víkend, a to pod hradem Bezděz. Návštěvníci se mohou těšit na špičku tuzemské hudební scény v čele s kapelami a interprety, jako jsou Divokej Bill, Rybičky 48, Tomáš Klus, Mirai, Mig 21, No Name, Pokáč nebo Visací zámek. Návštěva hradu Bezděz bude v rámci vstupenky zdarma. Festivalové koncerty se letos odehrají vždy na jednom pódiu, chybět nebude tradiční páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek. Samozřejmostí je také množství stánků s občerstvením, atrakce pro trávení času mezi koncerty a možnost stanování ve VIP kempech nebo v sousedství areálu festivalu. VIP kempy, které budou oplocené a hlídané a nabídnou prodej potravin a nápojů, sprchy nebo nabíjení telefonů, jsou zpoplatněny, stanové městečko, ve kterém ubytovaní najdou toalety pitnou vodu a koše na odpad, je zdarma.

Jihočeský kraj

Trocnov se vrátí do doby husitů

KDY: sobota 28. srpna

KDE: Trocnov

Dobový program na téma Válka a vojenství v době Jana Žižky čeká návštěvníky areálu Archeoskanzenu Trocnov v sobotu od 10 hodin. Zjistíte, jak vypadali husitští bojovníci, kdo byli, jak byli odění, jaké používali zbraně, jak bojovali a jak se těžkooděnci ve zbroji pohybovali a jak jezdili na koni. Dozvíte se o významu a použití kopí i o rozvoji palných zbraní v husitských dobách.

Družina Buška ze Žapachu předvede a představí jezdecké umění, uvidíte přehlídku různých složek vojsk, uvidíte ukázku bitvy a volných střetů, představí se různé dobové složky vojsk. Můžete se zúčastnit komentovaných prohlídek ležení vojska. O středověkou hudbu se postarají soubory Lucrezie a Dei Gratia.

Vysočina

Novoměstské slavnosti medu

KDY: sobota 28. srpna od 8 hodin

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma, na koncert je dobrovolné vstupné



Poslední prázdninovou sobotu od osmi ráno do dvanácti hodin připravili na Vratislavově náměstí pořadatelé slavnosti medu aneb sladké ukončení léta. Lidé si mohou nakoupit zboží na farmářském trhu, dozví se zajímavosti o včelách na výstavě mezi stromy. Děti si užijí zábavu a naučnou stezku v herní zóně před budovou I. Základní školy, výtvarný workshop a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Slavné melodie v podání Swingového orchestru zazní na nádvoří Horácké galerie od půl desáté do půl jedenácté, vstupné je dobrovolné.

Jihomoravský kraj

Jihomoravské dožínky

KDY: neděle 29. srpna od 9 hodin

KDE: Kyjov

Dožínkový jarmark řemesel a regionálních produktů, mše svatá nebo průvod. To je jen krátký výčet z programu, který nabídnou Jihomoravské dožínky v neděli v Kyjově. Program odstartuje v devět hodin na Masarykově náměstí a nabídne i vystoupení folklorních souborů z Kyjova nebo cimbálové muziky. V letním kině se představí Vojenský umělecký soubor Ondráš a kapela Wohnout.

Zlínský kraj

Za lidovými řemesly i valašskou kuchyní zavítejte do Živých dřevěnic

KDY: sobota 28. srpna od 13 hodin

KDE: Valašské Klobouky



Tři kloboucké dřevěnice, Červený dům, Stará radnice, stodola u domu Josefa Bratmanna i věž farního kostela se o poslední srpnové sobotě otevřou, aby si sem lidé mohli přijít pro jedinečné zážitky. Při procházce po historickém centru města se návštěvníci mohou zastavit u valašských chalup, nahlédnout do světnic a přiblížit si živobytí našich předků. Hospodyňky příchozí pohostí, řemeslníci zase vezmou do rukou nářadí a pustí se do práce. Své nástroje nenechají zahálet ani muzikanti, a tak bude na Živých dřevěnicích pěkně veselo. Přijďte si užít příjemnou lidovou atmosféru už v sobotu od 13 do 18 hodin.



„Srdečně zveme na návštěvu Pechancovy dřevěnice, kde uvidíte všední život valašské rodiny, do Pivečkovy dřevěnice, kde se ocitnete v ševcovské domácnosti, a také do dřevěnice na Kosence, kde zavoní v peci upečený chleba, zavrtí se kolovrátek a bude se drhnout peří. A v programu toho bude daleko víc, proto si určitě udělejte čas a vydejte se s námi na putování za valašskými tradicemi,“ pozvala Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.



Spolu s dřevěnicemi se návštěvníkům otevřou i další památkové objekty. „Zváni jste do Červeného domu na Masarykově náměstí, kde se podíváte do soukenické i prvorepublikové domácnosti a také do dobové kuchyně z 50. let. Expozice o díle architekta Huberta Gessnera můžete zhlédnout ve Staré radnici a ve stodole na zahradě domu Josefa Bratmanna. A když vystoupáte po schodech do výšin kostelní věže, pokocháte se výhledem na město s nezvyklým nadhledem,“ pozval Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky.



V areálu Kosenky příchozí přivítá lidovými písničkami cimbálová muzika Klobučan. Zruční řemeslníci k tomu před zraky návštěvníků oživí staré tradiční postupy, například kutí kos, výrobu šindelů a metel, tkaní na stavu, paličkování, předení na kolovrátku a další. Lákavou zkušeností pro malé i velké se jistě stane skok do čerstvého bělokarpatského sena. A k občerstvení tu zavoní valašská kyselica, pečené zemáky s česnekem nebo chleba z pece. Dvůr Janíkovy dřevěnice pak nabídne venkovní výstavu obrazů i místo k příjemnému odpočinku.

Olomoucký kraj

XXXIX. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston

KDY: pátek 27. až neděle 29. srpna

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: základní 200 korun

Celosvětové setkání uměleckých kovářů - Hefaiston, na které letos kvůli pandemii dorazí méně účastníků ze zahraničí a akce bude tentokrát spíše česko-slovenská, se uskuteční na hradě Helfštýn. Lidé mohou po celý víkend obdivovat nejen živou tvorbu, ale také vystavené exponáty na druhém nádvoří. Připraven je i bohatý program - kovářské soutěže, přednášky v galerii na II. nádvoří, demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích, koncerty a mnoho dalšího. Během víkendu zajištěna kyvadlová autobusová doprava z Lipníka nad Bečvou a zpět.

Moravskoslezský kraj

Strašení na hradě

KDY: sobota 28. srpna od 17 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad v Ostravě

ZA KOLIK: základní 100 korun



Strašení na hradě. Stylové rozloučení s prázdninami na Slezskoostravském hradě proběhne už tuto sobotu. Hradní brány se otevírají mimořádně až v 17 hodin, hlavní program začíná v 19.30. Zaručeně se budete bát. Již 12. ročník jedné z nejoblíbenějších hradních akcí nabídne strašidelný závěr prázdnin.



Na místě budou stánky s občerstvením a posezení, hlavní program pak startuje se setměním po 19. a končí ve 23 hodin. Návštěvníci budou po skupinách provázeni hradním okruhem plným bytostí vynořujících se z temnot hradu. Na návštěvníky budou číhat čerti, zombie, duchové a další hrůzu nahánějící bytosti. Na akci proto nedoporučujeme brát děti mladší 6 let. Pokud by se vaše ratolesti hodně bály, trasu lze kdykoliv opustit. V případě, že jdete na akci pouze jako doprovod, můžete si zakoupit vstup pouze na hradní nádvoří a strávit tak příjemný večer u stánků s občerstvením a posezením. Omezené vstupné na hradní nádvoří zakoupíte pouze na místě v den konání akce.