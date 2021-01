Když se řekne Komorní hůrka, každý hned ví, že jde o vyhaslou sopku u Františkových Lázní. Málokdo však ví, že má ještě mladší sestru, alespoň podle posledních měření. Je jí čtvrtohorní Železná hůrka přímo u hranic České republiky a Německa. Nachází se nedaleko obce Mýtina.

Už v roce 1823 ji navštívil básník a přírodovědec Johann Wolfgang von Goethe a prohlásil ji za sopku. Když se tak stalo, horníci z dnes už zaniklé německé obce Boden, která se nacházela hned pod sopkou, začali s těžbou sopečné strusky a sopečných bomb, aby tak mohli vytvořit systém nových cest. Tím, že se tu začalo těžit, se povedlo, že se dnes turistovi, který k ní zavítá, otevře nádherná podívaná. Jsou totiž vidět jednotlivé vrstvy tufu (hornina ze sopečného popelu). Celková velikost chráněného území má rozlohu 3,50 hektarů.

U této sopky vědci zjistili dvě erupce, mezi kterými byla přestávka. Při první nastala exploze strombolského typu, při té druhé to byla havajská erupce. Stáří sopky se odhaduje na 200 až 300 tisíc let.

Plzeňský kraj

Na Šumavě upravili běžkařům tratě

KDE: Šumava



O víkendu se opět můžete vydat na Šumavu na běžky. Upravena je většina tras. Na Železnorudsku leží cca 20 až 35 cm sněhu. Rolbou byly upraveny tyto trasy:



Belveder – Hofmanky – Prameniště Řezné – Nový Brunst – Gerlova Huť (upraveno 13. 1.)



Gerlova Huť – Nový Brunst – Nad Brunstem – U Obrázku – Jedlová – Můstek – Habr-rozc. – Tomandlův Křížek – Pancíř – Pod Pancířem (upraveno 9. 1.)



Pod Polomem – V Zátočině – Rudská křižovatka – Hůrka – Popelní domky /Ašerlák/ – Hůrecká silnice – Gerlova Huť (upraveno 9. 1.)



Debrník – Zámecký les – Nad Samotami – Pod Sklářským vrchem – Gerlova Huť/Šumavská magistrála/ – Nad Pošťákem – Grádl (upraveno 13. 1.).



Upraven je i cca 1 km dlouhý okruh na louce u Belvederu.



„Všechny trasy jsou upraveny v jedné stopě a na bruslení. V upravených lyžařských stopách prosíme o dodržování zákazu pěší chůze, volného pobíhání psů, bruslení v klasických stopách, sáňkování, bobování, jízdy skútrů a čtyřkolek,“ uvedl Kryštof Částka, který má trasy na starost.



Na běžky se můžete vydat také na Modravu, kde je do cca 32 cm sněhu, ve vyšších polohách více. Na klasiku jsou tam upraveny trasy: Modrava – Březník – 7,5 km, Ptačí nádrž – Černá hora – Pramen Vltavy – 5 km, Na Ztraceném – Ptačí nádrž – Černohorská nádrž – Filipova Huť k závoře a zpět na Černohorskou nádrž – Modravský most – Modrava – 11 km a Rybárna – Javoří pila – Tříjezerní slať – Modrava – 12 km. Na Kašperskohorsku jsou stopy v okolí Ždánova.

Ústecký kraj

Na běžky do Tisé

KDE: Tisá, Petrovice, Sněžník



Nasněžilo a tak je na čase vytáhnout lyža a vyrazit kousek za Ústí pokochat se projížďkou krásnou zimní krajinu. Běžkařské trasy v Tisé jsou zařazeny do Krušnohorské bílé stopy. Úsek který běží Krásný Les - Petrovice - Tisá - Sněžník je částí hlavní Krušnohorskou magistrálu v délce 24 km. Mezi Petrovicemi a Sněžníkem jsou na výběr tři okruhy v délce 20 km červený, 9 km zelený a 6 km žlutý. Pokud si chcete být sjízdností trasy předtím než vyrazíte jisti, můžete si ji zkontrolovat na skimapě.

Liberecký kraj

Skleněná zahrada čiší energií

KDE: Sklárna Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova



Nejen v České republice, ale i daleko za jejími hranicemi znají milovníci umění výrobky severočeského skláře Jiřího Pačinka. V roce 2008 založil svoji první sklárnu v Lindavě. V roce 2015 pak vznikla druhá sklárna v Kunraticích u Cvikova, kam od března 2020 koncentruje všechny své sklářské aktivity, a ze které se stává čím dál oblíbenější cíl turistů.



Návštěvníci si mohou prohlédnout huť, brusírnu a prodejní vzorkovnu a především magickou Skleněnou zahradu. Ta je přístupná celoročně ve dne i v noci, kdy je nasvícena a záplava tvarů, barev a optických iluzí zavede doslova do jiného světa. Magický prostor neztrácí své kouzlo ani v zimě, kdy jsou skleněné listy, či poupata obalena vrstvou námrazy a ledu. Každý rok se v zahradě navíc objeví nový druh.



Mimořádným zážitkem při návštěvě sklárny je bezpochyby také prohlídka Křišťálového chrámu, který za souhlasu a spolupráce obce a cvikovské farnosti Cvikov vznikl v kunratickém kostele Povýšení svatého Kříže. Tato kulturní památky totiž díky skláři Pačinkovi získala nové poslání a funkci jako unikátní galerie a expozice moderního skla.

Královéhradecký kraj

Běžky volají!

KDE: Orlické hory



Orlické hory se dočkaly sněhové nadílky, a tak si na své přijdou i běžkaři, třeba ve Ski aréně v Orlickém Záhoří. Čtyřapůlkilometrový nejdelší osvětlený okruh pro běžecké lyžování v Česku je připraven na návštěvníky. Přichystané jsou tedy bílé stopy z Deštného od Kozího chlívku na Studený vrch, Luisino údolí, pod Jelenku, dále na Velkou Deštnou a sedlo Šerlichu. Kdo chce pak zvolit jinou trasu, může se vydat od Deštného nad národním domem na Kamenný vrch, Polomské sedlo a šerlišské sedlo včetně odboček na Vrchmezí a Šerlišský mlýn.

Praha

Karneval zvířat jinak

KDY: neděle 17. ledna od 17 hodin

KDE: web Divadla Ponec



Online stream představení Karneval zvířat JINAK - pro děti i dospělé. „Představení Karneval zvířat uvádíme již 7 let a navštívili jsme s nim mezinárodní festivaly v Polsku, Bulharsku, Německu, Maďarsku, Anglii, Izraeli, Turecku, Arménii, Litvě, Itálii, v Mexiku, na Slovensku i na Faerských ostrovech. Tanečnice mluví a Vodu, Kameny, Vítr a Hlínu si roztančíte tentokrát doma," lákají členové divadla.

Pardubický kraj

Do přírody na běžky

KDE: Chrudimsko



Za dobrých sněhových podmínek, které nyní na většině míst panují, nabízí Centrum Železných hor celkem šest tras: Trasa 1 spojující Nasavrky, České Lhotice a Krásné. Délka 11 km. Trasa 2 v okolí Krásného v 600 m n. m. Tvoří ji dva malé okruhy po cca 4 km. Trasa je v nejvyšším bodě, takže sněhové podmínky na ní bývají nejlepší. Bývá zprovozněna první a většinou vydrží nejdéle. Trasa 3 z Krásného okolo Prosíčky na Ústupky a zpět. Délka je cca 15 km.

Středočeský kraj

Lvi předvedou své dovednosti

KDY: sobota 16. ledna od 14 hodin

KDE: živě na facebookové stránce

ZA KOLIK: 49 Kč



Zajímá vás, jak se trénují cirkusoví lvi? Prostřednictvím internetu budete moci být v sobotu 16. ledna svědky tohoto aktu. Hynek Navrátil mladší z Cirkusu Humberto představí sledujícím v akci svou smečku somálských lvů. Předvádět svůj um budou Hera, Afrodita, Helena, Xena, King, Athena, Adonis, Zeus a Gaia. Trénink bude průběžně komentován. Přístup za 49 korun lze zakoupit na facebookové stránce Trénink lvů ŽIVĚ ze zimoviště.

Jihočeský kraj

Na Kleť pěšky či lanovkou

KDE: Kleť v Šumavském podhůří



Na Kleť, nejvyšší horu Blanského lesa, která je součástí Šumavského podhůří, můžete vyrazit z po červené z Chvalšin či z druhé strany ze Zlaté Koruny, po žluté z Plešovic či z druhé strany z Křemže nebo po zelené z Krásetína nebo dál z Holubova.

Kleť ve výšce 1087 m. n. m. se nachází 6 km severozápadně od Českého Krumlova a leží 18 km na jihozápad od Českých Budějovic. Na Kleti turisté navštěvují nejstarší kamennou rozhledu, Josefovu věž. Zajímavostí je i roubená Tereziina chata, kde se nyní nachází restaurace, chráněná jako kulturní památka. Obojí je nyní zavřené, ale na výlet můžete stále. Kdo se raději sveze, i v době koronakrize vyjede nahoru lanovkou z Krásetína. Ta jezdí v sobotu, v neděli nebo o svátcích od 9 do 16 h v každou celou hodinu.

Vysočina

Soutěž Okříšský sněhulák

KDY: do neděle 31. ledna

KDE: Okříšky



Konečně začala opravdová zima a napadl sníh. Obec Okříšky vyhlásila soutěž Okříšský sněhulák. Každý, kdo má zájem, může využít sněhové nadílky a postavit si doma na zahradě, v parku nebo na louce sněhuláka či sněhuláky. A nemusí to být jen klasický formát, ale třeba i zvířátka, pohádkové bytosti nebo i nějaká známá stavba.



Až bude dílo hotové, vyfotí ho, popřípadě se vyfotí s ním a pošle fotografie na e-mail okrisky@okrisky.cz, nebo je vloží na facebook obce do komentářů pod článek se soutěží. Všechny dětské účastníky odmění obec sladkostí a navíc vyhodnotí tři nejlepší výtvory, které ocení. Stavět a posílat fotografie mohou zájemci do 31. ledna 2021.

Jihomoravský kraj

Boskovická strašidla

KDE: web SVČ Boskovice



Procházku s příběhy z historie Boskovic připravili pro děti pracovníci tamního střediska volného času. „Snažíme se lidi rozhýbat, aby bezpečným způsobem udělali něco pro své zdraví. Na našem webu proto najdou náměty na různé aktivity, vycházky a teď i výpravu za boskovickými strašidly,“ uvedla ředitelka střediska Alena Staňková.

Podklady ke hře najdou zájemci na webu střediska. „Provede je místy spojenými s příběhy deseti boskovických strašidel, kde najdou odpovědi pro vyluštění tajenky. Správné odpovědi se nám už týden scházejí, těší nás, že je o hru zájem,“ dodala ředitelka.

Zlínský kraj

Výstava designového nábytku

KDE: od pátku 15. ledna každý den v čase od 10 do 19 hodin



S přelomem roku jste se rozloučili s úspěšnou výstavou betlémů, která měla u vás, návštěvníků, velký ohlas. S ohledem na okolnosti se v Holešově rozhodli, že by byla velká škoda nechat tak hezký (a pro dnešní dobu ideální) výstavní prostor prázdný a tak krásné exponáty zase v zamčených prostorách.

Proto pro vás pracovníci MKS ve spolupráci se Střední školou nábytkářskou a obchodní z Bystřice pod Hostýnem připravili novou výstavu designového nábytku a doplňků, kterou si budete moci prohlédnout v prosklených arkádách na nádvoří holešovského zámku od 15. ledna každý den v čase od 10 do 19 hodin.



Opět jde o nekontaktní formu, kdy můžete výstavu zdarma navštívit například v rámci zdravotní vycházky.

K vidění budou opravdu pozoruhodné práce studentů, kteří je zhotovili v rámci praktických zkoušek a výukových programů. Chybět nebudou ani díla, která získala mimořádná ocenění.

Olomoucký kraj

Třékrálové véšlap Bouzovskou vrchovinou

KDY: do neděle 17. ledna

KDE: Bouzov, Luká, Hvozd (či kdekoliv jinde, dle libosti)

I v těchto mrazivějších dnech se dá vyrazit na parádní výlet do přírody. Stačí mít chuť, odhodlání a teplé oblečení. Víc netřeba. Zapojte se s rodinou či přáteli do Třékrálového véšlapu. Tradičním cílem bylo Javoříčko, kde se setkali turisté vydávající se ze tří hlavních startovních míst, Luké, Bouzova a Hvozdu. Letošní 8. ročník je však vzhledem k nepříznivé koronavirové situaci pozměněn.

Pořadatelé akce proto vybízí všechny milovníky pěší turistiky, aby si zvolili svou vlastní trasu, kudy se chtějí vydat. Délka trasy může být libovolná. Nezapomeňte si přibalit svačinu. Součástí akce bývala také Tříkrálová sbírka, která letos taktéž nemůže být uskutečněna. Můžete na ni ale přispět on-line či dárcovskou smskou a to až do 24. ledna. Podrobnější informace získáte na webu zde.

Moravskoslezský kraj

Stopujte Kurta Gebauera a pomozte jeho dívce najít lásku

KDE: Opava



K osmdesátinám předního českého sochaře Kurta Gebauera, rodáka z Hradce nad Moravicí, připravila Opavská kulturní organizace (OKO) celoroční projekt s názvem Kurt Gebauer na cestě Opavou. Zájemci se už teď mohou vydat Opavou za poznáním jeho díla s QR pátrací hrou. Hra je určená především dětem, ale zapojit se mohou i dospělí.



Postup je vyvěšen na zdi Domu umění v Opavě a zájemci se mohou díky QR kódům, umístěným na panelech v Opavě, dozvědět další informace. Pro ty, kteří neovládají chytré telefony, bude připraven místo QR kódů tištěný průvodce volně k vyzvednutí na recepcích Obecního domu a Domu Umění. Hru odstartovala socha Utíkající dívky před Domem umění, které zájemci pomáhají najít lásku. Indicie je vedou k dalším profilovým dílům Kurta Gebauera v Opavě a okolí. Hra má pět zastavení a ke každému z nich je připraveno video s indiciemi.