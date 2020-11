Týden zdraví bude patřit přednáškám

KDY: sobota 21. – pátek 27. listopadu

KDE: tydenzdravi.eu

ZA KOLIK: zdarma



Na to nejdůležitější, co můžeme sami v boji proti chorobám dělat, podporu imunity, prevenci a zdravý životní styl, se od zítra zaměří první Týden zdraví. V jeho průběhu můžete díky webu tydenzdravi.eu poprvé zhlédnout přednášky a rozhovory s odborníky a inspirovat se produkty a službami na podporu a posílení vlastního zdraví. „Myšlenka akce vznikla už v době první covidové vlny, druhá vlna pak 'zajistila' převedení do online prostoru. Chceme, aby se lidé v této době zaměřili na praktické kroky, které mohou dělat sami,“ říká Jana Brabcová z pořádající společnosti Grafia.



Zájemci mohou přednášky sledovat z pohodlí domova a položit i své dotazy – buď předem nebo v průběhu přednášky. Vystoupení odborníků pak budou uchována pro další zhlédnutí na youtube kanálu. Publiku se budou věnovat také špičkoví odborníci, například přednosta plicní kliniky FN Plzeň Miloš Pešek nebo primář oddělení imunochemické diagnostiky v Plzni Ondřej Topolčan, jehož tým zkoumá souvislost mezi vitamínem D a covidem 19.

Plzeňský kraj

Zacvičte si s vítězem Thálie

KDE: na Muz TV



Divadla jsou zavřená, a tak herci vymýšlejí různé způsoby, jak ukázat alespoň něco ze svého umění. Muzikálový soubor Divadla J. K. Tyla v Plzni má na youtube svoji internetovou muzikálovou televizi Muz TV, své okénko se cvičením v něm má i čerstvý držitel Ceny Thálie Pavel Režný. Získal ji při své druhé nominaci na prestižní ocenění, tentokrát za roli Smrti v muzikálu Elisabeth. Při letošním vyhlašování vedeném jen on-line formou však prý zažil víc stresu, než před třemi lety v Národním divadle.



O radost se však mohl bezprostředně podělit se svými nejbližšími. „Byli strašně nadšení a maminka s manželkou doslova ječely,“ poznamenal v rozhovoru pro Deník k chvílím, které následovaly po oznámení jeho jména devětadvacetiletý Režný, který je členem plzeňského souboru od roku 2014.

Ústecký kraj

FUGA 89, poslechněte si knihu na základě rozhovorů s pamětníky

KDY: do pátku 4. prosince

KDE: kanál youtube

ZA KOLIK: zdarma



Česko-německá originální videokniha vznikla na základě rozhovorů s pamětníky ze Saska a severních Čech, sdílejícími svou životní zkušenost se společenským vývojem posledních více než třiceti let. Videokniha je součástí původní performance, v níž umělecké duo VerRich v dialogu se zvukovým aktivistou Davem Phillipsem zpracovávají různé podoby převratu, jež (ne)způsobil revoluční rok 1989 v jednotlivých biografiích na obou stranách českoněmecké hranice.

Liberecký kraj

Noc divadel online

KDY: sobota 21. listopadu od 17 hodin

KDE: Youtube kanál Naivní divadlo Liberec Dětem

ZA KOLIK: zdarma



Naivní divadlo Liberec je sice stále zavřené, se svými diváky však zůstává v kontaktu pomocí současných technologií. Na letošní Noc divadel v sobotu 21. listopadu 2020 si připravilo speciální noční virtuální procházku divadelním zákulisím. A protože si v těchto dnech připomínáme 210. výročí narození Karla Hynka Máchy, zpřístupní na svém YouTube kanálu také záznam inscenace Pouť krkonošská. „Noc divadel prožijeme tentokrát trochu netradičně, a to online.



V sobotu 21. listopadu v 17 hodin zveme diváky na speciální noční virtuální procházku zákulisím divadla, po které bude možné po dobu 24 hodin zhlédnout výjimečně zpřístupněný záznam inscenace Pouť krkonošská, a to vše na našem YouTube kanálu „Naivní divadlo Liberec dětem“. Výběr tohoto titulu není náhodný, v těchto dnech si totiž připomínáme 210 let od narození Karla Hynka Máchy, jednoho z největších českých básníků a zakladatele moderní české poezie,“ prozradil k programu Vít Peřina, dramaturg NDL.

Královéhradecký kraj

Václav Havel – skákavý rébus

KDE: www.muzeumhk.cz

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum východních Čech v Hradci Králové u příležitosti státního svátku 17. listopadu pro vás přichystalo kvíz se zajímavostmi ze života Václava Havla. Díky němu se dozvíte třeba něco nového, ale především vás bude bavit! V závěru rébusu na vás čeká i soutěž, v níž každá správná odpověď vyhrává.



Kvíz si můžete stáhnout jako prezentaci PowerPoint nebo soubor PDF. Na jednotlivé odpovědi je potřeba kliknout a hned se dozvíte, zda jste odpověděli správně. Ke každé odpovědi je pak připravena ještě zajímavost a vysvětlení.

Praha

Noc divadel

KDY: sobota 21. listopadu od 13 hodin

KDE: web akce

ZA KOLIK: zdarma



Osmý ročník Noci divadel se uskuteční v sobotu ve výrazně odlišné podobě než v předchozích letech. Divadla se se svými diváky propojí pouze prostřednictvím online platforem. Podtitul akce Divadlo a udr-život-elnost se vzhledem k celosvětové pandemii SARS-CoV-2 stal ještě naléhavějším než organizátoři očekávali. Do Noci divadel je zapojeno celkem 64 divadel ze 17 měst a obcí České republiky.



Součástí letošního ročníku bude 9 hodinový telemost s názvem Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den) organizovaný koordinátorem akce Institutem umění – Divadelním ústavem. Komponované pásmo složené z živých vstupů i předtočených záznamů propojí 28 divadel z 9 měst.

Pardubický kraj

Víra v umění – umění ve víře

KDY: do neděle 31. ledna

KDE: web Regionálního muzea Chrudim

ZA KOLIK:



Ačkoli se v současné době do muzeí nepodíváte, můžete si prohlédnout některé výstavy Regionálního muzea v Chrudimi online. Jednou z nich je právě výstava Víra v umění – umění ve víře, výtvarná kultura Chrudimska ve středověku. Výstava je věnována středověkému výtvarnému umění regionu Chrudimska a jeho okolí.



V období 14. století patřila Chrudim k nejvýznamnějším královským městům a v 15. století po husitských válkách se stala také důležitým centrem utrakvistické víry ve východních Čechách. Vzácné oltářní obrazy z kostelů i muzejních sbírek, středověké sochy a uměleckořemeslné práce jsou představeny nejen v kontextu náboženského vyznání, ale i jako artefakty dokládající vysokou úroveň výtvarné kultury regionu.

Středočeský kraj

Zapojte se do projektu Karatena

KDY: do soboty 12. prosince

KDE: Facebook Sanchin Dojo Benešov



Vzhledem k současné náročné situaci, kdy nelze společně cvičit, připravil sportovní oddíl bojových umění Sanchin Dojo soutěžně-sportovní projekt #karatena. Jelikož jak sport, tak i fyzická aktivita jsou nesmírně důležité pro uchování zdraví, pořadatelé akce chtějí motivovat zajímavými věcnými cenami.



Pro každého účastníka je připravena odměna a pro čtyři ze zúčastněných jsou připraveny extra bonusy. Nahrajte se na telefon, jak doma/venku cvičíte karate. Délka videa by měla být v rozmezí cca 5-10 minut a toto video vložte pod tuto výzvu na Facebook na stránce Sanchin Dojo Benešov. Video by mělo být zábavné, kreativní, ze současné doby. Soutěží se v kategoriích děti a dospělí Soutěž potrvá do 12. prosince, vyhlášení vítězů bude 14. prosince.

Jihočeský kraj

Procházka Červeným blatem

KDE: přírodní rezervace Červené blato



Přírodní rezervací Červené blato vede stejnojmenná naučná stezka o šesti zastaveních. Kde ji najdete? Na Třeboňsku směrem na Nové Hrady. Začíná v osadě Jiříkovo Údolí. Navštívíte zde rašeliniště, projdete se po pěšinách a dřevěných chodníčcích přes mokřiny, zastavíte se na odpočívadlech, v přístřešku či na terase nad rašelinovým jezírkem. Uvidíte zajímavé rostliny, vyskytuje se zde velké množství motýlů a můr.

Vysočina

Prohlídka pelhřimovského muzea

KDE: facebook muzea



Nyní se mohou lidé podívat přímo do expozice Muzea Vysočiny Pelhřimov. Zájemci si prohlédnou freskový sál zámku pánů z Říčan. Zámek postavili kolem roku 1550 poslední majitelé pelhřimovského panství Říčanští z Říčan. Sál původně sloužil jako jídelna panstva. Poté, co se Pelhřimov vykoupil z poddanství, změnil se zámek na městskou radnici a sál sloužil jako jednací a soudní síň. Zámek ale několikrát vyhořel, naposledy v roce 1766 a při přestavbách se změnila i podoba sálu. Malby vznikly právě po posledním velkém požáru. Kdo je autorem fresek a jaké byly další osudy sálu? To vše se zájemci dozví ve videích na facebooku muzea.

Jihomoravský kraj

Napoleon v Brně

KDY: sobota 21. listopadu od 17 hodin

KDE: facebooková událost Napoleon v Brně (odkaz případně na fb stránkách Akce Acaballado)



Neboj se, o nic nepřijdeš. Všechno uvidíš na svém počítači nebo na mobilu. Tak zve na letošní netradiční online podobu tradiční akce Napoleon v Brně v úvodním videu herec Václav Vydra v uniformě pobočníka francouzského maršála Louise Berthier. Akci v tomto roce kvůli koronavirové pandemií a s ní spojeným protiepidemickým opatřením nahradí vysílání. Obvyklý průvod napoleonských vojáků centrem Brna si lidé připomenou na sociální síti Facebook. Začne v sobotu přesně v pět hodin v podvečer.



Pořadatelé ze společnosti Akce Acaballado se pro online program rozhodli poté, co bylo jasné, že lidé o reálný historický průvod přijdou. „Program, který chystáme, je ale opravdu nabitý. Diváky čekají rozhovory s historiky, krátký film s napoleonskou tematikou z cyklu Moravské Elegie, zejména ale dva živé vstupy, ve kterých lidé uvidí i císaře s jeho družinou na koních,“ nastínil organizátor akce Ivan Vystrčil.



Celý online přenos začíná v pět hodin odpoledne, prvního živého, tedy nepředtočeného vstupu, se zájemci dočkají o hodinu později. „Vstup bude z brněnské radnice, kde primátorka Markéta Vaňková předá klíče od města přímo do rukou císaře Napoleona. Císař přednese deklaraci a nebude chybět ani pořádné bubnování francouzských bubeníků,“ uvedl Vystrčil.



Druhý živý vstup je na programu v osm hodin večer. „V katedrále svatých Petra a Pavla se pomodlíme za padlé vojáky i civilní oběti. Farář symbolicky zapálí tři svíce a vše doprovodí varhany. Pietní akt zakončí píseň Moravo, Moravo v podání Karolíny Navrátilové,“ poznamenal Vystrčil.

V předtočených vstupech se lidé dozví historické zajímavosti, třeba o tom, jak se chovali Francouzi v roce 1805 v Brně, nebo jakým městem vlastně Brno začátkem devatenáctého století bylo.

Zlínský kraj

Zámek ve Vizovicích. Podívejte se online třeba do pokoje pro služebnou

KDE: zde



Chcete se podívat do Zámku Vizovice? Využít můžete virtuální prohlídky, kde uvidíte místnosti od stropu až po podlahu. Uvidíte ovšem jen vybrané sály zámku: Exteriér, Reprezentační sál, Hraběcí ložnice, Pokoj služebné, Modrá herna, Zámecká kaple.



Zámek Vizovice se nachází uprostřed města Vizovice, asi 15 kilometrů od města Zlín. V roce 2001 byl zámek zařazen mezi mezinárodní kulturní památky. Zámek ve Vizovicích nechal postavit v letech 1750 až 1776 na místě bývalého cisterciáckého kláštera Smilheimu Heřman Hannibal z Blümegenu. Architekt František Antonín Grimm navrhl dvoupatrovou budovu se třemi křídly ve tvaru písmene U v tehdy moderním francouzském barokním stylu. Ve druhé polovině 18. století byla dokončena zámecká zahrada – anglický a francouzský park se sochařskou výzdobou.

Olomoucký kraj

Vyzkoušejte zábavný on-line kvíz o světě Harryho Pottera

KDY: do neděle 13. prosince

KDE: zde

ZA KOLIK: zdarma



Pokud jste podlehli světu kouzel a čar knižního hrdiny Harryho Pottera, pak neváhejte a vyzkoušejte si, jak dobře a pozorně jste knihy o něm četli. Prostějovská městská knihovna pro vás připravila on-line kvíz, který najdete na jejich webových stránkách. Do slosování o pěkné knižní ceny budou čtenáři do 18 let. Vyplněné kvízy můžete zasílat až do neděle 13. prosince.

Moravskloslezský kraj

Výstava Písek ve stroji – Piekło kobiet na budově PLATO Ostrava

KDE: Ostrava



Ostravská městská galerie PLATO v reakci na potlačování práv žen rozhodovat o svém těle v Polsku a snahu tato práva omezit na Slovensku oslovila sedm umělců a uměleckých dvojic, aby svůj postoj vyjádřili vizuálním gestem umístěném na budově sídla PLATO. Název iniciativy Písek ve stroji – Piekło kobiet využívá jedno z hesel současných protestů v Polsku. PLATO díla postupně zveřejňuje od 9. listopadu.



Výstavu zahájila umělecká dvojice Ladislava Gažiová a Alexey Kluyukov komiksem. Jediným požadavkem na umělce ze strany kurátorů bylo zakomponování symbolu blesku, který se stal jedním ze sdílených poznávacích znamení aktuálních protestů v Polsku. Původní logo je dílem umělkyně a designérky Oly Jasionowské. Poprvé se objevilo na plakátech ke „stávce žen“ v roce 2016 a v letošním roce se stalo široce používaným motivem protestujících v Polsku.