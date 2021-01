V samém srdci chráněné krajinné oblasti Slavkovský les leží obec Kladská, kde se nachází nejstarší a největší přírodní rezervace v Karlovarském kraji – Kladské rašeliny. Je to ojedinělý soubor horských vrchovištních rašelinišť v nadmořských výškách od 800 do 930 metrů, o celkové rozloze téměř 300 hektarů. Kladské rašeliny se dělí na pět částí, a to na Paterák, Lysinu, Husí les, Malé rašeliniště a největší Tajgu. Rašeliništěm Tajgou prochází 1,6 kilometru dlouhá naučná stezka, která vede po hrázi Kladského rybníka.

Po celé délce trasy, vedoucí po dřevěných chodníčcích, jsou odpočívadla s lavičkami, vyhlídky i informační tabule, kde se návštěvníci mohou seznámit například s historií obce Kladská, ale také s rozmanitými rostlinami a zvířaty z rezervace. Na zdejších tabulích si návštěvníci přečtou zajímavé informace. Během zimního období je vstup do rezervace na vlastní nebezpečí. Nicméně nezákonný není. Jen je třeba dávat pozor na namrzlý a zasněžený chodník.

Plzeňský kraj

Kasičky pro Tříkrálovou sbírku na Klatovsku

KDY: do neděle 24. ledna

KDE: Klatovsko



Až do 24. ledna probíhá v celé republice tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky, která je důležitým zdrojem pomoci lidem v nouzi. Letošní, 21. ročník bude ale jiný. Kvůli vládním opatřením nemohou tříkrálové skupinky a družiny vyrazit koledovat. Přesto je však možné do charitních mističek přispět a pomoci tak potřebným.



V Klatovech bude kasička připravena na následujících místech: Domov pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici, fara v Klatovech, lékárna U Klatovské Madony, Auto Roneš ve Vídeňské ulici, Dobroty u tety Růži, Infocentrum Klatovy, budova finančního úřadu a budova městského úřadu. V Horažďovicích bude k dispozici zde: lékárna Devětsil na náměstí, lékárna Panacea v Blatenské ul., Pekařství Karel Rendl, F-MOBIL, Čerpací stanice Robin Oil, Čerpací stanice BENZINA, Potraviny Mandák, ROSA COMPUTERS. Přispět je možno také na číslo účtu: 66008822/0800. Na oficiálním webu trikralovasbirka.cz je rovněž umístěna on-line kasička.

Ústecký kraj

Rozhledna Radejčín

KDE: Rozhledna Radejčín u Dubic



Pokud vám nevadí zimní počasí a hledáte místo kam vyrazit na výlet, abyste nemuseli sedět doma, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.

Liberecký kraj

Výstava Ludvíka Kuby online

KDE: facebook Oblastní galerie Liberec



Oblastní galerie Liberec – Lázně je v současné době stejně jako jiná muzea uzavřená, jednu z aktuálních výstav si ale můžete užít i nyní, a to v pohodlí svého domova. Do virtuálního světa se přesunula výstava Ludvík Kuba (1863-1956), jehož impresionistická tvorba se ve výstavních projektech objevuje zřídka. Odkaz na výstavu najdete na facebookovém profilu Oblastní galerie Liberec.

Královéhradecký kraj

Virtuálně nejen do Hučáku, ale také na vrchol větrné elektrárny

KDE: ZDE



O návštěvy energetických provozů a informačních center je stále velký zájem. Omezení spojená s koronavirovými opatřeními ale neznamenají, že se do mnoha provozů nemůžete podívat. Naopak. A virtuálně se dostanete i na exkurzi Informačního centra Obnovitelných zdrojů v centru Hradce Králové. A jak se už v lednu podívat do zákulisí elektráren? Snadno a rychle! Na webu si stačí vybrat některou z komentovaných virtuálních prohlídek a registrovat se na volný termín.

Praha

Koncert v Rudolfinu z pohodlí vlastního domova

KDY: pátek 8. ledna

KDE: facebook

ZA KOLIK: zdarma



Symfonický orchestr Českého rozhlasu se představí koncertem s houslistou Josefem Špačkem pod vedením dirigenta Petra Popelky, který bude k slyšení na ČRo Vltava a k vidění živě na Facebooku. Petr Popelka bude se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pracovat poprvé a svoje první vystoupení s ním zahájí Koncertem pro malý orchestr francouzského neoklasika Alberta Roussela, pokračovat bude Koncertem pro housle a orchestr Bohuslava Martinů a celý večer vyvrcholí symfonickou suitou ruského klasika Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda, která se opírá sbírku pohádek Tisíc a jedna noc a zároveň o Korsakovy zkušenosti z plaveb po moři.

Pardubický kraj

Vítejte v Pardubicích v 70. a 80. letech 20. století!

KDE: www.vcm.cz



Vydejte se s Východočeským muzeem na cestu do minulosti, připomeňte si díky webové výstavě "Pardubice budovatelské" místa, která se vám z paměti již vytrácejí. Zavzpomínejte si na první podobu Masarykova náměstí (tehdejší Budovatelů), legendární hotel Veselka nebo asfaltování třídy Míru. Můžete navštívit dokonce kadeřnictví ze 70. let a znovu se ocitnete u otevření slavného pardubického Prioru. Výstavu najdete na www.vcm.cz.

Středočeský kraj

Dokážete rozpoznat syntetické obrazy a upravená videa?

KDY: sobota 9. ledna od 16 hodin

KDE: umělecké centrum DOX

ZA KOLIK: základní 120 Kč, studenti a senioři 60 Kč



Umělá inteligence je v dnešní době natolik vyspělá, že je mnohdy těžké rozpoznat falešný obsah od pravého. Například systém GAN – Generative Adversarial Networks jsou schopné generovat fotorealistické lidské tváře, zvířata, objekty či přírodní scenerie a pomáhají tak s tvorbou takzvaných deepfakes. Designérka a vizuální umělkyně Lenka Hámolová přichází s online workshopem zaměřeným na posilování kritického myšlení o nejnovějších technologiích s ukázkou a seznámením se s možnostmi, které tyto nástroje nabízejí. Další informace a vstupenky jsou k dispozici na webu dox.cz.

Jihočeský kraj

Vítkův hrádek má otevřeno

KDY: v lednu o víkendech a svátcích od 10 do 16 hodin

KDE: nedaleko města Frymburk



I přes koronakrizi se můžete vypravit na zříceninu šumavského hradu Vítkův hrádek, která se nachází na pravé straně Lipna nad osadou Sv. Tomáš ve výšce 1053 m. n. m. Od Přední Výtoně je Vítkův hrádek vzdálen 6 km a 7 km od města Frymburk. Hrad sloužil původně ke strážení obchodní stezky a byl založen v polovině 13. století Vítkem z Krumlova. Pyšní se obytnou věžní (Donjonem). Vlastnila ho krumlovská větev Vítkovců, Rožmberci, Habsburkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové. Velkou rekonstrukcí objekt prošel mezi lety 2004 a 2006, postaveny zde byly poté i kiosky.

Z nejvýše položeného hradu v České republice se můžete rozhlédnout po Šumavě, na Lipno, uvidíte Novohradské hory a dokonce rakouské Alpy. Vítkův hrádek je přístupný v lednu o víkendech a svátcích od 10 do 16 h.

Vysočina

Soutěž v Zoo

KDY: do neděle 10. ledna

KDE: web zoo Jihlava



Jihlavská zoo připravila pro děti Adventní hrátky. Děti na jejích stránkách najdou čtyřiadvacet listů, kde si kromě zajímavostí o zvířatech mohou po vytištění dokreslit obrázek, splnit úkol nebo vyluštit hádanku. Každý, kdo pošle nejpozději do 10. ledna všech čtyřiadvacet hledaných slov pomocí formuláře zoo, bude zařazený do losování o speciální rodinnou prohlídku s průvodcem a dárkové předměty ze zoo. Všechny děti, které se zapojí do hledání slov, obdrží od zoo pexeso.

Jihomoravský kraj

MdB KLUB

KDY: premiéra v sobotu 9. ledna od 19 hodin

KDE: youtube kanál MdB KLUB

ZA KOLIK: zdarma



Sobotní večer ve společnosti oblíbených umělců lidé prožijí díky vysílání dalšího dílu talkshow z Městského divadla Brno MdB Klub. Nejnovější díl má premiéru v sobotu v sedm hodin večer na portálu Youtube. Tentokrát moderátorka Jana Musila přivítá jako hosty kolegu z divadla Igora Ondříčka a majitele brněnského parního pivovaru a sládka Petra Hauskrechta. Ondříček popovídá mimo jiné o novém CD s pohádkou O statečném kováři. Nebude chybět ani hudební vystoupení.

Zlínský kraj

Virtuální výstavy Muzea regionu Valašsko

KDE: ZDE

ZA KOLIK: zdarma



Lednové pošmourné počasí vás neláká k procházkách v přírodě? Nevadí. Pohodlně se usaďte a projděte si virtuální výstavy Muzea regionu Valašsko. Každý si zde najde to své. Malé i velké ornitology jistě potěší pestrá přehlídka ptáků i jejich zpěvů v rámci výstavy Život ve stromových dutinách (najdete zde).



Milovníkům historie se rozbuší srdce po zhlédnutí virtuální výstavy Zaniklé továrny, bezejmenní pracovníci, slovutní podnikatelé. Ta nabízí vhled do nového průmyslového odvětví, které se na Valašsku rozvíjelo od poloviny 19. století. Ano, jednalo se o výrobu nábytku z ohýbaného dřeva. Dozvíte se například, kde a jak dlouho se nábytek z ohýbaného dřeva vyráběl ve Vsetíně, a kdo v továrnách na nábytek z ohýbaného dřeva pracoval. Více najdete zde.



Děti si přijdou na své při zkoumání funkcí dalekohledu a jeho vývoje (zde). „Zvětšovací skla a čočky pro snadnější čtení lidé znali již ve 13. století, dalekohled byl ale vynalezen až mnohem později, na začátku 17. století. Definice říká, že se jedná o optický přístroj zvětšující zorný úhel, pod kterým lidské oči pozorují vzdálené předměty," zve na virtuální výstavu Příběh dalekohledu Muzeum regionu Valašsko.

Olomoucký kraj

Záznam Velké konjunkce planet on-line

KDE: ZDE



Pokud vám před Vánoci tato unikátní podívaná konjukce planet Jupiteru a Saturnu vlivem špatného počasí unikla, máte možnost si ji pustit ze záznamu, který pořídilo a také 21. prosince vysílalo živě Planetárium Praha. Přiblížení obou planet k sobě bylo nejtěsnější od roku 1623. „Pouhým okem bude úkaz nepřehlédnutelný. Obě velmi jasné planety se sblíží natolik, že se budou jevit skoro jako jeden objekt, jehož jasnosti už bude konkurovat jen Měsíc. I díky tomu je jedním z vysvětlení bájné Betlémské hvězdy právě velká konjunkce Jupiteru a Saturnu," uvedli na svém webu astronomové z prostějovské hvězdárny.

Moravskoslezský kraj

Kocourek Modroočko v podání Divadla loutek

KDY: neděle 10. ledna od 17 hodin

KDE: on-line na webu Divadla loutek

ZA KOLIK: 88 Kč



I v průběhu ledna přináší Divadlo loutek Ostrava pravidelné nedělní online pohádky. Pro nejmenší diváky chystá například pohádky Kocourek Modroočko nebo Jak šlo vejce na vandr. Ostravští loutkáři se rozhodli nečekat na otevření divadel a již v průběhu prosince vysílali své pohádky online prostřednictvím živého streamu na jejich YouTube kanále. Online formou proběhla také premiéra nové pohádky Utíkej, myško, utíkej!, kterou divadlo muselo kvůli platným opatřením třikrát odložit. Odkazy ke sledování budou zveřejněny vždy pár dní před přenosem a každý je najde v sekci Novinky na našem webu.