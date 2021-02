Stezku spisovatelů mohou projít návštěvníci a obyvatelé Mariánských Lázní. Na zhruba 1,5 hodinovém okruhu po celém městě je rozmístěno jedenáct panelů. Informace například o Miroslavu Horníčkovy, Martu Twainovi, Theodoru Lessingovi, Jaroslavu Seifertovi nebo Johannu Wolfgangu von Goethe najdou lidé na místech, kde tito slavní umělci pobývali, léčili se a tvořili svá díla.

Zájemci se dozví nejen, kde to měli v Mariánských Lázních rádi, ale dozví se užitečné informace o jejich díle, životě a nechybí ani zajímavé perličky. V rámci trasy mohou účastníci vypracovat i kvíz, který je volně stažený na webových stránkách Mariánských Lázní.

Trasa je vhodná i pro studenty literatury, kteří jí v době distanční výuky jistě uvítají. Svůj vlastní panel má ve městě také spisovatel Vladimír Páral, který v Mariánských Lázních žije. ´Jeho´ panel je umístěn v lázeňském parku pod výrobnou oplatek, kde je po něm pojmenovaná i lavička. Panel J. W. Goetha najdou, kde jinde než na Goethově náměstí.

Plzeňský kraj

Divadlo připravilo koncert z muzikálových písní, zazní i skladby z novinky

KDY: sobota 6. února od 19 hodin

KDE: YouTube kanál DJKT



Přímý přenos muzikálového koncertu 4XM, jehož program budou tvořit nejlepší čísla z čtveřice amerických muzikálů – legendárních Hair, muzikálu Rent z prostředí newyorských bohémů 90. let, slavného a v Plzni velmi oblíbeného Probuzení jara (Spring Awakening) a novinky Fun Home, plánuje na zítra Divadlo J. K. Tyla v Plzni.



Česká premiéra posledního jmenovaného díla se měla odehrát v režii Lumíra Olšovského letos v únoru. Uvedení emotivního díla však muselo být odloženo o rok, tedy na únor 2022. „Abychom tento nezbytný krok našim divákům a fanouškům alespoň částečně vynahradili a zároveň je s u nás prozatím neznámým muzikálem Fun Home seznámili, připravili jsme koncert 4XM, během něhož vystoupí mladí členové muzikálového ansámblu za doprovodu orchestru řízeného nejen dirigentem Daliborem Bártou, ale i dosud ‚pouze‘ hercem Pavlem Režným,“ odkrývá záměr koncertu dramaturg souboru Pavel Bár.



Koncert se uskuteční zítra od 19.00 na Malé scéně DJKT a jeho přímý přenos mohou nejen fanoušci plzeňského muzikálu sledovat na YouTube kanálu DJKT. Plánovaná délka koncertu je 100 minut.

Ústecký kraj

Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán

KDY: do úterý 30. března

KDE: on-line na webu FF UJEP

ZA KOLIK:



Výstava zakončuje pětiletý projekt dokumentující historii stavby sloužících pro zpracování chmele. Cílem pětiletého projektu bylo co nejjednodušším způsobem zachytit informace o existenci a podobě objektů pro sušení a zpracování chmele včetně technologií v oblasti Žatecka, Úštěcka a Tršicka na Moravě. Protiepidemický systém ČR dosud nedovoluje výstavu otevřít pro veřejnost, zpřístupněna je zatím online na webu FF UJEP a NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem.

Až rozhodnutí vlády umožní otevření výstavy veřejnosti, bude uspořádána vernisáž, na níž dojde zároveň k pokřtění doprovodného katalogu výstavy. Organizátoři se těší na návštěvníky na zámku v Krásném Březně od 4. ledna do 30. března a od 1. do 30. dubna v Infocentru v Ústí nad Labem. Dalším místem, které putovní výstava navštíví, bude žatecké Muzeum Chmele.

Liberecký kraj

Slavnostní koncert pro Severočeské muzeum

KDY: neděle 7. února od 19 hodin

KDE: facebook Kultura z. s.

ZA KOLIK: akci můžete podpořit na evstupenka.cz



Expozice Severočeského muzea v Liberci ožije a rozezní se vybranými kousky vážné komorní hudby. Nejstarší uměleckoprůmyslové muzeum v Česku se otevírá po náročné rekonstrukci. Za 148 let shromáždilo unikátní sbírky, které autenticky dokumentují vývoj uměleckých řemesel v Evropě i dějiny Liberce.



Nyní se tisíce vzácných exponátů těší na návštěvníky ve 134 nových vitrínách přitažlivých expozic. Zvláštní pozornost si jistě získá interaktivní výstava hudebních automatů. Pracovníci muzea ani návštěvníci ovšem v této době nemohou náležitě oslavit otevření nového chrámu múz, a proto spolek Kultura připravil s ředitelem muzea Jiřím Křížkem jedinečný koncert vážné hudby, který se živě odvysílá ze sálů muzea a zavede vás přímo mezi exponáty.

Pardubický kraj

Namalujte vlastní výstavu, vyzývá muzeum děti v soutěži

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma



Východočeské muzeum je uzavřené, výstavy na pardubickém zámku jsou zamčené a návštěvníci se musí spokojit s procházkou po valech nebo aktivitách na internetu. K webovým výstavám, virtuální prohlídce nebo Zámecké stopovačce přibyla nová soutěž pro děti. Jmenuje se Muzeum jako malované a vyzývá děti, aby nějakou výstavu samy namalovaly. Soutěž Muzeum jako malované je připravená pro děti od 1 roku do 15 let. Vyhrát mohou dárek a volnou vstupenku do muzea pro své rodiče.

Soutěžícím stačí namalovat, na jakou výstavu by se těšili nejvíce a poslat vyfocený nebo naskenovaný obrázek na adresu podrouzkova@vcm.cz. Východočeské muzeum pak všechny vystaví na svých webových stránkách. Podrobné zadání soutěže najdou zájemci na stránce Museum virtualis, kde Východočeské muzeum nabízí své online aktivity na jednom místě.

V sekci Pro děti tak kromě soutěže Muzeum jako malované lákají hravá puzzle s zámeckými a muzejními motivy, své místo tu má i venkovní hra Zámecká stopovačka, postupně tu budou přibývat poznávací kvízy.

Praha

Divadlo V Dlouhé: Mrk

KDE: on-line na webu divadla

ZA KOLIK: 100 - 200 Kč, vstupenky ZDE



Nepotřebuje tady někdo doktora? Divadlo V Dlouhé uvádí představení Mrk. Dva lidé se míjejí ve společném prostoru. Hledají sebe nebo kocoura? Kdo skalpoval toho kocoura? Jsem v pohodě? Poznám, když ne? Můžu si dopřát štěstí? I když to znamená běžet nahý po čtyřech do lesa? Doktor Frans je psycholog, ke kterému chodí i manželé Sofie a Gregor – nikoli však na párovou terapii, zpovídají se mu každý zvlášť.



Jsou spolu už dlouho a jejich vztah už značně vyčpěl. Jako by se jen míjeli ve společném prostoru. Sophie se mnohem víc upnula na svého kocoura než manžela. A i když nejde úplně o nějakou pomstu či žárlivost, Gregor jednoho dne kocoura prostě stáhne z kůže. Nůžkami, protože Sophie je vegetariánka a použít kuchyňské nože by bylo necitlivé. A tak se k doktoru Fransovi přijde léčit i kocour.

Královéhradecký kraj

Výstava odhaluje unikátní středověkou ptačí sekerku

KDE: www.muzeumhk.cz

ZA KOLIK: zdarma



V nové expozici Muzea východních Čech v Hradci Králové vám archeoložka Petra Sehnoutková představí jedinečnou středověkou ptačí sekerku. V roce 2019 byla ve východních Čechách objevena tzv. ptačí sekerka pocházející z raného středověku. Pokud jste nestihli její výstavu v muzeu, nyní se můžete ponořit do objevování tajů spojených s tímto skvostným předmětem v klidu domova.

Drobná bradatice je jedinečná svým miniaturním provedením a použitím stříbrné výzdoby s motivy ptáčků, křížku a hvězd. Není divu, že ptačí sekerka vzbudila všeobecné nadšení. Jakou cestu prošla od svého nalezení až po vystavení v muzeu? Kdo byl jejím majitelem? Odkud se k nám dostala? To vše zjistíte na webu muzea.

Středočeský kraj

Přes internet nahlédněte do Lobkowiczkého paláce

KDY: neděle 7. února od 18 hodin

KDE: lobkowicz.cz



Krásu Lobkowiczkého paláce můžete obdivovat prostřednictvím internetu. Jedna taková on-line prohlídka se koná v neděli. „Provedeme Vás po nádherném paláci z 16. století, a představíme vždy hlavní perly nejrozsáhlejší soukromě vlastněné sbírky v České republice,“ uvedli organizátoři. Zúčastněné bude palácem provádět sám William Rudolf Lobkowicz společně s Ditou Baker, ředitelkou Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů. K prohlídce se zájemci mohou přihlásit na webu lobkowicz.cz. Koho by zajímala prohlídka v angličtině, stačí si počkat do 20 hodin.

Jihočeský kraj

Vědecká přednáška v obýváku

KDE: YouTube kanál Science Café



Pokud se o víkendu nevypravíte ven, můžete si pustit například zajímavou vědeckou přednášku Science Café. Tento projekt zahrnoval sérii přednášek s vědci a odborníky v příjemných prostorách kaváren. Konal se i v Českých Budějovicích, Písku, Táboře, Blatné, Jindřichově Hradci. Protože nyní není možné setkávat se naživo, zahájilo Science Café online program. Ten začal sice v Novém Strašecím, ale příspěvek s Martinem Balkem o kombinatorice si může pustit kdykoliv přes youtube kanál Science Café.

Martin Balko studoval MFF UK, v Budapešti a v Izraeli. Dnes působí jako odborný asistent na katedře aplikované matematiky MFF UK a věnuje se kombinatorice, diskrétní geometrii a Ramseyově teorii. Obdržel cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru computer science. Odborník vysvětluje například problémy kombinatoriky, kterými se odborníci zabývají již desítky let.

Vysočina

Hra Psí uličky

KDY: do pátku 5. února

KDE: Polná



Rodiče s dětmi a pejsky (mají-li je) se mohou vydat uličkami psích dopisů. Jedná se o uličky a plácky nedaleko centra města Polná i přímo v něm. Ukrývají se zde hafani i hafánci různých plemen a úkolem je určit rasu a připsat ji k správnému číslu. S sebou mají mít účastníci mobil či tužku a papír. V Tempu v obálce na vchodových dveřích jsou připravené soutěžní karty. Zde si soutěžící dopíší za jednotlivá čísla plemena psů, která již našli. Kartičky jsou slosovatelné a hraje se o tři knížky se psí tématikou a o deset psích dobrůtek.

Jihomoravský kraj

Vypravte se na filmová místa

KDE: Brno, Lednice, Uherčice, Mikulov, Pálava



PROCHÁZKA S ČETNÍKY. Od natočení prvního dílu je to už přes dvacet let, četníci ze seriálu Četnické humoresky ale stále patří mezi nejoblíbenější seriálové postavy. Tvůrci seriál zasadili na jih Moravy a tak to mají lidé ke kulisám, ve kterých se pohybovali příslušníci Četnické pátrací stanice, coby kamenem dohodil. Mnohé lokace okouzlily i herce. „Všem doporučuji návštěvu údolí Bílého potoka, kousek od Veverské Bítýšky, kde jsme Četnické humoresky také točili. Je to krásná procházka,“ poznamenal třeba herec Zdeněk Junák. Lokacemi seriálu se stali také třeba Kamenná kolonie, ulice Schodová, Mozartova, Biskupská, Bratří Čapků a Květná či Denisovy sady.



HLAVA MEDÚZY. Každé pondělí nyní v premiéře diváci vídají nový kriminální seriál České televize Hlava medúzy. Režisér Filip Renč detektivku točil v Brně a okolí. „Všechny scény z kanceláří jsme točili v centru Brna, v Typosu, bývalém sídle České televize. Lokace jsme měli také v okolí Brna,“ zavzpomínal na natáčení herec Jiří Dvořák, který ztvárňuje jednu z hlavních postav. V centru Brna seriáloví detektivové vyšetřovali třeba i v Pasáži Jalta, případ zavražděné důchodkyně byl zase zasazen do prostředí brněnské Kamenné kolonie. Mimo Brna pak tým vyjel třeba do zámku Kunštát.



VZHŮRU DO POHÁDKY. Za hodinkami, jež dokáží varovat před smrtí, se vydává statečný Urban v pohádce Hodinářův učeň. Pokud se lidé chtějí vydat do míst, kde se pohádka točila, mohou zajít do Lednice, obhlédnout si zámek Uherčice nebo zajít do Mikulova a na Pálavu.

KDE BOHUŠ POTKAL GOTTA. Brněnský hotel Slavia si většina filmových diváků v duchu spojí s filmem Dědictví aneb Kurvahošigutentag. Hotel se zahrádkou, kde host vyhazuje vrchního, se nyní sice rekonstruuje, lidé si jej ale prohlédnou alespoň zvenčí. Kromě něj se točilo třeba v nedaleké České ulici.

Zlínský kraj

Projděte se křížovou cestou v Ořechově

KDE: Ořechov



Křížová cesta v Ořechově má 14 zastavení, přičemž ty první dvě jsou osazeny po stranách vchodu do kaple sv. Václava, stojící pod zámkem v centru obce. Odtud cesta pokračuje napříč vsí až ke hřbitovu, kde končí. Autorem dřevěných reliéfů, umístěných na zděném soklu a přikrytých stříškou, je Jan Brlica z Francové Lhoty. Ořechovská křížová cesta je funkční od roku 2018 a stala se zajímavou atrakcí jak pro místní, tak i přespolní.

Olomoucký kraj

Čínský nový rok

KDY: do neděle 28. února

KDE: OC Haná v Olomouci



Zjistěte, co vás čeká v letnošním roce! V prostorách olomouckého nákupního centra Haná uvidíte výstavu k příchodu čínského nového roku. Až do konce února se můžete zastavit u velkoplošných cedulí a objevit, co si pro vás nový rok připravil v oblasti financí, zdraví, kariéry nebo vztahů. Rok kovového Buvola však slibuje, že bude lepší než ten předchozí.

Moravskoslezský kraj

Venkovní výstava zaujme milovníky kávy

KDY: všední dny do 16 hodin

KDE: nádvoří frýdeckého zámku



Muzea a galerie musí být v současnosti uzavřené, ale máme pro vás tip na venkovní výstavu! Muzeum Beskyd, které sídlí na frýdeckém zámku, připravilo výstavu pro všechny milovníky kávy. Tu najdete na prvním nádvoří zámku, přístupná je každý všední den do 16 hodin.