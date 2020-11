Meteorologové slibují na víkend slunečné počasí, příležitost vyrazit na výlet. Pokud jste ještě neměli příležitost projít si Ježíškovu cestu na Božím Daru, rozhodně neváhejte,užijí si ji nejen děti, ale i dospělí.

„Ježíškova cesta má celkem 15 orientačních tabulí a 13 zastávek s domky, kde se zájemci seznámí nejen s Ježíškem a jeho pomocníky, ale také se životem předků, tradicemi oblasti nebo přírodou. Na trase potěší také ze dřeva vyřezané pohádkové postavičky, prolézačky, skluzavky nebo houpačky,“ přibližuje server navylet.cz.

Vybrat si můžete ze dvou okruhů. Ten základní měří necelých třináct kilometrů. Pokud si na něj netroufnete, nebo máte menší děti, zvolte ten kratší, šestikilometrový. Procházka je to příjemná, lesem, loukami, částečně i po cyklostezce. Trasu můžete zdolat nejen pěšky, ale právě i na kole, koloběžce, je nenáročná, problém tu není ani pro rodiny s kočárky. Když není zavřené infocentrum, zakoupíte zde i speciální sešit, kam si děti zapisují odpovědi na otázky z jednotlivých stanovišť. Čeká je pak malá odměna a speciální Ježíškovo razítko.

Ježíškova cesta je přístupná po celý rok, v zimě dokonce i na běžkách. Začíná na Božím Daru za místním hřbitovem.

Plzeňský kraj

Užijte si festival z klidu domova

KDY: do neděle 22. listopadu

KDE: na juniorfest.cz



Do druhé části, která už do vašich domovů přinese filmové projekce, se v pátek přehoupne 13. ročník festivalu filmů pro děti a mládež Juniorfest.



Až do 22. listopadu nabídne filmy, které sklízely úspěch na festivalech v minulých letech a také snímky, které měly být uvedeny na letošním Juniorfestu. Seznam všech filmů najdete na stránce juniorfest.cz, kde jsou k nim také trailery. „Diváci si po zaplacení 49 korun mohou do 22. listopadu včetně film pustit dle pravidel DaFilms, kteří se nám starají o technické řešení a přes jejichž stránky filmy poběží. Ale dostanou se na ně i přes náš web,“ vysvětlil ředitel festivalu Michal Šašek.



Zahraniční filmy pro diváky nad 12 let budou s titulky, mladší děti se jich bát nemusí. „Pokud film není s plnohodnotným dabingem, povedlo se nám zajistit alespoň namluvení filmu několika hlasy. Až na jednu výjimku i bez původních hlasů v pozadí,“ doplnil Šašek. Projekce si mohou zajistit také školy i v rámci distanční výuky. Po zaplacení dostane učitel kód pro přístup k filmu, který poté rozešle žákům.

Ústecký kraj

Výlet Bertiným údolím

KDE: Bertino údolí, Ústí nad Labem



Krátká procházka podél Stříbrnického potoka nezabere příliš času. Terén není nijak náročný, a proto je výlet vhodný i pro děti. Můžete si užít přírodu a zůstat přitom stále v centru Ústí nad Labem. Do Bertina údolí se dostanete snadno. Stačí se svést trolejbusy číslo 54 a 53 ve směru Dobětice točna nebo trolejbusem 52 ve směru Severní Terasa a vystoupit buď na zastávce Důlce a projít si Bertiným údolím zespodu, nebo můžete dojet až na zastávku V Rokli a projít Bertiným údolím od shora.

Liberecký kraj

#kulturaprezije: Ladybirds

KDY: neděle 15. listopadu od 16 hodin

KDE: facebook Kultura z. s.

ZA KOLIK: Kapely můžete podpořit na www.evstupenka.cz.



Dalším účinkujícím v tomto projektu je dámská akustická kapela z Jablonce na Nisou. Dívky spolu hrají od srpna 1998 a za dobu svého působení natočily dvě autorská CD. Jezdí koncertovat i do ciziny, převážně pro jejich berlínský fanclub. Jejich hudební styl se dá popsat jako folk – country – pop – soul. Kromě vlastního repertoáru si půjčují písně od Bee Gees, adele, Christiny Aguilery, Michaela Jacksona či Spice Girls.

Královéhradecký kraj

Projděte se novou Srdeční procházkovou trasou

KDE: u Fakultní nemocnice Hradec Králové



Srdeční procházková trasa začíná u Fakultní nemocnice Hradec Králové, zabere zhruba 30 minut příjemné chůze a je vyznačená od 2. do 30. listopadu. Před hlavním vchodem do nemocnice se návštěvníci vydají k řece ulicí Nemocnice, kde na rohu uvidí hlavní informační tabuli k srdeční trase, na které se mohou dočíst bližší informace o trase, srdečním selhání a režimových opatřeních. Poblíž uvidí i oranžovou edukativní židli.

Odtud trasa pokračuje podchodem mostu U Soutoku a dále podél řeky až k lávce přes Orlici. Zde trasa převádí návštěvníky přes řeku do Jiráskových sadů, kde se otáčí a vede zpět k Fakultní nemocnici Hradec Králové. Zájemci najdou její přesnou mapku, ale i mapky ostatních tras na www.rukunasrdce.cz. Trasa vznikla pod záštitou hradecké nemocnice a lékařské fakulty.

Praha

Severské dny: Aby kniha nezapadla

KDY: pátek 13. listopadu od 9.30

KDE: web Skandinávského domu

ZA KOLIK: 300 Kč



Zajímá vás, jak se propagují knihy? Co všechno je třeba nachystat ještě před vydáním a kdo se na přípravě podkladů podílí? Jak se vymýšlejí chytlavé slogany a co by (ne)měla obsahovat anotace? Na co si dát pozor při psaní recenze? Co je elegantní obrat a co ohrané klišé? Odpovědi nejen na tyto otázky poskytne seminář o knižním PR, který je určený začínajícím recenzentům a překladatelům, kteří chtějí získat jak teoretické znalosti, tak si na praktických úkolech zlepšit svůj písemný projev a nakouknout do zákulisí knižního marketingu.

Pardubický kraj

Do poličského muzea se můžete vydat alespoň virtuálně

KDE: www.cbmpolicka.cz

ZA KOLIK: zdarma



Poličské muzeum se snaží zůstat v kontaktu s návštěvníky a přesouvá se za nimi do online prostředí. Výstavy si tak můžete užívat i z pohodlí a bezpečí domova. Neváhejte a také vstupte, zapněte si počítač a prozkoumejte výstavy aktuální i ty ukončené na www.cbmpolicka.cz.

Prohlédnout si aktuálně můžete výstavy 73. Umělecký salon 13 v Poličce, Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů a jejich přátel a Výstavu ateliérových prací Fakulty architektury VUT v Brně inspirovaných Poličkou. Nebo letem světem nahlédnout do expozic muzea, zákoutí Městské galerie v barokní radnici na náměstí, na poličské hradby či Rodnou světničku Bohuslava Martinů. Přestože muzeum zůstává pro veřejnost uzavřené, určitě není liduprázdné. Zaměstnanci se nadále pečlivě starají o svěřené památky i mobiliář.

Středočeský kraj

Na přednášce se zaměří na aromaterapii psů

KDY: sobota 14. listopadu od 10 hodin

KDE: pruvodcepsu.dogres.cz

ZA KOLIK: 450 Kč



Úvod do aromaterapie ve světě psů bude tématem přednášky, která se na internetu uskuteční v sobotu 14. listopadu od 10 hodin. „Během těchto pár hodin si společně projdeme úplné základy aromaterapie tak, aby byli přínosem pro každého jediného z nás. Také se pobavíme o tom, jaký je rozdíl mezi použitím nejen éterických olejů u lidí a u psů,“ uvedli organizátoři. Zájemci se mohou na přednášku přihlásit na webu pruvodcepsu.dogres.cz, cena přednášek je 450 Kč. Přednášet bude Kateřina Michálková. Předpokládaný konec je v 17 hodin.

Jihočeský kraj

Vycházka krajinářským parkem

KDE: park Terčino údolí

Vydat se po středně náročné stezce o dvanácti zastaveních můžete krajinářským parkem Terčino údolí. Dlouhá je přibližně 7 km, ale délka trasy se dá kdykoliv po cestě zkrátit. Seznámíte se zde s ranou krajinářskou tvorbou na panství Buqoyů z Nových Hradů. Park vznikl úpravou krajiny v údolí řeky Stropnice. V polovině 19. století tak zde vznikl park ve stylu anglického romantismu. Státní přírodní rezervací byl park vyhlášen roku 1949, národní přírodní památkou v roce 1992. Najdou se zde chráněné rostliny, populace ptáků a staré stromy. Oblíbenou atrakcí je vodopád.

Vysočina

Zábava se zoo

KDE: webové stránky zoo a facebook zoo



Zoologické zahrady se snaží udržet kontakt s návštěvníky, i když jsou jejich brány kvůli vládním nařízením uzavřené.

Například jihlavská Zoo rozjela už v době vyhlášení prvního nouzového stavu projekt s příznačným názvem Nouzoovka a v upravené formě s ním úspěšně pokračuje i v druhé vlně koronavirové pandemie. Jedná se o poznávací soutěž pro školáky, kterým se zoo snaží zpestřit pobyt v karanténě.



„NouZOOvka je takový vědomostní kvíz, který vymyslely kolegyně z našeho vzdělávacího centra. Je určena pro žáky, studenty, školáky, záškoláky i poškoláky všech věkových kategorií, ale zapojili se nám do ní už také tříletí předškoláci a dokonce hraví rodiče. V nových podzimních kolech se zkoušíme společně podívat na zvířata a zoo očima školních předmětů,“ nastínil Deníku mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč.



Soutěž je rozdělená do několika soutěžních kol a potrvá do konce nouzového stavu. Každý druhý pátek přidává zoo další nové kolo. „Zapojit se může každý kdykoliv po dobu trvání celé soutěže, protože jednotlivá kola jsou na našich stránkách zveřejněná stále. Stačí vyplnit odpovědní formulář s otázkami a odeslat nám ho,“ popsal mluvčí.



NouZOOvka obsahuje poznávačku, doplňovačku a další různé úkoly. Podzimní kola jsou rozdělená do osmi předmětů od českého jazyka matematiky až po tělesnou výchovu. Za každý úkol soutěžící sbírají body podle jeho náročnosti. Po ukončení všech kol soutěže Zoo opět vyhodnotí nejlepší soutěžící. Všichni „žáci“ obdrží elektronické vysvědčení a budou si moci vyzvednout bonusovou kartu z edice „Poklady jihlavské zoo“. Pro ty nejlepší je připraven balíček školních potřeb.

Jihomoravský kraj

Svatomartinské slavnosti

KDE: stránky na sociálních sítích jednotlicýh pořadatelů



Místo ve sklípku s přáteli nebo na některé z mnoha tradičních akcí letos lidé na jižní Moravě mladá a svatomartinská vína ochutnají jen sami doma. Organizátoři se přesto snaží z oslavy tradičního svátku uchovat alespoň část. Program přesouvají online a nabízí aktivity, které si lidé mohou užít i sami.

V Blansku si na vítání svatého Martina zakládají už proto, že je to patron místního farního kostela i celého města. I proto lemuje ulice v centru Blanska vlajková výzdoba a na Poduklí si kolemjdoucí prohlédnou fotografickou výstavu z historie akce, u kostela pak bude připravena panelová výstava o životě svatého Martina a svatomartinských tradicích. „Hlavním poselstvím letošního Vítání svatého Martina je určitě uchování optimismu a naděje. Předchozí generace musely o své životy a víru v budoucnost také často tvrdě usilovat. Kdyby to nedokázaly, nebyli bychom tu dnes ani my. Dejme příklad dětem a vnukům, že cestu z bludného kruhu najde jen ten, kdo věří v lásku a dobré vztahy,“ řekl blanenský farář Jiří Kaňa

Informace o životě svatého Martina i tradicích s ním spojených najdou lidé na facebookové stránce městských slavností, chybět nebudou nejrůznější návody, recepty a videonávody. „Zájemci se mohou například naučit, jak se pečou svatomartinské rohlíky, najdou recepty i na další gastronomické speciality, které si doma mohou připravit. Zveřejníme i videa a fotografie z minulých ročníků akce,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Na internet se pro letošek muselo přestěhovat i přivítání svatomartinských vín ve Znojmě. „Na facebookové stránce šestého ročníku této oblíbené vinařské akce jsme již vysílali tradiční požehnání mladých vín, kterého se ve svatováclavské kapli ujal znojemský děkan Jindřich Bartoš. Návštěvníci tam postupně najdou i další videa s příběhem svatého Martina a zejména videomedailonky, ve kterých jednotliví vinaři alespoň touto cestou představí letošní mladá vína,“ řekl ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.

Do Zaječí na Břeclavsku by právě nyní mířily stovky přátel vín na tradiční otevřené sklepy ochutnávat mladá vína. „Vyhledávanou akci letos pořádat nemůžeme, proto jsem podobně jako na jaře připravili alespoň online ochutnávku mladých vím. Lidé ji najdou na našem YouTube kanálu, stejně jako tři jarní ochutnávky. Z jarní zkušenosti víme, že online ochutnávky jsou mezi našimi zákazníky oblíbené, poznáváme to i našem eshopu,“ řekla vedoucí zaječského vinařství Nosreti Renata Macálková.

Zlínský kraj

Hrajeme si s muzeem on-line

KDE: web Muzea regionu Valašsko



Když nemůžete do muzea, přijde muzeum k vám domů. Vzájemná spolupráce Valašského deníku s lektory Muzea regionu Valašsko mezi léty 2011 až 2017 přinesla ovoce v podobě úžasného a hravého cyklu pro děti nazvaného Hrajeme si s muzeem. Každý týden vycházel na našich stránkách pracovní list, který byl vztažen k tehdejším daným výstavám či expozicím.



Nyní některé z nich Muzeum volně zpřístupnilo a vy si je tak můžete z pohodlí domova stáhnout, vytisknout a užít si skvělou zábavu a dobrodružství. A hlavně spolu s pracovními listy zahnat nudu a pocvičit buňky své šedé kůry mozkové.



Všechny pracovní listy hravě stáhnete zde: muzeumvalassko.cz/muzeum-on-line/

Muzeum upozorňuje, že soutěže, které jsou avizované na jednotlivých pracovních listech již nejsou platné.

Olomoucký kraj

Rodičovské inspirace aneb s Mateřským centrem Cipísek on-line

KDE: facebooková skupina centra Cipísek



Máte doma malé děti, školy a školky jsou zavřené, a už vám docházejí nápady, jak je v této komplikované době zabavit? Připojte se k facebookové skupině Rodičovské inspirace MC Cipísek. Najdete zde spoustu materiálů a tipů, jak své děti zabavit. Tento týden je ústředním tématem Uspávání broučků, které nabízí hned pět úkolů, které s dětmi můžete plnit nejen doma, ale i venku v přírodě.

Například můžete s dětmi postavit broučkům domeček nebo vyrobit lucerničku. Ze stránky je možné stahovat i pracovní listy, například aktuálně k svátku sv. Martina. Facebooková skupina je místem inspirací, rad a tipů, ale také se zde můžete pobavit s ostatními rodiči a vyměnit si rady a tipy, jak to celé zvládnout. Cipískovy tety - Markéta, Jitka a Petra pro vás navíc chystají maňáskovou pohádku a také tipy na kreativní tvoření v adventní době, která už je pomalu za dveřmi.

Moravskloslezský kraj

Vyrazte Po medvědích tlapkách

KDE: Ostravice, Malenovice, Nová Ves a Čeladná



Vesnice Ostravice, Malenovice, Nová Ves a Čeladná ležící v srdci Moravskoslezských Beskyd nespojují pouze krásné výhledy a blízkost hor, ale také regionální značené turistické stezky Po medvědích tlapkách. Turisté se mohou pod nejvyššími vrcholy Beskyd vydat po značce medvídka společně s šesti zvířátky, které jsou maskoty jednotlivých tras.



Místní znalci a domorodci vybrali ta nejzajímavější místa, krásné výhledy a občerstvovací stanice, které jsou propojeny značkami žlutého, oranžového, červeného, zeleného, modrého a černého medvídka. Trasy jsou vhodné i pro rodiny s dětmi a dle obtížnosti si mohou vybrat i méně zdatní turisté.