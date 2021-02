Vlčí jámy jsou přírodní památka v Krušných horách v Karlovarském kraji. Nachází se na jihozápadním úbočí Blatenského vrchu severovýchodně od města Horní Blatná v katastrálním území obce Potůčky. Předmětem ochrany jsou středověké dobývky cínových rud, existence jeskynního ledu a výskyt kriticky ohrožených druhů mechů a živočichů. Přírodní památka se skládá z Vlčí a Ledové jámy.

Výše ve svahu se nachází Ledová jáma, která vznikla vytěžením cínovcového pásma Jiří. Je až dvacet metrů hluboká a velmi úzká, čímž je v ní omezen pohyb vzduchu. Vzniklo tak specifické mikroklima, pomocí kterého se na dně jámy hromadil sníh a led, který neroztál ani během léta.

Roku 1813 pochází zmínka o využití ledu při léčení vojáků raněných v bitvě u Lipska. Proces tvorby ledu byl narušen v roce 2005, kdy byly z jámy nelegálně odvezeny téměř dvě tuny sněhu a ledu ke stavbě sněhuláka. Chráněné území bylo v této oblasti vyhlášeno už dne 5. září 1975.

Plzeňský kraj

Ledová zoo bude opět na náměstí

KDY: od čtvrtka 11. února

KDE: Plzeň

ZA KOLIK: zdarma



O ledové skvosty letos zájemci nepřijdou. Původně plánovaná výstava těchto mrazivých uměleckých děl, která se měla konat ve stanu v pivovaru, se přesouvá na náměstí Republiky.



Společnost Ice Factory totiž využila mrazivého počasí a včera ráno tam začala navážet zhruba jeden a půl metrové ledové bloky. Poté je hned začali zpracovávat ledoví sochaři, aby je už k večeru mohli obdivovat první návštěvníci výstavy. Podle slov organizátora by se počet ledových soch měl pohybovat mezi 12–15 kusy.



„Bohužel se letos výstava ve stanu v pivovaru, na kterou jsme sponzorsky přispěli, nemohla uskutečnit, a tak jsme moc rádi pomohli organizátorům při rychlém zařizování této výstavy, která jistě Plzeňanům přinese radost z pohledu na unikátní ledové dílo a alespoň trochu jim zpříjemní toto nepříjemné období. Chtěl bych všechny milovníky ledového umění pozvat na náměstí Republiky, aby přišli a podpořili svou účastí organizátory této krásné výstavy,“ řekl David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.



Tyto ledové sochy samy o sobě přitahují pozornost, tak jak tomu bylo i v minulých letech. Tradicí zůstává i možnost sponzoringu sochy, kdy je možno na podstavci sochy nechat umístit jméno sponzora ledového unikátu.

Ústecký kraj

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

KDE: kopec Vysoký Ostrý u Ústí nad Labem



Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník.

Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Liberecký kraj

Pohádka Čarovná rybí kostička

KDY: sobota 13. února od 10 hodin

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec



Loutková pohádka bude další ze série živých vysílání Naivního divadla. Na facebooku se navíc podívejte na bonusové video, které zachycuje vyrábění hlaviček k loutkám, a že jich bylo spoustu, protože hlavní hrdinka příběhu Alenka má sedmnáct sourozenců.

Pardubický kraj

Stopovačka na zámku

KDY: v době otevření zámeckých valů

KDE: Zámek Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



Při návštěvě areálu pardubického zámku můžete zabavit děti vědomostní hrou. Více informací najdete na www.vcm.cz/stopovacka. Zámek nebyl po celou svou historii jen šlechtickým palácem. V průběhu staletí plnil i jiné, leckdy překvapivé funkce. Zábavná, ale také poučná hra zavede nejmenší návštěvníky pár stovek let zpátky, aby poznali málo známé dějiny pardubického zámku.

Hrací plánek si zájemci mohou zdarma vyzvednout ve schránce umístěné v zámecké bráně a po absolvování Stopovačky získají v zámecké pokladně i drobnou odměnu na památku. Hru je možné hrát celoročně v době otevření zámeckých valů a nádvoří (dle počasí, obyčejně od 10 do 16 hodin). Hra je určena pro děti od 6 do 12 let.

Do 26. dubna můžete v Open air galerii parkán u zámku zhlédnout velkoformátové fotografie zachycující průběh a atmosféru pardubických parforsních honů. Jedná se především o snímky pardubického fotografa Josefa Pírky, který se v osmdesátých letech 19. století stal prominentním fotografem parforsní společnosti a hony dokumentoval až do jejich zániku v roce 1913.

Praha

Všechno nejlepší: Rozchody stylově

KDY: sobota 13. února od 20 hodin

KDE: na facebooku - ZDE

ZA KOLIK: 250 - 100 Kč



Interaktivní improvizační talkshow Ivy Pazderkové a Adély Elbel. „Mix improvizovaného stand-upu, skečů a upřímnosti na téma muži a ženy. Jak asi správně tušíte, obě jsme ve vztazích s muži naprosté přebornice a nebojíme se naše zkušenosti sdílet a dokonce vám i poradit. Ano, vy budete součástí show. Můžete se nás zeptat na co chcete a my odpovíme na všechno. Poradíme jak se rozejít, aby si on ani nevšiml, jak si naopak nevšimnout, že vás opustil on, probereme naše dávné i stávající vztahy, řekneme si, jaké je to být single v době covidové, jak se připravit na rande, až to zase bude možné, zatančíme spolu na oblíbené love songy alias oplodňováky, prozradíme své ženské triky a ještě mnohem víc," vzkazují.

Královéhradecký kraj

Neratov je výchozím bodem pro výlety v okolí Orlických hor

KDE: Orlické hory



Neratov, malebná vesnička v Orlických horách, se v poslední době těší velkému zájmu, a to nejen kvůli poutnímu úchvatnému kostelu s prosklenou střechou. Neratov je vhodným výchozím bodem pro výlety po hřebenech Orlických hor.

Jedna ze značených turistických tras vás po několika kilometrech dovede k dělostřelecké tvrzi Hanička, další pak stoupá do sedla mezi Komářím vrchem a Mezivrším. Odtud se dostanete k pěchotnímu srubu Průsek a k rozhledně Anna na Anenském vrchu.

Středočeský kraj

Vyřešte hádanky světýlkové paní z Benátek a získejte poklad

KDY: do neděle 28. února 2021

KDE: Zámek Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: zdarma



Každý rok Benátky nad Jizerou navštěvuje světýlková paní připomíná, že o světlo, které má každý v srdci, je třeba pečovat, aby nevyhaslo. Letos bohužel není možné se s ní setkat jako vždy v zámeckém sklepení, ale i tak se světýlková paní vrátila a připravila cestu plnou hádanek v zámeckém parku a lesoparku.



Stezka začíná u vchodu do zámeckého parku. Na konci cesty čeká v krabičce poklad, ze kterého si každý řešitel může vybrat jednu věc. Doma pak mohou malí i velcí napsat nebo nakreslit, jak se jim daří udržovat plamínek v srdci na živu a hřející, jaké dobré skutky dělají, a poslat své výtvory na e-mail mondikos@seznam.cz. Více informací najdete ZDE.

Jihočeský kraj

Milevské maškary projdou tajně

KDY: v sobotu 13. února od 14 hodin

KDE: na www.milevskemaskary.cz nebo na www.milevskem.cz



V sobotu ve 14 hodin by se konala v Milevsku za normální situace tradiční akce, letos již 159. ročník Milevských maškar a masopustní průvod. Historické kořeny události sahají až do roku 1862 a pořadatelé nechtějí tradici porušit, proto se průvod bude konat letos netradičně.

Kulturní akce se letos obejde bez doprovodného programu, jarmarku a přítomnosti diváků. Malý průvod masek městem projde (s dodržením všech opatření), ale tajně v netradičním termínu, který se veřejnost nedozví. Uvidí však videozáznam, a to v sobotu ve 14 hodin, v době, kdy by byl zahájen masopustní průvod maškar. Záznam najdete na www.milevskemaskary.cz nebo www.milevskem.cz

Vysočina

Humpolecký masopust

KDY: od čtvrtku 11. do úterý 16. února

KDE: na facebooku - ZDE



Ani letos nepřijde Humpolec o tradiční masopust, i když bude v omezené podobě. Od 11. do 15. února se uskuteční Masopustní soutěž o nejlepší masku: odměnou pro nejlepší bude slaná nebo sladká dobrota. Od 12. února připomene loňský ročník masopustní video na městském Youtube kanálu. To hlavní se uskuteční na masopustní úterý 16. února – tradici plnou veselí, dobrého jídla, tance, hudby a maškar bude připomínat jak on-line prostředí, tak i humpolecké ulice masopustní vývěsky i maškary, které budou roznášet masopustní noviny.

Jihomoravský kraj

Zabijačkové pochoutky i on-line šibřinky

KDY: víkend 13. - 14. února

KDE: Brno, Němčičky, Kunštát

I čas masopustů a zabijaček zůstane letos svázaný přísnými omezeními. Pro jitrnice a tlačenku si ale na oblíbená místa lidé mohou přijít k výdejnímu okénku a masopustní písničky jim k ochutnávání budou hrát online. Příval kalorií pak mohou zmírnit vycházkou do přírody.



HARMONIKA I ZABIJAČKA. Možnost naposledy si před masopustem dopřát pořádné zabijačkové speciality nabízí v pátek a sobotu brněnský Lokál U Caipla. „Chystáme hrnce prdelačky, hromady ovaru, zástupy jitrnic a jelit a metry řízků,“ lákali pořadatelé. Mastné dobroty si lidé mohou vyzvednout ve výdejním okénku nebo objednat přes oblíbené rozvážkové služby.

V neděli chce posluchače na masopustní atmosféru naladit i brněnská harmonikářka Tereza Škrháková. „Hrát budu od dvou odpoledne na své stránce na Facebooku. Na masopusty jsem samozřejmě jezdila, tak jsem si řekla, že o sobě dám zase vědět. Už půl roku nemám kde hrát, proto se moc těším, až současná omezení poleví,“ podotkla harmonikářka.

VÍNO A DOBROTY. Ještě loni byl při tradiční Vinařské zabijačce dvůr Vinařství Stávek v Němčičkách na Břeclavsku plný milovníků tlačenky, jitrniček a dobrého vína. „Vinařskou zabijačku pořádáme už čtrnáct let vždy druhý víkend v únoru. I letos ji připravíme tak, abychom respektovali platná opatření, to znamená přes výdejní okénko,“ řekl šéf vinařství Jan Stávek. Vedle rozmanitých zabijačkových dobrot si lidé mohou koupit i zajímavá archivní vína.

MASKY ONLINE. Tradiční šibřinky mohou pořadatelé z Kolpingovy rodiny v Kunštátu na Blanensku připomenout jen online. Zvou proto k soutěži masek. Vyberou tu nejzajímavější, na které se návštěvníci představí na fotografii vložené do události k online šibřinkám na Facebooku. V Boskovicích chystají na sobotní večer místní improvizátoři z uskupení Lísky Improstream, živý přenos z boskovického Prostoru. „Začínáme v půl osmé večer, témata k improvizaci budou jako obyčejně zadávat diváci. A protože bude třináctého února, možná přijde i Valentýn,“ lákali pořadatelé.

Zlínský kraj

Zabijačka aneb z cyklu Masopust sa krátí už sa nenavrátí

KDE: on-line ZDE



Masopust, fašank, ostatky, voračky či končiny. Různé názvy, ale stejný význam – veselí, dobré jídlo a průvod maškar oslavujících poslední dny před čtyřiceti denním postem od masa i tělesných požitků. Začíná po svátku třech králů a končí v úterý před Popeleční středou. Každý rok připadá na tuto středu jiné datum, které se vypočítává podle pohyblivého termínu Velikonoc. Letos tak budeme masopust prožívat do 16. února.



Letos však masopusty ve městech a vsích neproběhnou vzhledem k emidemickému vývoji situace v naší zemi. Proto využijte možnosti Valašského muzea v přírodě, které vás on-line provede tradicemi masopustu v rámci cyklu Masopust sa krátí už sa nenavrátí.



Zavítejte alespoň virtuálně na zabijačku, která k masopustu neodmyslitelně patří. „V období masopustu se na vesnicích i ve městech odehrávalo mnoho zabíjaček. Při chladném počasí nehrozilo, že se maso rychle zkazí a také se ještě nepracovalo na poli. Zabijačka byla rodinnou událostí. Konala se jednou za čas a bylo okolo ní tolik práce, že domácí uvítali každou pomocnou ruku nejen z chalupy, ale i od sousedů. A musely při ní pomáhat i děti."

Olomoucký kraj

Virtuální prohlídka muzea

KDE: na webu Muzea umění Olomouc - ZDE



Prohlédněte si stálou expozici Arcidiecézního muzea Olomouc Ke slávě a chvále.Tisíc let duchovní kultury na Moravě, která v chronologickém sledu prezentuje umění v olomoucké diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 18. století. Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků.

Moravskoslezský kraj

Marek David - Planu

KDY: neděle 14. února od 19 hodin

KDE: on-line - ZDE



Divadlo na svátek zamilovaných zprostředkuje také ostravské Studio G. Tématem inscenace je česká připomínka odkazu umírajícího Poláka, Ryszarda Siwiece. „Je krásný den, září roku 1968. Na nebi je modrá obloha, mladí lidé tančí a hraje hudba pro sto tisíc lidí. Na stadionu ve Varšavě se již tradičně konají oficiální dožínkové slavnosti. V takové náladě protest proti nevyprovokované agresi vůči bratskému Československu snadno zapadne. Během pokládání věnce, přesně ve 12.15, se ve třináctém sektoru lidé začínají chaoticky rozcházet. Z tohoto místa vychází obrovský sloup černého kouře. Právě se tam zapálil muž. Živý přenos musí běžet dál, komentátoři mají připravené texty. Další tanec, další barevný obraz." Tento symbol moderní tragédie světa balancuje mezi přežitkem vzdálené minulosti a součástí přítomné politické chvíle. Více na webu Studia G.