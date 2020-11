Pokud se vydaří v době podzimních prázdnin počasí, vyrazte třeba s dětmi do přírody na výlety. Hezkým místem je bezesporu božídarská Ježíškova cesta. Má celkem 15 orientačních tabulí a 13 zastávek s domky, kde se zájemci seznámí nejen s Ježíškem a jeho pomocníky, ale také se životem předků, tradicemi oblasti nebo přírodou.

Základní okruh měří 12,9 kilometru, zkrácený 5,6 km. V informačním centru na Božím Daru lze zakoupit deníček, kam si děti zapisují splnění úkolů. Na trase potěší také ze dřeva vyřezané pohádkové postavičky, prolézačky, skluzavky nebo houpačky. Trasy jsou nenáročné a lze je zvládnout pěšky, na kole či koloběžce, s kočárkem, v zimě i na běžkách

Plzeňský kraj

Toulky nabídnou krásné výhledy

KDE: Šumava



Šumavské lesy v okolí Železné Rudy nabízí spoustu možností k vycházkám či cyklovýletům. Vydat se můžete na vrchol Prenet. Z Hojsovy Stráže k němu vede zelená turistická trasa. Z vrcholu je poté pěkný výhled na Český les a údolí řeky Úhlavy. Pokračovat můžete po červené ve směru na Můstek. Hřebenová trasa nabízí krásné výhledy na Železnorudsko. Po červené dále dojdete až k rozcestí Tomandlův křížek, které je důležitou křižovatkou šumavských cest.

Ústecký kraj

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

KDE: Vysoký Ostrý



Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník.

Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Liberecký kraj

Koncert skupiny The Scoffers

KDY: neděle 1. listopadu od 19 hodin

ZA KOLIK: kapely můžete podpořit na www.evstupenka.cz



Rockovou kapelu The Scoffers založili v roce 2011 Tomáš Pospíšil, Ondra Prchal a Vojta Růzha. Později prodělala kapela spoustu personálních změn. Nyní čtyřčlenná kapela předělala většinu svých původně anglických textů do češtiny a zpívá již výhradně česky i s anglickým názvem kapely. Hudebně se odkazuje na velikány jakými jsou Nirvana, Foo Fighters a Pearl Jam. Koncert si můžete pustit na facebooku Kultura z.s.

Královéhradecký kraj

Projekt představuje aktivní seniory



Díky spolupráci Hradce Králové s proseniorskými organizacemi se v krajském městě už mnoho let daří realizovat projekty podporující aktivní stárnutí obyvatel. Patří mezi ně také „Hradecké poklady“. Cílem projektu je představit širší veřejnosti aktivní seniory, kteří jsou svým životem stálou inspirací nejen pro vlastní rodinu, ale i přátele a sousedy. Přes svůj věk, který přináší mnohá omezení, neztrácejí optimismus, radost ze života, chuť tvořit a předávat své znalosti i zkušenosti dalším lidem. V roce 2020 vznikla nová série medailonů mimořádně aktivních královéhradeckých seniorů, které jsou k nahlédnutí na stránkách města https://www.hradeckralove.org/hradecke-poklady/ms-25810.

Praha

Autokino Strahov

KDY: po celý víkend, program níže

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Autokino Strahov, jediné aktuálně fungující kino v Praze, nově promítá každý den.



Program na víkend:

Pátek 18.30 Chlast

Sobota 18.00 Frčíme

Sobota 20.30 Halloween (1978)

Neděle 16.45 Mlsné medvědí příběhy

Pardubický kraj

Čenkovice v srdci Orlických hor

KDY: Čenkovice



Čenkovice jsou malebné horské středisko v romantickém údolí pod Bukovou horou, na rozhraní Orlických hor, Jeseníků a Králického Sněžníku. Okolí Čenkovic nabízí celou řadu zajímavých výletních cílů, převážně na území Orlických hor. Připravili jsme pro vás jejich stručný přehled: Buková hora, Filipův pramen, Pavlovo jezírko, vyhlídka Martina, Hanesova vyhlídka, Orličky, Červenovodské sedlo, Králíky, Hora Matky Boží, Akrobat Park Štíty, rozhledna na Křížové hoře.

Středočeský kraj

Polabské muzeum Poděbrady bylo cílem Toulavé kamery

KDE: Facebook Polabského muzea



Kdo nestihl navštívit letošní výstavu o králi Jiřím z Kunštátu a Poděbrad v Polabském muzeu a Památníku krále Jiřího na poděbradském zámku do uzavření muzea, má aktuálně možnost s televizní reportáží Toulavé kamery. Ta stihla natočit reportáž ještě před uzavřením a zájemci tak najdou na facebooku muzea videoprohlídku obou výstav i s výkladem ředitele Polabského muzea Jana Vindušky a historika Pavla Fojtíka. Výstava má trvat do 15. listopadu.

Jihočeský kraj

Naučná stezka přes mokřady i přes rybník

KDE: Horní Pláň



Z Horní Plané se můžete vydat po červené turistické značce či po cyklostezce k rybníku Olšina. Ten se nachází na okraji vojenského újezdu Boletice, v nadmořské výšce 731 m. n. m. jako jeden z nejvýše položených rybníků v Čechách. Okolo něj byla v červenci otevřená nová naučná stezka o délce sedmi kilometrů. Ta vede nejen po souši, ale také přes mokřady a rašeliniště. Dokonce se projdete i nad hladinou rybníka po dřevěných „můstkách“. Potkáte vyhlídky a místa k zastavení.

Vysočina

Boskovické kino promítne Otrlé pohádky doma

KDY: sobota 31. října od 20.30

KDE: on-line web kina Boskovice

ZA KOLIK: od 100 korun



Ani v době vládních omezení diváci o své filmy nepřijdou. Boskovické kino je nabídne díky projektu Moje kino LIVE. Například v sobotu se příznivci hororů mohou těšit na trojici hororových příběhů o Satanově náhrdelníku, zhrzeném manželovi na vražedné stopě a potrápí je i tajemství jednadvacáté úrovně jedné fantasy videohry. Snímek Špalíček otrlých pohádek začíná o půl deváté a vstupné je od sta korun.

Jihomoravský kraj

Virtuální Halloween v brněnské ZOO

KDY: sobota 31. října od 11 hodin

KDE: facebook Zoo Brno



Pro příznivce podzimní atmosféry a strašidelně nasvícených dýní připravila na víkend virtuální akci Zoo Brno. V sobotu v jedenáct hodin dopoledne zažijí milovníci zvířat obývákové krmení papouška lori horského a v jednu hodinu dokonce uvidí, jak si na obědě pochutnává bizon. Přenos bude dostupný na facebooku nebo instagramu Zoo. Chybět nebude ani soutěž o nejhezčí dýni. Stačí, když zájemci zveřejní na sociálních sítích fotku vydlabané, ozdobené a nasvícené dýně a doplní ji o hashtagy #virtualnihalloween a #zoobrno. Ty nejlepší soutěžící pořadatelé odmění. Uzávěrka soutěže je v neděli 1. listopadu v 11 hodin a 11 minut.

Zlínský kraj

Jezírko lásky u Luhačovic

KDE: Luhačovice



Nedaleko Luhačovic se nachází oblíbené místo vycházek lázeňských hostů i samotných obyvatel Luhačovic, malá přehradní nádrž postavená za účelem zásobárny vody pro lesní zvěř, Jezírko lásky. Rozměry má 30 x 60 metrů a je hluboké asi metr.



Podle pověstí je pro štěstí v lásce, manželskou stálost a věrnost potřeba omočit v jezírku levý ukazováček. Okolí jezírka je vhodné pro pěší turistiku i cykloturistiku. K jezírku lásky je to z Luhačovic poměrně blízko, ale je docela obtížné jej najít. Vydejte se k němu třeba od pramene Ottovka, který se nachází nad tenisovými kurty nedaleko luhačovické kolonády.

Olomoucký kraj

Baletní představení

KDY: pátek 30. října od 19 hodin

KDE: facebook Moravského divadla Olomouc



Milovníci tanečního umění si v pátek přijdou na své. Moravské divadlo Olomouc zveřejní na kanále YouTube záznam galavečera Balet pro Olomouc, který se uskutečnil letos 11. září na Horním náměstí v Olomouci u příležitosti oslav Dnů evropského dědictví. Zde jde odkaz na videozáznam, naleznete jen také na facebooku divadla. Video je možné zhlédnout v pátek od 19 hodin do půlnoci.

Moravskloslezský kraj

Chátrající kostel sv. Barbory v Loukách

KDE: Karviná-Louky



Kostel svaté Barbory byl postaven v letech 1809 – 1818 v karvinském předměstí. Dřevěný předchůdce této stavby zde stál už někdy kolem roku 1500. Původně měl kostel zdobnou fasádu, která korespondovala se stavebním stylem pozdního baroka s přicházejícími prvky klasicismu. Před rokem 1989 však byly štuky nahrazeny panelákovým šedým brizolitem.



Kostel je poddolován a trhliny ve zdivu vypovídají o rozdílném sesedání terénu pod jeho základy. Vedle statických problémů je poničen i interiér a vitráže oken jsou rozbité. Pro potřeby věřících byl o několik kilometrů dál vybudován nový kostel svaté Barbory projektovaný ve tvaru slzy architektem Ladislavem Mirtem. Vysvěcen byl v roce 2001 a jeho tvar slzy má symbolizovat smutek nad devastací krajiny, kterou poznamenala těžba černého uhlí a lidská lhostejnost.