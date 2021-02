Přírodní památka Rotavské varhany jsou zbytek třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Nachází se v obci Rotava nedaleko Kraslic. Jde o státem chráněnou přírodní památku. Varhany jsou součástí třetihorního vulkanického pásma, které protíná severozápadní Čechy od severního Bavorska do Polska. Ačkoliv v této zóně najdete desítky příkladů sloupcovité odlučnosti čediče, zvláště v oblasti Doupovských hor a Českého středohoří, jenom málokterý je tak krásný a zasazený do malebné přírody jako právě Rotavské varhany.

Mohutná odkrytá stěna se skládá z dvanácti metrů vysokých, vějířovitě rozložených hranolů, které skutečně připomínají varhanní píšťaly. Skalní stěna byla v minulosti odkryta kamenolomem. Čedičové sloupce vznikly v důsledku chladnutí lávy. Prudké ochlazení vyvolalo v tuhnoucím lávovém proudu vnitřní pnutí a smršťování. Pokud vystoupíte z levé strany na vrchol, můžete se projít po čedičovém hřebenu a vychutnat si výhled na Rotavu a Kraslicko.

Plzeňský kraj

Do kasiček lze přispět do neděle

KDY: fyzicky do 24. ledna, on-line do 30. dubna

KDE: www.dchp.cz, případně www.trikralovasbirka.cz



Letošní ročník Tříkrálové sbírky poznamenala vládní opatření, a tak se změnil i způsob, jak ji lze podpořit. Místo koledníků, kteří každoročně obcházejí domovy a vybírají příspěvky, mohou zájemci přispět vhozením svého finančního daru do stacionárních kasiček označených logem charity nebo zaslat obnos on-line na webu trikralovasbirka.cz. Přispět lze také zasláním dárcovské SMS.



Tato cesta však zatím nepřináší takový úspěch jako tradiční koledování. Loni bylo vybráno v Plzeňském a Karlovarském kraji téměř šest milionů korun, letos to k 20. lednu bylo necelých 390 tisíc korun. Částečné zmírnění propadu může přinést ještě otevření kasiček, které budou k dispozici do 24. ledna.



„Velmi si vážíme dosavadní pomoci, ale dál vyzýváme spoluobčany k podpoře charitních sociálních služeb. Charita koná službu ve prospěch potřebných lidí a Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem této pomoci, protože veřejné zdroje a zdroje uživatelů na zajištění provozu služeb nestačí,“ sdělil Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.



Seznam kasiček je na webu www.dhcp.cz, on-line bude možné příspěvky zasílat až do 30. dubna.

Ústecký kraj

Nej Severočeské vědecké knihovny

KDY: do 28. února

KDE: on-line na stránkách Severočeské vědecké knihovny



Pokud jste si nestihli prohlédnout výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny, máte teď druhou možnost a prohlédnout si vše online. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje.

Liberecký kraj

Po stopách Karoliny Světlé

KDE: Světlá pod Ještědem



Nejen pro milovníky literatury a děl Karolíny Světlé je určena naučná stezka v okolí Světlé pod Ještědem. Seznamuje s inspirativní krajinou Podještědí, dílem této romantické autorky a hrdiny jejich knih. Návštěvníci se mohou zaposlouchat do audio ukázek a kochat se výhledy do kraje u jednotlivých zastavení.



Trasa naučné stezky je dlouhá 7,5 kilometru a čeká na ní 12 zastavení. Vytváří kruh, to znamená, že procházku mohou zájemci začít u zastavení č. 1 u kostela ve Světlé, vydat se k dalším panelům a skončit u zastavení č. 12 na druhé straně kostela. Každý panel se zaměřuje na důležitý aspekt týkající se Karolíny Světlé a rozvíjí ho jak textově, tak obrazově.



Naučná stezka je vedená převážně po malém okruhu zelené turistické trasy známé z map jako Cesta Karolíny Světlé. Na dvou místech je však trasa zcela nově přeznačena: došlo k propojení Jiříčkova a Světlé přes hřbitov úsekem se žlutým značením a od Kříže u potoka se k Sedmi javorům pokračuje malebnou cestou mezi domky v Rozstání. Na dvou zastaveních byly vytvořeny originální odpočinkové lavičky. Pro příznivce geocachingu je tu v terénu umístěno 5 „keší“, vztahujících se k tématu Karoliny Světlé.

Královéhradecký kraj

Výlet za rozhlednou v srdci Orlických hor

KDE: Velká Deštná



Velká Deštná je plochým hřbetem přibližně 3 km východně od Deštného v Orlických horách a zároveň je nejvyšší horou Orlických hor (1115 m n.m.), které se dříve říkalo Sedmihradská hora. V roce 2019 zde byla otevřena nová rozhledna s kouzelným výhledem. Rozhledna Velká Deštná je vysoká 19 metrů, má ocelovou konstrukci a je obložená dřevem. Návštěvníkům poskytuje dechberoucí výhled na Rychnovsko, polské Stolové a Bystřické hory, Králický Sněžník, Krkonoše a Ještěd.

Pod vrcholem při Jiráskově horské cestě naleznete také novou útulnu s občerstvením při cestě ze Šerlichu na Velkou Deštnou, která se otevřela veřejnosti teprve minulý rok v prosinci. Uvnitř se ukrývá malý bufet, kde se lze posilnit čajem, kávou, svařákem, sušenkami a dalšími pochutinami. Přístřešek samotný je otevřený po celý rok a dá se zde kdykoliv schovat před nepřízní počasí. Přibližně půl kilometru pod vrcholem u zelené turistické značky, která vede do Luisina Údolí, se nachází malá studánka.

Praha

Rock For People In The Game

KDY: neděle 31. ledna od 17 hodin

KDE: ZDE

ZA KOLIK: 150 Kč, majitelé vstupenek na RfP 2020/21 jen 30 Kč



Fanoušci rockových festivalů měli minulý rok smůlu. Rock For People se ale na neděli přesouvá do online světa. „To, jak moc jste nás loni v době koronavirové krize podpořili, nás velmi mile zasáhlo, a proto jsme se rozhodli vás odměnit. Představujeme vám projekt Rock for People In The Game. Přesuneme náš festival na jeden den do virtuálního světa a vy tak dostanete unikátní možnost z pohodlí domova navštívit akci, kde jsme doma čtyři dny v roce! Čeká vás spousta kapel, areál Rock for People, tři stage, doprovodný program a prostě vše, co máme všichni tolik rádi," zvou pořadatelé RfP.

Pardubický kraj

Masopustní čas

KDY: do úterý 16. února

KDE: Muzeum v přírodě Vysočina (instagram a facebook)



Tradiční program Masopust na Veselém Kopci u Hlinska se v sobotu 30. ledna konat nebude, ale místo zrušeného programu představí Muzeum v přírodě Vysočina masopustní obchůzky alespoň virtuálně. Na facebooku Muzea v přírodě Vysočina se již nyní zaměřují na všechny lokality Hlinecka, v nichž se tato tradice udržuje v původní podobě.

Na instagramu pak bude muzeum od 29. ledna postupně představovat podobu a funkci masek z Vortové u Hlinska, protože právě obyvatelé této vesnice měli letos obchůzku na Veselém Kopci předvádět. Obě virtuální komunikace budou trvat do 16. února, kdy letos skončí masopustní období.

Středočeský kraj

Milovníci tance se mohou těšit na Dance U2

KDY: víkend 30. - 31. ledna

KDE: ZDE

ZA KOLIK: 1000 až 1350 Kč



Během víkendu čeká na milovníky pohybu hned 9 workshopů vedených přes Zoom z pražského centra Bam Bu Dah. Připraveny k vyzkoušení jsou styly jako AfroBeats, Kuduro Afro House Fusion, Reggaeton Funsion, Female Dancehall nebo Brazilian Funk Mix a další. Hodiny budou kromě živého přenosu přístupné také ze záznamu, takže účastníci k nim budou mít přístup i když nemohou být na místě včas.

Jihočeský kraj

Procházka z Kardašovy Řečice

KDE: Kardašova Řečice



V Kardašově Řečici se můžete vypravit na příjemnou procházku z centra podél toku Řečice ulicí Benátky, která se točí od říčky už jako ulice Veselého a navazuje na modrou turistickou značku. Z modré pak můžete uhnout po tzv. Zrádné cestě k židovskému hřbitovu, který byl založen v první polovině 17. století. Kdo se chce podívat na hřbitov, musí si vyzvednout klíče u paní Michalíčkové na adrese Háječek 620 Kardašova Řečice po telefonické domluvě na 384 382 677.

Ze Zrádné cesty potom dále odbočíte kolem Obecního nového rybníka a budete pokračovat ke zbytku hradu Babky. Ten byl zřejmě založen v první polovině 14. století k ochraně zemské cesty a od 16. století zůstal opuštěný. Místní kameny z hradu využili ke stavbě domů. Nyní je místo osázeno stromy a nedaleko si odpočinete v turistickém přístřešku. Ulice Pod Hradem dále vede kolem pomníků k výročí založení občanské záložny a obětem války 1914 až 1917 zpět do centra. Kolem Kardašovy Řečice se můžete procházet i kolem množství rybníků. Velikostí jim dominuje 96 ha rybník Velký, který založil Menhart z Hradce mezi lety 1418 a 1437 a později ho rozšířil Jindřich VI. z Hradce.

Vysočina

Víkend na běžkách

KDE: Pelhřimovsko, Jihlavsko



Obleva také na Vysočině hlavně v nižších polohách citelně postihla běžkaře. Sněžení v polovině tohoto týdne ale milovníkům bílé stopy opět vrátilo naději. I přesto, že většina tras nemůže být kvůli nedostatku sněhu upravována strojově, dá se do stopy na kratší několikakilometrové túry bez obav stále vyrazit.



Na Pelhřimovsku technické služby upravují celkem tři lyžařské běžecké trasy: Vlásenice – Starý Pelhřimov, Městské sady – Radětín a Pelhřimov – Křemešník. Celková délka stop je asi čtyřicet kilometrů v závislosti na výšce sněhové pokrývky. Aktuální přehled najdou zájemci na webu tspe.cz. „Asi nejhezčí okruh je nad Stráží u kapličky svatého Mikuláše k Vlásenici a k Hejlovu. Jsou to základní necelé čtyři kilometry. Pěkně upravená je stopa mezi Lhotou a Vlásenicí, kde jsou dvě stopy na klasiku a udělaná dráha na skate,“ popsal předseda oddílu Ski klub Pelhřimov Martin Skořepa.



Na Jihlavsku mohou vyrazit běžkaři do bílých stop kolem Nového Hojkova, Vysoké a amfiteátru v Jihlavě, které spravuje sportovní klub Lyžařské Jihlavsko. Lokalita na Vysoké je momentálně upravená z předešlých dní. „Opět ji budeme upravovat v pátek a to ještě podle klimatických podmínek“ „dodal Martin Kratochvíl z SK Lyžařské Jihlavsko. Třetí lokalitou, kterou spravuje klub, je u amfiteátru města Jihlavy. „Je to taková specialita nebo novinka letošní sezóny. Jedná se o veřejné prostranství, které zasněžujeme technickým sněhem. Okruh má pět set metrů

Jihomoravský kraj

Schody do nebe. Z rozhleden jsou vidět i Alpy

KDE: Jundrov, Obora, Pálava



Hezké počasí, dobré boty a dalekohled. Pouze tyto tři věci stačí Jihomoravanům, aby si i v době koronavirové pandemie užili krásný víkend. Jedním z míst, kam se dá vyrazit i v čase přísných opatření, jsou rozhledny. Sníh pomalu taje a moravští milovníci výletů a výšek už mají jasno, kam o víkendu zamíří. Na rozhledny. „Potřebujete jen dobré boty, hodí se dalekohled a hlavně sledovat počasí, protože vystupovat na rozhledny s otevřeným schodištěm při námraze rozhodně nedoporučuji, hrozí nebezpečí úrazu,“ poradila Hana Slabáková z Klubu českých turistů Kotvrdovice. Na jižní Moravě mohou turisté vybírat z mnoha různých rozhleden. V době přísných epidemických omezení musí dbát platných opatření a ověřit si, zda je rozhledna volně přístupná.

TŘINÁCT PATER. Dvě stě osm schodů musí vystoupat návštěvníci rozhledny Holedná postavené ve stejnojmenné oboře u brněnského Jundrova. „Na oboru a Brno shlédnou z plošiny ve výšce čtyřiatřiceti metrů. Taková výška už je dostatečná na to, aby výhled na město i život v oboře neohrozily koruny stromů,“ uvedl ředitel Lesů města Brna Jiří Neshyba. Je to elegantní kovová rozhledna a patří k těm, kde se zejména o víkendu mohou tvořit davy.

MORAVSKÝ ŘÍP. Nečekaný výhled nabídne návštěvníkům poměrně malá devítimetrová věž rozhledny na Malém Chlumu u Obory. Z kopce, kterému se také říká Moravský Říp, je za dobrých rozhledových podmínek vidět například Praděd, Králický Sněžník nebo Orlické hory. Návštěvníci si oblíbili i další z menších rozhleden ve Spešově. „Stojí přímo u naučné stezky a je z ní vidět od Obory až po Blansko, hlavně na údolí řeky Svitavy. Je malá, ale výhled z ní je hezký,“ shrnula Helena Ondráčková z Blanska.

OD PÁLAVY K ALPÁM. Cyklostezka malebným krajem dovede výletníky k rozhledně Maják mezi Přítluky, Zaječí a Rakvicemi. K rozhledu do širokého kraje návštěvníci musí vystoupat po sto pěti schodech. Za pěkného počasí se jim pak otevře rozhled od Pálavy k Alpám. „V létě se dá k rozhledně dojet na kole, ale v zimních měsících se tam chodíme projít, když do Zaječí jedeme k našemu oblíbenému vinaři pro víno,“ přiblížil místo svých vycházek Petr Kadlec z Mikulova. Zajímavé rozhledy nabízí také vyhlídková stezka na Kobylím vrchu u Kobylí. Díky pětašedesát metrů dlouhé nakloněné rovině nahrazující schody je snáz přístupná pro lidi s omezením pohybu.

Zlínský kraj

On-line cyklus Masopust sa krátí

KDY: do úterý 16. února

KDE: ZDE



Masopust, fašank, ostatky, voračky či končiny. Různé názvy, ale stejný význam – veselí, dobré jídlo a průvod maškar oslavujících poslední dny před čtyřiceti denním postem od masa i tělesných požitků. Začíná po svátku třech králů a končí v úterý před Popeleční středou. Každý rok připadá na tuto středu jiné datum, které se vypočítává podle pohyblivého termínu Velikonoc. Letos tak budeme masopust prožívat do 16. února.



Ať už se na masopust díváme strojem času minulého či současného, jedno je jisté. Fašank stmeloval lidi na vesnicích i ve městech. Během něj se zapomínalo na staré křivdy i sváry a všichni propadali masopustnímu hodování a zábavě. Možná i to je jeden z důvodů, proč se k této tradici znovu navrací tolik vesnic a měst po celé republice.



Letos však masopusty ve městech a vsích neproběhnout vzhledem k emidemiologickému vývoji situace v naší zemi. Proto využijte možnosti Valašského muzea v přírodě, které vás on-line provede životem v rodině a v obci, a představí nejrůznější masopustní zvyky a recepty tolik typickými pro toto období na Valašsku.

Olomoucký kraj

Virtuální výstava Petra Zlamala

KDE: facebook Informačního centra Šternberk



Informační centrum Šternberk zve na virtuální výstavu malíře Petra Zlamala, stačí mrknou na facebookové stránky. Šternberský umělec se narodil 21. března 1949 v Olomouci. Je známý především jako autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby. Jeho díla mají zastoupení ve veřejnýhch sbírkách (Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění) i v soukromých (ČR, Německo, Itálie, Anglie, USA, Austrálie).

Moravskoslezský kraj

Ondřej Richter - výstava za sklem

KDY: do soboty 30. ledna

KDE: za sklem klubu Atlantik v Ostravě



Výstava, která je k vidění "za sklem" klubu Atlantik, představuje mladého umělce Ondřeje Richtera. Každý, kdo jde kolem, tak může pozorovat jeho vývoj a tvorbu. Ondřej Richter je studentem čtvrtého ročníku Střední umělecké školy v Ostravě oboru malba. Díky otci, který byl jeho kantorem ve výtvarném klubu Škorpion, se u Ondřeje Richtera začaly výtvarné vlohy projevovat již v raném věku. Mezi jeho vzory patří především čeští mistři, jako byl Slavíček, Mucha, Čapek, ale i světoví umělci, například Monet, Renoir nebo Klimt. Ve své tvorbě se věnuje především malbě, která dle jeho slov dokáže nejlépe zachytit jeho pocity, život a svět. V současnosti se zabývá také materiály, světly a stíny.