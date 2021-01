Přírodní památka Rotavské varhany jsou zbytek třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Nachází se v obci Rotava nedaleko Kraslic. Jde o státem chráněnou přírodní památku. Varhany jsou součástí třetihorního vulkanického pásma, které protíná severozápadní Čechy od severního Bavorska do Polska.

Ačkoliv v této zóně najdete desítky příkladů sloupcovité odlučnosti čediče, zvláště v oblasti Doupovských hor a Českého středohoří, jenom málokterý je tak krásný a zasazený do malebné přírody jako právě Rotavské varhany. Mohutná odkrytá stěna se skládá z dvanácti metrů vysokých, vějířovitě rozložených hranolů, které skutečně připomínají varhanní píšťaly. Skalní stěna byla v minulosti odkryta kamenolomem.

Čedičové sloupce vznikly v důsledku chladnutí lávy. Prudké ochlazení vyvolalo v tuhnoucím lávovém proudu vnitřní pnutí a smršťování. Pokud vystoupíte z levé strany na vrchol, můžete se projít po čedičovém hřebenu a vychutnat si výhled na Rotavu a Kraslicko.

Plzeňský kraj

Do kasiček lze přispět do neděle

KDY: fyzicky do 24. ledna, on-line do 30. dubna

KDE: www.dchp.cz, případně www.trikralovasbirka.cz

Letošní ročník Tříkrálové sbírky poznamenala vládní opatření, a tak se změnil i způsob, jak ji lze podpořit. Místo koledníků, kteří každoročně obcházejí domovy a vybírají příspěvky, mohou zájemci přispět vhozením svého finančního daru do stacionárních kasiček označených logem charity nebo zaslat obnos on-line na webu trikralovasbirka.cz. Přispět lze také zasláním dárcovské SMS.



Tato cesta však zatím nepřináší takový úspěch jako tradiční koledování. Loni bylo vybráno v Plzeňském a Karlovarském kraji téměř šest milionů korun, letos to k 20. lednu bylo necelých 390 tisíc korun. Částečné zmírnění propadu může přinést ještě otevření kasiček, které budou k dispozici do 24. ledna.



„Velmi si vážíme dosavadní pomoci, ale dál vyzýváme spoluobčany k podpoře charitních sociálních služeb. Charita koná službu ve prospěch potřebných lidí a Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem této pomoci, protože veřejné zdroje a zdroje uživatelů na zajištění provozu služeb nestačí,“ sdělil Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň. Seznam kasiček je na webu www.dhcp.cz, on-line bude možné příspěvky zasílat až do 30. dubna

Ústecký kraj

Rozhledna Radejčín

KDE: Rozhledna Radejčín u Dubic



Pokud vám nevadí zimní počasí a hledáte místo kam vyrazit na výlet, abyste nemuseli sedět doma, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.

Liberecký kraj

Kolem světa online: Bhútán

KDY: neděle 24. ledna ve 20 hodin

KDE: facebook Kulturního centra Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 97 Kč na smsticket.cz



Pro zkušené cestovatele a dobrodruhy je Bhútské království lahůdkou a vrcholem cestovatelských ambicí. Země, která preferuje ženy a do níž globalizace přichází s velkým zpožděním, se proslavila svou politikou „hrubého národního štěstí“. Pod povrchem posledního ráje na zemi se však skrývá mnoho stínů, které mohou překvapit.

Královéhradecký kraj

Vydejte se na rozhlednu Amálka

KDE: České Petrovice



Rozhledna Amálka je nepřetržitě přístupná. Výdejní okénko bude otevřeno v pátek 22. ledna od 13.00 do 16.00. O víkendu se budete moct občerstvit od 11.00 do 16.00 hodin. Běžkařské okruhy u rozhledny jsou protaženy.

Desetimetrová kovová nástavba na dřevěném altánu skibaru stojí od roku 2020 u konečné stanice lyžařského vleku na severním úbočí vrchu Adam na východě Orlických hor. Z otevřené plošiny ve výšce 5 metrů uvidíte celý severní obzor od západu k východu (Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky, Rychlebské hory, Žamberecko, Polsko). Jižním směrem však lepšímu výhledu brání o 35 metrů vyšší zalesněný vrchol kopce Adam.

Rozhledna je postavena na vrcholu sjezdové trati nad Českými Petrovicemi.

Do obce je možné dojet buď od jihovýchodu z Mladkova, kde se ovšem musí nejprve zdolat náročné stoupání s osmi serpentinami k hranici s Polskem nebo o trochu pozvolněji od severozápadu od Bartošovic po překonání mostu přes Orlici v Zemské bráně. Třetí možností je příkré stoupání od západu z Klášterce nad Orlicí. Všechny cesty se pak setkají v centru obce na kruhovém objezdu v Petrovicích. Z něj se odbočí a po sto metrech se z mírného kopce dojede na parkoviště.

Praha

Virtuální svatební festival

KDY: pátek 22. ledna od 14 do 22 hodin, sobota 23. ledna od 10 do 23 hodin, neděle 24. ledna od 10 do 18 hodin

KDE: web festivalu



Zasnoubené páry chystající v blízké budoucnosti svatbu se mohou pro radu a inspiraci vydat na svatební veletrh přímo z pohodlí svého domova. První virtuální svatební veletrh nabídne možnost detailně si prohlédnout zboží jednotlivých vystavovatelů v jejich virtuálních stáncích, komunikovat s vystavovateli, vyslechnout přednášky a zúčastnit se panelových diskuzí, užít si módní přehlídky svatebních šatů, speciální veletržní slevy, soutěže o ceny i bohatý doprovodný program.

Pardubický kraj

Dny otevřených dveří Univerzity Pardubice

KDY: od čtvrtka 21. ledna

KDE: na webu univerzity



Informace o studiu na 7 fakultách Univerzity Pardubice letos získají budoucí studenti pouze on-line. Pandemická situace sice nedovoluje vysoké škole pozvat zájemce nebo jejich rodiče na kontaktní Dny otevřených dveří, přesto si každý může pustit živě nebo ze záznamu vysílání univerzity i jednotlivých fakult. Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, pozve on-line do svých prostor 22. ledna od 10 do 15 hodin.

Fakulta filozofická nabízí už nyní záznam živého přenosu z prvního Dne otevřených dveří, který lze sledovat v sobotu 23. ledna od 10 hodin. Další informace na ff.upce.cz. Dopravní fakulta Jana Pernera chystá on-line Den otevřených dveří 27. ledna od 16 hodin. Další informace na stránkách dfjp.upce.cz. Fakulta chemicko-technologická nabídne poprvé informace ve virtuálním prostředí ve středu 27. ledna od 10.30 hodin a to pod heslem „Připoj se a studuj s námi“. Druhý den otevřených dveří se uskuteční 10. února. Více informací na stránkách fcht.upce.cz. Fakulta elektrotechniky a informatiky se zájemcům otevře 5. února od 10 hodin.

Středočeský kraj

Králické betlémy jsou vystaveny na Kladenském zámku

KDY: do úterý 2. února

KDE: na webu Kladenského zámku



Jednou z výstav Kladenského zámku, kterou si lidé mohou prohlédnout na internetu, je výstava Králické betlémy a další vánoční artefakty. Jejím autorem je řezbář a restaurátor Oldřich Čech z Dřínova u Slaného. Tradice výroby Králických betlémů se táhne již od roku 1700. „Oldřich Čech je v současné době jediný pokračovatel tohoto řemesla s přímou vazbou na město Králíky a Josefa Schwarzera, jenž jej učil výrobě figur, a který byl jediným aktivním žijícím výrobcem na Králicku i řezbářem staré školy s dlouhou rodinnou tradicí,“ uvádí organizátoři. Výstava přibližující nejen Králické betlémy staršího data, ale zároveň současnou Čechovu tvorbu potrvá do 2. února.

Jihočeský kraj

Výšlap na Kluka s výhledem do okolí

KDE: Šumavské podhůří



Na Kluka, horu v Prachatické hornatině a Šumavském podhůří ve výšce 741 m. n. m., navštívíte například po zelené turistické značce z obce Holubov (5 km), či po modré ze Slavče (1,6 km). Hora se nachází 12 km od Českých Budějovic a je sedmým nevyšším vrcholem v okresu České Budějovice. Nahoře vás čeká granulitová skála, železný kříž, vrcholová kniha a výhledy po okolí.

Vysočina

Cestou popletených pohádek

KDY: do středy 27. ledna

KDE: Polná



Středisko volného času Tempo v Polné připravilo pro děti soutěž Cestou popletených pohádek. Malí zájemci si vyzkouší své pohádkové znalosti. Úkoly k soutěží najdou na sedmi místech v Polné, která dobře znají: knihovna, muzeum, školní jídelna, knihkupectví Kuba-Pařízek, hasiči Polná, u lípy na Karlově náměstí (židovské město), TEMPO Polná.



Na cestu s sebou tužku a papír nebo mobil s foťákem. Úkolem bude přiřadit pohádkový obrázek ke správnému pohádkovému textu. K tomu, aby byl úkol splněný je nutné projít všechna stanoviště a je jedno v jakém pořadí; jen TEMPO si soutěžící nechají nakonec. Zde bude poslední úkol a také schránka na vhození správných odpovědí. Správní luštitelé pohádek se dostanou do slosování o hezkou hračku.

Jihomoravský kraj

Hrad Špilberk

KDE: www.spilberk.cz



I když je hrad Špilberk nyní zavřený, příznivci historie, zajímavých výhledů do krajiny nebo výstav nemusí zoufat. Pořadatelé totiž připravili virtuální prohlídky. Zájemci tak mohou zjistit, jaký je výhled z hradní věže. Poznají také díky 3D modelu, jak Špilberk vypadal ve 14. století. Tehdy byl sídlem moravských markrabat Jana Jindřicha a Jošta Lucemburského. K vidění jsou i výstavy Chrám kamene, Evropan Adolf Loos nebo výstava Jiřího Bieleckého. Tvůrci zvou také zvídavé děti na web Horaher, kde kromě vzdělávacích programů najdou in online hru z prostředí středověkého Brna.

Zlínský kraj

Na výlet k pulčínským ledopádům

KDE: Francova Lhota



Pokud hledáte báječnou vycházku za přírodním magnetem Valašska, dejte se na trasu v nejjižnější části Javorníků v Pulčínských skalách. Od pulčínské hospůdky je to do skal jen necelé tři kilometry po červené. Je však dobré držet se šipek s nápisem Ledopády. Ledopády jsou díky omezeným podmínkám přístupné do 15. března.

Olomoucký kraj

Tvořte na dálku s muzeem

KDE: web Muzea umění Olomouc

I v novém roce pokračují lektoři edukačního oddělení Muzea umění Olomouc ve tvorbě pracovních listů na doma. Děti si tak stále mohou zpříjemnit dlouhý čas bez školy a kamarádů tvořivou chvílí. Například novou lekcí cyklu Muzeum z pokoje vám muzeum představí jeden z nejkrásnějších obrazů současné výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc, která se jmenuje 1673 / Kabinet pro biskupa. Zároveň se díky ní zamyslíte, co lze sdělit pomocí lidských gest.

V nabídce nechybí ani pracovní list pro domácí tvoření, inspirovaný listovým ornamentem. Vyzkoušíte si, jak zjednodušit zobrazení přírodního motivu, aniž byste přitom opomenuli jeho osobité rysy. Naučíte se tak jeden z principů procesu výtvarné stylizace. Pracovní list doprovází edukační klip Vesmír (v) umění. Tak se pusťte do tvoření a nezapomeňte se pochlubit vašimi výtvory.

Moravskoslezský kraj

Kamínková hra ve Vítkově

KDE: Vítkov



Potřebujete po Vánocích protáhnout své tělo? Máte rádi procházky po vašem městě? Středisko volného času Vítkov si pro veřejnost připravilo hru na hledače drahých kamenů, kterých po městě rozmístilo celkem sto. Poznáte je lehce podle zářivých barev a loga SVČ. Vydejte se na procházky po Vítkově a pozorně pozorujte své okolí a hledejte drahé kameny. Odměněni budou tři nálezci s nejvyšším počtem nalezených kamenů. Kameny mohou zájemci sbírat do konce ledna.



Nejpozději 31. ledna je nezbytné zaslat fotografie všech nalezených kamenů, jména soutěžícího, případně soutěžící rodiny, telefonní a emailový kontakt na email orlikova@svc-vitkov.cz. První tři zúčastnění s nejvyšším počtem nasbíraných kamenů obdrží věcnou cenou. Další informace a výherci budou zveřejněni na Facebooku Střediska volného času Vítkov.