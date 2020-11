Navodit atmosféru kinosálu se vším, co k tomu patří. Moje kino LIVE vítá diváky ve virtuálním kině u nich doma. Promítání se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film je díky tomu možné pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině. Pro velký zájem opakuje v pátek polský film Corpus Christi. Je příběhem Daniela, který v nápravném zařízení pro mladistvé prošel duchovní proměnou a ze všeho nejvíc se touží stát knězem. To ale podle církevních pravidel není možné. Nebo je? Vstupenky za 100 Kč a další informace najdete například na mojekinolive.cz, nebo na goout.net/cs/moje-kino-live/pzxxahg/.

Plzeňský kraj

Juniorfest naladíte on-line

KDY: od pátku 6. listopadu od čtvrtku 12. listopadu

KDE: www.juniorfest.cz



Od pátku až do 12. listopadu můžete v rámci Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest sledovat živá dvouhodinová vysílání plná zajímavých hostů, písní, soutěží a filmů. On-line přenosy naladíte denně od 16 do 18 hodin na webu juniorfest.cz.

Ústecký kraj

Virunga trhy v OC Fórum

KDY: pátek 6. listopadu od 9 do 18 hodin

KDE: OC Forum v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: zdarma



Do Ústí nad Labem se v pátek 6. listopadu vrací to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Přijďte do obchodního centra Forum ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Trhy budou probíhat od 9 do 18 hodin.

Liberecký kraj

Koncert Big´O´Band

KDY: neděle 8. listopadu od 19 hodin

KDE: facebook Kultura z.s.

ZA KOLIK: Kapelu lze podpořit na www.evstupenka.cz.



Liberecký Big´O´Band je těžké třicetičlenné těleso, které si s neodolatelnou lehkostí pohrává s nejžhavějšími kousky současné pop-music. Spojuje poctivé řemeslo klasického, přesně seřízeného bigbandu s mimořádnou odvahou objevovat nové žánry a dodávat jim plný dynamický zvuk velkého orchestru. Kapelník Marek Ottl neustále rozšiřuje repertoár kapely za hranice obvyklého. To nejlepší ze soudobého popu, rocku nebo funky citlivě aranžuje přímo pro hráče Big´O´Bandu a získává tak rychle nadšení i toho nejmladšího publika.

Královéhradecký kraj

Sečská přehrada láká k romantické procházce

KDE: uprostřed krásné přírody Železných hor, východní Čechy



Na Sečské přehradě a kolem ní najdete víc zajímavých míst než u mnohem větších a známějších vodních nádrží. Vznikla na řece Chrudimce v letech 1924 až 1935, zděnou hráz ze žulových bloků ohraničují dvě skaliska se zříceninami středověkých hradů. Pro přehradu je typický malý ostrůvek a nádherný výhled na hladinu ze zříceniny hradu Oheb, hezký výhled se otvírá i ze silnice vedoucí přes hráz: na jedné straně uvidíte přehradu, na straně druhé nahlédnete do několik desítek metrů hluboké propasti. Okolím vede řada značených tras a cyklostezek, které míří například k židovskému hřbitovu v Hoješíně anebo do Klokočova s chráněnou lípou velkolistou a barokním zámečkem.

Praha

Bylinková jóga

KDY: neděle 8. listopadu od 18 hodin

KDE: Registrace, platba a informace zde

ZA KOLIK: 400 Kč



Třetí ze série pěti štíhlých, ale nutričně výživných jógovobylinkových seminářů pod taktovkou Lucie Novohradské a Jarusky Doyle na jednotlivá roční období a s nimi spojené elementy a orgány. „Pokračujeme elementem vody. Tentokrát se zaměříme na ledviny a močový měchýř. Dozvíte se, jaká energie se v těchto orgánech ukrývá a jak o ní pečovat, jak zpracovávat strach, který je s těmito orgány spojen a co vše (ne)rovnováha ledvin v našem těle ovlivňuje. Předáme bylinkové a jógové zkušenosti, aby se tyto orgány a vy především, cítili jako v bavlnce," lákají pořadatelé akce.

Pardubický kraj

Výprava na tvrz Svojšice

KDE: Svojšice



Zřícenina tvrze, která byla vypálena za třicetileté války, se nachází přímo v obci Svojšice, necelých pět kilometrů po červené turistické značce z Heřmanova Městce. Gotická tvrz byla založena roku 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. V roce 1634 ji vypálilo vojsko císaře Ferdinanda II. a od té doby již nebyla obydlena a pustla. Ve 20. století byla Klubem českých turistů částečně opravena a od roku 1953 je kulturní památkou. Dodnes se ze zříceniny dochovaly zbytky jednopatrové obytné části tvrze se sklepem a gotickým vchodem do podzemní chodby vedoucí k zámku v Cholticích. Před tvrzí, která je volně přístupná, je pomník zdejší rodačky Julie Sýkorové, manželky Karla Havlíčka Borovského, která se narodila v tehdejší myslivně.

Středočeský kraj

Přednáška poradí, jak na dětský jídelníček

KDY: sobota 7. listopadu od 12 hodin

KDE: www.jsemmaminkou.cz

ZA KOLIK: 400 Kč



Víte co je Neofóbie? O tom i dalších zajímavých informacích o výživě dětí od 1 do 4 let bude přednášet on-line lektorka Štěpánka Čápová. Z pohodlí domova s možností přehrát si záznam po dobu dalších 10 hodin se dozvíte, co by měl nebo neměl obsahovat jídelníček v tomto věku dítěte a jak je to s vlákninou. Lektorka pohovoří také o důležitosti správného stolování a vlivu rodičů, co je biologická hodnota stravy a jaký je vhodný pitný režim u dětí, o mléčných výrobcích a vejcích ve stravě dětí. Řeč bude také o alergiích.

Jihočeský kraj

Zřícenina kláštera Kuklov

KDE: u obce Kuklov, Českokrumlovsko



Kam za podzimní romantikou? Vydat se můžete na zříceninu kláštera a hradu Kuklov z 15. století, který se nachází ve stejnojmenné vsi za obcí Brloh na Českokrumlovsku. Dominantou je rozpadlá loď s pěti prázdnými okny kostela sv. Ondřeje. Areál, z něhož dýchá romantická atmosfér a i historie, láká nejen výletníky, ale i filmaře. Například Jihočeská filharmonie zde natáčela začátkem května videoklip. Objekt patří do areálu Blanského lesa, kde lze chodit na výlety a procházky.

Vysočina

Festival dokumentu vrcholí

KDY: do neděle 8. listopadu

KDE: webové stránky MFDF Jihlava

ZA KOLIK: akreditace 350 Kč



Ještě do neděle se v Jihlavě koná virtuální 24. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Soutěžní dokumenty mohou akreditovaní sledovat online na festivalovém webu www.ji-hlava.cz/casovy-program. V nabídce je deset filmových sekcí. V online verzi festivalu budou filmy zveřejňovány postupně, přístupné budou vždy sedm dní. Proto se dokumentární Ji.hlava prodloužila do 8. listopadu. Program přináší i diskuze s tvůrci vysílané živě z festivalového studia v Jihlavě.

Jihomoravský kraj

Projížďka po Zoo Brno

KDY: pátek 6. listopadu od 12 hodin

KDE: facebook.com/zoobrno



Ani v době vládních omezení diváci o prohlídku Zoo Brno nepřijdou. Pořadatelé myslí na své příznivce a takřka na každý den připravují program. V pátek se dokonce zájemci projedou po Zoo. Na elektrovozík připevní pracovníci zahrady kamery, celý areál si tak lidé společně prohlédnou. Na sobotu je připravené další obývákové komentované krmení. O jaké zvíře se bude jednat, zůstává tentokrát překvapením. Na nedělní osmou hodinu večerní se mohou zase těšit příznivci četby na dobrou noc. Všechny přímé přenosy najdou lidé na Facebooku nebo Instragramu, čtení pak na YouTube i webu Zoo.

Zlínský kraj

Na výlet k památnému stromu

KDE: U Brodeckého potoka, za areálem bývalého JZD, Nový Hrozenkov



V měsíci říjnu jsme si připomínali Den stromů. Podnikněte s dětmi výlet k památnému stromu – Jilmu horskému, který roste u Brodeckého potoka v Novém Hrozenkově, kousek od areálu bývalého JZD. Tři sta let starý jilm je druhým nejmohutnějším chráněným jilmem v České republice. Teď na podzim vás jistě okouzlí zlatavě zbarveným listím.

Olomoucký kraj

Sedm zastavení na Fit stezce

KDE: Citov



Fit stezka je umístěna mimo obec. Trasa vede po zpevněné cestě podél historického mlýna a náhonu k vakovému jezu, částečně po starším kamenitém povrchu účelové komunikace k Odpadníku. Fit stezka obsahuje sedm stanovišť s celkovou délkou trasy okolo 700 metrů. Na výchozím stanovišti je umístěna hlavní informační tabule obsahující základní informace o Fit stezce včetně možnosti volby tréninku a provozního řádu. Každé stanoviště má vedlejší informační tabuli poskytující základní informace o daném stanovišti, a to včetně jeho funkce, pokynů procvičení, grafického znázornění, zajímavostí, hádanek pro děti a QR kódů s možností zhlédnout instruktážní videa jednotlivých cviků. Pro návštěvníky je stezka dobře dostupná.

Moravskloslezský kraj

Galerie výtvarného umění láká na zážitky on-line

KDE: web Galerie výtvarného umění Ostrava



Dům umění je sice pro veřejnost uzavřen, ale kontakt s návštěvníky a fanoušky udržuje prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí i nadále. Galerie od jarního nouzového stavu rozšířila archiv vybraných výstav až do roku 2007 a připravila také virtuální prohlídky výstav Josefa Bolfa, Pavla Nešlehy a aktuálního projektu Dělník je smrtelný, práce je živá, ke kterému se nyní dokončuje i komentovaná videoprohlídka. Zároveň kurátoři připravují nové výstavní projekty na rok 2021 a zpracovávají Ex libris ze sbírky GVUO. Více na www.gvuo.cz.